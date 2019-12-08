Англия: Премьер-лига 2019-2020

  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Англия
  4. Премьер-лига 2019-2020
Норвич
1:0
Первый тайм: 42'

Стадион:
Шеффилд Юнайтед
0'
1:0
27' Гол
Тетти Александер
38' Желтая карточка
Иган Джон
41' Желтая карточка
Норвуд Оливер
42'
1
Крул
Тим
2
Ааронс
Макс
6
Циммерман
Кристоф
4
Годфри
Бен
3
Байрам
Сэм
27
Тетти
Александер
8
Вранчич
Марио
17
Буэндия
Эмилиано
23
Маклин
Кенни
11
Эрнандес
Онел
22
Пукки
Теэму
1
Хендерсон
Дин
6
Башам
Крис
12
Иган
Джон
5
О'Коннелл
Джек
2
Бэлдок
Джордж
7
Ландстрем
Джон
16
Норвуд
Оливер
4
Флек
Джон
3
Стивенс
Энда
17
Макголдрик
Дэвид
22
Муссе
Ли
Норвич
4-2-3-1
Шеффилд Юнайтед
3-5-2

Ход матча

27'
Тетти Александер
(Циммерман Кристоф)
1:0
38'
 
Иган Джон
41'
 
Норвуд Оливер

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 1
  • 5 Угловые 0
  • 1 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 55 Владение мячом, % 45

Предыдущие игры

Норвич Последние 20 матчей: +5 =2 -13
Саутгемптон 2:1 Норвич Норвич 2:2 Арсенал Эвертон 0:2 Норвич Норвич 0:2 Уотфорд
Брайтон 2:0 Норвич Норвич 1:3 Манчестер Юнайтед Борнмут 0:0 Норвич Норвич 1:5 Астон Вилла Кристал Пэлас 2:0 Норвич Бёрнли 2:0 Норвич Норвич 3:2 Манчестер Сити Вест Хэм 2:0 Норвич Кроули Таун 1:0 Норвич Норвич 2:3 Челси Норвич 3:1 Ньюкасл Ливерпуль 4:1 Норвич Норвич 1:0 Тулуза Норвич 1:4 Аталанта Лутон Таун 1:5 Норвич Норвич 1:3 Брентфорд
Шеффилд Юнайтед Последние 20 матчей: +7 =7 -6
Шеффилд Юнайтед 0:2 Ньюкасл Вулверхэмптон 1:1 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 3:3 Манчестер Юнайтед Тоттенхэм 1:1 Шеффилд Юнайтед
Шеффилд Юнайтед 3:0 Бёрнли Вест Хэм 1:1 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 1:0 Арсенал Уотфорд 0:0 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 0:1 Ливерпуль Шеффилд Юнайтед 0:1 Сандерленд Эвертон 0:2 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 0:1 Саутгемптон Челси 2:2 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 2:1 Блэкберн Шеффилд Юнайтед 1:2 Лестер Шеффилд Юнайтед 1:0 Кристал Пэлас Борнмут 1:1 Шеффилд Юнайтед Реймс 3:1 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 3:0 Мэтлок Таун Барнсли 1:4 Шеффилд Юнайтед

Последние игры между собой

Норвич: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 4
Шеффилд Юнайтед: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 5
Норвич 2:2 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 2:1 Норвич Норвич 1:2 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 0:1 Норвич
Шеффилд Юнайтед 1:2 Норвич Норвич 4:2 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 1:0 Норвич Норвич 1:0 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 2:0 Норвич Норвич 1:0 Шеффилд Юнайтед
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 16 15 1 0 40 - 14 46
2. Лестер 1:0 Заявка 16 12 2 2 36 - 9 38
3. Манчестер Сити Заявка 16 10 2 4 44 - 19 32
4. Челси Заявка 16 9 2 5 31 - 24 29
5. Манчестер Юнайтед Заявка 16 6 6 4 25 - 19 24
6. Вулверхэмптон Заявка 15 5 8 2 21 - 17 23
7. Тоттенхэм Заявка 16 6 5 5 30 - 23 23
8. Кристал Пэлас Заявка 16 6 4 6 14 - 18 22
9. Ньюкасл 0:0 Заявка 16 5 5 6 15 - 22 20
10. Арсенал Заявка 15 4 7 4 21 - 23 19
11. Шеффилд Юнайтед 0:1 Заявка 16 4 7 5 17 - 16 19
12. Брайтон Заявка 15 5 3 7 18 - 22 18
13. Бёрнли Заявка 16 5 3 8 21 - 29 18
14. Эвертон Заявка 16 5 2 9 19 - 28 17
15. Вест Хэм Заявка 15 4 4 7 17 - 25 16
16. Борнмут Заявка 16 4 4 8 18 - 24 16
17. Саутгемптон 0:0 Заявка 16 4 4 8 17 - 33 16
18. Астон Вилла 0:1 Заявка 16 4 3 9 22 - 25 15
19. Норвич 1:0 Заявка 16 4 2 10 17 - 32 14
20. Уотфорд Заявка 16 1 6 9 9 - 30 9
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Carrow Road. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Норвич 1:0 Шеффилд Юнайтед
Норвич
28.8% (40)
Ничья
43.9% (61)
Шеффилд Юнайтед
27.3% (38)
1:1 Ничья
38.1% (53)
1:2 Шеффилд Юнайтед
18.7% (26)
2:1 Норвич
13.7% (19)
1:0 Норвич
11.5% (16)
0:1 Шеффилд Юнайтед
7.2% (10)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!

Загрузка...