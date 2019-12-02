Англия: Премьер-лига 2019-2020

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Астон Вилла
 
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Стадион:
Лестер

Предыдущие игры

Астон Вилла Последние 20 матчей: +9 =3 -8
Челси 2:1 Астон Вилла Манчестер Юнайтед 2:2 Астон Вилла Астон Вилла 2:0 Ньюкасл Вулверхэмптон 2:1 Астон Вилла
Астон Вилла 1:2 Ливерпуль Астон Вилла 2:1 Вулверхэмптон Манчестер Сити 3:0 Астон Вилла Астон Вилла 2:1 Брайтон Норвич 1:5 Астон Вилла Астон Вилла 2:2 Бёрнли Брайтон 1:3 Астон Вилла Арсенал 3:2 Астон Вилла Астон Вилла 0:0 Вест Хэм Кристал Пэлас 1:0 Астон Вилла Крю Александра 1:6 Астон Вилла Астон Вилла 2:0 Эвертон Астон Вилла 1:2 Борнмут Тоттенхэм 3:1 Астон Вилла РБ Лейпциг 1:3 Астон Вилла Чарльтон 1:4 Астон Вилла
Лестер Последние 20 матчей: +15 =3 -2
Лестер 2:0 Уотфорд Лестер 2:1 Эвертон Брайтон 0:2 Лестер Лестер 2:0 Арсенал
Кристал Пэлас 0:2 Лестер Бёртон 1:3 Лестер Саутгемптон 0:9 Лестер Лестер 2:1 Бёрнли Ливерпуль 2:1 Лестер Лестер 5:0 Ньюкасл Лутон Таун 0:4 Лестер Лестер 2:1 Тоттенхэм Манчестер Юнайтед 1:0 Лестер Лестер 3:1 Борнмут Ньюкасл 1:1 Лестер Шеффилд Юнайтед 1:2 Лестер Челси 1:1 Лестер Лестер 0:0 Вулверхэмптон Лестер 2:1 Аталанта Ротерхэм 2:2 Лестер

Последние игры между собой

Астон Вилла: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 2
Лестер: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 2
Астон Вилла 1:1 Лестер Премьер-лига Лестер 3:2 Астон Вилла Премьер-лига Астон Вилла 2:1 Лестер Кубок Лестер 1:0 Астон Вилла Премьер-лига
Астон Вилла 2:1 Лестер Премьер-лига
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 15 14 1 0 37 - 14 43
2. Лестер Заявка 15 11 2 2 35 - 9 35
3. Манчестер Сити Заявка 15 10 2 3 43 - 17 32
4. Челси Заявка 15 9 2 4 30 - 21 29
5. Вулверхэмптон Заявка 15 5 8 2 21 - 17 23
6. Кристал Пэлас Заявка 15 6 3 6 14 - 18 21
7. Манчестер Юнайтед Заявка 15 5 6 4 23 - 18 21
8. Тоттенхэм Заявка 15 5 5 5 25 - 23 20
9. Ньюкасл 2:0 Заявка 15 5 4 6 15 - 22 19
10. Шеффилд Юнайтед 0:2 Заявка 15 4 7 4 17 - 15 19
11. Арсенал 0:1 Заявка 15 4 7 4 20 - 22 19
12. Бёрнли Заявка 15 5 3 7 21 - 24 18
13. Брайтон 1:0 Заявка 15 5 3 7 17 - 21 18
14. Борнмут Заявка 15 4 4 7 18 - 21 16
15. Вест Хэм Заявка 15 4 4 7 17 - 25 16
16. Астон Вилла Заявка 15 4 3 8 22 - 24 15
17. Саутгемптон Заявка 15 4 3 8 17 - 33 15
18. Эвертон Заявка 15 4 2 9 16 - 27 14
19. Норвич Заявка 15 3 2 10 16 - 32 11
20. Уотфорд Заявка 15 1 5 9 9 - 30 8
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Астон Вилла - Лестер

    До начала игры, которая состоится 08.12.2019, осталось 2 дня 16 часов 51 минуту.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.


    • Прогнозы на матч Астон Вилла - Лестер
    Астон Вилла
    9.1% (4)
    Ничья
    27.3% (12)
    Лестер
    63.6% (28)
    1:2 Лестер
    52.3% (23)
    1:1 Ничья
    20.5% (9)
    0:1 Лестер
    6.8% (3)
    2:2 Ничья
    6.8% (3)
    1:0 Астон Вилла
    4.5% (2)
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