Польша: Экстракласса 2019-2020

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LKS Lodz1
0:0
Второй тайм: 47'

Стадион:
Краковия
0'
34' Желтая карточка
Maksymilian Rozwandowicz
47'
1
Маляж
Аркадиуш
21
Jan
Grzesik
29
Maksymilian
Rozwandowicz
2
Собоциньский
Ян
3
Adrian
Klimczak
14
Guima
II
6
Maciej
Wolski
28
Пионтек
Лукаш
20
Pirulo
II
11
Dani
Ramirez
22
Секульски
Лукаш
1
Michal
Peskovic
2
Рыпэ
Корнел
37
Хелик
Михал
85
Яблонски
Давид
33
Пестка
Камил
8
Димун
Милан
11
Вдовяк
Матеуш
5
Гол
Януш
10
Ван
Амерсфоорт
Пелле
4
Ханка
Серджу
21
Rafael
Guimarães
Lopes
IV
LKS Lodz1
4-1-4-1
Краковия
4-1-4-1
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Шлёнск 17 9 6 2 26 - 15 33
2. Легия 17 10 2 5 33 - 17 32
3. Погонь Щецин 17 9 5 3 21 - 14 32
4. Краковия 0:0 17 9 4 4 24 - 14 31
5. Пяст 17 8 4 5 19 - 17 28
6. Висла Плоцк 17 8 3 6 22 - 26 27
7. Лех 17 7 5 5 29 - 18 26
8. Ягеллония 17 7 5 5 28 - 22 26
9. Лехия Гданьск 16 6 6 4 20 - 16 24
10. Ракув 17 7 1 9 19 - 25 22
11. Заглембе Любин 17 6 4 7 27 - 25 22
12. Гурник Забже 17 3 8 6 16 - 23 17
13. Корона Кельце 17 4 3 10 10 - 23 15
14. Арка Гдыня 17 3 5 9 13 - 26 14
15. Висла Краков 16 3 2 11 15 - 28 11
16. ЛКС Лодзь 12 2 2 8 13 - 23 8
17. LKS Lodz1 0:0 5 1 1 3 3 - 6 4
  • Второй тайм
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    34'
    Maksymilian Rozwandowicz получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion LKS. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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