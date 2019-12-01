Дания: Суперлига Дании 2019-2020
Ольборг
1:1
Второй тайм: 49'
Стадион: Aalborg Portland Park
Хобро
0:1
5' Гол в свои воротаТеландер Расмус
1:1
9' ГолВан Веерт Том
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
17 Куск КасперНападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Lasse Stensgaard
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Бабаян ЭдгарПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Петер Соренсен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
5'
0:1
9'
1:1
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
2 Удары по воротам 2
-
3 Удары в створ 1
-
3 Угловые 1
-
0 Офсайды 1
-
3 Нарушения правил 7
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 1
-
68 Владение мячом, % 32
Предыдущие игры
Ольборг Последние 20 матчей: +11 =3 -6ХБ Кеге 0:3 Ольборг Ольборг 4:0 Хорсенс Раннерс 3:3 Ольборг Ольборг 0:1 Митьюлланд
Сённерйюск 1:3 Ольборг Ольборг 1:0 Оденсе Хобро 0:2 Ольборг Ольборг 0:3 Раннерс Вайгорд 0:6 Ольборг Нордшелланн 2:1 Ольборг Орхус 3:0 Ольборг Нёрресундбю 0:8 Ольборг Санкт-Паули 0:2 Ольборг Ольборг 0:0 Копенгаген Хорсенс 0:5 Ольборг Брондбю 2:1 Ольборг Ольборг 4:0 Эсбьерг Митьюлланд 1:0 Ольборг Ольборг 3:1 Силькеборг Ольборг 1:1 Сённерйюск
Хобро Последние 20 матчей: +2 =10 -8Копенгаген 2:1 Хобро Хобро 2:2 Нордшелланн Оденсе 2:1 Хобро Хобро 1:1 Силькеборг
Хорсенс 1:0 Хобро Хобро 0:2 Ольборг Люнгбю 2:1 Хобро Хобро 1:1 Сённерйюск Хобро 2:1 Копенгаген Вайгорд 2:1 Хобро Нордшелланн 2:1 Хобро Хобро 0:0 Оденсе Митьюлланд 1:1 Хобро Хобро 0:2 Брондбю Силькеборг 2:3 Хобро Хобро 2:2 Раннерс Эсбьерг 1:1 Хобро Хобро 1:1 Орхус Хобро 0:0 Фредерисия Хорсенс 1:1 Хобро
Последние игры между собой
Ольборг: победы: 11, ничьи: 6, поражения: 3
Хобро: победы: 3, ничьи: 6, поражения: 11
Ольборг 1:2 Хобро Товарищеские матчи Хобро 0:5 Ольборг Суперлига Дании Хобро 1:1 Ольборг Товарищеские матчи Хобро 0:1 Ольборг Суперлига Дании Ольборг 1:1 Хобро Суперлига Дании Ольборг 2:0 Хобро Товарищеские матчи Хобро 0:2 Ольборг Суперлига Дании Ольборг 3:0 Хобро Товарищеские матчи Ольборг 6:0 Хобро Суперлига Дании Хобро 0:1 Ольборг Суперлига Дании Ольборг 5:0 Хобро Суперлига Дании Хобро 1:0 Ольборг Суперлига Дании Ольборг 1:1 Хобро Суперлига Дании Ольборг 1:0 Хобро Товарищеские матчи Хобро 1:2 Ольборг Товарищеские матчи Хобро 2:1 Ольборг Кубок
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Митьюлланд
|17
|14
|2
|1
|27 - 8
|44
|2.
|Копенгаген
|18
|13
|2
|3
|34 - 20
|41
|3.
|Орхус
|18
|10
|2
|6
|30 - 20
|32
|4.
|Брондбю
|18
|10
|1
|7
|35 - 26
|31
|5.
|Раннерс
|18
|8
|3
|7
|31 - 26
|27
|6.
|Оденсе
|18
|8
|2
|8
|28 - 22
|26
|7.
|Ольборг
|1:1
|18
|7
|4
|7
|29 - 21
|25
|8.
|Нордшелланн
|18
|7
|4
|7
|31 - 28
|25
|9.
|Люнгбю
|18
|7
|3
|8
|24 - 32
|24
|10.
|Хорсенс
|18
|6
|3
|9
|16 - 31
|21
|11.
|Сённерйюск
|18
|4
|7
|7
|21 - 31
|19
|12.
|Хобро
|1:1
|18
|2
|9
|7
|19 - 26
|15
|13.
|Эсбьерг
|18
|3
|4
|11
|16 - 30
|13
|14.
|Силькеборг
|17
|1
|4
|12
|22 - 42
|7
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