Англия: Премьер-лига 2019-2020

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  4. Премьер-лига 2019-2020
Ньюкасл
0:0
Первый тайм: 41'

Стадион:
Саутгемптон
0' 41'
1
Дубравка
Мартин
19
Манкильо
Хави
18
Фернандес
Федерико
2
Кларк
Киран
3
Дамметт
Пол
15
Виллемс
Джетро
24
Альмирон
Мигель
14
Хейден
Исаак
8
Шелви
Джонджо
10
Сент-Максимин
Аллан
9
Жоэлинтон
1
Маккарти
Алекс
2
Седрик
Соареш
5
Стивенс
Джек
35
Беднарек
Ян
21
Бертранд
Райан
12
Дженепо
Мусса
23
Хёйбьерг
Пьер-Эмиль
16
Уорд-Праус
Джеймс
22
Редмонд
Натан
7
Лонг
Шейн
9
Ингс
Дэнни
Ньюкасл
5-4-1
Саутгемптон
4-4-2

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 2
  • 0 Удары в створ 3
  • 2 Угловые 4
  • 0 Офсайды 1
  • 4 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 38 Владение мячом, % 62

Предыдущие игры

Ньюкасл Последние 20 матчей: +8 =4 -8
Шеффилд Юнайтед 0:2 Ньюкасл Ньюкасл 2:2 Манчестер Сити Астон Вилла 2:0 Ньюкасл Ньюкасл 2:1 Борнмут
Вест Хэм 2:3 Ньюкасл Ньюкасл 1:1 Вулверхэмптон Челси 1:0 Ньюкасл Ньюкасл 1:0 Манчестер Юнайтед Лестер 5:0 Ньюкасл Ньюкасл 0:0 Брайтон Ливерпуль 3:1 Ньюкасл Ньюкасл 1:1 Уотфорд Ньюкасл 1:1 Лестер Тоттенхэм 0:1 Ньюкасл Норвич 3:1 Ньюкасл Ньюкасл 0:1 Арсенал Ньюкасл 2:1 Сент-Этьен Хиберниан 1:3 Ньюкасл Престон Норт Энд 2:1 Ньюкасл Ньюкасл 1:0 Вест Хэм
Саутгемптон Последние 20 матчей: +8 =3 -9
Саутгемптон 2:1 Норвич Саутгемптон 2:1 Уотфорд Арсенал 2:2 Саутгемптон Саутгемптон 1:2 Эвертон
Манчестер Сити 2:1 Саутгемптон Манчестер Сити 3:1 Саутгемптон Саутгемптон 0:9 Лестер Вулверхэмптон 1:1 Саутгемптон Саутгемптон 1:4 Челси Тоттенхэм 2:1 Саутгемптон Портсмут 0:4 Саутгемптон Саутгемптон 1:3 Борнмут Шеффилд Юнайтед 0:1 Саутгемптон Саутгемптон 1:1 Манчестер Юнайтед Фулхэм 0:1 Саутгемптон Брайтон 0:2 Саутгемптон Саутгемптон 1:2 Ливерпуль Бёрнли 3:0 Саутгемптон Саутгемптон 2:0 Кёльн Фейеноорд 1:3 Саутгемптон

Последние игры между собой

Ньюкасл: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 5
Саутгемптон: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 3
Ньюкасл 3:1 Саутгемптон Премьер-лига Саутгемптон 0:0 Ньюкасл Премьер-лига Ньюкасл 3:0 Саутгемптон Премьер-лига Саутгемптон 2:2 Ньюкасл Премьер-лига
Саутгемптон 3:1 Ньюкасл Премьер-лига Ньюкасл 2:2 Саутгемптон Премьер-лига Ньюкасл 1:2 Саутгемптон Премьер-лига Саутгемптон 4:0 Ньюкасл Премьер-лига Саутгемптон 4:0 Ньюкасл Премьер-лига Ньюкасл 1:1 Саутгемптон Премьер-лига Ньюкасл 4:2 Саутгемптон Премьер-лига Саутгемптон 2:0 Ньюкасл Премьер-лига
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 16 15 1 0 40 - 14 46
2. Лестер 1:0 Заявка 16 12 2 2 36 - 9 38
3. Манчестер Сити Заявка 16 10 2 4 44 - 19 32
4. Челси Заявка 16 9 2 5 31 - 24 29
5. Манчестер Юнайтед Заявка 16 6 6 4 25 - 19 24
6. Вулверхэмптон Заявка 15 5 8 2 21 - 17 23
7. Тоттенхэм Заявка 16 6 5 5 30 - 23 23
8. Кристал Пэлас Заявка 16 6 4 6 14 - 18 22
9. Ньюкасл 0:0 Заявка 16 5 5 6 15 - 22 20
10. Арсенал Заявка 15 4 7 4 21 - 23 19
11. Шеффилд Юнайтед 0:1 Заявка 16 4 7 5 17 - 16 19
12. Брайтон Заявка 15 5 3 7 18 - 22 18
13. Бёрнли Заявка 16 5 3 8 21 - 29 18
14. Эвертон Заявка 16 5 2 9 19 - 28 17
15. Вест Хэм Заявка 15 4 4 7 17 - 25 16
16. Борнмут Заявка 16 4 4 8 18 - 24 16
17. Саутгемптон 0:0 Заявка 16 4 4 8 17 - 33 16
18. Астон Вилла 0:1 Заявка 16 4 3 9 22 - 25 15
19. Норвич 1:0 Заявка 16 4 2 10 17 - 32 14
20. Уотфорд Заявка 16 1 6 9 9 - 30 9
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на St James' Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Ньюкасл 0:0 Саутгемптон
Ньюкасл
76.3% (106)
Ничья
19.4% (27)
Саутгемптон
4.3% (6)
2:1 Ньюкасл
44.6% (62)
1:0 Ньюкасл
24.5% (34)
1:1 Ничья
13.7% (19)
2:2 Ничья
2.9% (4)
0:0 Ничья
2.9% (4)
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