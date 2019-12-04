Англия: Премьер-лига 2019-2020

  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Англия
  4. Премьер-лига 2019-2020
Лестер
0:0
Первый тайм: 6'

Стадион:
Уотфорд
0' 6'
1
Шмейхель
Каспер
21
Рикарду
Перейра
II
6
Эванс
Джонни
4
Сёюнджю
Чаглар
28
Фухс
Кристиан
25
Ндиди
Уилфред
17
Перес
Айосе
8
Тилеманс
Юри
10
Мэддисон
Джеймс
15
Барнс
Харви
9
Варди
Джейми
26
Фостер
Бен
21
Кико
Фемения
15
Каткарт
Крейг
6
Мариаппа
Эдриан
11
Масина
Адам
23
Сарр
Исмаила
16
Дюкур
Абдулайе
29
Капу
Этьен
19
Хьюз
Уилл
7
Делофеу
Херард
9
Дини
Трой
Лестер
4-1-4-1
Уотфорд
4-4-1-1

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 1 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 58 Владение мячом, % 42

Предыдущие игры

Лестер Последние 20 матчей: +15 =3 -2
Лестер 2:1 Эвертон Брайтон 0:2 Лестер Лестер 2:0 Арсенал Кристал Пэлас 0:2 Лестер
Бёртон 1:3 Лестер Саутгемптон 0:9 Лестер Лестер 2:1 Бёрнли Ливерпуль 2:1 Лестер Лестер 5:0 Ньюкасл Лутон Таун 0:4 Лестер Лестер 2:1 Тоттенхэм Манчестер Юнайтед 1:0 Лестер Лестер 3:1 Борнмут Ньюкасл 1:1 Лестер Шеффилд Юнайтед 1:2 Лестер Челси 1:1 Лестер Лестер 0:0 Вулверхэмптон Лестер 2:1 Аталанта Ротерхэм 2:2 Лестер Сток Сити 1:2 Лестер
Уотфорд Последние 20 матчей: +6 =5 -9
Саутгемптон 2:1 Уотфорд Уотфорд 0:3 Бёрнли Норвич 0:2 Уотфорд Уотфорд 1:2 Челси
Эвертон 2:0 Уотфорд Уотфорд 0:0 Борнмут Тоттенхэм 1:1 Уотфорд Уотфорд 0:0 Шеффилд Юнайтед Вулверхэмптон 2:0 Уотфорд Уотфорд 2:1 Суонси Манчестер Сити 8:0 Уотфорд Уотфорд 2:2 Арсенал Ньюкасл 1:1 Уотфорд Уотфорд 3:0 Ковентри Уотфорд 1:3 Вест Хэм Эвертон 1:0 Уотфорд Уотфорд 0:3 Брайтон Уотфорд 2:1 Реал Сосьедад КПР 0:1 Уотфорд Байер Л 1:2 Уотфорд

Последние игры между собой

Лестер: победы: 10, ничьи: 2, поражения: 8
Уотфорд: победы: 8, ничьи: 2, поражения: 10
Уотфорд 2:1 Лестер Премьер-лига Лестер 2:0 Уотфорд Премьер-лига Лестер 2:0 Уотфорд Премьер-лига Уотфорд 2:1 Лестер Премьер-лига
Лестер 3:0 Уотфорд Премьер-лига Уотфорд 2:1 Лестер Премьер-лига Уотфорд 0:1 Лестер Премьер-лига Лестер 2:1 Уотфорд Премьер-лига Лестер 2:2 Уотфорд Уотфорд 0:3 Лестер Уотфорд 3:1 Лестер Лестер 1:0 Уотфорд Лестер 1:2 Уотфорд Уотфорд 2:1 Лестер Уотфорд 3:2 Лестер Лестер 2:0 Уотфорд Лестер 4:2 Уотфорд Уотфорд 3:2 Лестер Лестер 4:1 Уотфорд Уотфорд 3:3 Лестер
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 14 13 1 0 32 - 12 40
2. Лестер Заявка 14 10 2 2 33 - 9 32
3. Манчестер Сити Заявка 15 10 2 3 43 - 17 32
4. Челси Заявка 14 8 2 4 28 - 20 26
5. Кристал Пэлас Заявка 15 6 3 6 14 - 18 21
6. Тоттенхэм Заявка 14 5 5 4 24 - 21 20
7. Вулверхэмптон Заявка 14 4 8 2 19 - 17 20
8. Шеффилд Юнайтед Заявка 14 4 7 3 17 - 13 19
9. Арсенал Заявка 14 4 7 3 20 - 21 19
10. Манчестер Юнайтед Заявка 14 4 6 4 21 - 17 18
11. Бёрнли Заявка 15 5 3 7 21 - 24 18
12. Вест Хэм Заявка 14 4 4 6 17 - 23 16
13. Ньюкасл Заявка 14 4 4 6 13 - 22 16
14. Борнмут Заявка 15 4 4 7 18 - 21 16
15. Астон Вилла Заявка 14 4 3 7 21 - 22 15
16. Брайтон Заявка 14 4 3 7 16 - 21 15
17. Эвертон Заявка 14 4 2 8 14 - 22 14
18. Саутгемптон Заявка 14 3 3 8 15 - 32 12
19. Норвич Заявка 14 3 2 9 15 - 30 11
20. Уотфорд Заявка 14 1 5 8 9 - 28 8
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на King Power Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Лестер 0:0 Уотфорд
Лестер
99.3% (142)
Ничья
0.7% (1)
Уотфорд
0% (0)
2:0 Лестер
48.3% (69)
2:1 Лестер
19.6% (28)
1:0 Лестер
10.5% (15)
3:0 Лестер
9.8% (14)
3:1 Лестер
5.6% (8)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!

Загрузка...