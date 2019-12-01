Дания: Суперлига Дании 2019-2020
Эсбьерг
1:2
Конец матча
Стадион: Блю-Уотер Арена Зрители: 4608
Орхус
0:1
9' ГолMustapha Bundu
37' Желтая карточкаПоульсен Николай II
82' Желтая карточкаБакман Никлас
1:1
84' ГолЭгелунд Патрик
1:2
90' ГолАмини Мустафа
25
Бринч
Йеппе
38
Лунги
Якоб
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
25 Бринч ЙеппеЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
38 Лунги ЯкобПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Соири ПюрюПолузащитник
- Нападающий
-
50 Mads Larsen
-
-
Главный тренер: Ольсен Ларс
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Блуме БрорПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
34 Дикс КевинЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Нильсен Давид
Ход матча
9'
0:1
82'
84'
90'
1:2
Статистика матча
-
1 Голы 2
-
4 Удары по воротам 8
-
4 Удары в створ 4
-
10 Угловые 7
-
3 Офсайды 2
-
12 Нарушения правил 11
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 3
-
58 Владение мячом, % 42
Предыдущие игры
Эсбьерг Последние 20 матчей: +5 =5 -10Силькеборг 1:2 Эсбьерг Брондбю 2:1 Эсбьерг АБ 1:2 Эсбьерг Эсбьерг 1:1 Хорсенс
Эсбьерг 1:2 Митьюлланд Копенгаген 3:1 Эсбьерг Эсбьерг 1:2 Сённерйюск Хорсенс 1:1 Эсбьерг Мариенлюст 2:5 Эсбьерг Эсбьерг 3:1 Брондбю Эсбьерг 0:3 Раннерс Орхус 1:0 Эсбьерг Эсбьерг 2:2 Силькеборг Эсбьерг 1:0 Люнгбю Ольборг 4:0 Эсбьерг Эсбьерг 0:1 Оденсе Эсбьерг 0:0 Шахтёр Солигорск Нордшелланн 2:0 Эсбьерг Шахтёр Солигорск 2:0 Эсбьерг Эсбьерг 1:1 Хобро
Орхус Последние 20 матчей: +12 =2 -6Орхус 2:1 Брондбю Орхус 4:2 Сённерйюск Нордшелланн 0:1 Орхус Орхус 1:0 Оденсе
Орхус 1:2 Копенгаген Орхус 3:4 Силькеборг Раннерс 2:0 Орхус Орхус 3:1 Нордшелланн ВСК Орхус 1:3 Орхус Оденсе 1:2 Орхус Орхус 3:0 Ольборг Марсталь/Рисе 2:6 Орхус Орхус 1:0 Эсбьерг Брондбю 0:3 Орхус Орхус 2:0 Хорсенс Сённерйюск 0:0 Орхус Люнгбю 2:1 Орхус Орхус 0:1 Митьюлланд Копенгаген 2:1 Орхус Хобро 1:1 Орхус
Последние игры между собой
Эсбьерг: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 9
Орхус: победы: 9, ничьи: 5, поражения: 6
Эсбьерг 0:0 Орхус Суперлига Дании Орхус 2:1 Эсбьерг Товарищеские матчи Орхус 6:2 Эсбьерг Суперлига Дании Эсбьерг 2:2 Орхус Суперлига Дании Орхус 5:1 Эсбьерг Суперлига Дании Эсбьерг 2:1 Орхус Суперлига Дании Эсбьерг 1:0 Орхус Товарищеские матчи Орхус 0:0 Эсбьерг Суперлига Дании Эсбьерг 0:1 Орхус Товарищеские матчи Орхус 0:3 Эсбьерг Суперлига Дании Эсбьерг 0:2 Орхус Суперлига Дании Эсбьерг 5:1 Орхус Суперлига Дании Орхус 0:1 Эсбьерг Суперлига Дании Эсбьерг 2:1 Орхус Суперлига Дании Орхус 0:0 Эсбьерг Суперлига Дании Эсбьерг 0:4 Орхус САС Лигаен
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Митьюлланд
|18
|15
|2
|1
|29 - 9
|47
|2.
|Копенгаген
|18
|13
|2
|3
|34 - 20
|41
|3.
|Орхус
|18
|10
|2
|6
|30 - 20
|32
|4.
|Брондбю
|18
|10
|1
|7
|35 - 26
|31
|5.
|Раннерс
|18
|8
|3
|7
|31 - 26
|27
|6.
|Оденсе
|18
|8
|2
|8
|28 - 22
|26
|7.
|Ольборг
|18
|7
|4
|7
|29 - 21
|25
|8.
|Нордшелланн
|18
|7
|4
|7
|31 - 28
|25
|9.
|Люнгбю
|18
|7
|3
|8
|24 - 32
|24
|10.
|Хорсенс
|18
|6
|3
|9
|16 - 31
|21
|11.
|Сённерйюск
|18
|4
|7
|7
|21 - 31
|19
|12.
|Хобро
|18
|2
|9
|7
|19 - 26
|15
|13.
|Эсбьерг
|18
|3
|4
|11
|16 - 30
|13
|14.
|Силькеборг
|18
|1
|4
|13
|23 - 44
|7
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