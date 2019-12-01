Россия: Премьер-лига 2019-2020
Предыдущие игры
Сочи Последние 20 матчей: +3 =6 -11Уфа 1:1 Сочи Сочи 1:1 Динамо Москва Сочи 2:3 ЦСКА Москва Сочи 1:2 Тамбов
Рубин Последние 20 матчей: +4 =6 -10Ахмат 1:1 Рубин Рубин 1:2 Зенит Рубин 0:1 Динамо Москва Крылья Советов 0:0 Рубин
Рубин 0:0 Урал Спартак Москва 0:0 Рубин Рубин 2:1 Тамбов Рубин 0:0 Уфа Химки 3:0 Рубин Зенит 5:0 Рубин Оренбург 2:1 Рубин Рубин 0:3 Сочи Ростов 2:1 Рубин Рубин 1:0 Арсенал Тула Краснодар 1:0 Рубин Рубин 0:1 ЦСКА Москва Рубин 1:0 Ахмат Динамо Москва 0:1 Рубин Локомотив Москва 1:1 Рубин ЦСКА Москва 4:0 Рубин
Последние игры между собой
Сочи: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Рубин: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|18
|13
|3
|2
|34 - 9
|42
|2.
|Локомотив Москва
|Заявка
|18
|10
|4
|4
|28 - 20
|34
|3.
|Краснодар
|Заявка
|18
|9
|7
|2
|32 - 19
|34
|4.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|18
|10
|3
|5
|25 - 17
|33
|5.
|Ростов
|Заявка
|18
|9
|4
|5
|30 - 27
|31
|6.
|Динамо Москва
|Заявка
|18
|6
|6
|6
|16 - 18
|24
|7.
|Арсенал Тула
|Заявка
|18
|6
|4
|8
|19 - 23
|22
|8.
|Уфа
|Заявка
|18
|5
|7
|6
|15 - 17
|22
|9.
|Спартак Москва
|Заявка
|18
|6
|4
|8
|18 - 17
|22
|10.
|Урал
|Заявка
|18
|5
|6
|7
|21 - 29
|21
|11.
|Оренбург
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|21 - 24
|19
|12.
|Ахмат
|Заявка
|18
|4
|7
|7
|13 - 23
|19
|13.
|Крылья Советов
|Заявка
|18
|5
|3
|10
|18 - 22
|18
|14.
|Тамбов
|Заявка
|18
|5
|3
|10
|20 - 26
|18
|15.
|Рубин
|Заявка
|18
|4
|6
|8
|10 - 20
|18
|16.
|Сочи
|Заявка
|17
|3
|5
|9
|15 - 24
|14
Сочи
41.1% (23)
Ничья
53.6% (30)
Рубин
5.4% (3)
1:1 Ничья
44.6% (25)
1:0 Сочи
23.2% (13)
2:1 Сочи
12.5% (7)
0:0 Ничья
8.9% (5)
2:0 Сочи
3.6% (2)
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