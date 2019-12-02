Англия: Премьер-лига 2019-2020

  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Англия
  4. Премьер-лига 2019-2020
Тоттенхэм
 
Позже

Стадион:
Бёрнли

Предыдущие игры

Тоттенхэм Последние 20 матчей: +8 =6 -6
Тоттенхэм 3:2 Борнмут Тоттенхэм 4:2 Олимпиакос Вест Хэм 2:3 Тоттенхэм Тоттенхэм 1:1 Шеффилд Юнайтед
Црвена Звезда 0:4 Тоттенхэм Эвертон 1:1 Тоттенхэм Ливерпуль 2:1 Тоттенхэм Тоттенхэм 5:0 Црвена Звезда Тоттенхэм 1:1 Уотфорд Брайтон 3:0 Тоттенхэм Тоттенхэм 2:7 Бавария Тоттенхэм 2:1 Саутгемптон Колчестер 0:0 Тоттенхэм Лестер 2:1 Тоттенхэм Олимпиакос 2:2 Тоттенхэм Тоттенхэм 4:0 Кристал Пэлас Арсенал 2:2 Тоттенхэм Тоттенхэм 0:1 Ньюкасл Манчестер Сити 2:2 Тоттенхэм Тоттенхэм 3:1 Астон Вилла
Бёрнли Последние 20 матчей: +8 =4 -8
Бёрнли 1:4 Манчестер Сити Бёрнли 0:2 Кристал Пэлас Уотфорд 0:3 Бёрнли Бёрнли 3:0 Вест Хэм
Шеффилд Юнайтед 3:0 Бёрнли Бёрнли 2:4 Челси Лестер 2:1 Бёрнли Бёрнли 1:0 Эвертон Астон Вилла 2:2 Бёрнли Бёрнли 2:0 Норвич Брайтон 1:1 Бёрнли Бёрнли 0:3 Ливерпуль Бёрнли 1:3 Сандерленд Вулверхэмптон 1:1 Бёрнли Арсенал 2:1 Бёрнли Бёрнли 3:0 Саутгемптон Бёрнли 2:0 Парма Бёрнли 6:1 Ницца Уиган 2:2 Бёрнли Флитвуд Таун 0:2 Бёрнли

Последние игры между собой

Тоттенхэм: победы: 8, ничьи: 3, поражения: 3
Бёрнли: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 8
Бёрнли 2:1 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 1:0 Бёрнли Премьер-лига Бёрнли 0:3 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 1:1 Бёрнли Премьер-лига
Бёрнли 0:2 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 2:1 Бёрнли Премьер-лига Бёрнли 0:0 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 4:2 Бёрнли Кубок Бёрнли 1:1 Тоттенхэм Кубок Тоттенхэм 2:1 Бёрнли Премьер-лига Бёрнли 4:2 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 5:0 Бёрнли Премьер-лига Бёрнли 3:2 Тоттенхэм Кубок Carling Тоттенхэм 4:1 Бёрнли Кубок Carling
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль 4:2 Заявка 15 14 1 0 36 - 14 43
2. Лестер 1:0 Заявка 15 11 2 2 34 - 9 35
3. Манчестер Сити Заявка 15 10 2 3 43 - 17 32
4. Челси 2:1 Заявка 15 9 2 4 30 - 21 29
5. Вулверхэмптон 2:0 Заявка 15 5 8 2 21 - 17 23
6. Кристал Пэлас Заявка 15 6 3 6 14 - 18 21
7. Манчестер Юнайтед 2:1 Заявка 15 5 6 4 23 - 18 21
8. Тоттенхэм 1:2 Заявка 15 5 5 5 25 - 23 20
9. Шеффилд Юнайтед Заявка 14 4 7 3 17 - 13 19
10. Арсенал Заявка 14 4 7 3 20 - 21 19
11. Бёрнли Заявка 15 5 3 7 21 - 24 18
12. Ньюкасл Заявка 14 4 4 6 13 - 22 16
13. Борнмут Заявка 15 4 4 7 18 - 21 16
14. Вест Хэм 0:2 Заявка 15 4 4 7 17 - 25 16
15. Брайтон Заявка 14 4 3 7 16 - 21 15
16. Астон Вилла 1:2 Заявка 15 4 3 8 22 - 24 15
17. Саутгемптон 2:1 Заявка 15 4 3 8 17 - 33 15
18. Эвертон 2:4 Заявка 15 4 2 9 16 - 26 14
19. Норвич 1:2 Заявка 15 3 2 10 16 - 32 11
20. Уотфорд 0:1 Заявка 15 1 5 9 9 - 29 8
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Тоттенхэм - Бёрнли

    До начала игры, которая состоится 07.12.2019, осталось 2 дня 17 часов 30 минут.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.


    • Прогнозы на матч Тоттенхэм - Бёрнли
    Тоттенхэм
    97.6% (40)
    Ничья
    0% (0)
    Бёрнли
    2.4% (1)
    2:0 Тоттенхэм
    34.1% (14)
    2:1 Тоттенхэм
    31.7% (13)
    3:1 Тоттенхэм
    14.6% (6)
    1:0 Тоттенхэм
    12.2% (5)
    3:0 Тоттенхэм
    4.9% (2)
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!

    Загрузка...