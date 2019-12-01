Дания: Суперлига Дании 2019-2020

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Копенгаген
1:1
Второй тайм: 57'

Стадион:
Брондбю
0'
0:1
6' Гол
Вильчек Камиль
15' Желтая карточка
Хедлунд Симон
1:1
28' Гол
Фишер Виктор
57'
21
Йонссон
Карл-Йохан
2
Варела
Гильермо
4
Папаяннопулос
Сотирис
25
Нельссон
Виктор
3
Бенгтссон
Пьер
11
Дарами
Мохаммед
10
Зека
Карлос
33
Фальк
Расмус
7
Фишер
Виктор
14
Н'Дойе
Даме
9
Сотириу
Пиерос
1
Швебе
Марвин
6
Херманнссон
Хьёртур
5
Махсо
Андреас
4
Рустед
Сигурд
13
Ларссон
Юхан
19
Morten
Frendrup
10
Мукхтар
Хани
7
Кайзер
Доминик
3
Юнг
Антони
20
Вильчек
Камиль
27
Хедлунд
Симон
Копенгаген
4-4-2
Брондбю
3-5-2

Ход матча

6'
0:1
Вильчек Камиль
(Хедлунд Симон)
15'
 
Хедлунд Симон
28'
Фишер Виктор
(Н'Дойе Даме)
1:1
46'
Пеп Мас
Дарами Мохаммед
 

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 3 Удары по воротам 2
  • 3 Удары в створ 1
  • 4 Угловые 1
  • 1 Офсайды 4
  • 6 Нарушения правил 15
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 0
  • 53 Владение мячом, % 47

Предыдущие игры

Копенгаген Последние 20 матчей: +11 =5 -4
Лугано 0:1 Копенгаген Копенгаген 2:1 Хобро Митьюлланд 4:1 Копенгаген Копенгаген 1:1 Динамо Киев
Копенгаген 3:0 Сённерйюск Копенгаген 4:1 Нордшелланн Орхус 1:2 Копенгаген Динамо Киев 1:1 Копенгаген Копенгаген 3:1 Эсбьерг Брондбю 3:1 Копенгаген Мальмё 1:1 Копенгаген Копенгаген 4:2 Силькеборг Хиллерёд 1:1 Копенгаген Копенгаген 0:0 Митьюлланд Копенгаген 1:0 Лугано Хобро 2:1 Копенгаген Ольборг 0:0 Копенгаген Рига 1:0 Копенгаген Копенгаген 3:1 Нордшелланн Копенгаген 3:1 Рига
Брондбю Последние 20 матчей: +11 =0 -9
Орхус 2:1 Брондбю Брондбю 2:1 Эсбьерг Силькеборг 0:1 Брондбю Брондбю 0:1 Сённерйюск
Брондбю 5:2 Раннерс Люнгбю 0:3 Брондбю Брондбю 3:1 Копенгаген Сённерйюск 2:1 Брондбю Скив 2:3 Брондбю Эсбьерг 3:1 Брондбю Брондбю 4:2 Нордшелланн Митьюлланд 1:0 Брондбю Брондбю 0:3 Орхус Брондбю 2:1 Ольборг Брага 3:1 Брондбю Хобро 0:2 Брондбю Брондбю 2:4 Брага Брондбю 1:2 Хорсенс Брондбю 4:1 Лехия Гданьск Брондбю 3:2 Оденсе

Последние игры между собой

Копенгаген: победы: 9, ничьи: 5, поражения: 6
Брондбю: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 9
Брондбю 3:1 Копенгаген Суперлига Дании Копенгаген 3:2 Брондбю Суперлига Дании Брондбю 1:2 Копенгаген Суперлига Дании Брондбю 0:1 Копенгаген Суперлига Дании
Копенгаген 3:1 Брондбю Суперлига Дании Копенгаген 1:1 Брондбю Суперлига Дании Брондбю 2:1 Копенгаген Суперлига Дании Копенгаген 0:1 Брондбю Кубок Копенгаген 0:1 Брондбю Суперлига Дании Брондбю 1:0 Копенгаген Суперлига Дании Копенгаген 3:1 Брондбю Кубок Копенгаген 1:0 Брондбю Суперлига Дании Брондбю 0:1 Копенгаген Суперлига Дании Копенгаген 0:0 Брондбю Суперлига Дании Брондбю 1:1 Копенгаген Суперлига Дании Брондбю 0:1 Копенгаген Кубок Копенгаген 2:0 Брондбю Суперлига Дании Копенгаген 1:1 Брондбю Кубок Брондбю 0:0 Копенгаген Суперлига Дании Брондбю 1:0 Копенгаген Суперлига Дании
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Митьюлланд 17 14 2 1 27 - 8 44
2. Копенгаген 1:1 18 12 3 3 33 - 20 39
3. Брондбю 1:1 18 10 2 6 35 - 25 32
4. Орхус 17 9 2 6 28 - 19 29
5. Раннерс 1:0 18 8 3 7 29 - 26 27
6. Оденсе 17 8 2 7 27 - 20 26
7. Нордшелланн 18 7 4 7 31 - 28 25
8. Ольборг 17 7 3 7 28 - 20 24
9. Люнгбю 18 7 3 8 24 - 32 24
10. Сённерйюск 0:1 18 4 7 7 21 - 29 19
11. Хорсенс 17 5 3 9 14 - 30 18
12. Хобро 17 2 8 7 18 - 25 14
13. Эсбьерг 17 3 4 10 15 - 28 13
14. Силькеборг 17 1 4 12 22 - 42 7
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Telia Parken. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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