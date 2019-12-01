Польша: Экстракласса 2019-2020
Ракув
0:1
Первый тайм: 34'
Стадион: Stadion Rakow
Ягеллония
24' Желтая карточкаPetr Schwarz
0:1
28' ГолБида Бартош
29
Шумски
Якуб
33
Ях
Ярослав
17
Petr
Schwarz
10
Сапала
Игор
17
Рунье
Иван
11
Имас
Хесус
10
Камара
Хуан
31
Бида
Бартош
- Основной состав
-
29 Шумски ЯкубВратарь
- Защитник
- Защитник
-
33 Ях ЯрославЗащитник
- Полузащитник
-
17 Petr SchwarzПолузащитник
-
10 Сапала ИгорПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
27 Бартл ДаниэлПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Marek Papszun
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
17 Рунье ИванЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Имас ХесусПолузащитник
-
10 Камара ХуанПолузащитник
-
31 Бида БартошНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
22 Oleh Horin
-
-
Главный тренер: Мамрот Иренеуш
Ход матча
24'
28'
0:1
Предыдущие игры
Ракув Последние 20 матчей: +7 =3 -10Корона Кельце 3:0 Ракув Заглембе Любин 2:2 Ракув Ракув 1:0 Висла Краков Олимпия Эльблонг 0:4 Ракув
LKS Lodz1 2:0 Ракув Ракув 1:0 Шлёнск Погонь Щецин 1:2 Ракув Ракув 1:2 Висла Плоцк Пяст 2:1 Ракув Ракув 2:0 Арка Гдыня Легия 3:1 Ракув Ракув 2:3 Лех Ракув 2:1 Лехия Гданьск Гурник Забже 1:0 Ракув Ракув 1:3 Краковия Ягеллония 0:1 Ракув Ракув 0:1 Корона Кельце Ракув 1:2 Вигры Сувалки Сандецья 2:2 Ракув Ракув 0:0 Тыхы
Ягеллония Последние 20 матчей: +8 =5 -7Ягеллония 2:0 Арка Гдыня Пяст 3:1 Ягеллония Ягеллония 2:0 LKS Lodz1 Висла Плоцк 3:1 Ягеллония
Ягеллония 3:2 Краковия Шлёнск 1:1 Ягеллония Ягеллония 2:3 Погонь Щецин Краковия 4:2 Ягеллония Лех 1:1 Ягеллония Ягеллония 0:0 Легия Корона Кельце 0:2 Ягеллония Ягеллония 3:2 Висла Краков Ягеллония 3:1 Гурник Забже Лехия Гданьск 1:1 Ягеллония Заглембе Любин 2:2 Ягеллония Ягеллония 0:1 Ракув Арка Гдыня 0:3 Ягеллония Лехия Гданьск 2:0 Ягеллония Ягеллония 1:0 Легия Пяст 2:1 Ягеллония
Последние игры между собой
Ракув: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Ягеллония: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шлёнск
|17
|9
|6
|2
|26 - 15
|33
|2.
|Легия
|17
|10
|2
|5
|33 - 17
|32
|3.
|Погонь Щецин
|17
|9
|5
|3
|21 - 14
|32
|4.
|Краковия
|16
|9
|3
|4
|24 - 14
|30
|5.
|Пяст
|17
|8
|4
|5
|19 - 17
|28
|6.
|Висла Плоцк
|17
|8
|3
|6
|22 - 26
|27
|7.
|Ягеллония
|0:0
|17
|7
|6
|4
|27 - 20
|27
|8.
|Лех
|17
|7
|5
|5
|29 - 18
|26
|9.
|Лехия Гданьск
|16
|6
|6
|4
|20 - 16
|24
|10.
|Заглембе Любин
|17
|6
|4
|7
|27 - 25
|22
|11.
|Ракув
|0:0
|17
|6
|2
|9
|17 - 24
|20
|12.
|Гурник Забже
|17
|3
|8
|6
|16 - 23
|17
|13.
|Корона Кельце
|17
|4
|3
|10
|10 - 23
|15
|14.
|Арка Гдыня
|17
|3
|5
|9
|13 - 26
|14
|15.
|Висла Краков
|16
|3
|2
|11
|15 - 28
|11
|16.
|ЛКС Лодзь
|12
|2
|2
|8
|13 - 23
|8
|17.
|LKS Lodz1
|4
|1
|0
|3
|3 - 6
|3
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