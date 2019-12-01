Польша: Экстракласса 2019-2020

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Ракув
0:1
Первый тайм: 34'

Стадион:
Ягеллония
0'
24' Желтая карточка
Petr Schwarz
0:1
28' Гол
Бида Бартош
34'
29
Шумски
Якуб
5
Emir
Azemovic
2
Tomas
Petrasek
33
Ях
Ярослав
4
Kamil
Piatkowski
17
Petr
Schwarz
10
Сапала
Игор
13
Piotr
Malinowski
18
Бабенко
Руслан
30
Щепаньски
Милош
25
Колев
Александар
29
Сандомерски
Гжегож
7
Вуйцицки
Якуб
17
Рунье
Иван
99
Bartosz
Kwiecien
19
Бедварссон
Бедвар
26
Поспишил
Мартин
6
Романчук
Тарас
14
Пржикрыл
Томаш
11
Имас
Хесус
10
Камара
Хуан
31
Бида
Бартош
Ракув
3-4-2-1
Ягеллония
4-2-3-1

Ход матча

24'
Petr Schwarz
 
28'
0:1
Бида Бартош
(Имас Хесус)

Предыдущие игры

Ракув Последние 20 матчей: +7 =3 -10
Корона Кельце 3:0 Ракув Заглембе Любин 2:2 Ракув Ракув 1:0 Висла Краков Олимпия Эльблонг 0:4 Ракув
LKS Lodz1 2:0 Ракув Ракув 1:0 Шлёнск Погонь Щецин 1:2 Ракув Ракув 1:2 Висла Плоцк Пяст 2:1 Ракув Ракув 2:0 Арка Гдыня Легия 3:1 Ракув Ракув 2:3 Лех Ракув 2:1 Лехия Гданьск Гурник Забже 1:0 Ракув Ракув 1:3 Краковия Ягеллония 0:1 Ракув Ракув 0:1 Корона Кельце Ракув 1:2 Вигры Сувалки Сандецья 2:2 Ракув Ракув 0:0 Тыхы
Ягеллония Последние 20 матчей: +8 =5 -7
Ягеллония 2:0 Арка Гдыня Пяст 3:1 Ягеллония Ягеллония 2:0 LKS Lodz1 Висла Плоцк 3:1 Ягеллония
Ягеллония 3:2 Краковия Шлёнск 1:1 Ягеллония Ягеллония 2:3 Погонь Щецин Краковия 4:2 Ягеллония Лех 1:1 Ягеллония Ягеллония 0:0 Легия Корона Кельце 0:2 Ягеллония Ягеллония 3:2 Висла Краков Ягеллония 3:1 Гурник Забже Лехия Гданьск 1:1 Ягеллония Заглембе Любин 2:2 Ягеллония Ягеллония 0:1 Ракув Арка Гдыня 0:3 Ягеллония Лехия Гданьск 2:0 Ягеллония Ягеллония 1:0 Легия Пяст 2:1 Ягеллония

Последние игры между собой

Ракув: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Ягеллония: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Ягеллония 0:1 Ракув Экстракласса
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Шлёнск 17 9 6 2 26 - 15 33
2. Легия 17 10 2 5 33 - 17 32
3. Погонь Щецин 17 9 5 3 21 - 14 32
4. Краковия 16 9 3 4 24 - 14 30
5. Пяст 17 8 4 5 19 - 17 28
6. Висла Плоцк 17 8 3 6 22 - 26 27
7. Ягеллония 0:0 17 7 6 4 27 - 20 27
8. Лех 17 7 5 5 29 - 18 26
9. Лехия Гданьск 16 6 6 4 20 - 16 24
10. Заглембе Любин 17 6 4 7 27 - 25 22
11. Ракув 0:0 17 6 2 9 17 - 24 20
12. Гурник Забже 17 3 8 6 16 - 23 17
13. Корона Кельце 17 4 3 10 10 - 23 15
14. Арка Гдыня 17 3 5 9 13 - 26 14
15. Висла Краков 16 3 2 11 15 - 28 11
16. ЛКС Лодзь 12 2 2 8 13 - 23 8
17. LKS Lodz1 4 1 0 3 3 - 6 3
  • Первый тайм
  • Описание гола
    28'
    Г О О О О Л - Бида Бартош бьет в цель!
  • Желтая карточка
    24'
    Петр Шварц получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Rakow. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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