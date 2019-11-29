Польша: Экстракласса 2019-2020
Висла Плоцк
0:0
Первый тайм: 11'
Стадион: Казимеж Гурски
Лех
30
Дене
Томас
18
Alan
Uryga
25
Тиба
Педру
24
Амарал
Жоау
10
Йевтич
Дарко
- Основной состав
-
30 Дене ТомасВратарь
- Защитник
- Защитник
-
18 Alan UrygaЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Врабель ЯкубВратарь
- Защитник
- Защитник
-
44 Сахити СуадПолузащитник
- Полузащитник
-
16 Завада ОскарНападающий
- Нападающий
-
88 Olaf Nowak
-
-
Главный тренер: Radoslaw Sobolewski
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
25 Тиба ПедруПолузащитник
-
24 Амарал ЖоауПолузащитник
-
10 Йевтич ДаркоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
99 Млечко МилошВратарь
- Защитник
-
15 Модер ЯкубПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Dariusz Zuraw
Предыдущие игры
Висла Плоцк Последние 20 матчей: +9 =5 -6Гурник Забже 2:2 Висла Плоцк Висла Плоцк 0:0 Краковия Шлёнск 3:1 Висла Плоцк Стомил Ольштын 0:0 Висла Плоцк
Висла Плоцк 3:1 Ягеллония Корона Кельце 0:1 Висла Плоцк Висла Плоцк 4:1 Арка Гдыня Ракув 1:2 Висла Плоцк Chemik Moderator Bydgoszcz 0:1 Висла Плоцк Висла Плоцк 2:1 Висла Краков Висла Плоцк 1:0 Легия Заглембе Любин 5:0 Висла Плоцк Висла Плоцк 2:1 ЛКС Лодзь Погонь Щецин 1:2 Висла Плоцк Пяст 1:0 Висла Плоцк Висла Плоцк 1:2 Лехия Гданьск Лех 4:0 Висла Плоцк Висла Плоцк 1:1 Гурник Забже Висла Плоцк 1:1 Брондбю Висла Плоцк 0:0 Заглембе Сосновец
Лех Последние 20 матчей: +10 =5 -5Лех 3:0 Пяст Лех 0:0 Корона Кельце Погонь Щецин 1:1 Лех Ресовя 0:4 Лех
Последние игры между собой
Висла Плоцк: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 7
Лех: победы: 7, ничьи: 1, поражения: 1
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Погонь Щецин
|16
|9
|4
|3
|20 - 13
|31
|2.
|Краковия
|16
|9
|3
|4
|24 - 14
|30
|3.
|Шлёнск
|16
|8
|6
|2
|23 - 15
|30
|4.
|Легия
|16
|9
|2
|5
|29 - 17
|29
|5.
|Пяст
|16
|8
|4
|4
|19 - 14
|28
|6.
|Висла Плоцк
|0:0
|17
|8
|4
|5
|22 - 24
|28
|7.
|Ягеллония
|16
|7
|5
|4
|27 - 20
|26
|8.
|Лехия Гданьск
|16
|6
|6
|4
|20 - 16
|24
|9.
|Лех
|0:0
|17
|6
|6
|5
|27 - 18
|24
|10.
|Заглембе Любин
|17
|6
|4
|7
|27 - 25
|22
|11.
|Ракув
|16
|6
|1
|9
|17 - 24
|19
|12.
|Гурник Забже
|17
|3
|8
|6
|16 - 23
|17
|13.
|Корона Кельце
|16
|4
|3
|9
|10 - 19
|15
|14.
|Арка Гдыня
|16
|3
|4
|9
|12 - 25
|13
|15.
|Висла Краков
|16
|3
|2
|11
|15 - 28
|11
|16.
|ЛКС Лодзь
|12
|2
|2
|8
|13 - 23
|8
|17.
|LKS Lodz1
|4
|1
|0
|3
|3 - 6
|3
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