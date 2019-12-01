Россия: Премьер-лига 2019-2020
Спартак Москва
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Стадион: Открытие Арена
Ростов
Предыдущие игры
Спартак Москва Последние 20 матчей: +9 =2 -9Зенит 1:0 Спартак Москва Урал 0:0 Спартак Москва Спартак Москва 2:0 Крылья Советов Спартак Москва 0:1 Арсенал Тула
Спартак Москва 2:1 Ростов Локомотив Москва 0:3 Спартак Москва Спартак Москва 0:0 Рубин Краснодар 2:1 Спартак Москва Спартак Москва 1:2 Оренбург КамАЗ 1:2 Спартак Москва Уфа 1:0 Спартак Москва Спартак Москва 1:2 Урал Спартак Москва 0:1 Зенит Спартак Москва 1:2 Брага Крылья Советов 1:2 Спартак Москва Брага 1:0 Спартак Москва Спартак Москва 2:1 ЦСКА Москва Спартак Москва 2:1 Тун Ахмат 1:3 Спартак Москва Тун 2:3 Спартак Москва
Ростов Последние 20 матчей: +9 =4 -7Ростов 0:0 Урал Динамо Москва 2:1 Ростов Краснодар 1:0 Ростов Ростов 1:2 Тамбов
Краснодар 2:2 Ростов Спартак Москва 2:1 Ростов Ростов 2:0 Сочи Зенит 6:1 Ростов ЦСКА Москва 1:3 Ростов Ростов 3:0 Динамо Москва Мордовия 0:2 Ростов Тамбов 2:1 Ростов Ростов 2:1 Ахмат Локомотив Москва 1:2 Ростов Ростов 2:1 Рубин Уфа 2:0 Ростов Ростов 1:0 Крылья Советов Урал 2:2 Ростов Арсенал Тула 2:3 Ростов Ростов 2:2 Спартак Москва
Последние игры между собой
Спартак Москва: победы: 9, ничьи: 3, поражения: 8
Ростов: победы: 8, ничьи: 3, поражения: 9
Спартак Москва 2:1 Ростов Кубок Матч Премьер Спартак Москва 0:1 Ростов Премьер-лига Спартак Москва 2:0 Ростов Премьер-лига Ростов 2:2 Спартак Москва Премьер-лига Ростов 3:0 Спартак Москва Премьер-лига Спартак Москва 1:0 Ростов Премьер-лига Ростов 2:0 Спартак Москва Премьер-лига Спартак Москва 1:0 Ростов Премьер-лига Ростов 2:1 Спартак Москва Премьер-лига Спартак Москва 1:1 Ростов Премьер-лига Ростов 0:1 Спартак Москва Премьер-лига Спартак Москва 2:0 Ростов Премьер-лига Ростов 1:0 Спартак Москва Премьер-лига Ростов 0:0 Спартак Москва Кубок Спартак Москва 3:1 Ростов Премьер-лига Спартак Москва 3:2 Ростов Премьер-лига
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|18
|13
|3
|2
|34 - 9
|42
|2.
|Локомотив Москва
|Заявка
|18
|10
|4
|4
|28 - 20
|34
|3.
|Краснодар
|Заявка
|18
|9
|7
|2
|32 - 19
|34
|4.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|18
|10
|3
|5
|25 - 17
|33
|5.
|Ростов
|Заявка
|18
|9
|4
|5
|30 - 27
|31
|6.
|Динамо Москва
|Заявка
|18
|6
|6
|6
|16 - 18
|24
|7.
|Арсенал Тула
|Заявка
|18
|6
|4
|8
|19 - 23
|22
|8.
|Уфа
|Заявка
|18
|5
|7
|6
|15 - 17
|22
|9.
|Спартак Москва
|Заявка
|18
|6
|4
|8
|18 - 17
|22
|10.
|Урал
|Заявка
|18
|5
|6
|7
|21 - 29
|21
|11.
|Оренбург
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|21 - 24
|19
|12.
|Ахмат
|Заявка
|18
|4
|7
|7
|13 - 23
|19
|13.
|Крылья Советов
|Заявка
|18
|5
|3
|10
|18 - 22
|18
|14.
|Тамбов
|Заявка
|18
|5
|3
|10
|20 - 26
|18
|15.
|Рубин
|Заявка
|18
|4
|6
|8
|10 - 20
|18
|16.
|Сочи
|Заявка
|17
|3
|5
|9
|15 - 24
|14
Спартак Москва
68.5% (37)
Ничья
27.8% (15)
Ростов
3.7% (2)
2:1 Спартак Москва
42.6% (23)
1:1 Ничья
22.2% (12)
1:0 Спартак Москва
13% (7)
2:0 Спартак Москва
7.4% (4)
2:2 Ничья
3.7% (2)
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