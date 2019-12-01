Дания: Суперлига Дании 2019-2020

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Ольборг
1:1
Второй тайм: 49'

Стадион:
Хобро
0'
0:1
5' Гол в свои ворота
Теландер Расмус
1:1
9' Гол
Ван Веерт Том
49'
1
Ринне
Якоб
6
Kristoffer
Pallesen
5
Окоре
Жорес
26
Теландер
Расмус
3
Альманн
Якоб
8
Фоссум
Ивер
16
Magnus
Christensen
III
21
Ольсен
Патрик
25
Frederik
Boersting
9
Ван
Веерт
Том
10
Андерсен
Лукас
1
Jesper
Rask
8
Путрос
Франс
Диа
5
Ахмедходжич
Анел
24
Rasmus
Minor
Petersen
27
Mathias
Haarup
12
Дамборг
Йонас
11
Emmanuel
Sabbi
18
Christian
Cappis
14
Педерсен
Миккель
17
Бабаян
Эдгар
9
Imed
Louati1
Ольборг
4-3-3
Хобро
4-1-4-1

Ход матча

5'
0:1
Теландер Расмус
9'
Ван Веерт Том
(Ольсен Патрик)
1:1
46'
 
Киркеволд Пол
Christian Cappis

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 2 Удары по воротам 2
  • 3 Удары в створ 1
  • 3 Угловые 1
  • 0 Офсайды 1
  • 3 Нарушения правил 7
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 1
  • 68 Владение мячом, % 32

Предыдущие игры

Ольборг Последние 20 матчей: +11 =3 -6
ХБ Кеге 0:3 Ольборг Ольборг 4:0 Хорсенс Раннерс 3:3 Ольборг Ольборг 0:1 Митьюлланд
Сённерйюск 1:3 Ольборг Ольборг 1:0 Оденсе Хобро 0:2 Ольборг Ольборг 0:3 Раннерс Вайгорд 0:6 Ольборг Нордшелланн 2:1 Ольборг Орхус 3:0 Ольборг Нёрресундбю 0:8 Ольборг Санкт-Паули 0:2 Ольборг Ольборг 0:0 Копенгаген Хорсенс 0:5 Ольборг Брондбю 2:1 Ольборг Ольборг 4:0 Эсбьерг Митьюлланд 1:0 Ольборг Ольборг 3:1 Силькеборг Ольборг 1:1 Сённерйюск
Хобро Последние 20 матчей: +2 =10 -8
Копенгаген 2:1 Хобро Хобро 2:2 Нордшелланн Оденсе 2:1 Хобро Хобро 1:1 Силькеборг
Хорсенс 1:0 Хобро Хобро 0:2 Ольборг Люнгбю 2:1 Хобро Хобро 1:1 Сённерйюск Хобро 2:1 Копенгаген Вайгорд 2:1 Хобро Нордшелланн 2:1 Хобро Хобро 0:0 Оденсе Митьюлланд 1:1 Хобро Хобро 0:2 Брондбю Силькеборг 2:3 Хобро Хобро 2:2 Раннерс Эсбьерг 1:1 Хобро Хобро 1:1 Орхус Хобро 0:0 Фредерисия Хорсенс 1:1 Хобро

Последние игры между собой

Ольборг: победы: 11, ничьи: 6, поражения: 3
Хобро: победы: 3, ничьи: 6, поражения: 11
Хобро 0:2 Ольборг Суперлига Дании Ольборг 1:1 Хобро Суперлига Дании Хобро 1:1 Ольборг Суперлига Дании Ольборг 1:1 Хобро Суперлига Дании
Ольборг 1:2 Хобро Товарищеские матчи Хобро 0:5 Ольборг Суперлига Дании Хобро 1:1 Ольборг Товарищеские матчи Хобро 0:1 Ольборг Суперлига Дании Ольборг 1:1 Хобро Суперлига Дании Ольборг 2:0 Хобро Товарищеские матчи Хобро 0:2 Ольборг Суперлига Дании Ольборг 3:0 Хобро Товарищеские матчи Ольборг 6:0 Хобро Суперлига Дании Хобро 0:1 Ольборг Суперлига Дании Ольборг 5:0 Хобро Суперлига Дании Хобро 1:0 Ольборг Суперлига Дании Ольборг 1:1 Хобро Суперлига Дании Ольборг 1:0 Хобро Товарищеские матчи Хобро 1:2 Ольборг Товарищеские матчи Хобро 2:1 Ольборг Кубок
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Митьюлланд 17 14 2 1 27 - 8 44
2. Копенгаген 18 13 2 3 34 - 20 41
3. Орхус 18 10 2 6 30 - 20 32
4. Брондбю 18 10 1 7 35 - 26 31
5. Раннерс 18 8 3 7 31 - 26 27
6. Оденсе 18 8 2 8 28 - 22 26
7. Ольборг 1:1 18 7 4 7 29 - 21 25
8. Нордшелланн 18 7 4 7 31 - 28 25
9. Люнгбю 18 7 3 8 24 - 32 24
10. Хорсенс 18 6 3 9 16 - 31 21
11. Сённерйюск 18 4 7 7 21 - 31 19
12. Хобро 1:1 18 2 9 7 19 - 26 15
13. Эсбьерг 18 3 4 11 16 - 30 13
14. Силькеборг 17 1 4 12 22 - 42 7
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Aalborg Portland Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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