Дания: Суперлига Дании 2019-2020
Хорсенс
0:1
Первый тайм: 32'
Стадион: Casa Arena Horsens
Оденсе
0:1
23' ПенальтиКадри Башким
24' Желтая карточкаЛамб Микаэл
11
Peter
Nymann
- Основной состав
- Вратарь
-
11 Peter NymannЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
-
-
-
-
Главный тренер: Бо Энриксен
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Лунд МаркоЗащитник
- Полузащитник
-
14 Томасен ЙенсПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Манде СаюбаВратарь
- Полузащитник
-
21 Греве МатиасПолузащитник
- Полузащитник
-
-
-
25 Moses Opondo
-
Главный тренер: Jakob Michelsen
Ход матча
23'
0:1
24'
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
0 Удары по воротам 1
-
2 Удары в створ 0
-
2 Угловые 1
-
1 Офсайды 0
-
7 Нарушения правил 2
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
0 Владение мячом, % 0
Предыдущие игры
Хорсенс Последние 20 матчей: +8 =3 -9Ольборг 4:0 Хорсенс Хорсенс 2:1 Силькеборг Фремад Амагер 0:3 Хорсенс Эсбьерг 1:1 Хорсенс
Люнгбю 2:1 Хорсенс Хорсенс 1:0 Хобро Оденсе 3:0 Хорсенс Тистед 1:2 Хорсенс Хорсенс 1:1 Эсбьерг Раннерс 2:1 Хорсенс Сённерйюск 0:0 Хорсенс БК Унион 0:2 Хорсенс Хорсенс 2:1 Люнгбю Хорсенс 0:5 Ольборг Орхус 2:0 Хорсенс Хорсенс 0:2 Митьюлланд Брондбю 1:2 Хорсенс Хорсенс 0:2 Копенгаген Силькеборг 0:3 Хорсенс Хорсенс 0:3 Нордшелланн
Оденсе Последние 20 матчей: +10 =2 -8Оденсе 1:2 Митьюлланд Мальмё 1:2 Оденсе Люнгбю 4:3 Оденсе Оденсе 2:1 Хобро
Орхус 1:0 Оденсе Оденсе 3:1 Нордшелланн Ольборг 1:0 Оденсе Оденсе 3:0 Хорсенс Митьюлланд 0:1 Оденсе Оттеруп 0:2 Оденсе Оденсе 1:2 Орхус Силькеборг 0:3 Оденсе Оденсе 0:0 Сённерйюск Хобро 0:0 Оденсе Нордшелланн 2:0 Оденсе Оденсе 1:0 Раннерс Эсбьерг 0:1 Оденсе Брондбю 3:2 Оденсе Оденсе 4:1 Люнгбю Оденсе 2:3 Копенгаген
Последние игры между собой
Хорсенс: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 8
Оденсе: победы: 8, ничьи: 5, поражения: 7
Оденсе 1:0 Хорсенс Суперлига Дании Оденсе 2:1 Хорсенс Суперлига Дании Хорсенс 0:0 Оденсе Суперлига Дании Хорсенс 1:1 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 0:1 Хорсенс Суперлига Дании Хорсенс 2:1 Оденсе Товарищеские матчи Оденсе 2:0 Хорсенс Суперлига Дании Хорсенс 2:0 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 2:4 Хорсенс Кубок Хорсенс 2:2 Оденсе Суперлига Дании Хорсенс 1:4 Оденсе Международные матчи (клубы) Оденсе 0:1 Хорсенс Суперлига Хорсенс 0:1 Оденсе САС Лигаен Хорсенс 4:3 Оденсе САС Лигаен Оденсе 3:3 Хорсенс САС Лигаен Хорсенс 2:1 Оденсе САС Лигаен
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Митьюлланд
|17
|14
|2
|1
|27 - 8
|44
|2.
|Копенгаген
|18
|13
|2
|3
|34 - 20
|41
|3.
|Брондбю
|18
|10
|1
|7
|35 - 26
|31
|4.
|Орхус
|17
|9
|2
|6
|28 - 19
|29
|5.
|Оденсе
|1:0
|18
|9
|2
|7
|28 - 20
|29
|6.
|Раннерс
|18
|8
|3
|7
|31 - 26
|27
|7.
|Нордшелланн
|18
|7
|4
|7
|31 - 28
|25
|8.
|Ольборг
|17
|7
|3
|7
|28 - 20
|24
|9.
|Люнгбю
|18
|7
|3
|8
|24 - 32
|24
|10.
|Сённерйюск
|18
|4
|7
|7
|21 - 31
|19
|11.
|Хорсенс
|0:1
|18
|5
|3
|10
|14 - 31
|18
|12.
|Хобро
|17
|2
|8
|7
|18 - 25
|14
|13.
|Эсбьерг
|17
|3
|4
|10
|15 - 28
|13
|14.
|Силькеборг
|17
|1
|4
|12
|22 - 42
|7
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