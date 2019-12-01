Дания: Суперлига Дании 2019-2020

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Хорсенс
0:1
Первый тайм: 32'

Стадион:
Оденсе
0'
0:1
23' Пенальти
Кадри Башким
24' Желтая карточка
Ламб Микаэл
32'
1
Делач
Матей
11
Peter
Nymann
4
Malte
Kiilerich
Hansen
8
Bjarke
Jacobsen
5
Ламб
Микаэл
18
Louka
Andreasen
6
Ayo
Simon
Okusun
17
Ханссон
Халлюр
19
Jonas
Thorsen
12
Rune
Frantsen
44
Брок-Мадсен
Николай
27
Oliver
Christensen
2
Лунд
Оливер
3
Alexander
Juel
Andersen
24
Лунд
Марко
23
Клеве
Троэльс
14
Томасен
Йенс
8
Джанус
Драчманн
20
Лаурсен
Якоб-Баррет
7
Джейбали
Иссам
9
Кадри
Башким
10
Свеннсен
Сандер
Хорсенс
4-4-2
Оденсе
3-4-3

Ход матча

23'
0:1
Кадри Башким
24'
Ламб Микаэл
 

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 0 Удары по воротам 1
  • 2 Удары в створ 0
  • 2 Угловые 1
  • 1 Офсайды 0
  • 7 Нарушения правил 2
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0

Предыдущие игры

Хорсенс Последние 20 матчей: +8 =3 -9
Ольборг 4:0 Хорсенс Хорсенс 2:1 Силькеборг Фремад Амагер 0:3 Хорсенс Эсбьерг 1:1 Хорсенс
Люнгбю 2:1 Хорсенс Хорсенс 1:0 Хобро Оденсе 3:0 Хорсенс Тистед 1:2 Хорсенс Хорсенс 1:1 Эсбьерг Раннерс 2:1 Хорсенс Сённерйюск 0:0 Хорсенс БК Унион 0:2 Хорсенс Хорсенс 2:1 Люнгбю Хорсенс 0:5 Ольборг Орхус 2:0 Хорсенс Хорсенс 0:2 Митьюлланд Брондбю 1:2 Хорсенс Хорсенс 0:2 Копенгаген Силькеборг 0:3 Хорсенс Хорсенс 0:3 Нордшелланн
Оденсе Последние 20 матчей: +10 =2 -8
Оденсе 1:2 Митьюлланд Мальмё 1:2 Оденсе Люнгбю 4:3 Оденсе Оденсе 2:1 Хобро
Орхус 1:0 Оденсе Оденсе 3:1 Нордшелланн Ольборг 1:0 Оденсе Оденсе 3:0 Хорсенс Митьюлланд 0:1 Оденсе Оттеруп 0:2 Оденсе Оденсе 1:2 Орхус Силькеборг 0:3 Оденсе Оденсе 0:0 Сённерйюск Хобро 0:0 Оденсе Нордшелланн 2:0 Оденсе Оденсе 1:0 Раннерс Эсбьерг 0:1 Оденсе Брондбю 3:2 Оденсе Оденсе 4:1 Люнгбю Оденсе 2:3 Копенгаген

Последние игры между собой

Хорсенс: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 8
Оденсе: победы: 8, ничьи: 5, поражения: 7
Оденсе 3:0 Хорсенс Суперлига Дании Хорсенс 1:2 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 4:0 Хорсенс Суперлига Дании Хорсенс 0:0 Оденсе Суперлига Дании
Оденсе 1:0 Хорсенс Суперлига Дании Оденсе 2:1 Хорсенс Суперлига Дании Хорсенс 0:0 Оденсе Суперлига Дании Хорсенс 1:1 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 0:1 Хорсенс Суперлига Дании Хорсенс 2:1 Оденсе Товарищеские матчи Оденсе 2:0 Хорсенс Суперлига Дании Хорсенс 2:0 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 2:4 Хорсенс Кубок Хорсенс 2:2 Оденсе Суперлига Дании Хорсенс 1:4 Оденсе Международные матчи (клубы) Оденсе 0:1 Хорсенс Суперлига Хорсенс 0:1 Оденсе САС Лигаен Хорсенс 4:3 Оденсе САС Лигаен Оденсе 3:3 Хорсенс САС Лигаен Хорсенс 2:1 Оденсе САС Лигаен
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Митьюлланд 17 14 2 1 27 - 8 44
2. Копенгаген 18 13 2 3 34 - 20 41
3. Брондбю 18 10 1 7 35 - 26 31
4. Орхус 17 9 2 6 28 - 19 29
5. Оденсе 1:0 18 9 2 7 28 - 20 29
6. Раннерс 18 8 3 7 31 - 26 27
7. Нордшелланн 18 7 4 7 31 - 28 25
8. Ольборг 17 7 3 7 28 - 20 24
9. Люнгбю 18 7 3 8 24 - 32 24
10. Сённерйюск 18 4 7 7 21 - 31 19
11. Хорсенс 0:1 18 5 3 10 14 - 31 18
12. Хобро 17 2 8 7 18 - 25 14
13. Эсбьерг 17 3 4 10 15 - 28 13
14. Силькеборг 17 1 4 12 22 - 42 7
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Casa Arena Horsens. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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