Англия: Премьер-лига 2019-2020

Второй тайм

63' Капитан вынужден отдать свою повязку, потому что она покидает пределы поля.

61' Шеффилд Юнайтед вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

60' Шеффилд Юнайтед вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

60' Виллемс Джетро навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

58' Шелви Джонджо из команды Ньюкасл делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

58' Матч возобновится спорным мячом

58' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

57' Шеффилд Юнайтед вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

57' Матч возобновлен

56' Дубравка Мартин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

56' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

56' Хорошо играет на выходе Дубравка Мартин - мяч в ее руках

54' Игрок из команды Ньюкасл вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

54' Хорошо играет на выходе Дубравка Мартин - мяч в ее руках

53' Дубравка Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

52' Шеффилд Юнайтед вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

51' Шеффилд Юнайтед вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

51' Ньюкасл вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

51' Кэрролл Эндрю из команды Ньюкасл сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

50' Шелви Джонджо навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

50' Матч возобновлен

50' Ох, нехорошо это выглядит. Манкильо Хави получил травму и медбригада забирает его с поля.

49' Шарп Билли совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

49' Манкильо Хави на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

49' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

48' Ньюкасл вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

47' Ньюкасл вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

46' Удар от ворот произведет Ньюкасл