Англия: Премьер-лига 2019-2020

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  4. Премьер-лига 2019-2020
Вулверхэмптон
0:0
Первый тайм: 3'

Стадион:
Вест Хэм
0' 3'
11
Патрисиу
Руй
32
Дендонкер
Леандер
16
Коди
Конор
27
Саисс
Ромен
2
Доэрти
Мэтт
8
Невеш
Рубен
28
Моутинью
Жоау
19
Хонни
Кастро
37
Траоре
Адама
9
Хименес
Рауль
18
Жота
Диогу
25
Мартин
Дэвид
24
Фредерикс
Райан
4
Бальбуэна
Фабиан
21
Огбонна
Анджело
3
Крессуэлл
Арон
11
Снодграсс
Роберт
16
Ноубл
Марк
41
Райс
Деклан
18
Форнальс
Пабло
8
Андерсон
Фелипе
22
Алле
Себастьян
Вулверхэмптон
3-4-3
Вест Хэм
4-4-1-1

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0

Предыдущие игры

Вулверхэмптон Последние 20 матчей: +9 =7 -4
Вулверхэмптон 1:1 Шеффилд Юнайтед Брага 3:3 Вулверхэмптон Борнмут 1:2 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 2:1 Астон Вилла
Вулверхэмптон 1:0 Слован Братислава Арсенал 1:1 Вулверхэмптон Астон Вилла 2:1 Вулверхэмптон Ньюкасл 1:1 Вулверхэмптон Слован Братислава 1:2 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 1:1 Саутгемптон Манчестер Сити 0:2 Вулверхэмптон Бешикташ 0:1 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 2:0 Уотфорд Вулверхэмптон 1:1 Рединг Кристал Пэлас 1:1 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 0:1 Брага Вулверхэмптон 2:5 Челси Эвертон 3:2 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 2:1 Торино Вулверхэмптон 1:1 Бёрнли
Вест Хэм Последние 20 матчей: +7 =5 -8
Челси 0:1 Вест Хэм Вест Хэм 2:3 Тоттенхэм Бёрнли 3:0 Вест Хэм Вест Хэм 2:3 Ньюкасл
Вест Хэм 1:1 Шеффилд Юнайтед Эвертон 2:0 Вест Хэм Вест Хэм 1:2 Кристал Пэлас Борнмут 2:2 Вест Хэм Оксфорд Юнайтед 4:0 Вест Хэм Вест Хэм 2:0 Манчестер Юнайтед Астон Вилла 0:0 Вест Хэм Вест Хэм 2:0 Норвич Ньюпорт 0:2 Вест Хэм Уотфорд 1:3 Вест Хэм Брайтон 1:1 Вест Хэм Вест Хэм 0:5 Манчестер Сити Вест Хэм 2:2 Атлетик Б Герта 3:5 Вест Хэм Фулхэм 0:1 Вест Хэм Ньюкасл 1:0 Вест Хэм

Последние игры между собой

Вулверхэмптон: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 3
Вест Хэм: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 3
Вулверхэмптон 3:0 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 0:1 Вулверхэмптон Премьер-лига Вест Хэм 1:0 Вулверхэмптон Кубок Вест Хэм 2:0 Вулверхэмптон Премьер-лига
Вулверхэмптон 1:1 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 1:3 Вулверхэмптон Премьер-лига Вулверхэмптон 0:2 Вест Хэм Премьер-лига
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 14 13 1 0 32 - 12 40
2. Лестер Заявка 14 10 2 2 33 - 9 32
3. Манчестер Сити Заявка 15 10 2 3 43 - 17 32
4. Челси Заявка 14 8 2 4 28 - 20 26
5. Кристал Пэлас Заявка 15 6 3 6 14 - 18 21
6. Тоттенхэм Заявка 14 5 5 4 24 - 21 20
7. Вулверхэмптон Заявка 14 4 8 2 19 - 17 20
8. Шеффилд Юнайтед Заявка 14 4 7 3 17 - 13 19
9. Арсенал Заявка 14 4 7 3 20 - 21 19
10. Манчестер Юнайтед Заявка 14 4 6 4 21 - 17 18
11. Бёрнли Заявка 15 5 3 7 21 - 24 18
12. Вест Хэм Заявка 14 4 4 6 17 - 23 16
13. Ньюкасл Заявка 14 4 4 6 13 - 22 16
14. Борнмут Заявка 15 4 4 7 18 - 21 16
15. Астон Вилла Заявка 14 4 3 7 21 - 22 15
16. Брайтон Заявка 14 4 3 7 16 - 21 15
17. Эвертон Заявка 14 4 2 8 14 - 22 14
18. Саутгемптон Заявка 14 3 3 8 15 - 32 12
19. Норвич Заявка 14 3 2 9 15 - 30 11
20. Уотфорд Заявка 14 1 5 8 9 - 28 8
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Molineux Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Вулверхэмптон 0:0 Вест Хэм
Вулверхэмптон
75.7% (109)
Ничья
18.8% (27)
Вест Хэм
5.6% (8)
2:1 Вулверхэмптон
47.9% (69)
1:0 Вулверхэмптон
14.6% (21)
1:1 Ничья
13.9% (20)
2:0 Вулверхэмптон
6.9% (10)
2:2 Ничья
4.9% (7)
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