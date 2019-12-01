Польша: Экстракласса 2019-2020
LKS Lodz1
0:0
Второй тайм: 47'
Стадион: Stadion LKS
Краковия
34' Желтая карточкаMaksymilian Rozwandowicz
21
Jan
Grzesik
14
Guima
II
20
Pirulo
II
11
Dani
Ramirez
37
Хелик
Михал
33
Пестка
Камил
5
Гол
Януш
- Основной состав
- Вратарь
-
21 Jan GrzesikЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Guima IIПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Pirulo IIПолузащитник
-
11 Dani RamirezПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
88 Rafal KujawaНападающий
-
-
-
-
18 Piotr Pyrdol
-
Главный тренер: Kazimierz Moskal
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
37 Хелик МихалЗащитник
- Защитник
-
33 Пестка КамилЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
5 Гол ЯнушПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Грошшо ЛукашВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Michal Probierz
Ход матча
Предыдущие игры
LKS Lodz1 Последние 5 матчей: +2 =0 -3Лехия Гданьск 3:1 LKS Lodz1 LKS Lodz1 0:1 Шлёнск Ягеллония 2:0 LKS Lodz1 LKS Lodz1 2:0 Гурник Забже
Краковия Последние 20 матчей: +11 =5 -4Краковия 2:0 Заглембе Любин Висла Плоцк 0:0 Краковия Краковия 1:0 Лехия Гданьск Бытовия 2:3 Краковия
Краковия 2:0 Погонь Щецин Ягеллония 3:2 Краковия Краковия 1:1 Гурник Забже Висла Краков 0:1 Краковия Краковия 4:2 Ягеллония Краковия 1:2 Легия Краковия 2:0 Пяст Лех 1:2 Краковия Краковия 3:1 Арка Гдыня Шлёнск 2:1 Краковия Краковия 1:0 Корона Кельце Ракув 1:3 Краковия Краковия 1:2 ЛКС Лодзь Заглембе Любин 1:1 Краковия Краковия 2:2 ДАК ДАК 1:1 Краковия
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шлёнск
|17
|9
|6
|2
|26 - 15
|33
|2.
|Легия
|17
|10
|2
|5
|33 - 17
|32
|3.
|Погонь Щецин
|17
|9
|5
|3
|21 - 14
|32
|4.
|Краковия
|0:0
|17
|9
|4
|4
|24 - 14
|31
|5.
|Пяст
|17
|8
|4
|5
|19 - 17
|28
|6.
|Висла Плоцк
|17
|8
|3
|6
|22 - 26
|27
|7.
|Лех
|17
|7
|5
|5
|29 - 18
|26
|8.
|Ягеллония
|17
|7
|5
|5
|28 - 22
|26
|9.
|Лехия Гданьск
|16
|6
|6
|4
|20 - 16
|24
|10.
|Ракув
|17
|7
|1
|9
|19 - 25
|22
|11.
|Заглембе Любин
|17
|6
|4
|7
|27 - 25
|22
|12.
|Гурник Забже
|17
|3
|8
|6
|16 - 23
|17
|13.
|Корона Кельце
|17
|4
|3
|10
|10 - 23
|15
|14.
|Арка Гдыня
|17
|3
|5
|9
|13 - 26
|14
|15.
|Висла Краков
|16
|3
|2
|11
|15 - 28
|11
|16.
|ЛКС Лодзь
|12
|2
|2
|8
|13 - 23
|8
|17.
|LKS Lodz1
|0:0
|5
|1
|1
|3
|3 - 6
|4
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