Англия: Премьер-лига 2019-2020
Норвич
1:0
Первый тайм: 42'
Стадион: Кэрроу Роуд
Шеффилд Юнайтед
1:0
27' ГолТетти Александер
38' Желтая карточкаИган Джон
41' Желтая карточкаНорвуд Оливер
1
Крул
Тим
23
Маклин
Кенни
22
Пукки
Теэму
12
Иган
Джон
22
Муссе
Ли
- Основной состав
-
1 Крул ТимВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Маклин КенниПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Пукки ТеэмуНападающий
- Запасные игроки
-
12 Льюис ДжамалЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Трибулл ТомПолузащитник
- Нападающий
-
21 Ферман РальфНападающий
-
Главный тренер: Фарке Даниэль
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
12 Иган ДжонЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
22 Муссе ЛиНападающий
- Запасные игроки
-
25 Мур СаймонВратарь
-
15 Джагелка ФилЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Шарп БиллиНападающий
-
Главный тренер: Уайлдер Крис
Ход матча
27'
38'
41'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
2 Удары по воротам 1
-
1 Удары в створ 1
-
5 Угловые 0
-
1 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
55 Владение мячом, % 45
Предыдущие игры
Норвич Последние 20 матчей: +5 =2 -13Саутгемптон 2:1 Норвич Норвич 2:2 Арсенал Эвертон 0:2 Норвич Норвич 0:2 Уотфорд
Брайтон 2:0 Норвич Норвич 1:3 Манчестер Юнайтед Борнмут 0:0 Норвич Норвич 1:5 Астон Вилла Кристал Пэлас 2:0 Норвич Бёрнли 2:0 Норвич Норвич 3:2 Манчестер Сити Вест Хэм 2:0 Норвич Кроули Таун 1:0 Норвич Норвич 2:3 Челси Норвич 3:1 Ньюкасл Ливерпуль 4:1 Норвич Норвич 1:0 Тулуза Норвич 1:4 Аталанта Лутон Таун 1:5 Норвич Норвич 1:3 Брентфорд
Шеффилд Юнайтед Последние 20 матчей: +7 =7 -6Шеффилд Юнайтед 0:2 Ньюкасл Вулверхэмптон 1:1 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 3:3 Манчестер Юнайтед Тоттенхэм 1:1 Шеффилд Юнайтед
Шеффилд Юнайтед 3:0 Бёрнли Вест Хэм 1:1 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 1:0 Арсенал Уотфорд 0:0 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 0:1 Ливерпуль Шеффилд Юнайтед 0:1 Сандерленд Эвертон 0:2 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 0:1 Саутгемптон Челси 2:2 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 2:1 Блэкберн Шеффилд Юнайтед 1:2 Лестер Шеффилд Юнайтед 1:0 Кристал Пэлас Борнмут 1:1 Шеффилд Юнайтед Реймс 3:1 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 3:0 Мэтлок Таун Барнсли 1:4 Шеффилд Юнайтед
Последние игры между собой
Норвич: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 4
Шеффилд Юнайтед: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 5
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|16
|15
|1
|0
|40 - 14
|46
|2.
|Лестер
|1:0 Заявка
|16
|12
|2
|2
|36 - 9
|38
|3.
|Манчестер Сити
|Заявка
|16
|10
|2
|4
|44 - 19
|32
|4.
|Челси
|Заявка
|16
|9
|2
|5
|31 - 24
|29
|5.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|16
|6
|6
|4
|25 - 19
|24
|6.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|15
|5
|8
|2
|21 - 17
|23
|7.
|Тоттенхэм
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|30 - 23
|23
|8.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|14 - 18
|22
|9.
|Ньюкасл
|0:0 Заявка
|16
|5
|5
|6
|15 - 22
|20
|10.
|Арсенал
|Заявка
|15
|4
|7
|4
|21 - 23
|19
|11.
|Шеффилд Юнайтед
|0:1 Заявка
|16
|4
|7
|5
|17 - 16
|19
|12.
|Брайтон
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|18 - 22
|18
|13.
|Бёрнли
|Заявка
|16
|5
|3
|8
|21 - 29
|18
|14.
|Эвертон
|Заявка
|16
|5
|2
|9
|19 - 28
|17
|15.
|Вест Хэм
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|17 - 25
|16
|16.
|Борнмут
|Заявка
|16
|4
|4
|8
|18 - 24
|16
|17.
|Саутгемптон
|0:0 Заявка
|16
|4
|4
|8
|17 - 33
|16
|18.
|Астон Вилла
|0:1 Заявка
|16
|4
|3
|9
|22 - 25
|15
|19.
|Норвич
|1:0 Заявка
|16
|4
|2
|10
|17 - 32
|14
|20.
|Уотфорд
|Заявка
|16
|1
|6
|9
|9 - 30
|9
Норвич
28.8% (40)
Ничья
43.9% (61)
Шеффилд Юнайтед
27.3% (38)
1:1 Ничья
38.1% (53)
1:2 Шеффилд Юнайтед
18.7% (26)
2:1 Норвич
13.7% (19)
1:0 Норвич
11.5% (16)
0:1 Шеффилд Юнайтед
7.2% (10)
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