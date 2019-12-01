Англия: Премьер-лига 2019-2020
Предыдущие игры
Арсенал Последние 20 матчей: +7 =8 -5Норвич 2:2 Арсенал Арсенал 1:2 Айнтрахт Фр Арсенал 2:2 Саутгемптон Лестер 2:0 Арсенал
Витория Гимарайнш 1:1 Арсенал Арсенал 1:1 Вулверхэмптон Ливерпуль 5:5 Арсенал Арсенал 2:2 Кристал Пэлас Арсенал 3:2 Витория Гимарайнш Шеффилд Юнайтед 1:0 Арсенал Арсенал 1:0 Борнмут Арсенал 4:0 Стандард Манчестер Юнайтед 1:1 Арсенал Арсенал 5:0 Ноттингем Форест Арсенал 3:2 Астон Вилла Айнтрахт Фр 0:3 Арсенал Уотфорд 2:2 Арсенал Арсенал 2:2 Тоттенхэм Ливерпуль 3:1 Арсенал Арсенал 2:1 Бёрнли
Брайтон Последние 20 матчей: +8 =3 -9Ливерпуль 2:1 Брайтон Брайтон 0:2 Лестер Манчестер Юнайтед 3:1 Брайтон Брайтон 2:0 Норвич
Брайтон 3:2 Эвертон Астон Вилла 2:1 Брайтон Брайтон 3:0 Тоттенхэм Челси 2:0 Брайтон Брайтон 1:3 Астон Вилла Ньюкасл 0:0 Брайтон Брайтон 1:1 Бёрнли Манчестер Сити 4:0 Брайтон Бристоль Роверс 1:2 Брайтон Брайтон 0:2 Саутгемптон Брайтон 1:1 Вест Хэм Уотфорд 0:3 Брайтон Брайтон 2:1 Валенсия Бирмингем 0:4 Брайтон Фулхэм 2:1 Брайтон Кроули Таун 0:1 Брайтон
Последние игры между собой
Арсенал: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 1
Брайтон: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 3
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|14
|13
|1
|0
|32 - 12
|40
|2.
|Лестер
|Заявка
|14
|10
|2
|2
|33 - 9
|32
|3.
|Манчестер Сити
|Заявка
|14
|9
|2
|3
|39 - 16
|29
|4.
|Челси
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|28 - 20
|26
|5.
|Тоттенхэм
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|24 - 21
|20
|6.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|14
|4
|8
|2
|19 - 17
|20
|7.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|14
|4
|7
|3
|17 - 13
|19
|8.
|Арсенал
|Заявка
|14
|4
|7
|3
|20 - 21
|19
|9.
|Бёрнли
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|20 - 20
|18
|10.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|13 - 18
|18
|11.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|14
|4
|6
|4
|21 - 17
|18
|12.
|Борнмут
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|18 - 20
|16
|13.
|Вест Хэм
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|17 - 23
|16
|14.
|Ньюкасл
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|13 - 22
|16
|15.
|Астон Вилла
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|21 - 22
|15
|16.
|Брайтон
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|16 - 21
|15
|17.
|Эвертон
|Заявка
|14
|4
|2
|8
|14 - 22
|14
|18.
|Саутгемптон
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|15 - 32
|12
|19.
|Норвич
|Заявка
|14
|3
|2
|9
|15 - 30
|11
|20.
|Уотфорд
|Заявка
|14
|1
|5
|8
|9 - 28
|8
Арсенал
98.5% (65)
Ничья
1.5% (1)
Брайтон
0% (0)
2:0 Арсенал
31.8% (21)
2:1 Арсенал
30.3% (20)
3:1 Арсенал
21.2% (14)
1:0 Арсенал
10.6% (7)
3:0 Арсенал
3% (2)
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