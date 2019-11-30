Польша: Экстракласса 2019-2020
12' Желтая карточкаПих Роберт
45' Желтая карточкаХрапек Михал
0:1
57' ПенальтиПих Роберт
61' Желтая карточкаМончиньски Кжиштоф
68' Желтая карточкаГолла Войцех
0:2
76' ГолJakub Labojko
11
Феликс
Хорхе
23
Гук
Томаш
88
Корун
Урош
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Феликс ХорхеЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Гук ТомашПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
88 Корун УрошНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Моква ТомашЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Бадиа ЖерарПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Форналик Вальдемар
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Голла ВойцехЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Damian GaskaПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Vitezslav Lavicka
Ход матча
12'
45'
57'
0:1
68'
76'
0:2
Предыдущие игры
Пяст Последние 20 матчей: +11 =4 -5Лех 3:0 Пяст Пяст 3:1 Ягеллония Гурник Забже 1:1 Пяст Погонь Седльце 0:4 Пяст
Пяст 1:0 Корона Кельце Висла Краков 1:2 Пяст Пяст 2:0 Легия Арка Гдыня 0:0 Пяст Skierniewice 1:5 Пяст Пяст 2:1 Ракув Краковия 2:0 Пяст Пяст 1:2 Лехия Гданьск Заглембе Любин 0:3 Пяст Пяст 1:0 Висла Плоцк ЛКС Лодзь 0:1 Пяст Пяст 0:0 Погонь Щецин Рига 2:1 Пяст Шлёнск 2:1 Пяст Пяст 3:2 Рига Пяст 1:1 Лех
Шлёнск Последние 20 матчей: +11 =6 -3Шлёнск 2:1 Висла Краков LKS Lodz1 0:1 Шлёнск Шлёнск 3:1 Висла Плоцк Шлёнск 2:1 Арка Гдыня
Ракув 1:0 Шлёнск Шлёнск 1:1 Ягеллония Корона Кельце 1:0 Шлёнск Видзев Лодзь 2:0 Шлёнск Шлёнск 4:4 Заглембе Любин Гурник Забже 0:0 Шлёнск Шлёнск 1:1 Погонь Щецин Лехия Гданьск 1:1 Шлёнск Шлёнск 2:1 Краковия Лех 1:3 Шлёнск Легия 0:0 Шлёнск Шлёнск 2:1 Пяст Висла Краков 0:1 Шлёнск Шлёнск 4:0 Арка Гдыня Медзь 0:2 Шлёнск Шлёнск 2:1 Висла Плоцк
Последние игры между собой
Пяст: победы: 8, ничьи: 7, поражения: 5
Шлёнск: победы: 5, ничьи: 7, поражения: 8
Шлёнск 2:2 Пяст Экстракласса Пяст 1:1 Шлёнск Экстракласса Пяст 2:0 Шлёнск Экстракласса Шлёнск 3:4 Пяст Экстракласса Пяст 1:1 Шлёнск Экстракласса Пяст 1:0 Шлёнск Экстракласса Шлёнск 1:2 Пяст Экстракласса Пяст 2:0 Шлёнск Экстракласса Шлёнск 3:0 Пяст Экстракласса Пяст 0:0 Шлёнск Экстракласса Шлёнск 0:0 Пяст Экстракласса Пяст 1:1 Шлёнск Экстракласса Пяст 3:2 Шлёнск Экстракласса Шлёнск 1:3 Пяст Экстракласса Пяст 2:2 Шлёнск Экстракласса Шлёнск 2:1 Пяст Экстракласса
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шлёнск
|2:0
|17
|9
|6
|2
|25 - 15
|33
|2.
|Погонь Щецин
|17
|9
|5
|3
|21 - 14
|32
|3.
|Краковия
|16
|9
|3
|4
|24 - 14
|30
|4.
|Легия
|16
|9
|2
|5
|29 - 17
|29
|5.
|Пяст
|0:2
|17
|8
|4
|5
|19 - 16
|28
|6.
|Висла Плоцк
|17
|8
|3
|6
|22 - 26
|27
|7.
|Ягеллония
|16
|7
|5
|4
|27 - 20
|26
|8.
|Лех
|17
|7
|5
|5
|29 - 18
|26
|9.
|Лехия Гданьск
|16
|6
|6
|4
|20 - 16
|24
|10.
|Заглембе Любин
|17
|6
|4
|7
|27 - 25
|22
|11.
|Ракув
|16
|6
|1
|9
|17 - 24
|19
|12.
|Гурник Забже
|17
|3
|8
|6
|16 - 23
|17
|13.
|Корона Кельце
|16
|4
|3
|9
|10 - 19
|15
|14.
|Арка Гдыня
|17
|3
|5
|9
|13 - 26
|14
|15.
|Висла Краков
|16
|3
|2
|11
|15 - 28
|11
|16.
|ЛКС Лодзь
|12
|2
|2
|8
|13 - 23
|8
|17.
|LKS Lodz1
|4
|1
|0
|3
|3 - 6
|3
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