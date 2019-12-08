Англия: Премьер-лига 2019-2020
Ньюкасл
0:0
Первый тайм: 41'
Стадион: Сент-Джеймс Парк
Саутгемптон
14
Хейден
Исаак
35
Беднарек
Ян
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Хейден ИсаакПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
26 Дарлоу КарлВратарь
-
17 Крафт ЭмильЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Гейл ДуайтНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Брюс Стив
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
35 Беднарек ЯнЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
28 Ганн ЭнгусВратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Ромеу ОриольПолузащитник
- Нападающий
-
10 Адамс ЧеНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Хазенхюттль Ральф
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
1 Удары по воротам 2
-
0 Удары в створ 3
-
2 Угловые 4
-
0 Офсайды 1
-
4 Нарушения правил 4
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
38 Владение мячом, % 62
Предыдущие игры
Ньюкасл Последние 20 матчей: +8 =4 -8Шеффилд Юнайтед 0:2 Ньюкасл Ньюкасл 2:2 Манчестер Сити Астон Вилла 2:0 Ньюкасл Ньюкасл 2:1 Борнмут
Вест Хэм 2:3 Ньюкасл Ньюкасл 1:1 Вулверхэмптон Челси 1:0 Ньюкасл Ньюкасл 1:0 Манчестер Юнайтед Лестер 5:0 Ньюкасл Ньюкасл 0:0 Брайтон Ливерпуль 3:1 Ньюкасл Ньюкасл 1:1 Уотфорд Ньюкасл 1:1 Лестер Тоттенхэм 0:1 Ньюкасл Норвич 3:1 Ньюкасл Ньюкасл 0:1 Арсенал Ньюкасл 2:1 Сент-Этьен Хиберниан 1:3 Ньюкасл Престон Норт Энд 2:1 Ньюкасл Ньюкасл 1:0 Вест Хэм
Саутгемптон Последние 20 матчей: +8 =3 -9Саутгемптон 2:1 Норвич Саутгемптон 2:1 Уотфорд Арсенал 2:2 Саутгемптон Саутгемптон 1:2 Эвертон
Манчестер Сити 2:1 Саутгемптон Манчестер Сити 3:1 Саутгемптон Саутгемптон 0:9 Лестер Вулверхэмптон 1:1 Саутгемптон Саутгемптон 1:4 Челси Тоттенхэм 2:1 Саутгемптон Портсмут 0:4 Саутгемптон Саутгемптон 1:3 Борнмут Шеффилд Юнайтед 0:1 Саутгемптон Саутгемптон 1:1 Манчестер Юнайтед Фулхэм 0:1 Саутгемптон Брайтон 0:2 Саутгемптон Саутгемптон 1:2 Ливерпуль Бёрнли 3:0 Саутгемптон Саутгемптон 2:0 Кёльн Фейеноорд 1:3 Саутгемптон
Последние игры между собой
Ньюкасл: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 5
Саутгемптон: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 3
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|16
|15
|1
|0
|40 - 14
|46
|2.
|Лестер
|1:0 Заявка
|16
|12
|2
|2
|36 - 9
|38
|3.
|Манчестер Сити
|Заявка
|16
|10
|2
|4
|44 - 19
|32
|4.
|Челси
|Заявка
|16
|9
|2
|5
|31 - 24
|29
|5.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|16
|6
|6
|4
|25 - 19
|24
|6.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|15
|5
|8
|2
|21 - 17
|23
|7.
|Тоттенхэм
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|30 - 23
|23
|8.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|14 - 18
|22
|9.
|Ньюкасл
|0:0 Заявка
|16
|5
|5
|6
|15 - 22
|20
|10.
|Арсенал
|Заявка
|15
|4
|7
|4
|21 - 23
|19
|11.
|Шеффилд Юнайтед
|0:1 Заявка
|16
|4
|7
|5
|17 - 16
|19
|12.
|Брайтон
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|18 - 22
|18
|13.
|Бёрнли
|Заявка
|16
|5
|3
|8
|21 - 29
|18
|14.
|Эвертон
|Заявка
|16
|5
|2
|9
|19 - 28
|17
|15.
|Вест Хэм
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|17 - 25
|16
|16.
|Борнмут
|Заявка
|16
|4
|4
|8
|18 - 24
|16
|17.
|Саутгемптон
|0:0 Заявка
|16
|4
|4
|8
|17 - 33
|16
|18.
|Астон Вилла
|0:1 Заявка
|16
|4
|3
|9
|22 - 25
|15
|19.
|Норвич
|1:0 Заявка
|16
|4
|2
|10
|17 - 32
|14
|20.
|Уотфорд
|Заявка
|16
|1
|6
|9
|9 - 30
|9
Ньюкасл
76.3% (106)
Ничья
19.4% (27)
Саутгемптон
4.3% (6)
2:1 Ньюкасл
44.6% (62)
1:0 Ньюкасл
24.5% (34)
1:1 Ничья
13.7% (19)
2:2 Ничья
2.9% (4)
0:0 Ничья
2.9% (4)
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