Россия: Премьер-лига 2019-2020

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Сочи
 
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Стадион:
Рубин

Предыдущие игры

Сочи Последние 20 матчей: +3 =6 -11
Уфа 1:1 Сочи Сочи 1:1 Динамо Москва Сочи 2:3 ЦСКА Москва Сочи 1:2 Тамбов
Ростов 2:0 Сочи Арсенал Тула 1:1 Сочи Сочи 0:2 Крылья Советов Сочи 2:0 Ахмат Шинник 0:0 Сочи Динамо Москва 2:3 Сочи Сочи 0:1 Локомотив Москва Зенит 2:1 Сочи Рубин 0:3 Сочи Урал 3:1 Сочи Оренбург 1:1 Сочи ЦСКА Москва 0:0 Сочи Сочи 0:0 Уфа Краснодар 3:0 Сочи Сочи 0:2 Зенит Спартак Москва 1:0 Сочи
Рубин Последние 20 матчей: +4 =6 -10
Ахмат 1:1 Рубин Рубин 1:2 Зенит Рубин 0:1 Динамо Москва Крылья Советов 0:0 Рубин
Рубин 0:0 Урал Спартак Москва 0:0 Рубин Рубин 2:1 Тамбов Рубин 0:0 Уфа Химки 3:0 Рубин Зенит 5:0 Рубин Оренбург 2:1 Рубин Рубин 0:3 Сочи Ростов 2:1 Рубин Рубин 1:0 Арсенал Тула Краснодар 1:0 Рубин Рубин 0:1 ЦСКА Москва Рубин 1:0 Ахмат Динамо Москва 0:1 Рубин Локомотив Москва 1:1 Рубин ЦСКА Москва 4:0 Рубин

Последние игры между собой

Сочи: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Рубин: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Рубин 0:3 Сочи Премьер-лига
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 18 13 3 2 34 - 9 42
2. Локомотив Москва Заявка 18 10 4 4 28 - 20 34
3. Краснодар Заявка 18 9 7 2 32 - 19 34
4. ЦСКА Москва Заявка 18 10 3 5 25 - 17 33
5. Ростов Заявка 18 9 4 5 30 - 27 31
6. Динамо Москва Заявка 18 6 6 6 16 - 18 24
7. Арсенал Тула Заявка 18 6 4 8 19 - 23 22
8. Уфа Заявка 18 5 7 6 15 - 17 22
9. Спартак Москва Заявка 18 6 4 8 18 - 17 22
10. Урал Заявка 18 5 6 7 21 - 29 21
11. Оренбург Заявка 17 5 4 8 21 - 24 19
12. Ахмат Заявка 18 4 7 7 13 - 23 19
13. Крылья Советов Заявка 18 5 3 10 18 - 22 18
14. Тамбов Заявка 18 5 3 10 20 - 26 18
15. Рубин Заявка 18 4 6 8 10 - 20 18
16. Сочи Заявка 17 3 5 9 15 - 24 14
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Сочи - Рубин

    До начала игры, которая состоится 08.12.2019, осталось 2 дня 16 часов 21 минуту.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.


    • Новости
    Прогнозы на матч Сочи - Рубин
    Сочи
    41.1% (23)
    Ничья
    53.6% (30)
    Рубин
    5.4% (3)
    1:1 Ничья
    44.6% (25)
    1:0 Сочи
    23.2% (13)
    2:1 Сочи
    12.5% (7)
    0:0 Ничья
    8.9% (5)
    2:0 Сочи
    3.6% (2)
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