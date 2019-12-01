Россия: Премьер-лига 2019-2020

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Крылья Советов
 
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Стадион:
Урал

Предыдущие игры

Крылья Советов Последние 20 матчей: +6 =3 -11
Крылья Советов 0:1 Уфа ЦСКА Москва 1:0 Крылья Советов Спартак Москва 2:0 Крылья Советов Крылья Советов 0:0 Рубин
Крылья Советов 0:2 Зенит Оренбург 0:1 Крылья Советов Сочи 0:2 Крылья Советов Крылья Советов 2:0 Тамбов Торпедо Москва 2:0 Крылья Советов Ахмат 1:1 Крылья Советов Краснодар 4:2 Крылья Советов Крылья Советов 0:0 Динамо Москва Крылья Советов 1:2 Спартак Москва Урал 1:3 Крылья Советов Ростов 1:0 Крылья Советов Крылья Советов 1:2 Локомотив Москва Уфа 2:1 Крылья Советов Крылья Советов 2:3 Арсенал Тула Крылья Советов 2:0 ЦСКА Москва Крылья Советов 2:1 Краснодар
Урал Последние 20 матчей: +7 =6 -7
Ростов 0:0 Урал Урал 0:0 Спартак Москва Урал 3:1 Родина Москва Пафос 1:2 Урал
Ахмат 0:0 Урал Урал 1:2 Оренбург Урал 2:2 Арсенал Тула Рубин 0:0 Урал Тамбов 1:2 Урал Урал 1:3 Зенит Урал 0:3 ЦСКА Москва Черноморец Нв 0:2 Урал Арсенал Тула 1:1 Урал Спартак Москва 1:2 Урал Урал 2:4 Краснодар Урал 3:1 Сочи Урал 1:3 Крылья Советов Локомотив Москва 4:0 Урал Урал 2:2 Ростов Динамо Москва 2:0 Урал

Последние игры между собой

Крылья Советов: победы: 3, ничьи: 7, поражения: 1
Урал: победы: 1, ничьи: 7, поражения: 3
Урал 1:3 Крылья Советов Премьер-лига Крылья Советов 0:1 Урал Премьер-лига Урал 1:1 Крылья Советов Премьер-лига Урал 1:3 Крылья Советов Премьер-лига
Крылья Советов 2:2 Урал Премьер-лига Крылья Советов 1:1 Урал Премьер-лига Урал 1:1 Крылья Советов Премьер-лига Крылья Советов 3:1 Урал Кубок Урал 1:1 Крылья Советов Премьер-лига Крылья Советов 1:1 Урал Премьер-лига Крылья Советов 0:0 Урал Товарищеские матчи
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 18 13 3 2 34 - 9 42
2. Локомотив Москва Заявка 18 10 4 4 28 - 20 34
3. Краснодар Заявка 18 9 7 2 32 - 19 34
4. ЦСКА Москва Заявка 18 10 3 5 25 - 17 33
5. Ростов Заявка 18 9 4 5 30 - 27 31
6. Динамо Москва Заявка 18 6 6 6 16 - 18 24
7. Арсенал Тула Заявка 18 6 4 8 19 - 23 22
8. Уфа Заявка 18 5 7 6 15 - 17 22
9. Спартак Москва Заявка 18 6 4 8 18 - 17 22
10. Урал Заявка 18 5 6 7 21 - 29 21
11. Оренбург Заявка 17 5 4 8 21 - 24 19
12. Ахмат Заявка 18 4 7 7 13 - 23 19
13. Крылья Советов Заявка 18 5 3 10 18 - 22 18
14. Тамбов Заявка 18 5 3 10 20 - 26 18
15. Рубин Заявка 18 4 6 8 10 - 20 18
16. Сочи Заявка 17 3 5 9 15 - 24 14
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Крылья Советов - Урал

    До начала игры, которая состоится 08.12.2019, осталось 2 дня 13 часов 51 минуту.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.


    • Прогнозы на матч Крылья Советов - Урал
    Крылья Советов
    48.3% (29)
    Ничья
    41.7% (25)
    Урал
    10% (6)
    1:1 Ничья
    36.7% (22)
    1:0 Крылья Советов
    25% (15)
    2:1 Крылья Советов
    18.3% (11)
    1:2 Урал
    8.3% (5)
    0:0 Ничья
    5% (3)
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