Россия: Премьер-лига 2019-2020

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Тамбов
 
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Стадион:
Оренбург

Предыдущие игры

Тамбов Последние 20 матчей: +5 =4 -11
Краснодар 0:0 Тамбов Тамбов 2:3 Локомотив Москва Ростов 1:2 Тамбов Сочи 1:2 Тамбов
Тамбов 3:0 Уфа Тамбов 1:2 Урал Рубин 2:1 Тамбов Крылья Советов 2:0 Тамбов Томь 4:0 Тамбов Тамбов 2:1 Ростов Тамбов 0:2 ЦСКА Москва Ахмат 1:1 Тамбов Тамбов 0:2 Динамо Москва Тамбов 0:2 Краснодар Оренбург 2:2 Тамбов Тамбов 0:1 Арсенал Тула Тамбов 2:0 Спартак Москва Локомотив Москва 2:1 Тамбов Зенит 2:1 Тамбов Рубин 0:0 Тамбов
Оренбург Последние 20 матчей: +6 =5 -9
Оренбург 1:2 Ахмат Оренбург 0:0 Уфа Урал 1:2 Оренбург Оренбург 1:2 Химки
Краснодар 1:1 Оренбург Оренбург 0:1 Крылья Советов Оренбург 2:0 Динамо Москва Спартак Москва 1:2 Оренбург Чертаново 0:2 Оренбург Оренбург 2:3 Локомотив Москва Оренбург 2:1 Рубин Уфа 1:2 Оренбург Арсенал Тула 2:1 Оренбург Оренбург 1:1 Сочи Оренбург 2:2 Тамбов Ахмат 2:1 Оренбург Оренбург 0:2 Зенит ЦСКА Москва 2:1 Оренбург Ростов 2:1 Оренбург Оренбург 2:2 Динамо Загреб

Последние игры между собой

Тамбов: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 1
Оренбург: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 0
Оренбург 2:2 Тамбов Премьер-лига Тамбов 1:1 Оренбург ФНЛ - Первый дивизион Оренбург 2:1 Тамбов ФНЛ - Первый дивизион
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 18 13 3 2 34 - 9 42
2. Локомотив Москва Заявка 18 10 4 4 28 - 20 34
3. Краснодар Заявка 18 9 7 2 32 - 19 34
4. ЦСКА Москва Заявка 18 10 3 5 25 - 17 33
5. Ростов Заявка 18 9 4 5 30 - 27 31
6. Динамо Москва Заявка 18 6 6 6 16 - 18 24
7. Арсенал Тула Заявка 18 6 4 8 19 - 23 22
8. Уфа Заявка 18 5 7 6 15 - 17 22
9. Спартак Москва Заявка 18 6 4 8 18 - 17 22
10. Урал Заявка 18 5 6 7 21 - 29 21
11. Оренбург Заявка 17 5 4 8 21 - 24 19
12. Ахмат Заявка 18 4 7 7 13 - 23 19
13. Крылья Советов Заявка 18 5 3 10 18 - 22 18
14. Тамбов Заявка 18 5 3 10 20 - 26 18
15. Рубин Заявка 18 4 6 8 10 - 20 18
16. Сочи Заявка 17 3 5 9 15 - 24 14
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Тамбов - Оренбург

    До начала игры, которая состоится 07.12.2019, осталось 2 дня 13 часов 30 минут.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.


    • Новости
    Прогнозы на матч Тамбов - Оренбург
    Тамбов
    51.9% (28)
    Ничья
    29.6% (16)
    Оренбург
    18.5% (10)
    1:0 Тамбов
    29.6% (16)
    1:1 Ничья
    27.8% (15)
    2:1 Тамбов
    18.5% (10)
    1:2 Оренбург
    9.3% (5)
    0:1 Оренбург
    9.3% (5)
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