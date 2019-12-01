Англия: Премьер-лига 2019-2020

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Астон Вилла

Предыдущие игры

Челси Последние 20 матчей: +11 =4 -5
Челси 0:1 Вест Хэм Валенсия 2:2 Челси Манчестер Сити 2:1 Челси Челси 2:0 Кристал Пэлас
Челси 4:4 Аякс Уотфорд 1:2 Челси Челси 1:2 Манчестер Юнайтед Бёрнли 2:4 Челси Аякс 0:1 Челси Челси 1:0 Ньюкасл Саутгемптон 1:4 Челси Лилль 1:2 Челси Челси 2:0 Брайтон Челси 7:1 Гримсби Челси 1:2 Ливерпуль Челси 0:1 Валенсия Вулверхэмптон 2:5 Челси Челси 2:2 Шеффилд Юнайтед Норвич 2:3 Челси Челси 1:1 Лестер
Астон Вилла Последние 20 матчей: +11 =2 -7
Астон Вилла 2:0 Ньюкасл Вулверхэмптон 2:1 Астон Вилла Астон Вилла 1:2 Ливерпуль Астон Вилла 2:1 Вулверхэмптон
Манчестер Сити 3:0 Астон Вилла Астон Вилла 2:1 Брайтон Норвич 1:5 Астон Вилла Астон Вилла 2:2 Бёрнли Брайтон 1:3 Астон Вилла Арсенал 3:2 Астон Вилла Астон Вилла 0:0 Вест Хэм Кристал Пэлас 1:0 Астон Вилла Крю Александра 1:6 Астон Вилла Астон Вилла 2:0 Эвертон Астон Вилла 1:2 Борнмут Тоттенхэм 3:1 Астон Вилла РБ Лейпциг 1:3 Астон Вилла Чарльтон 1:4 Астон Вилла Уолсолл 1:5 Астон Вилла Шрусбери Таун 0:1 Астон Вилла

Последние игры между собой

Челси: победы: 14, ничьи: 3, поражения: 3
Астон Вилла: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 14
Астон Вилла 0:4 Челси Премьер-лига Челси 2:0 Астон Вилла Премьер-лига Астон Вилла 1:2 Челси Премьер-лига Челси 3:0 Астон Вилла Премьер-лига
Астон Вилла 1:0 Челси Премьер-лига Челси 2:1 Астон Вилла Премьер-лига Астон Вилла 1:2 Челси Премьер-лига Челси 8:0 Астон Вилла Премьер-лига Астон Вилла 2:4 Челси Премьер-лига Челси 1:3 Астон Вилла Премьер-лига Челси 2:0 Астон Вилла Товарищеские матчи Астон Вилла 0:2 Челси Товарищеские матчи Челси 3:3 Астон Вилла Премьер-лига Астон Вилла 0:0 Челси Премьер-лига Астон Вилла 0:3 Челси Кубок Челси 7:1 Астон Вилла Премьер-лига Астон Вилла 2:1 Челси Премьер-лига Астон Вилла 0:1 Челси Премьер-лига Челси 2:0 Астон Вилла Премьер-лига Челси 4:4 Астон Вилла Премьер-лига
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 14 13 1 0 32 - 12 40
2. Лестер Заявка 14 10 2 2 33 - 9 32
3. Манчестер Сити Заявка 14 9 2 3 39 - 16 29
4. Челси Заявка 14 8 2 4 28 - 20 26
5. Тоттенхэм Заявка 14 5 5 4 24 - 21 20
6. Вулверхэмптон Заявка 14 4 8 2 19 - 17 20
7. Шеффилд Юнайтед Заявка 14 4 7 3 17 - 13 19
8. Арсенал Заявка 14 4 7 3 20 - 21 19
9. Бёрнли Заявка 14 5 3 6 20 - 20 18
10. Кристал Пэлас Заявка 14 5 3 6 13 - 18 18
11. Манчестер Юнайтед Заявка 14 4 6 4 21 - 17 18
12. Борнмут Заявка 14 4 4 6 18 - 20 16
13. Вест Хэм Заявка 14 4 4 6 17 - 23 16
14. Ньюкасл Заявка 14 4 4 6 13 - 22 16
15. Астон Вилла Заявка 14 4 3 7 21 - 22 15
16. Брайтон Заявка 14 4 3 7 16 - 21 15
17. Эвертон Заявка 14 4 2 8 14 - 22 14
18. Саутгемптон Заявка 14 3 3 8 15 - 32 12
19. Норвич Заявка 14 3 2 9 15 - 30 11
20. Уотфорд Заявка 14 1 5 8 9 - 28 8
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Челси - Астон Вилла

    До начала игры, которая состоится 04.12.2019, осталось 2 дня 22 часа 18 минут.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.


    • Прогнозы на матч Челси - Астон Вилла
    Челси
    100% (27)
    Ничья
    0% (0)
    Астон Вилла
    0% (0)
    2:0 Челси
    48.1% (13)
    2:1 Челси
    37% (10)
    3:1 Челси
    7.4% (2)
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