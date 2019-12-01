Дания: Суперлига Дании 2019-2020
Копенгаген
1:1
Второй тайм: 57'
Стадион: Телья Паркен
Брондбю
0:1
6' ГолВильчек Камиль
15' Желтая карточкаХедлунд Симон
1:1
28' ГолФишер Виктор
10
Зека
Карлос
33
Фальк
Расмус
14
Н'Дойе
Даме
13
Ларссон
Юхан
10
Мукхтар
Хани
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Зека КарлосПолузащитник
-
33 Фальк РасмусПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Н'Дойе ДамеНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Пеп МасПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Майкл СантосНападающий
-
Главный тренер: Столе Сольбаккен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Ларссон ЮханПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Мукхтар ХаниПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
14 Менса КевинПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Martin Retov
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
Ход матча
6'
0:1
15'
28'
1:1
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
3 Удары по воротам 2
-
3 Удары в створ 1
-
4 Угловые 1
-
1 Офсайды 4
-
6 Нарушения правил 15
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 0
-
53 Владение мячом, % 47
Предыдущие игры
Копенгаген Последние 20 матчей: +11 =5 -4Лугано 0:1 Копенгаген Копенгаген 2:1 Хобро Митьюлланд 4:1 Копенгаген Копенгаген 1:1 Динамо Киев
Копенгаген 3:0 Сённерйюск Копенгаген 4:1 Нордшелланн Орхус 1:2 Копенгаген Динамо Киев 1:1 Копенгаген Копенгаген 3:1 Эсбьерг Брондбю 3:1 Копенгаген Мальмё 1:1 Копенгаген Копенгаген 4:2 Силькеборг Хиллерёд 1:1 Копенгаген Копенгаген 0:0 Митьюлланд Копенгаген 1:0 Лугано Хобро 2:1 Копенгаген Ольборг 0:0 Копенгаген Рига 1:0 Копенгаген Копенгаген 3:1 Нордшелланн Копенгаген 3:1 Рига
Брондбю Последние 20 матчей: +11 =0 -9Орхус 2:1 Брондбю Брондбю 2:1 Эсбьерг Силькеборг 0:1 Брондбю Брондбю 0:1 Сённерйюск
Брондбю 5:2 Раннерс Люнгбю 0:3 Брондбю Брондбю 3:1 Копенгаген Сённерйюск 2:1 Брондбю Скив 2:3 Брондбю Эсбьерг 3:1 Брондбю Брондбю 4:2 Нордшелланн Митьюлланд 1:0 Брондбю Брондбю 0:3 Орхус Брондбю 2:1 Ольборг Брага 3:1 Брондбю Хобро 0:2 Брондбю Брондбю 2:4 Брага Брондбю 1:2 Хорсенс Брондбю 4:1 Лехия Гданьск Брондбю 3:2 Оденсе
Последние игры между собой
Копенгаген: победы: 9, ничьи: 5, поражения: 6
Брондбю: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 9
Копенгаген 3:1 Брондбю Суперлига Дании Копенгаген 1:1 Брондбю Суперлига Дании Брондбю 2:1 Копенгаген Суперлига Дании Копенгаген 0:1 Брондбю Кубок Копенгаген 0:1 Брондбю Суперлига Дании Брондбю 1:0 Копенгаген Суперлига Дании Копенгаген 3:1 Брондбю Кубок Копенгаген 1:0 Брондбю Суперлига Дании Брондбю 0:1 Копенгаген Суперлига Дании Копенгаген 0:0 Брондбю Суперлига Дании Брондбю 1:1 Копенгаген Суперлига Дании Брондбю 0:1 Копенгаген Кубок Копенгаген 2:0 Брондбю Суперлига Дании Копенгаген 1:1 Брондбю Кубок Брондбю 0:0 Копенгаген Суперлига Дании Брондбю 1:0 Копенгаген Суперлига Дании
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Митьюлланд
|17
|14
|2
|1
|27 - 8
|44
|2.
|Копенгаген
|1:1
|18
|12
|3
|3
|33 - 20
|39
|3.
|Брондбю
|1:1
|18
|10
|2
|6
|35 - 25
|32
|4.
|Орхус
|17
|9
|2
|6
|28 - 19
|29
|5.
|Раннерс
|1:0
|18
|8
|3
|7
|29 - 26
|27
|6.
|Оденсе
|17
|8
|2
|7
|27 - 20
|26
|7.
|Нордшелланн
|18
|7
|4
|7
|31 - 28
|25
|8.
|Ольборг
|17
|7
|3
|7
|28 - 20
|24
|9.
|Люнгбю
|18
|7
|3
|8
|24 - 32
|24
|10.
|Сённерйюск
|0:1
|18
|4
|7
|7
|21 - 29
|19
|11.
|Хорсенс
|17
|5
|3
|9
|14 - 30
|18
|12.
|Хобро
|17
|2
|8
|7
|18 - 25
|14
|13.
|Эсбьерг
|17
|3
|4
|10
|15 - 28
|13
|14.
|Силькеборг
|17
|1
|4
|12
|22 - 42
|7
Загрузка...