Англия: Премьер-лига 2019-2020
Шеффилд Юнайтед
0:1
Второй тайм: 63'
Стадион: Брэмолл Лейн
Ньюкасл
0:1
15' ГолСент-Максимин Аллан
49' Желтая карточкаШарп Билли
12
Иган
Джон
10
Шарп
Билли
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
12 Иган ДжонЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Шарп БиллиНападающий
- Запасные игроки
-
25 Мур СаймонВратарь
-
15 Джагелка ФилЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Муссе ЛиНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Уайлдер Крис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Хейден ИсаакПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
26 Дарлоу КарлВратарь
-
17 Крафт ЭмильЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Гейл ДуайтНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Брюс Стив
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
15'
49'
63'
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
5 Удары по воротам 2
-
2 Удары в створ 0
-
6 Угловые 1
-
2 Офсайды 0
-
5 Нарушения правил 5
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 0
-
66 Владение мячом, % 34
Предыдущие игры
Шеффилд Юнайтед Последние 20 матчей: +8 =7 -5Вулверхэмптон 1:1 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 3:3 Манчестер Юнайтед Тоттенхэм 1:1 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 3:0 Бёрнли
Вест Хэм 1:1 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 1:0 Арсенал Уотфорд 0:0 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 0:1 Ливерпуль Шеффилд Юнайтед 0:1 Сандерленд Эвертон 0:2 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 0:1 Саутгемптон Челси 2:2 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 2:1 Блэкберн Шеффилд Юнайтед 1:2 Лестер Шеффилд Юнайтед 1:0 Кристал Пэлас Борнмут 1:1 Шеффилд Юнайтед Реймс 3:1 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 3:0 Мэтлок Таун Барнсли 1:4 Шеффилд Юнайтед Честерфилд 0:5 Шеффилд Юнайтед
Ньюкасл Последние 20 матчей: +7 =4 -9Ньюкасл 2:2 Манчестер Сити Астон Вилла 2:0 Ньюкасл Ньюкасл 2:1 Борнмут Вест Хэм 2:3 Ньюкасл
Ньюкасл 1:1 Вулверхэмптон Челси 1:0 Ньюкасл Ньюкасл 1:0 Манчестер Юнайтед Лестер 5:0 Ньюкасл Ньюкасл 0:0 Брайтон Ливерпуль 3:1 Ньюкасл Ньюкасл 1:1 Уотфорд Ньюкасл 1:1 Лестер Тоттенхэм 0:1 Ньюкасл Норвич 3:1 Ньюкасл Ньюкасл 0:1 Арсенал Ньюкасл 2:1 Сент-Этьен Хиберниан 1:3 Ньюкасл Престон Норт Энд 2:1 Ньюкасл Ньюкасл 1:0 Вест Хэм Ньюкасл 0:4 Вулверхэмптон
Последние игры между собой
Шеффилд Юнайтед: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 2
Ньюкасл: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 0
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|15
|14
|1
|0
|37 - 14
|43
|2.
|Лестер
|Заявка
|15
|11
|2
|2
|35 - 9
|35
|3.
|Манчестер Сити
|Заявка
|15
|10
|2
|3
|43 - 17
|32
|4.
|Челси
|Заявка
|15
|9
|2
|4
|30 - 21
|29
|5.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|15
|5
|8
|2
|21 - 17
|23
|6.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|14 - 18
|21
|7.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|15
|5
|6
|4
|23 - 18
|21
|8.
|Тоттенхэм
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|25 - 23
|20
|9.
|Арсенал
|0:0 Заявка
|15
|4
|8
|3
|20 - 21
|20
|10.
|Ньюкасл
|1:0 Заявка
|15
|5
|4
|6
|14 - 22
|19
|11.
|Шеффилд Юнайтед
|0:1 Заявка
|15
|4
|7
|4
|17 - 14
|19
|12.
|Бёрнли
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|21 - 24
|18
|13.
|Борнмут
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|18 - 21
|16
|14.
|Брайтон
|0:0 Заявка
|15
|4
|4
|7
|16 - 21
|16
|15.
|Вест Хэм
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|17 - 25
|16
|16.
|Астон Вилла
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|22 - 24
|15
|17.
|Саутгемптон
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|17 - 33
|15
|18.
|Эвертон
|Заявка
|15
|4
|2
|9
|16 - 27
|14
|19.
|Норвич
|Заявка
|15
|3
|2
|10
|16 - 32
|11
|20.
|Уотфорд
|Заявка
|15
|1
|5
|9
|9 - 30
|8
Шеффилд Юнайтед
53.1% (78)
Ничья
34% (50)
Ньюкасл
12.9% (19)
1:1 Ничья
29.3% (43)
1:0 Шеффилд Юнайтед
25.2% (37)
2:1 Шеффилд Юнайтед
23.8% (35)
1:2 Ньюкасл
9.5% (14)
2:2 Ничья
4.1% (6)
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