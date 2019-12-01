Россия: Премьер-лига 2019-2020
Крылья Советов
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Стадион: Самара Арена
Урал
Предыдущие игры
Крылья Советов Последние 20 матчей: +6 =3 -11Крылья Советов 0:1 Уфа ЦСКА Москва 1:0 Крылья Советов Спартак Москва 2:0 Крылья Советов Крылья Советов 0:0 Рубин
Крылья Советов 0:2 Зенит Оренбург 0:1 Крылья Советов Сочи 0:2 Крылья Советов Крылья Советов 2:0 Тамбов Торпедо Москва 2:0 Крылья Советов Ахмат 1:1 Крылья Советов Краснодар 4:2 Крылья Советов Крылья Советов 0:0 Динамо Москва Крылья Советов 1:2 Спартак Москва Урал 1:3 Крылья Советов Ростов 1:0 Крылья Советов Крылья Советов 1:2 Локомотив Москва Уфа 2:1 Крылья Советов Крылья Советов 2:3 Арсенал Тула Крылья Советов 2:0 ЦСКА Москва Крылья Советов 2:1 Краснодар
Урал Последние 20 матчей: +7 =6 -7Ростов 0:0 Урал Урал 0:0 Спартак Москва Урал 3:1 Родина Москва Пафос 1:2 Урал
Ахмат 0:0 Урал Урал 1:2 Оренбург Урал 2:2 Арсенал Тула Рубин 0:0 Урал Тамбов 1:2 Урал Урал 1:3 Зенит Урал 0:3 ЦСКА Москва Черноморец Нв 0:2 Урал Арсенал Тула 1:1 Урал Спартак Москва 1:2 Урал Урал 2:4 Краснодар Урал 3:1 Сочи Урал 1:3 Крылья Советов Локомотив Москва 4:0 Урал Урал 2:2 Ростов Динамо Москва 2:0 Урал
Последние игры между собой
Крылья Советов: победы: 3, ничьи: 7, поражения: 1
Урал: победы: 1, ничьи: 7, поражения: 3
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|18
|13
|3
|2
|34 - 9
|42
|2.
|Локомотив Москва
|Заявка
|18
|10
|4
|4
|28 - 20
|34
|3.
|Краснодар
|Заявка
|18
|9
|7
|2
|32 - 19
|34
|4.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|18
|10
|3
|5
|25 - 17
|33
|5.
|Ростов
|Заявка
|18
|9
|4
|5
|30 - 27
|31
|6.
|Динамо Москва
|Заявка
|18
|6
|6
|6
|16 - 18
|24
|7.
|Арсенал Тула
|Заявка
|18
|6
|4
|8
|19 - 23
|22
|8.
|Уфа
|Заявка
|18
|5
|7
|6
|15 - 17
|22
|9.
|Спартак Москва
|Заявка
|18
|6
|4
|8
|18 - 17
|22
|10.
|Урал
|Заявка
|18
|5
|6
|7
|21 - 29
|21
|11.
|Оренбург
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|21 - 24
|19
|12.
|Ахмат
|Заявка
|18
|4
|7
|7
|13 - 23
|19
|13.
|Крылья Советов
|Заявка
|18
|5
|3
|10
|18 - 22
|18
|14.
|Тамбов
|Заявка
|18
|5
|3
|10
|20 - 26
|18
|15.
|Рубин
|Заявка
|18
|4
|6
|8
|10 - 20
|18
|16.
|Сочи
|Заявка
|17
|3
|5
|9
|15 - 24
|14
Крылья Советов
48.3% (29)
Ничья
41.7% (25)
Урал
10% (6)
1:1 Ничья
36.7% (22)
1:0 Крылья Советов
25% (15)
2:1 Крылья Советов
18.3% (11)
1:2 Урал
8.3% (5)
0:0 Ничья
5% (3)
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