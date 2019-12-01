Англия: Премьер-лига 2019-2020

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Стадион:
Брайтон

Предыдущие игры

Арсенал Последние 20 матчей: +7 =8 -5
Норвич 2:2 Арсенал Арсенал 1:2 Айнтрахт Фр Арсенал 2:2 Саутгемптон Лестер 2:0 Арсенал
Витория Гимарайнш 1:1 Арсенал Арсенал 1:1 Вулверхэмптон Ливерпуль 5:5 Арсенал Арсенал 2:2 Кристал Пэлас Арсенал 3:2 Витория Гимарайнш Шеффилд Юнайтед 1:0 Арсенал Арсенал 1:0 Борнмут Арсенал 4:0 Стандард Манчестер Юнайтед 1:1 Арсенал Арсенал 5:0 Ноттингем Форест Арсенал 3:2 Астон Вилла Айнтрахт Фр 0:3 Арсенал Уотфорд 2:2 Арсенал Арсенал 2:2 Тоттенхэм Ливерпуль 3:1 Арсенал Арсенал 2:1 Бёрнли
Брайтон Последние 20 матчей: +8 =3 -9
Ливерпуль 2:1 Брайтон Брайтон 0:2 Лестер Манчестер Юнайтед 3:1 Брайтон Брайтон 2:0 Норвич
Брайтон 3:2 Эвертон Астон Вилла 2:1 Брайтон Брайтон 3:0 Тоттенхэм Челси 2:0 Брайтон Брайтон 1:3 Астон Вилла Ньюкасл 0:0 Брайтон Брайтон 1:1 Бёрнли Манчестер Сити 4:0 Брайтон Бристоль Роверс 1:2 Брайтон Брайтон 0:2 Саутгемптон Брайтон 1:1 Вест Хэм Уотфорд 0:3 Брайтон Брайтон 2:1 Валенсия Бирмингем 0:4 Брайтон Фулхэм 2:1 Брайтон Кроули Таун 0:1 Брайтон

Последние игры между собой

Арсенал: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 1
Брайтон: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 3
Арсенал 1:1 Брайтон Премьер-лига Брайтон 1:1 Арсенал Премьер-лига Брайтон 2:1 Арсенал Премьер-лига Арсенал 2:0 Брайтон Премьер-лига
Брайтон 2:3 Арсенал Кубок Брайтон 2:3 Арсенал Кубок
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 14 13 1 0 32 - 12 40
2. Лестер Заявка 14 10 2 2 33 - 9 32
3. Манчестер Сити Заявка 14 9 2 3 39 - 16 29
4. Челси Заявка 14 8 2 4 28 - 20 26
5. Тоттенхэм Заявка 14 5 5 4 24 - 21 20
6. Вулверхэмптон Заявка 14 4 8 2 19 - 17 20
7. Шеффилд Юнайтед Заявка 14 4 7 3 17 - 13 19
8. Арсенал Заявка 14 4 7 3 20 - 21 19
9. Бёрнли Заявка 14 5 3 6 20 - 20 18
10. Кристал Пэлас Заявка 14 5 3 6 13 - 18 18
11. Манчестер Юнайтед Заявка 14 4 6 4 21 - 17 18
12. Борнмут Заявка 14 4 4 6 18 - 20 16
13. Вест Хэм Заявка 14 4 4 6 17 - 23 16
14. Ньюкасл Заявка 14 4 4 6 13 - 22 16
15. Астон Вилла Заявка 14 4 3 7 21 - 22 15
16. Брайтон Заявка 14 4 3 7 16 - 21 15
17. Эвертон Заявка 14 4 2 8 14 - 22 14
18. Саутгемптон Заявка 14 3 3 8 15 - 32 12
19. Норвич Заявка 14 3 2 9 15 - 30 11
20. Уотфорд Заявка 14 1 5 8 9 - 28 8
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Арсенал - Брайтон

    До начала игры, которая состоится 05.12.2019, осталось 2 дня 22 часа 18 минут.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.


    • Прогнозы на матч Арсенал - Брайтон
    Арсенал
    98.5% (65)
    Ничья
    1.5% (1)
    Брайтон
    0% (0)
    2:0 Арсенал
    31.8% (21)
    2:1 Арсенал
    30.3% (20)
    3:1 Арсенал
    21.2% (14)
    1:0 Арсенал
    10.6% (7)
    3:0 Арсенал
    3% (2)
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