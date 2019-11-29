Польша: Экстракласса 2019-2020

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Висла Плоцк
0:0
Первый тайм: 11'

Стадион:
Лех
0' 11'
30
Дене
Томас
20
Cezary
Stefanczyk
3
Марцьяник
Михал
18
Alan
Uryga
2
Damian
Michalski
6
Damian
Rasak
8
Фурман
Доминик
10
Меребашвили
Георгий
9
Швох
Матеуш
7
Томасик
Пётр
21
Рикардиньо
II
1
Ван
дер
Харт
Микки
37
Шатка
Любомир
13
Tomasz
Dejewski
4
Рогне
Томас
22
Костевич
Владимир
6
Karlo
Muhar
25
Тиба
Педру
24
Амарал
Жоау
10
Йевтич
Дарко
27
Пухач
Тымотеуш
9
Гюткьяр
Кристиан
Висла Плоцк
4-2-3-1
Лех
4-2-3-1

Предыдущие игры

Висла Плоцк Последние 20 матчей: +9 =5 -6
Гурник Забже 2:2 Висла Плоцк Висла Плоцк 0:0 Краковия Шлёнск 3:1 Висла Плоцк Стомил Ольштын 0:0 Висла Плоцк
Висла Плоцк 3:1 Ягеллония Корона Кельце 0:1 Висла Плоцк Висла Плоцк 4:1 Арка Гдыня Ракув 1:2 Висла Плоцк Chemik Moderator Bydgoszcz 0:1 Висла Плоцк Висла Плоцк 2:1 Висла Краков Висла Плоцк 1:0 Легия Заглембе Любин 5:0 Висла Плоцк Висла Плоцк 2:1 ЛКС Лодзь Погонь Щецин 1:2 Висла Плоцк Пяст 1:0 Висла Плоцк Висла Плоцк 1:2 Лехия Гданьск Лех 4:0 Висла Плоцк Висла Плоцк 1:1 Гурник Забже Висла Плоцк 1:1 Брондбю Висла Плоцк 0:0 Заглембе Сосновец
Лех Последние 20 матчей: +10 =5 -5
Лех 3:0 Пяст Лех 0:0 Корона Кельце Погонь Щецин 1:1 Лех Ресовя 0:4 Лех
Лех 1:2 Заглембе Любин Легия 2:1 Лех Лех 4:0 Висла Краков Гурник Забже 1:3 Лех Хробры 0:2 Лех Лех 1:1 Ягеллония Лехия Гданьск 2:1 Лех Лех 1:2 Краковия Ракув 2:3 Лех Арка Гдыня 0:0 Лех Лех 1:3 Шлёнск ЛКС Лодзь 1:2 Лех Лех 4:0 Висла Плоцк Пяст 1:1 Лех Лех 2:0 Витесс Лех 2:1 Митьюлланд

Последние игры между собой

Висла Плоцк: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 7
Лех: победы: 7, ничьи: 1, поражения: 1
Лех 4:0 Висла Плоцк Экстракласса Лех 2:1 Висла Плоцк Экстракласса Висла Плоцк 1:2 Лех Экстракласса Висла Плоцк 0:0 Лех Экстракласса
Лех 2:1 Висла Плоцк Экстракласса Висла Плоцк 1:0 Лех Экстракласса Висла Плоцк 0:3 Лех Экстракласса Лех 2:0 Висла Плоцк Экстракласса Лех 4:0 Висла Плоцк Товарищеские матчи
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Погонь Щецин 16 9 4 3 20 - 13 31
2. Краковия 16 9 3 4 24 - 14 30
3. Шлёнск 16 8 6 2 23 - 15 30
4. Легия 16 9 2 5 29 - 17 29
5. Пяст 16 8 4 4 19 - 14 28
6. Висла Плоцк 0:0 17 8 4 5 22 - 24 28
7. Ягеллония 16 7 5 4 27 - 20 26
8. Лехия Гданьск 16 6 6 4 20 - 16 24
9. Лех 0:0 17 6 6 5 27 - 18 24
10. Заглембе Любин 17 6 4 7 27 - 25 22
11. Ракув 16 6 1 9 17 - 24 19
12. Гурник Забже 17 3 8 6 16 - 23 17
13. Корона Кельце 16 4 3 9 10 - 19 15
14. Арка Гдыня 16 3 4 9 12 - 25 13
15. Висла Краков 16 3 2 11 15 - 28 11
16. ЛКС Лодзь 12 2 2 8 13 - 23 8
17. LKS Lodz1 4 1 0 3 3 - 6 3
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Kazimierz Gorski. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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