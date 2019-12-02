Англия: Премьер-лига 2019-2020
Тоттенхэм
Позже
Стадион: Тоттенхэм Хотспур Стэдиум
Бёрнли
Предыдущие игры
Тоттенхэм Последние 20 матчей: +8 =6 -6Тоттенхэм 3:2 Борнмут Тоттенхэм 4:2 Олимпиакос Вест Хэм 2:3 Тоттенхэм Тоттенхэм 1:1 Шеффилд Юнайтед
Црвена Звезда 0:4 Тоттенхэм Эвертон 1:1 Тоттенхэм Ливерпуль 2:1 Тоттенхэм Тоттенхэм 5:0 Црвена Звезда Тоттенхэм 1:1 Уотфорд Брайтон 3:0 Тоттенхэм Тоттенхэм 2:7 Бавария Тоттенхэм 2:1 Саутгемптон Колчестер 0:0 Тоттенхэм Лестер 2:1 Тоттенхэм Олимпиакос 2:2 Тоттенхэм Тоттенхэм 4:0 Кристал Пэлас Арсенал 2:2 Тоттенхэм Тоттенхэм 0:1 Ньюкасл Манчестер Сити 2:2 Тоттенхэм Тоттенхэм 3:1 Астон Вилла
Бёрнли Последние 20 матчей: +8 =4 -8Бёрнли 1:4 Манчестер Сити Бёрнли 0:2 Кристал Пэлас Уотфорд 0:3 Бёрнли Бёрнли 3:0 Вест Хэм
Шеффилд Юнайтед 3:0 Бёрнли Бёрнли 2:4 Челси Лестер 2:1 Бёрнли Бёрнли 1:0 Эвертон Астон Вилла 2:2 Бёрнли Бёрнли 2:0 Норвич Брайтон 1:1 Бёрнли Бёрнли 0:3 Ливерпуль Бёрнли 1:3 Сандерленд Вулверхэмптон 1:1 Бёрнли Арсенал 2:1 Бёрнли Бёрнли 3:0 Саутгемптон Бёрнли 2:0 Парма Бёрнли 6:1 Ницца Уиган 2:2 Бёрнли Флитвуд Таун 0:2 Бёрнли
Последние игры между собой
Тоттенхэм: победы: 8, ничьи: 3, поражения: 3
Бёрнли: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 8
Бёрнли 0:2 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 2:1 Бёрнли Премьер-лига Бёрнли 0:0 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 4:2 Бёрнли Кубок Бёрнли 1:1 Тоттенхэм Кубок Тоттенхэм 2:1 Бёрнли Премьер-лига Бёрнли 4:2 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 5:0 Бёрнли Премьер-лига Бёрнли 3:2 Тоттенхэм Кубок Carling Тоттенхэм 4:1 Бёрнли Кубок Carling
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|4:2 Заявка
|15
|14
|1
|0
|36 - 14
|43
|2.
|Лестер
|1:0 Заявка
|15
|11
|2
|2
|34 - 9
|35
|3.
|Манчестер Сити
|Заявка
|15
|10
|2
|3
|43 - 17
|32
|4.
|Челси
|2:1 Заявка
|15
|9
|2
|4
|30 - 21
|29
|5.
|Вулверхэмптон
|2:0 Заявка
|15
|5
|8
|2
|21 - 17
|23
|6.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|14 - 18
|21
|7.
|Манчестер Юнайтед
|2:1 Заявка
|15
|5
|6
|4
|23 - 18
|21
|8.
|Тоттенхэм
|1:2 Заявка
|15
|5
|5
|5
|25 - 23
|20
|9.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|14
|4
|7
|3
|17 - 13
|19
|10.
|Арсенал
|Заявка
|14
|4
|7
|3
|20 - 21
|19
|11.
|Бёрнли
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|21 - 24
|18
|12.
|Ньюкасл
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|13 - 22
|16
|13.
|Борнмут
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|18 - 21
|16
|14.
|Вест Хэм
|0:2 Заявка
|15
|4
|4
|7
|17 - 25
|16
|15.
|Брайтон
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|16 - 21
|15
|16.
|Астон Вилла
|1:2 Заявка
|15
|4
|3
|8
|22 - 24
|15
|17.
|Саутгемптон
|2:1 Заявка
|15
|4
|3
|8
|17 - 33
|15
|18.
|Эвертон
|2:4 Заявка
|15
|4
|2
|9
|16 - 26
|14
|19.
|Норвич
|1:2 Заявка
|15
|3
|2
|10
|16 - 32
|11
|20.
|Уотфорд
|0:1 Заявка
|15
|1
|5
|9
|9 - 29
|8
Тоттенхэм
97.6% (40)
Ничья
0% (0)
Бёрнли
2.4% (1)
2:0 Тоттенхэм
34.1% (14)
2:1 Тоттенхэм
31.7% (13)
3:1 Тоттенхэм
14.6% (6)
1:0 Тоттенхэм
12.2% (5)
3:0 Тоттенхэм
4.9% (2)
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