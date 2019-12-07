Англия: Премьер-лига 2019-2020

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  4. Премьер-лига 2019-2020
Уотфорд
0:0
Первый тайм: 2'

Стадион:
Кристал Пэлас
0' 2'
26
Фостер
Бен
21
Кико
Фемения
27
Кабаселе
Кристиан
15
Каткарт
Крейг
11
Масина
Адам
23
Сарр
Исмаила
16
Дюкур
Абдулайе
29
Капу
Этьен
37
Перейра
Роберто
7
Делофеу
Херард
9
Дини
Трой
31
Гуаита
Висенте
34
Келли
Мартин
5
Томкинс
Джеймс
24
Кэхилл
Гари
15
Шлупп
Джеффри
8
Куйяте
Шейку
4
Миливоевич
Лука
18
Макартур
Джеймс
10
Таунсенд
Андрос
9
Айю
Джордан
11
Заха
Уилфрид
Уотфорд
4-4-2
Кристал Пэлас
4-3-3

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0

Предыдущие игры

Уотфорд Последние 20 матчей: +5 =5 -10
Лестер 2:0 Уотфорд Саутгемптон 2:1 Уотфорд Уотфорд 0:3 Бёрнли Норвич 0:2 Уотфорд
Уотфорд 1:2 Челси Эвертон 2:0 Уотфорд Уотфорд 0:0 Борнмут Тоттенхэм 1:1 Уотфорд Уотфорд 0:0 Шеффилд Юнайтед Вулверхэмптон 2:0 Уотфорд Уотфорд 2:1 Суонси Манчестер Сити 8:0 Уотфорд Уотфорд 2:2 Арсенал Ньюкасл 1:1 Уотфорд Уотфорд 3:0 Ковентри Уотфорд 1:3 Вест Хэм Эвертон 1:0 Уотфорд Уотфорд 0:3 Брайтон Уотфорд 2:1 Реал Сосьедад КПР 0:1 Уотфорд
Кристал Пэлас Последние 20 матчей: +7 =4 -9
Кристал Пэлас 1:0 Борнмут Бёрнли 0:2 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 1:2 Ливерпуль Челси 2:0 Кристал Пэлас
Кристал Пэлас 0:2 Лестер Арсенал 2:2 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 0:2 Манчестер Сити Вест Хэм 1:2 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 2:0 Норвич Кристал Пэлас 1:1 Вулверхэмптон Тоттенхэм 4:0 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 1:0 Астон Вилла Кристал Пэлас 0:0 Колчестер Манчестер Юнайтед 1:2 Кристал Пэлас Шеффилд Юнайтед 1:0 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 0:0 Эвертон Кристал Пэлас 0:4 Герта Уимблдон 2:2 Кристал Пэлас Бристоль Сити 0:5 Кристал Пэлас Бромли 1:0 Кристал Пэлас

Последние игры между собой

Уотфорд: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 10
Кристал Пэлас: победы: 10, ничьи: 4, поражения: 6
Уотфорд 2:1 Кристал Пэлас Кубок Кристал Пэлас 1:2 Уотфорд Премьер-лига Уотфорд 2:1 Кристал Пэлас Премьер-лига Уотфорд 0:0 Кристал Пэлас Премьер-лига
Кристал Пэлас 2:1 Уотфорд Премьер-лига Кристал Пэлас 1:0 Уотфорд Премьер-лига Уотфорд 1:1 Кристал Пэлас Премьер-лига Кристал Пэлас 2:1 Уотфорд Кубок Кристал Пэлас 1:2 Уотфорд Премьер-лига Уотфорд 0:1 Кристал Пэлас Премьер-лига Кристал Пэлас 1:0 Уотфорд Уотфорд 2:2 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 2:3 Уотфорд Кристал Пэлас 4:0 Уотфорд Уотфорд 0:2 Кристал Пэлас Уотфорд 1:1 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 3:2 Уотфорд Уотфорд 1:3 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 3:0 Уотфорд Уотфорд 2:0 Кристал Пэлас
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 15 14 1 0 37 - 14 43
2. Лестер Заявка 15 11 2 2 35 - 9 35
3. Манчестер Сити Заявка 15 10 2 3 43 - 17 32
4. Челси Заявка 16 9 2 5 31 - 24 29
5. Вулверхэмптон Заявка 15 5 8 2 21 - 17 23
6. Кристал Пэлас Заявка 15 6 3 6 14 - 18 21
7. Манчестер Юнайтед Заявка 15 5 6 4 23 - 18 21
8. Тоттенхэм Заявка 15 5 5 5 25 - 23 20
9. Ньюкасл Заявка 15 5 4 6 15 - 22 19
10. Шеффилд Юнайтед Заявка 15 4 7 4 17 - 15 19
11. Арсенал Заявка 15 4 7 4 21 - 23 19
12. Бёрнли Заявка 15 5 3 7 21 - 24 18
13. Брайтон Заявка 15 5 3 7 18 - 22 18
14. Эвертон Заявка 16 5 2 9 19 - 28 17
15. Борнмут Заявка 15 4 4 7 18 - 21 16
16. Вест Хэм Заявка 15 4 4 7 17 - 25 16
17. Астон Вилла Заявка 15 4 3 8 22 - 24 15
18. Саутгемптон Заявка 15 4 3 8 17 - 33 15
19. Норвич Заявка 15 3 2 10 16 - 32 11
20. Уотфорд Заявка 15 1 5 9 9 - 30 8
  • Первый тайм
  • 2'
    Сарр Исмаила из команды Уотфорд делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 1'
    Дини Трой из команды Уотфорд отправил кросс в штрафную...
  • 1'
    Кристал Пэлас вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 1'
    Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
  • 1'
    Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
  • 1'
    Кристал Пэлас начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Vicarage Road Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Уотфорд 0:0 Кристал Пэлас
Уотфорд
30.1% (40)
Ничья
40.6% (54)
Кристал Пэлас
29.3% (39)
1:1 Ничья
33.8% (45)
1:2 Кристал Пэлас
17.3% (23)
1:0 Уотфорд
15% (20)
2:1 Уотфорд
13.5% (18)
0:1 Кристал Пэлас
8.3% (11)
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