Дания: Суперлига Дании 2019-2020

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Эсбьерг
1:2
Конец матча

Стадион: Зрители: 4608
Орхус
0'
0:1
9' Гол
Mustapha Bundu
37' Желтая карточка
Поульсен Николай II
82' Желтая карточка
Бакман Никлас
1:1
84' Гол
Эгелунд Патрик
1:2
90' Гол
Амини Мустафа
90'+4
16
Хойбьерг
Йеппе
40
Аниембе
Даниэль
8
Остин
Родольф
25
Бринч
Йеппе
14
Лауридсен
Йеспер
26
Mathias
Kristensen1
38
Лунги
Якоб
6
Парунашвили
Лаша
7
Кауко
Йони
10
Дауда
Мохаммед
23
Яковенко
Юрий
1
Эскелинен
Виллиам
13
Мунксгор
Александер
3
Бакман
Никлас
37
Sebastian
Hausner
16
Нильсен
Каспер
8
Амини
Мустафа
6
Поульсен
Николай
II
29
Блуме
Брор
19
Mustapha
Bundu
9
Мортенсен
Патрик
17
Торстейнссон
Йон
Эсбьерг
4-4-2
Орхус
4-3-3

Ход матча

9'
0:1
Mustapha Bundu
35'
 
Анкерсен Якоб
Mustapha Bundu
37'
 
Поульсен Николай II
62'
Соири Пюрю
Mathias Kristensen1
 
78'
Эгелунд Патрик
Парунашвили Лаша
 
82'
 
Бакман Никлас
84'
Эгелунд Патрик
(Лауридсен Йеспер)
1:1
84'
 
Торстейнссон Йон
Мортенсен Патрик
84'
 
Хелениус Никлас
Дикс Кевин
90'
1:2
Амини Мустафа

Статистика матча

  • 1 Голы 2
  • 4 Удары по воротам 8
  • 4 Удары в створ 4
  • 10 Угловые 7
  • 3 Офсайды 2
  • 12 Нарушения правил 11
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 3
  • 58 Владение мячом, % 42

Предыдущие игры

Эсбьерг Последние 20 матчей: +5 =5 -10
Силькеборг 1:2 Эсбьерг Брондбю 2:1 Эсбьерг АБ 1:2 Эсбьерг Эсбьерг 1:1 Хорсенс
Эсбьерг 1:2 Митьюлланд Копенгаген 3:1 Эсбьерг Эсбьерг 1:2 Сённерйюск Хорсенс 1:1 Эсбьерг Мариенлюст 2:5 Эсбьерг Эсбьерг 3:1 Брондбю Эсбьерг 0:3 Раннерс Орхус 1:0 Эсбьерг Эсбьерг 2:2 Силькеборг Эсбьерг 1:0 Люнгбю Ольборг 4:0 Эсбьерг Эсбьерг 0:1 Оденсе Эсбьерг 0:0 Шахтёр Солигорск Нордшелланн 2:0 Эсбьерг Шахтёр Солигорск 2:0 Эсбьерг Эсбьерг 1:1 Хобро
Орхус Последние 20 матчей: +12 =2 -6
Орхус 2:1 Брондбю Орхус 4:2 Сённерйюск Нордшелланн 0:1 Орхус Орхус 1:0 Оденсе
Орхус 1:2 Копенгаген Орхус 3:4 Силькеборг Раннерс 2:0 Орхус Орхус 3:1 Нордшелланн ВСК Орхус 1:3 Орхус Оденсе 1:2 Орхус Орхус 3:0 Ольборг Марсталь/Рисе 2:6 Орхус Орхус 1:0 Эсбьерг Брондбю 0:3 Орхус Орхус 2:0 Хорсенс Сённерйюск 0:0 Орхус Люнгбю 2:1 Орхус Орхус 0:1 Митьюлланд Копенгаген 2:1 Орхус Хобро 1:1 Орхус

Последние игры между собой

Эсбьерг: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 9
Орхус: победы: 9, ничьи: 5, поражения: 6
Орхус 1:0 Эсбьерг Суперлига Дании Орхус 2:0 Эсбьерг Суперлига Дании Эсбьерг 0:0 Орхус Суперлига Дании Орхус 3:1 Эсбьерг Суперлига Дании
Эсбьерг 0:0 Орхус Суперлига Дании Орхус 2:1 Эсбьерг Товарищеские матчи Орхус 6:2 Эсбьерг Суперлига Дании Эсбьерг 2:2 Орхус Суперлига Дании Орхус 5:1 Эсбьерг Суперлига Дании Эсбьерг 2:1 Орхус Суперлига Дании Эсбьерг 1:0 Орхус Товарищеские матчи Орхус 0:0 Эсбьерг Суперлига Дании Эсбьерг 0:1 Орхус Товарищеские матчи Орхус 0:3 Эсбьерг Суперлига Дании Эсбьерг 0:2 Орхус Суперлига Дании Эсбьерг 5:1 Орхус Суперлига Дании Орхус 0:1 Эсбьерг Суперлига Дании Эсбьерг 2:1 Орхус Суперлига Дании Орхус 0:0 Эсбьерг Суперлига Дании Эсбьерг 0:4 Орхус САС Лигаен
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Митьюлланд 18 15 2 1 29 - 9 47
2. Копенгаген 18 13 2 3 34 - 20 41
3. Орхус 18 10 2 6 30 - 20 32
4. Брондбю 18 10 1 7 35 - 26 31
5. Раннерс 18 8 3 7 31 - 26 27
6. Оденсе 18 8 2 8 28 - 22 26
7. Ольборг 18 7 4 7 29 - 21 25
8. Нордшелланн 18 7 4 7 31 - 28 25
9. Люнгбю 18 7 3 8 24 - 32 24
10. Хорсенс 18 6 3 9 16 - 31 21
11. Сённерйюск 18 4 7 7 21 - 31 19
12. Хобро 18 2 9 7 19 - 26 15
13. Эсбьерг 18 3 4 11 16 - 30 13
14. Силькеборг 18 1 4 13 23 - 44 7
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Blue Water Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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