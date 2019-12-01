Россия: Премьер-лига 2019-2020

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Зенит
 
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Стадион:
Динамо Москва

Предыдущие игры

Зенит Последние 20 матчей: +14 =2 -4
Зенит 1:0 Спартак Москва Зенит 2:0 Лион Рубин 1:2 Зенит Арсенал Тула 0:1 Зенит
Зенит 0:2 РБ Лейпциг Зенит 1:1 ЦСКА Москва Зенит 4:0 Томь Крылья Советов 0:2 Зенит РБ Лейпциг 2:1 Зенит Зенит 6:1 Ростов Урал 1:3 Зенит Зенит 3:1 Бенфика Локомотив Москва 1:0 Зенит Енисей 1:2 Зенит Зенит 5:0 Рубин Лион 1:1 Зенит Зенит 3:1 Арсенал Тула Зенит 2:1 Сочи Спартак Москва 0:1 Зенит Уфа 1:0 Зенит
Динамо Москва Последние 20 матчей: +7 =7 -6
Локомотив Москва 1:2 Динамо Москва Динамо Москва 2:1 Ростов Сочи 1:1 Динамо Москва Рубин 0:1 Динамо Москва
Динамо Москва 1:1 Ахмат ЦСКА Москва 0:1 Динамо Москва Динамо Москва 1:1 Краснодар Динамо Москва 2:0 Пюник Оренбург 2:0 Динамо Москва Ростов 3:0 Динамо Москва Луч 1:0 Динамо Москва Динамо Москва 2:3 Сочи Динамо Москва 0:0 Уфа Динамо Москва 1:1 РФШ Рига Крылья Советов 0:0 Динамо Москва Тамбов 0:2 Динамо Москва Динамо Москва 1:2 Локомотив Москва Динамо Москва 0:2 Зенит Спартак Москва 0:0 Динамо Москва Динамо Москва 2:0 Урал

Последние игры между собой

Зенит: победы: 11, ничьи: 5, поражения: 4
Динамо Москва: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 11
Динамо Москва 0:2 Зенит Премьер-лига Зенит 2:0 Динамо Москва Премьер-лига Динамо Москва 1:0 Зенит Премьер-лига Зенит 5:0 Динамо Москва Товарищеские матчи
Зенит 2:1 Динамо Москва Премьер-лига Динамо Москва 0:0 Зенит Премьер-лига Динамо Москва 0:3 Зенит Премьер-лига Зенит 2:1 Динамо Москва Премьер-лига Динамо Москва 0:1 Зенит Премьер-лига Зенит 3:2 Динамо Москва Премьер-лига Зенит 2:4 Динамо Москва Премьер-лига Динамо Москва 1:1 Зенит Премьер-лига Динамо Москва 3:0 Зенит Премьер-лига Зенит 2:0 Динамо Москва Премьер-лига Зенит 2:1 Динамо Москва Премьер-лига Зенит 0:1 Динамо Москва Кубок Динамо Москва 1:5 Зенит Премьер-лига Зенит 0:0 Динамо Москва Премьер-лига Динамо Москва 1:1 Зенит Премьер-лига Зенит 1:1 Динамо Москва Премьер-лига
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 18 13 3 2 34 - 9 42
2. Локомотив Москва Заявка 18 10 4 4 28 - 20 34
3. Краснодар Заявка 18 9 7 2 32 - 19 34
4. ЦСКА Москва Заявка 18 10 3 5 25 - 17 33
5. Ростов Заявка 18 9 4 5 30 - 27 31
6. Динамо Москва Заявка 18 6 6 6 16 - 18 24
7. Арсенал Тула Заявка 18 6 4 8 19 - 23 22
8. Уфа Заявка 18 5 7 6 15 - 17 22
9. Спартак Москва Заявка 18 6 4 8 18 - 17 22
10. Урал Заявка 18 5 6 7 21 - 29 21
11. Оренбург Заявка 17 5 4 8 21 - 24 19
12. Ахмат Заявка 18 4 7 7 13 - 23 19
13. Крылья Советов Заявка 18 5 3 10 18 - 22 18
14. Тамбов Заявка 18 5 3 10 20 - 26 18
15. Рубин Заявка 18 4 6 8 10 - 20 18
16. Сочи Заявка 17 3 5 9 15 - 24 14
Прогнозы на матч Зенит - Динамо Москва
Зенит
84.2% (48)
Ничья
12.3% (7)
Динамо Москва
3.5% (2)
2:0 Зенит
31.6% (18)
2:1 Зенит
28.1% (16)
1:0 Зенит
14% (8)
1:1 Ничья
8.8% (5)
3:1 Зенит
8.8% (5)
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