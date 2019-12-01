Россия: Премьер-лига 2019-2020

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Спартак Москва
 
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Стадион:
Ростов

Предыдущие игры

Спартак Москва Последние 20 матчей: +9 =2 -9
Зенит 1:0 Спартак Москва Урал 0:0 Спартак Москва Спартак Москва 2:0 Крылья Советов Спартак Москва 0:1 Арсенал Тула
Спартак Москва 2:1 Ростов Локомотив Москва 0:3 Спартак Москва Спартак Москва 0:0 Рубин Краснодар 2:1 Спартак Москва Спартак Москва 1:2 Оренбург КамАЗ 1:2 Спартак Москва Уфа 1:0 Спартак Москва Спартак Москва 1:2 Урал Спартак Москва 0:1 Зенит Спартак Москва 1:2 Брага Крылья Советов 1:2 Спартак Москва Брага 1:0 Спартак Москва Спартак Москва 2:1 ЦСКА Москва Спартак Москва 2:1 Тун Ахмат 1:3 Спартак Москва Тун 2:3 Спартак Москва
Ростов Последние 20 матчей: +9 =4 -7
Ростов 0:0 Урал Динамо Москва 2:1 Ростов Краснодар 1:0 Ростов Ростов 1:2 Тамбов
Краснодар 2:2 Ростов Спартак Москва 2:1 Ростов Ростов 2:0 Сочи Зенит 6:1 Ростов ЦСКА Москва 1:3 Ростов Ростов 3:0 Динамо Москва Мордовия 0:2 Ростов Тамбов 2:1 Ростов Ростов 2:1 Ахмат Локомотив Москва 1:2 Ростов Ростов 2:1 Рубин Уфа 2:0 Ростов Ростов 1:0 Крылья Советов Урал 2:2 Ростов Арсенал Тула 2:3 Ростов Ростов 2:2 Спартак Москва

Последние игры между собой

Спартак Москва: победы: 9, ничьи: 3, поражения: 8
Ростов: победы: 8, ничьи: 3, поражения: 9
Спартак Москва 2:1 Ростов Кубок Ростов 2:2 Спартак Москва Премьер-лига Ростов 2:0 Спартак Москва Кубок «Париматч» Премьер Ростов 2:1 Спартак Москва Премьер-лига
Спартак Москва 2:1 Ростов Кубок Матч Премьер Спартак Москва 0:1 Ростов Премьер-лига Спартак Москва 2:0 Ростов Премьер-лига Ростов 2:2 Спартак Москва Премьер-лига Ростов 3:0 Спартак Москва Премьер-лига Спартак Москва 1:0 Ростов Премьер-лига Ростов 2:0 Спартак Москва Премьер-лига Спартак Москва 1:0 Ростов Премьер-лига Ростов 2:1 Спартак Москва Премьер-лига Спартак Москва 1:1 Ростов Премьер-лига Ростов 0:1 Спартак Москва Премьер-лига Спартак Москва 2:0 Ростов Премьер-лига Ростов 1:0 Спартак Москва Премьер-лига Ростов 0:0 Спартак Москва Кубок Спартак Москва 3:1 Ростов Премьер-лига Спартак Москва 3:2 Ростов Премьер-лига
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 18 13 3 2 34 - 9 42
2. Локомотив Москва Заявка 18 10 4 4 28 - 20 34
3. Краснодар Заявка 18 9 7 2 32 - 19 34
4. ЦСКА Москва Заявка 18 10 3 5 25 - 17 33
5. Ростов Заявка 18 9 4 5 30 - 27 31
6. Динамо Москва Заявка 18 6 6 6 16 - 18 24
7. Арсенал Тула Заявка 18 6 4 8 19 - 23 22
8. Уфа Заявка 18 5 7 6 15 - 17 22
9. Спартак Москва Заявка 18 6 4 8 18 - 17 22
10. Урал Заявка 18 5 6 7 21 - 29 21
11. Оренбург Заявка 17 5 4 8 21 - 24 19
12. Ахмат Заявка 18 4 7 7 13 - 23 19
13. Крылья Советов Заявка 18 5 3 10 18 - 22 18
14. Тамбов Заявка 18 5 3 10 20 - 26 18
15. Рубин Заявка 18 4 6 8 10 - 20 18
16. Сочи Заявка 17 3 5 9 15 - 24 14
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Спартак Москва - Ростов

    До начала игры, которая состоится 08.12.2019, осталось 2 дня 18 часов 50 минут.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.


    • Новости
    Прогнозы на матч Спартак Москва - Ростов
    Спартак Москва
    68.5% (37)
    Ничья
    27.8% (15)
    Ростов
    3.7% (2)
    2:1 Спартак Москва
    42.6% (23)
    1:1 Ничья
    22.2% (12)
    1:0 Спартак Москва
    13% (7)
    2:0 Спартак Москва
    7.4% (4)
    2:2 Ничья
    3.7% (2)
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