Англия: Премьер-лига 2019-2020

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Ливерпуль
 
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Стадион:
Эвертон

Предыдущие игры

Ливерпуль Последние 20 матчей: +17 =2 -1
Ливерпуль 2:1 Брайтон Ливерпуль 1:1 Наполи Кристал Пэлас 1:2 Ливерпуль Ливерпуль 3:1 Манчестер Сити
Ливерпуль 2:1 Генк Астон Вилла 1:2 Ливерпуль Ливерпуль 5:5 Арсенал Ливерпуль 2:1 Тоттенхэм Генк 1:4 Ливерпуль Манчестер Юнайтед 1:1 Ливерпуль Ливерпуль 2:1 Лестер Ливерпуль 4:3 Ред Булл Зальцбург Шеффилд Юнайтед 0:1 Ливерпуль Милтон-Кейнс Донс 0:2 Ливерпуль Челси 1:2 Ливерпуль Наполи 2:0 Ливерпуль Ливерпуль 3:1 Ньюкасл Бёрнли 0:3 Ливерпуль Ливерпуль 3:1 Арсенал Саутгемптон 1:2 Ливерпуль
Эвертон Последние 20 матчей: +7 =3 -10
Лестер 2:1 Эвертон Эвертон 0:2 Норвич Саутгемптон 1:2 Эвертон Эвертон 1:1 Тоттенхэм
Эвертон 2:0 Уотфорд Брайтон 3:2 Эвертон Эвертон 2:0 Вест Хэм Бёрнли 1:0 Эвертон Эвертон 1:3 Манчестер Сити Шеффилд Уэнсдей 0:2 Эвертон Эвертон 0:2 Шеффилд Юнайтед Борнмут 3:1 Эвертон Эвертон 3:2 Вулверхэмптон Линкольн Сити 2:4 Эвертон Астон Вилла 2:0 Эвертон Эвертон 1:0 Уотфорд Кристал Пэлас 0:0 Эвертон Вердер 0:0 Эвертон Эвертон 1:3 Майнц Эвертон 0:1 Севилья

Последние игры между собой

Ливерпуль: победы: 9, ничьи: 10, поражения: 1
Эвертон: победы: 1, ничьи: 10, поражения: 9
Эвертон 0:0 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 1:0 Эвертон Премьер-лига Эвертон 0:0 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 2:1 Эвертон Кубок
Ливерпуль 1:1 Эвертон Премьер-лига Ливерпуль 3:1 Эвертон Премьер-лига Эвертон 0:1 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 4:0 Эвертон Премьер-лига Эвертон 1:1 Ливерпуль Премьер-лига Эвертон 0:0 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 1:1 Эвертон Премьер-лига Ливерпуль 4:0 Эвертон Премьер-лига Эвертон 3:3 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 0:0 Эвертон Премьер-лига Эвертон 2:2 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 2:1 Эвертон Кубок Ливерпуль 3:0 Эвертон Премьер-лига Эвертон 0:2 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 2:2 Эвертон Премьер-лига Эвертон 2:0 Ливерпуль Премьер-лига
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 14 13 1 0 32 - 12 40
2. Лестер Заявка 14 10 2 2 33 - 9 32
3. Манчестер Сити Заявка 14 9 2 3 39 - 16 29
4. Челси Заявка 14 8 2 4 28 - 20 26
5. Тоттенхэм Заявка 14 5 5 4 24 - 21 20
6. Вулверхэмптон Заявка 14 4 8 2 19 - 17 20
7. Шеффилд Юнайтед Заявка 14 4 7 3 17 - 13 19
8. Арсенал Заявка 14 4 7 3 20 - 21 19
9. Бёрнли Заявка 14 5 3 6 20 - 20 18
10. Кристал Пэлас Заявка 14 5 3 6 13 - 18 18
11. Манчестер Юнайтед Заявка 14 4 6 4 21 - 17 18
12. Борнмут Заявка 14 4 4 6 18 - 20 16
13. Вест Хэм Заявка 14 4 4 6 17 - 23 16
14. Ньюкасл Заявка 14 4 4 6 13 - 22 16
15. Астон Вилла Заявка 14 4 3 7 21 - 22 15
16. Брайтон Заявка 14 4 3 7 16 - 21 15
17. Эвертон Заявка 14 4 2 8 14 - 22 14
18. Саутгемптон Заявка 14 3 3 8 15 - 32 12
19. Норвич Заявка 14 3 2 9 15 - 30 11
20. Уотфорд Заявка 14 1 5 8 9 - 28 8
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Ливерпуль - Эвертон

    До начала игры, которая состоится 04.12.2019, осталось 2 дня 23 часа 3 минуты.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.


    • Прогнозы на матч Ливерпуль - Эвертон
    Ливерпуль
    96.2% (25)
    Ничья
    0% (0)
    Эвертон
    3.8% (1)
    2:1 Ливерпуль
    42.3% (11)
    2:0 Ливерпуль
    34.6% (9)
    3:1 Ливерпуль
    15.4% (4)
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