Англия: Премьер-лига 2019-2020
Эвертон
Позже
Стадион: Гудисон Парк
Челси
Предыдущие игры
Эвертон Последние 20 матчей: +7 =3 -10Лестер 2:1 Эвертон Эвертон 0:2 Норвич Саутгемптон 1:2 Эвертон Эвертон 1:1 Тоттенхэм
Эвертон 2:0 Уотфорд Брайтон 3:2 Эвертон Эвертон 2:0 Вест Хэм Бёрнли 1:0 Эвертон Эвертон 1:3 Манчестер Сити Шеффилд Уэнсдей 0:2 Эвертон Эвертон 0:2 Шеффилд Юнайтед Борнмут 3:1 Эвертон Эвертон 3:2 Вулверхэмптон Линкольн Сити 2:4 Эвертон Астон Вилла 2:0 Эвертон Эвертон 1:0 Уотфорд Кристал Пэлас 0:0 Эвертон Вердер 0:0 Эвертон Эвертон 1:3 Майнц Эвертон 0:1 Севилья
Челси Последние 20 матчей: +11 =4 -5Челси 0:1 Вест Хэм Валенсия 2:2 Челси Манчестер Сити 2:1 Челси Челси 2:0 Кристал Пэлас
Челси 4:4 Аякс Уотфорд 1:2 Челси Челси 1:2 Манчестер Юнайтед Бёрнли 2:4 Челси Аякс 0:1 Челси Челси 1:0 Ньюкасл Саутгемптон 1:4 Челси Лилль 1:2 Челси Челси 2:0 Брайтон Челси 7:1 Гримсби Челси 1:2 Ливерпуль Челси 0:1 Валенсия Вулверхэмптон 2:5 Челси Челси 2:2 Шеффилд Юнайтед Норвич 2:3 Челси Челси 1:1 Лестер
Последние игры между собой
Эвертон: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 11
Челси: победы: 11, ничьи: 3, поражения: 6
Челси 2:0 Эвертон Премьер-лига Эвертон 0:3 Челси Премьер-лига Челси 5:0 Эвертон Премьер-лига Эвертон 2:0 Челси Кубок Челси 3:3 Эвертон Премьер-лига Эвертон 3:1 Челси Премьер-лига Челси 1:0 Эвертон Премьер-лига Эвертон 3:6 Челси Премьер-лига Челси 1:0 Эвертон Премьер-лига Эвертон 1:0 Челси Премьер-лига Челси 2:1 Эвертон Премьер-лига Эвертон 1:2 Челси Премьер-лига Эвертон 2:0 Челси Премьер-лига Эвертон 1:2 Челси Кубок Carling Челси 3:1 Эвертон Премьер-лига Эвертон 1:0 Челси Премьер-лига
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|4:2 Заявка
|15
|14
|1
|0
|36 - 14
|43
|2.
|Лестер
|1:0 Заявка
|15
|11
|2
|2
|34 - 9
|35
|3.
|Манчестер Сити
|Заявка
|15
|10
|2
|3
|43 - 17
|32
|4.
|Челси
|2:1 Заявка
|15
|9
|2
|4
|30 - 21
|29
|5.
|Вулверхэмптон
|2:0 Заявка
|15
|5
|8
|2
|21 - 17
|23
|6.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|14 - 18
|21
|7.
|Манчестер Юнайтед
|2:1 Заявка
|15
|5
|6
|4
|23 - 18
|21
|8.
|Тоттенхэм
|1:2 Заявка
|15
|5
|5
|5
|25 - 23
|20
|9.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|14
|4
|7
|3
|17 - 13
|19
|10.
|Арсенал
|Заявка
|14
|4
|7
|3
|20 - 21
|19
|11.
|Бёрнли
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|21 - 24
|18
|12.
|Ньюкасл
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|13 - 22
|16
|13.
|Борнмут
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|18 - 21
|16
|14.
|Вест Хэм
|0:2 Заявка
|15
|4
|4
|7
|17 - 25
|16
|15.
|Брайтон
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|16 - 21
|15
|16.
|Астон Вилла
|1:2 Заявка
|15
|4
|3
|8
|22 - 24
|15
|17.
|Саутгемптон
|2:1 Заявка
|15
|4
|3
|8
|17 - 33
|15
|18.
|Эвертон
|2:4 Заявка
|15
|4
|2
|9
|16 - 26
|14
|19.
|Норвич
|1:2 Заявка
|15
|3
|2
|10
|16 - 32
|11
|20.
|Уотфорд
|0:1 Заявка
|15
|1
|5
|9
|9 - 29
|8
Эвертон
4.7% (2)
Ничья
18.6% (8)
Челси
76.7% (33)
1:2 Челси
65.1% (28)
1:1 Ничья
16.3% (7)
0:2 Челси
4.7% (2)
0:1 Челси
4.7% (2)
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