Англия: Премьер-лига 2019-2020

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Эвертон
 
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Предыдущие игры

Эвертон Последние 20 матчей: +7 =3 -10
Лестер 2:1 Эвертон Эвертон 0:2 Норвич Саутгемптон 1:2 Эвертон Эвертон 1:1 Тоттенхэм
Эвертон 2:0 Уотфорд Брайтон 3:2 Эвертон Эвертон 2:0 Вест Хэм Бёрнли 1:0 Эвертон Эвертон 1:3 Манчестер Сити Шеффилд Уэнсдей 0:2 Эвертон Эвертон 0:2 Шеффилд Юнайтед Борнмут 3:1 Эвертон Эвертон 3:2 Вулверхэмптон Линкольн Сити 2:4 Эвертон Астон Вилла 2:0 Эвертон Эвертон 1:0 Уотфорд Кристал Пэлас 0:0 Эвертон Вердер 0:0 Эвертон Эвертон 1:3 Майнц Эвертон 0:1 Севилья
Челси Последние 20 матчей: +11 =4 -5
Челси 0:1 Вест Хэм Валенсия 2:2 Челси Манчестер Сити 2:1 Челси Челси 2:0 Кристал Пэлас
Челси 4:4 Аякс Уотфорд 1:2 Челси Челси 1:2 Манчестер Юнайтед Бёрнли 2:4 Челси Аякс 0:1 Челси Челси 1:0 Ньюкасл Саутгемптон 1:4 Челси Лилль 1:2 Челси Челси 2:0 Брайтон Челси 7:1 Гримсби Челси 1:2 Ливерпуль Челси 0:1 Валенсия Вулверхэмптон 2:5 Челси Челси 2:2 Шеффилд Юнайтед Норвич 2:3 Челси Челси 1:1 Лестер

Последние игры между собой

Эвертон: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 11
Челси: победы: 11, ничьи: 3, поражения: 6
Эвертон 2:0 Челси Премьер-лига Челси 0:0 Эвертон Премьер-лига Эвертон 0:0 Челси Премьер-лига Челси 2:1 Эвертон Кубок лиги
Челси 2:0 Эвертон Премьер-лига Эвертон 0:3 Челси Премьер-лига Челси 5:0 Эвертон Премьер-лига Эвертон 2:0 Челси Кубок Челси 3:3 Эвертон Премьер-лига Эвертон 3:1 Челси Премьер-лига Челси 1:0 Эвертон Премьер-лига Эвертон 3:6 Челси Премьер-лига Челси 1:0 Эвертон Премьер-лига Эвертон 1:0 Челси Премьер-лига Челси 2:1 Эвертон Премьер-лига Эвертон 1:2 Челси Премьер-лига Эвертон 2:0 Челси Премьер-лига Эвертон 1:2 Челси Кубок Carling Челси 3:1 Эвертон Премьер-лига Эвертон 1:0 Челси Премьер-лига
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль 4:2 Заявка 15 14 1 0 36 - 14 43
2. Лестер 1:0 Заявка 15 11 2 2 34 - 9 35
3. Манчестер Сити Заявка 15 10 2 3 43 - 17 32
4. Челси 2:1 Заявка 15 9 2 4 30 - 21 29
5. Вулверхэмптон 2:0 Заявка 15 5 8 2 21 - 17 23
6. Кристал Пэлас Заявка 15 6 3 6 14 - 18 21
7. Манчестер Юнайтед 2:1 Заявка 15 5 6 4 23 - 18 21
8. Тоттенхэм 1:2 Заявка 15 5 5 5 25 - 23 20
9. Шеффилд Юнайтед Заявка 14 4 7 3 17 - 13 19
10. Арсенал Заявка 14 4 7 3 20 - 21 19
11. Бёрнли Заявка 15 5 3 7 21 - 24 18
12. Ньюкасл Заявка 14 4 4 6 13 - 22 16
13. Борнмут Заявка 15 4 4 7 18 - 21 16
14. Вест Хэм 0:2 Заявка 15 4 4 7 17 - 25 16
15. Брайтон Заявка 14 4 3 7 16 - 21 15
16. Астон Вилла 1:2 Заявка 15 4 3 8 22 - 24 15
17. Саутгемптон 2:1 Заявка 15 4 3 8 17 - 33 15
18. Эвертон 2:4 Заявка 15 4 2 9 16 - 26 14
19. Норвич 1:2 Заявка 15 3 2 10 16 - 32 11
20. Уотфорд 0:1 Заявка 15 1 5 9 9 - 29 8
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Эвертон - Челси

    До начала игры, которая состоится 07.12.2019, осталось 2 дня 15 часов 1 минуту.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.


    • Прогнозы на матч Эвертон - Челси
    Эвертон
    4.7% (2)
    Ничья
    18.6% (8)
    Челси
    76.7% (33)
    1:2 Челси
    65.1% (28)
    1:1 Ничья
    16.3% (7)
    0:2 Челси
    4.7% (2)
    0:1 Челси
    4.7% (2)
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