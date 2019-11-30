Польша: Экстракласса 2019-2020

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  4. Экстракласса 2019-2020
Пяст
0:2
Второй тайм: 84'

Стадион:
Шлёнск
0'
12' Желтая карточка
Пих Роберт
45' Желтая карточка
Храпек Михал
0:1
57' Пенальти
Пих Роберт
61' Желтая карточка
Мончиньски Кжиштоф
68' Желтая карточка
Голла Войцех
0:2
76' Гол
Jakub Labojko
84'
26
Плах
Франтишек
2
Киркесков
Миккель
6
Хэйтли
Том
9
Пажишек
Пётр
11
Феликс
Хорхе
18
Соколовски
Патрик
20
Кончковски
Мартин
23
Гук
Томаш
28
Рыманяк
Бартош
71
Стечик
Доминик
88
Корун
Урош
1
Путноцки
Матуш
30
Данковски
Камиль
5
Пуэрто
Исраэль
14
Голла
Войцех
4
Штиглец
Дино
21
Jakub
Labojko
29
Мончиньски
Кжиштоф
7
Пих
Роберт
6
Храпек
Михал
8
Плахета
Пшемыслав
9
Экспозито
Эрик
Пяст
4-2-3-1
Шлёнск
4-2-3-1

Ход матча

12'
 
Пих Роберт
45'
 
Храпек Михал
52'
 
Mateusz Cholewiak
Экспозито Эрик
57'
0:1
Пих Роберт
61'
 
Мончиньски Кжиштоф
62'
Sebastian Milewski
Стечик Доминик
 
68'
 
Голла Войцех
73'
Бадиа Жерар
Кончковски Мартин
 
76'
0:2
Jakub Labojko
76'
Тушыньски Патрык
Пажишек Пётр
 

Предыдущие игры

Пяст Последние 20 матчей: +11 =4 -5
Лех 3:0 Пяст Пяст 3:1 Ягеллония Гурник Забже 1:1 Пяст Погонь Седльце 0:4 Пяст
Пяст 1:0 Корона Кельце Висла Краков 1:2 Пяст Пяст 2:0 Легия Арка Гдыня 0:0 Пяст Skierniewice 1:5 Пяст Пяст 2:1 Ракув Краковия 2:0 Пяст Пяст 1:2 Лехия Гданьск Заглембе Любин 0:3 Пяст Пяст 1:0 Висла Плоцк ЛКС Лодзь 0:1 Пяст Пяст 0:0 Погонь Щецин Рига 2:1 Пяст Шлёнск 2:1 Пяст Пяст 3:2 Рига Пяст 1:1 Лех
Шлёнск Последние 20 матчей: +11 =6 -3
Шлёнск 2:1 Висла Краков LKS Lodz1 0:1 Шлёнск Шлёнск 3:1 Висла Плоцк Шлёнск 2:1 Арка Гдыня
Ракув 1:0 Шлёнск Шлёнск 1:1 Ягеллония Корона Кельце 1:0 Шлёнск Видзев Лодзь 2:0 Шлёнск Шлёнск 4:4 Заглембе Любин Гурник Забже 0:0 Шлёнск Шлёнск 1:1 Погонь Щецин Лехия Гданьск 1:1 Шлёнск Шлёнск 2:1 Краковия Лех 1:3 Шлёнск Легия 0:0 Шлёнск Шлёнск 2:1 Пяст Висла Краков 0:1 Шлёнск Шлёнск 4:0 Арка Гдыня Медзь 0:2 Шлёнск Шлёнск 2:1 Висла Плоцк

Последние игры между собой

Пяст: победы: 8, ничьи: 7, поражения: 5
Шлёнск: победы: 5, ничьи: 7, поражения: 8
Шлёнск 2:1 Пяст Экстракласса Пяст 2:0 Шлёнск Экстракласса Шлёнск 4:1 Пяст Экстракласса Шлёнск 3:1 Пяст Экстракласса
Шлёнск 2:2 Пяст Экстракласса Пяст 1:1 Шлёнск Экстракласса Пяст 2:0 Шлёнск Экстракласса Шлёнск 3:4 Пяст Экстракласса Пяст 1:1 Шлёнск Экстракласса Пяст 1:0 Шлёнск Экстракласса Шлёнск 1:2 Пяст Экстракласса Пяст 2:0 Шлёнск Экстракласса Шлёнск 3:0 Пяст Экстракласса Пяст 0:0 Шлёнск Экстракласса Шлёнск 0:0 Пяст Экстракласса Пяст 1:1 Шлёнск Экстракласса Пяст 3:2 Шлёнск Экстракласса Шлёнск 1:3 Пяст Экстракласса Пяст 2:2 Шлёнск Экстракласса Шлёнск 2:1 Пяст Экстракласса
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Шлёнск 2:0 17 9 6 2 25 - 15 33
2. Погонь Щецин 17 9 5 3 21 - 14 32
3. Краковия 16 9 3 4 24 - 14 30
4. Легия 16 9 2 5 29 - 17 29
5. Пяст 0:2 17 8 4 5 19 - 16 28
6. Висла Плоцк 17 8 3 6 22 - 26 27
7. Ягеллония 16 7 5 4 27 - 20 26
8. Лех 17 7 5 5 29 - 18 26
9. Лехия Гданьск 16 6 6 4 20 - 16 24
10. Заглембе Любин 17 6 4 7 27 - 25 22
11. Ракув 16 6 1 9 17 - 24 19
12. Гурник Забже 17 3 8 6 16 - 23 17
13. Корона Кельце 16 4 3 9 10 - 19 15
14. Арка Гдыня 17 3 5 9 13 - 26 14
15. Висла Краков 16 3 2 11 15 - 28 11
16. ЛКС Лодзь 12 2 2 8 13 - 23 8
17. LKS Lodz1 4 1 0 3 3 - 6 3
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    45'
    Храпек Михал получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    12'
    Пих Роберт получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Piast. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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