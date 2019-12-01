Россия: Премьер-лига 2019-2020

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Текстовая онлайн трансляция матча Спартак Москва - Ростов До начала игры, которая состоится 08.12.2019, осталось 2 дня 18 часов 50 минут.



До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.





