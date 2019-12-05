Англия: Премьер-лига 2019-2020

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  4. Премьер-лига 2019-2020
Шеффилд Юнайтед
0:1
Второй тайм: 63'

Стадион:
Ньюкасл
0'
0:1
15' Гол
Сент-Максимин Аллан
49' Желтая карточка
Шарп Билли
63'
1
Хендерсон
Дин
6
Башам
Крис
12
Иган
Джон
5
О'Коннелл
Джек
2
Бэлдок
Джордж
7
Ландстрем
Джон
16
Норвуд
Оливер
4
Флек
Джон
3
Стивенс
Энда
9
Макбарни
Оливер
10
Шарп
Билли
1
Дубравка
Мартин
19
Манкильо
Хави
18
Фернандес
Федерико
2
Кларк
Киран
3
Дамметт
Пол
15
Виллемс
Джетро
24
Альмирон
Мигель
8
Шелви
Джонджо
14
Хейден
Исаак
10
Сент-Максимин
Аллан
7
Кэрролл
Эндрю
Шеффилд Юнайтед
3-5-2
Ньюкасл
5-4-1

Ход матча

15'
0:1
Сент-Максимин Аллан
(Манкильо Хави)
49'
Шарп Билли
 
63'
Муссе Ли
Шарп Билли
 

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 5 Удары по воротам 2
  • 2 Удары в створ 0
  • 6 Угловые 1
  • 2 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 5
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 0
  • 66 Владение мячом, % 34

Предыдущие игры

Шеффилд Юнайтед Последние 20 матчей: +8 =7 -5
Вулверхэмптон 1:1 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 3:3 Манчестер Юнайтед Тоттенхэм 1:1 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 3:0 Бёрнли
Вест Хэм 1:1 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 1:0 Арсенал Уотфорд 0:0 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 0:1 Ливерпуль Шеффилд Юнайтед 0:1 Сандерленд Эвертон 0:2 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 0:1 Саутгемптон Челси 2:2 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 2:1 Блэкберн Шеффилд Юнайтед 1:2 Лестер Шеффилд Юнайтед 1:0 Кристал Пэлас Борнмут 1:1 Шеффилд Юнайтед Реймс 3:1 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 3:0 Мэтлок Таун Барнсли 1:4 Шеффилд Юнайтед Честерфилд 0:5 Шеффилд Юнайтед
Ньюкасл Последние 20 матчей: +7 =4 -9
Ньюкасл 2:2 Манчестер Сити Астон Вилла 2:0 Ньюкасл Ньюкасл 2:1 Борнмут Вест Хэм 2:3 Ньюкасл
Ньюкасл 1:1 Вулверхэмптон Челси 1:0 Ньюкасл Ньюкасл 1:0 Манчестер Юнайтед Лестер 5:0 Ньюкасл Ньюкасл 0:0 Брайтон Ливерпуль 3:1 Ньюкасл Ньюкасл 1:1 Уотфорд Ньюкасл 1:1 Лестер Тоттенхэм 0:1 Ньюкасл Норвич 3:1 Ньюкасл Ньюкасл 0:1 Арсенал Ньюкасл 2:1 Сент-Этьен Хиберниан 1:3 Ньюкасл Престон Норт Энд 2:1 Ньюкасл Ньюкасл 1:0 Вест Хэм Ньюкасл 0:4 Вулверхэмптон

Последние игры между собой

Шеффилд Юнайтед: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 2
Ньюкасл: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 0
Шеффилд Юнайтед 2:2 Ньюкасл Товарищеские матчи Ньюкасл 2:1 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 0:1 Ньюкасл
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 15 14 1 0 37 - 14 43
2. Лестер Заявка 15 11 2 2 35 - 9 35
3. Манчестер Сити Заявка 15 10 2 3 43 - 17 32
4. Челси Заявка 15 9 2 4 30 - 21 29
5. Вулверхэмптон Заявка 15 5 8 2 21 - 17 23
6. Кристал Пэлас Заявка 15 6 3 6 14 - 18 21
7. Манчестер Юнайтед Заявка 15 5 6 4 23 - 18 21
8. Тоттенхэм Заявка 15 5 5 5 25 - 23 20
9. Арсенал 0:0 Заявка 15 4 8 3 20 - 21 20
10. Ньюкасл 1:0 Заявка 15 5 4 6 14 - 22 19
11. Шеффилд Юнайтед 0:1 Заявка 15 4 7 4 17 - 14 19
12. Бёрнли Заявка 15 5 3 7 21 - 24 18
13. Борнмут Заявка 15 4 4 7 18 - 21 16
14. Брайтон 0:0 Заявка 15 4 4 7 16 - 21 16
15. Вест Хэм Заявка 15 4 4 7 17 - 25 16
16. Астон Вилла Заявка 15 4 3 8 22 - 24 15
17. Саутгемптон Заявка 15 4 3 8 17 - 33 15
18. Эвертон Заявка 15 4 2 9 16 - 27 14
19. Норвич Заявка 15 3 2 10 16 - 32 11
20. Уотфорд Заявка 15 1 5 9 9 - 30 8
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Bramall Lane. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Шеффилд Юнайтед 0:1 Ньюкасл
Шеффилд Юнайтед
53.1% (78)
Ничья
34% (50)
Ньюкасл
12.9% (19)
1:1 Ничья
29.3% (43)
1:0 Шеффилд Юнайтед
25.2% (37)
2:1 Шеффилд Юнайтед
23.8% (35)
1:2 Ньюкасл
9.5% (14)
2:2 Ничья
4.1% (6)
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