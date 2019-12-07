Англия: Премьер-лига 2019-2020
Уотфорд
0:0
Первый тайм: 2'
Стадион: Викарадж Роад
Кристал Пэлас
26
Фостер
Бен
21
Кико
Фемения
11
Масина
Адам
23
Сарр
Исмаила
29
Капу
Этьен
34
Келли
Мартин
24
Кэхилл
Гари
11
Заха
Уилфрид
- Основной состав
-
26 Фостер БенВратарь
-
21 Кико ФеменияЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Масина АдамЗащитник
-
23 Сарр ИсмаилаПолузащитник
- Полузащитник
-
29 Капу ЭтьенПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
19 Хьюз УиллПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
18 Грэй АндреНападающий
-
Главный тренер: Hayden Mullins
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
-
34 Келли МартинЗащитник
- Защитник
-
24 Кэхилл ГариЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Заха УилфридНападающий
- Запасные игроки
-
13 Хенесси УэйнВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ходжсон Рой
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Не уточняется
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
0 Владение мячом, % 0
Предыдущие игры
Уотфорд Последние 20 матчей: +5 =5 -10Лестер 2:0 Уотфорд Саутгемптон 2:1 Уотфорд Уотфорд 0:3 Бёрнли Норвич 0:2 Уотфорд
Уотфорд 1:2 Челси Эвертон 2:0 Уотфорд Уотфорд 0:0 Борнмут Тоттенхэм 1:1 Уотфорд Уотфорд 0:0 Шеффилд Юнайтед Вулверхэмптон 2:0 Уотфорд Уотфорд 2:1 Суонси Манчестер Сити 8:0 Уотфорд Уотфорд 2:2 Арсенал Ньюкасл 1:1 Уотфорд Уотфорд 3:0 Ковентри Уотфорд 1:3 Вест Хэм Эвертон 1:0 Уотфорд Уотфорд 0:3 Брайтон Уотфорд 2:1 Реал Сосьедад КПР 0:1 Уотфорд
Кристал Пэлас Последние 20 матчей: +7 =4 -9Кристал Пэлас 1:0 Борнмут Бёрнли 0:2 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 1:2 Ливерпуль Челси 2:0 Кристал Пэлас
Кристал Пэлас 0:2 Лестер Арсенал 2:2 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 0:2 Манчестер Сити Вест Хэм 1:2 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 2:0 Норвич Кристал Пэлас 1:1 Вулверхэмптон Тоттенхэм 4:0 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 1:0 Астон Вилла Кристал Пэлас 0:0 Колчестер Манчестер Юнайтед 1:2 Кристал Пэлас Шеффилд Юнайтед 1:0 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 0:0 Эвертон Кристал Пэлас 0:4 Герта Уимблдон 2:2 Кристал Пэлас Бристоль Сити 0:5 Кристал Пэлас Бромли 1:0 Кристал Пэлас
Последние игры между собой
Уотфорд: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 10
Кристал Пэлас: победы: 10, ничьи: 4, поражения: 6
Кристал Пэлас 2:1 Уотфорд Премьер-лига Кристал Пэлас 1:0 Уотфорд Премьер-лига Уотфорд 1:1 Кристал Пэлас Премьер-лига Кристал Пэлас 2:1 Уотфорд Кубок Кристал Пэлас 1:2 Уотфорд Премьер-лига Уотфорд 0:1 Кристал Пэлас Премьер-лига Кристал Пэлас 1:0 Уотфорд Уотфорд 2:2 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 2:3 Уотфорд Кристал Пэлас 4:0 Уотфорд Уотфорд 0:2 Кристал Пэлас Уотфорд 1:1 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 3:2 Уотфорд Уотфорд 1:3 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 3:0 Уотфорд Уотфорд 2:0 Кристал Пэлас
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|15
|14
|1
|0
|37 - 14
|43
|2.
|Лестер
|Заявка
|15
|11
|2
|2
|35 - 9
|35
|3.
|Манчестер Сити
|Заявка
|15
|10
|2
|3
|43 - 17
|32
|4.
|Челси
|Заявка
|16
|9
|2
|5
|31 - 24
|29
|5.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|15
|5
|8
|2
|21 - 17
|23
|6.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|14 - 18
|21
|7.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|15
|5
|6
|4
|23 - 18
|21
|8.
|Тоттенхэм
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|25 - 23
|20
|9.
|Ньюкасл
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|15 - 22
|19
|10.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|15
|4
|7
|4
|17 - 15
|19
|11.
|Арсенал
|Заявка
|15
|4
|7
|4
|21 - 23
|19
|12.
|Бёрнли
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|21 - 24
|18
|13.
|Брайтон
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|18 - 22
|18
|14.
|Эвертон
|Заявка
|16
|5
|2
|9
|19 - 28
|17
|15.
|Борнмут
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|18 - 21
|16
|16.
|Вест Хэм
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|17 - 25
|16
|17.
|Астон Вилла
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|22 - 24
|15
|18.
|Саутгемптон
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|17 - 33
|15
|19.
|Норвич
|Заявка
|15
|3
|2
|10
|16 - 32
|11
|20.
|Уотфорд
|Заявка
|15
|1
|5
|9
|9 - 30
|8
Уотфорд
30.1% (40)
Ничья
40.6% (54)
Кристал Пэлас
29.3% (39)
1:1 Ничья
33.8% (45)
1:2 Кристал Пэлас
17.3% (23)
1:0 Уотфорд
15% (20)
2:1 Уотфорд
13.5% (18)
0:1 Кристал Пэлас
8.3% (11)
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