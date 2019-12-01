Англия: Премьер-лига 2019-2020
Челси
Позже
Стадион: Стэмфорд Бридж
Астон Вилла
Предыдущие игры
Челси Последние 20 матчей: +11 =4 -5Челси 0:1 Вест Хэм Валенсия 2:2 Челси Манчестер Сити 2:1 Челси Челси 2:0 Кристал Пэлас
Челси 4:4 Аякс Уотфорд 1:2 Челси Челси 1:2 Манчестер Юнайтед Бёрнли 2:4 Челси Аякс 0:1 Челси Челси 1:0 Ньюкасл Саутгемптон 1:4 Челси Лилль 1:2 Челси Челси 2:0 Брайтон Челси 7:1 Гримсби Челси 1:2 Ливерпуль Челси 0:1 Валенсия Вулверхэмптон 2:5 Челси Челси 2:2 Шеффилд Юнайтед Норвич 2:3 Челси Челси 1:1 Лестер
Астон Вилла Последние 20 матчей: +11 =2 -7Астон Вилла 2:0 Ньюкасл Вулверхэмптон 2:1 Астон Вилла Астон Вилла 1:2 Ливерпуль Астон Вилла 2:1 Вулверхэмптон
Манчестер Сити 3:0 Астон Вилла Астон Вилла 2:1 Брайтон Норвич 1:5 Астон Вилла Астон Вилла 2:2 Бёрнли Брайтон 1:3 Астон Вилла Арсенал 3:2 Астон Вилла Астон Вилла 0:0 Вест Хэм Кристал Пэлас 1:0 Астон Вилла Крю Александра 1:6 Астон Вилла Астон Вилла 2:0 Эвертон Астон Вилла 1:2 Борнмут Тоттенхэм 3:1 Астон Вилла РБ Лейпциг 1:3 Астон Вилла Чарльтон 1:4 Астон Вилла Уолсолл 1:5 Астон Вилла Шрусбери Таун 0:1 Астон Вилла
Последние игры между собой
Челси: победы: 14, ничьи: 3, поражения: 3
Астон Вилла: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 14
Астон Вилла 1:0 Челси Премьер-лига Челси 2:1 Астон Вилла Премьер-лига Астон Вилла 1:2 Челси Премьер-лига Челси 8:0 Астон Вилла Премьер-лига Астон Вилла 2:4 Челси Премьер-лига Челси 1:3 Астон Вилла Премьер-лига Челси 2:0 Астон Вилла Товарищеские матчи Астон Вилла 0:2 Челси Товарищеские матчи Челси 3:3 Астон Вилла Премьер-лига Астон Вилла 0:0 Челси Премьер-лига Астон Вилла 0:3 Челси Кубок Челси 7:1 Астон Вилла Премьер-лига Астон Вилла 2:1 Челси Премьер-лига Астон Вилла 0:1 Челси Премьер-лига Челси 2:0 Астон Вилла Премьер-лига Челси 4:4 Астон Вилла Премьер-лига
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|14
|13
|1
|0
|32 - 12
|40
|2.
|Лестер
|Заявка
|14
|10
|2
|2
|33 - 9
|32
|3.
|Манчестер Сити
|Заявка
|14
|9
|2
|3
|39 - 16
|29
|4.
|Челси
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|28 - 20
|26
|5.
|Тоттенхэм
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|24 - 21
|20
|6.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|14
|4
|8
|2
|19 - 17
|20
|7.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|14
|4
|7
|3
|17 - 13
|19
|8.
|Арсенал
|Заявка
|14
|4
|7
|3
|20 - 21
|19
|9.
|Бёрнли
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|20 - 20
|18
|10.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|13 - 18
|18
|11.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|14
|4
|6
|4
|21 - 17
|18
|12.
|Борнмут
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|18 - 20
|16
|13.
|Вест Хэм
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|17 - 23
|16
|14.
|Ньюкасл
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|13 - 22
|16
|15.
|Астон Вилла
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|21 - 22
|15
|16.
|Брайтон
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|16 - 21
|15
|17.
|Эвертон
|Заявка
|14
|4
|2
|8
|14 - 22
|14
|18.
|Саутгемптон
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|15 - 32
|12
|19.
|Норвич
|Заявка
|14
|3
|2
|9
|15 - 30
|11
|20.
|Уотфорд
|Заявка
|14
|1
|5
|8
|9 - 28
|8
Челси
100% (27)
Ничья
0% (0)
Астон Вилла
0% (0)
2:0 Челси
48.1% (13)
2:1 Челси
37% (10)
3:1 Челси
7.4% (2)
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