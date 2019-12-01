Россия: Премьер-лига 2019-2020
Зенит
Позже
Стадион: Газпром Арена
Динамо Москва
Предыдущие игры
Зенит Последние 20 матчей: +14 =2 -4Зенит 1:0 Спартак Москва Зенит 2:0 Лион Рубин 1:2 Зенит Арсенал Тула 0:1 Зенит
Зенит 0:2 РБ Лейпциг Зенит 1:1 ЦСКА Москва Зенит 4:0 Томь Крылья Советов 0:2 Зенит РБ Лейпциг 2:1 Зенит Зенит 6:1 Ростов Урал 1:3 Зенит Зенит 3:1 Бенфика Локомотив Москва 1:0 Зенит Енисей 1:2 Зенит Зенит 5:0 Рубин Лион 1:1 Зенит Зенит 3:1 Арсенал Тула Зенит 2:1 Сочи Спартак Москва 0:1 Зенит Уфа 1:0 Зенит
Динамо Москва Последние 20 матчей: +7 =7 -6Локомотив Москва 1:2 Динамо Москва Динамо Москва 2:1 Ростов Сочи 1:1 Динамо Москва Рубин 0:1 Динамо Москва
Динамо Москва 1:1 Ахмат ЦСКА Москва 0:1 Динамо Москва Динамо Москва 1:1 Краснодар Динамо Москва 2:0 Пюник Оренбург 2:0 Динамо Москва Ростов 3:0 Динамо Москва Луч 1:0 Динамо Москва Динамо Москва 2:3 Сочи Динамо Москва 0:0 Уфа Динамо Москва 1:1 РФШ Рига Крылья Советов 0:0 Динамо Москва Тамбов 0:2 Динамо Москва Динамо Москва 1:2 Локомотив Москва Динамо Москва 0:2 Зенит Спартак Москва 0:0 Динамо Москва Динамо Москва 2:0 Урал
Последние игры между собой
Зенит: победы: 11, ничьи: 5, поражения: 4
Динамо Москва: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 11
Зенит 2:1 Динамо Москва Премьер-лига Динамо Москва 0:0 Зенит Премьер-лига Динамо Москва 0:3 Зенит Премьер-лига Зенит 2:1 Динамо Москва Премьер-лига Динамо Москва 0:1 Зенит Премьер-лига Зенит 3:2 Динамо Москва Премьер-лига Зенит 2:4 Динамо Москва Премьер-лига Динамо Москва 1:1 Зенит Премьер-лига Динамо Москва 3:0 Зенит Премьер-лига Зенит 2:0 Динамо Москва Премьер-лига Зенит 2:1 Динамо Москва Премьер-лига Зенит 0:1 Динамо Москва Кубок Динамо Москва 1:5 Зенит Премьер-лига Зенит 0:0 Динамо Москва Премьер-лига Динамо Москва 1:1 Зенит Премьер-лига Зенит 1:1 Динамо Москва Премьер-лига
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|18
|13
|3
|2
|34 - 9
|42
|2.
|Локомотив Москва
|Заявка
|18
|10
|4
|4
|28 - 20
|34
|3.
|Краснодар
|Заявка
|18
|9
|7
|2
|32 - 19
|34
|4.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|18
|10
|3
|5
|25 - 17
|33
|5.
|Ростов
|Заявка
|18
|9
|4
|5
|30 - 27
|31
|6.
|Динамо Москва
|Заявка
|18
|6
|6
|6
|16 - 18
|24
|7.
|Арсенал Тула
|Заявка
|18
|6
|4
|8
|19 - 23
|22
|8.
|Уфа
|Заявка
|18
|5
|7
|6
|15 - 17
|22
|9.
|Спартак Москва
|Заявка
|18
|6
|4
|8
|18 - 17
|22
|10.
|Урал
|Заявка
|18
|5
|6
|7
|21 - 29
|21
|11.
|Оренбург
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|21 - 24
|19
|12.
|Ахмат
|Заявка
|18
|4
|7
|7
|13 - 23
|19
|13.
|Крылья Советов
|Заявка
|18
|5
|3
|10
|18 - 22
|18
|14.
|Тамбов
|Заявка
|18
|5
|3
|10
|20 - 26
|18
|15.
|Рубин
|Заявка
|18
|4
|6
|8
|10 - 20
|18
|16.
|Сочи
|Заявка
|17
|3
|5
|9
|15 - 24
|14
Зенит
84.2% (48)
Ничья
12.3% (7)
Динамо Москва
3.5% (2)
2:0 Зенит
31.6% (18)
2:1 Зенит
28.1% (16)
1:0 Зенит
14% (8)
1:1 Ничья
8.8% (5)
3:1 Зенит
8.8% (5)
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