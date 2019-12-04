Англия: Премьер-лига 2019-2020
Лестер
0:0
Первый тайм: 6'
Стадион: Кинг Пауэр
Уотфорд
17
Перес
Айосе
15
Барнс
Харви
26
Фостер
Бен
21
Кико
Фемения
11
Масина
Адам
23
Сарр
Исмаила
29
Капу
Этьен
19
Хьюз
Уилл
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Перес АйосеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Барнс ХарвиПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Уорд ДэнниВратарь
- Защитник
- Защитник
-
26 Прает ДеннисПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Чодури ХамзаПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Роджерс Брендан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
-
26 Фостер БенВратарь
-
21 Кико ФеменияЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Масина АдамЗащитник
-
23 Сарр ИсмаилаПолузащитник
- Полузащитник
-
29 Капу ЭтьенПолузащитник
-
19 Хьюз УиллПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
20 КинаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
18 Грэй АндреНападающий
-
Главный тренер: Hayden Mullins
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
1 Офсайды 0
-
1 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
58 Владение мячом, % 42
Предыдущие игры
Лестер Последние 20 матчей: +15 =3 -2Лестер 2:1 Эвертон Брайтон 0:2 Лестер Лестер 2:0 Арсенал Кристал Пэлас 0:2 Лестер
Бёртон 1:3 Лестер Саутгемптон 0:9 Лестер Лестер 2:1 Бёрнли Ливерпуль 2:1 Лестер Лестер 5:0 Ньюкасл Лутон Таун 0:4 Лестер Лестер 2:1 Тоттенхэм Манчестер Юнайтед 1:0 Лестер Лестер 3:1 Борнмут Ньюкасл 1:1 Лестер Шеффилд Юнайтед 1:2 Лестер Челси 1:1 Лестер Лестер 0:0 Вулверхэмптон Лестер 2:1 Аталанта Ротерхэм 2:2 Лестер Сток Сити 1:2 Лестер
Уотфорд Последние 20 матчей: +6 =5 -9Саутгемптон 2:1 Уотфорд Уотфорд 0:3 Бёрнли Норвич 0:2 Уотфорд Уотфорд 1:2 Челси
Эвертон 2:0 Уотфорд Уотфорд 0:0 Борнмут Тоттенхэм 1:1 Уотфорд Уотфорд 0:0 Шеффилд Юнайтед Вулверхэмптон 2:0 Уотфорд Уотфорд 2:1 Суонси Манчестер Сити 8:0 Уотфорд Уотфорд 2:2 Арсенал Ньюкасл 1:1 Уотфорд Уотфорд 3:0 Ковентри Уотфорд 1:3 Вест Хэм Эвертон 1:0 Уотфорд Уотфорд 0:3 Брайтон Уотфорд 2:1 Реал Сосьедад КПР 0:1 Уотфорд Байер Л 1:2 Уотфорд
Последние игры между собой
Лестер: победы: 10, ничьи: 2, поражения: 8
Уотфорд: победы: 8, ничьи: 2, поражения: 10
Лестер 3:0 Уотфорд Премьер-лига Уотфорд 2:1 Лестер Премьер-лига Уотфорд 0:1 Лестер Премьер-лига Лестер 2:1 Уотфорд Премьер-лига Лестер 2:2 Уотфорд Уотфорд 0:3 Лестер Уотфорд 3:1 Лестер Лестер 1:0 Уотфорд Лестер 1:2 Уотфорд Уотфорд 2:1 Лестер Уотфорд 3:2 Лестер Лестер 2:0 Уотфорд Лестер 4:2 Уотфорд Уотфорд 3:2 Лестер Лестер 4:1 Уотфорд Уотфорд 3:3 Лестер
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|14
|13
|1
|0
|32 - 12
|40
|2.
|Лестер
|Заявка
|14
|10
|2
|2
|33 - 9
|32
|3.
|Манчестер Сити
|Заявка
|15
|10
|2
|3
|43 - 17
|32
|4.
|Челси
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|28 - 20
|26
|5.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|14 - 18
|21
|6.
|Тоттенхэм
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|24 - 21
|20
|7.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|14
|4
|8
|2
|19 - 17
|20
|8.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|14
|4
|7
|3
|17 - 13
|19
|9.
|Арсенал
|Заявка
|14
|4
|7
|3
|20 - 21
|19
|10.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|14
|4
|6
|4
|21 - 17
|18
|11.
|Бёрнли
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|21 - 24
|18
|12.
|Вест Хэм
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|17 - 23
|16
|13.
|Ньюкасл
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|13 - 22
|16
|14.
|Борнмут
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|18 - 21
|16
|15.
|Астон Вилла
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|21 - 22
|15
|16.
|Брайтон
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|16 - 21
|15
|17.
|Эвертон
|Заявка
|14
|4
|2
|8
|14 - 22
|14
|18.
|Саутгемптон
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|15 - 32
|12
|19.
|Норвич
|Заявка
|14
|3
|2
|9
|15 - 30
|11
|20.
|Уотфорд
|Заявка
|14
|1
|5
|8
|9 - 28
|8
Лестер
99.3% (142)
Ничья
0.7% (1)
Уотфорд
0% (0)
2:0 Лестер
48.3% (69)
2:1 Лестер
19.6% (28)
1:0 Лестер
10.5% (15)
3:0 Лестер
9.8% (14)
3:1 Лестер
5.6% (8)
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