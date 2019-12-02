Англия: Премьер-лига 2019-2020
Астон Вилла
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Стадион: Вилла Парк
Лестер
Предыдущие игры
Астон Вилла Последние 20 матчей: +9 =3 -8Челси 2:1 Астон Вилла Манчестер Юнайтед 2:2 Астон Вилла Астон Вилла 2:0 Ньюкасл Вулверхэмптон 2:1 Астон Вилла
Астон Вилла 1:2 Ливерпуль Астон Вилла 2:1 Вулверхэмптон Манчестер Сити 3:0 Астон Вилла Астон Вилла 2:1 Брайтон Норвич 1:5 Астон Вилла Астон Вилла 2:2 Бёрнли Брайтон 1:3 Астон Вилла Арсенал 3:2 Астон Вилла Астон Вилла 0:0 Вест Хэм Кристал Пэлас 1:0 Астон Вилла Крю Александра 1:6 Астон Вилла Астон Вилла 2:0 Эвертон Астон Вилла 1:2 Борнмут Тоттенхэм 3:1 Астон Вилла РБ Лейпциг 1:3 Астон Вилла Чарльтон 1:4 Астон Вилла
Лестер Последние 20 матчей: +15 =3 -2Лестер 2:0 Уотфорд Лестер 2:1 Эвертон Брайтон 0:2 Лестер Лестер 2:0 Арсенал
Кристал Пэлас 0:2 Лестер Бёртон 1:3 Лестер Саутгемптон 0:9 Лестер Лестер 2:1 Бёрнли Ливерпуль 2:1 Лестер Лестер 5:0 Ньюкасл Лутон Таун 0:4 Лестер Лестер 2:1 Тоттенхэм Манчестер Юнайтед 1:0 Лестер Лестер 3:1 Борнмут Ньюкасл 1:1 Лестер Шеффилд Юнайтед 1:2 Лестер Челси 1:1 Лестер Лестер 0:0 Вулверхэмптон Лестер 2:1 Аталанта Ротерхэм 2:2 Лестер
Последние игры между собой
Астон Вилла: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 2
Лестер: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 2
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|15
|14
|1
|0
|37 - 14
|43
|2.
|Лестер
|Заявка
|15
|11
|2
|2
|35 - 9
|35
|3.
|Манчестер Сити
|Заявка
|15
|10
|2
|3
|43 - 17
|32
|4.
|Челси
|Заявка
|15
|9
|2
|4
|30 - 21
|29
|5.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|15
|5
|8
|2
|21 - 17
|23
|6.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|14 - 18
|21
|7.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|15
|5
|6
|4
|23 - 18
|21
|8.
|Тоттенхэм
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|25 - 23
|20
|9.
|Ньюкасл
|2:0 Заявка
|15
|5
|4
|6
|15 - 22
|19
|10.
|Шеффилд Юнайтед
|0:2 Заявка
|15
|4
|7
|4
|17 - 15
|19
|11.
|Арсенал
|0:1 Заявка
|15
|4
|7
|4
|20 - 22
|19
|12.
|Бёрнли
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|21 - 24
|18
|13.
|Брайтон
|1:0 Заявка
|15
|5
|3
|7
|17 - 21
|18
|14.
|Борнмут
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|18 - 21
|16
|15.
|Вест Хэм
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|17 - 25
|16
|16.
|Астон Вилла
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|22 - 24
|15
|17.
|Саутгемптон
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|17 - 33
|15
|18.
|Эвертон
|Заявка
|15
|4
|2
|9
|16 - 27
|14
|19.
|Норвич
|Заявка
|15
|3
|2
|10
|16 - 32
|11
|20.
|Уотфорд
|Заявка
|15
|1
|5
|9
|9 - 30
|8
Астон Вилла
9.1% (4)
Ничья
27.3% (12)
Лестер
63.6% (28)
1:2 Лестер
52.3% (23)
1:1 Ничья
20.5% (9)
0:1 Лестер
6.8% (3)
2:2 Ничья
6.8% (3)
1:0 Астон Вилла
4.5% (2)
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