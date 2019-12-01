Англия: Премьер-лига 2019-2020
Предыдущие игры
Ливерпуль Последние 20 матчей: +17 =2 -1Ливерпуль 2:1 Брайтон Ливерпуль 1:1 Наполи Кристал Пэлас 1:2 Ливерпуль Ливерпуль 3:1 Манчестер Сити
Ливерпуль 2:1 Генк Астон Вилла 1:2 Ливерпуль Ливерпуль 5:5 Арсенал Ливерпуль 2:1 Тоттенхэм Генк 1:4 Ливерпуль Манчестер Юнайтед 1:1 Ливерпуль Ливерпуль 2:1 Лестер Ливерпуль 4:3 Ред Булл Зальцбург Шеффилд Юнайтед 0:1 Ливерпуль Милтон-Кейнс Донс 0:2 Ливерпуль Челси 1:2 Ливерпуль Наполи 2:0 Ливерпуль Ливерпуль 3:1 Ньюкасл Бёрнли 0:3 Ливерпуль Ливерпуль 3:1 Арсенал Саутгемптон 1:2 Ливерпуль
Эвертон Последние 20 матчей: +7 =3 -10Лестер 2:1 Эвертон Эвертон 0:2 Норвич Саутгемптон 1:2 Эвертон Эвертон 1:1 Тоттенхэм
Эвертон 2:0 Уотфорд Брайтон 3:2 Эвертон Эвертон 2:0 Вест Хэм Бёрнли 1:0 Эвертон Эвертон 1:3 Манчестер Сити Шеффилд Уэнсдей 0:2 Эвертон Эвертон 0:2 Шеффилд Юнайтед Борнмут 3:1 Эвертон Эвертон 3:2 Вулверхэмптон Линкольн Сити 2:4 Эвертон Астон Вилла 2:0 Эвертон Эвертон 1:0 Уотфорд Кристал Пэлас 0:0 Эвертон Вердер 0:0 Эвертон Эвертон 1:3 Майнц Эвертон 0:1 Севилья
Последние игры между собой
Ливерпуль: победы: 9, ничьи: 10, поражения: 1
Эвертон: победы: 1, ничьи: 10, поражения: 9
Ливерпуль 1:1 Эвертон Премьер-лига Ливерпуль 3:1 Эвертон Премьер-лига Эвертон 0:1 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 4:0 Эвертон Премьер-лига Эвертон 1:1 Ливерпуль Премьер-лига Эвертон 0:0 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 1:1 Эвертон Премьер-лига Ливерпуль 4:0 Эвертон Премьер-лига Эвертон 3:3 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 0:0 Эвертон Премьер-лига Эвертон 2:2 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 2:1 Эвертон Кубок Ливерпуль 3:0 Эвертон Премьер-лига Эвертон 0:2 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 2:2 Эвертон Премьер-лига Эвертон 2:0 Ливерпуль Премьер-лига
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|14
|13
|1
|0
|32 - 12
|40
|2.
|Лестер
|Заявка
|14
|10
|2
|2
|33 - 9
|32
|3.
|Манчестер Сити
|Заявка
|14
|9
|2
|3
|39 - 16
|29
|4.
|Челси
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|28 - 20
|26
|5.
|Тоттенхэм
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|24 - 21
|20
|6.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|14
|4
|8
|2
|19 - 17
|20
|7.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|14
|4
|7
|3
|17 - 13
|19
|8.
|Арсенал
|Заявка
|14
|4
|7
|3
|20 - 21
|19
|9.
|Бёрнли
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|20 - 20
|18
|10.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|13 - 18
|18
|11.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|14
|4
|6
|4
|21 - 17
|18
|12.
|Борнмут
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|18 - 20
|16
|13.
|Вест Хэм
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|17 - 23
|16
|14.
|Ньюкасл
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|13 - 22
|16
|15.
|Астон Вилла
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|21 - 22
|15
|16.
|Брайтон
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|16 - 21
|15
|17.
|Эвертон
|Заявка
|14
|4
|2
|8
|14 - 22
|14
|18.
|Саутгемптон
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|15 - 32
|12
|19.
|Норвич
|Заявка
|14
|3
|2
|9
|15 - 30
|11
|20.
|Уотфорд
|Заявка
|14
|1
|5
|8
|9 - 28
|8
Ливерпуль
96.2% (25)
Ничья
0% (0)
Эвертон
3.8% (1)
2:1 Ливерпуль
42.3% (11)
2:0 Ливерпуль
34.6% (9)
3:1 Ливерпуль
15.4% (4)
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