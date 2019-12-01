Россия: Премьер-лига 2019-2020
Тамбов
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Стадион: Мордовия Арена
Оренбург
Предыдущие игры
Тамбов Последние 20 матчей: +5 =4 -11Краснодар 0:0 Тамбов Тамбов 2:3 Локомотив Москва Ростов 1:2 Тамбов Сочи 1:2 Тамбов
Тамбов 3:0 Уфа Тамбов 1:2 Урал Рубин 2:1 Тамбов Крылья Советов 2:0 Тамбов Томь 4:0 Тамбов Тамбов 2:1 Ростов Тамбов 0:2 ЦСКА Москва Ахмат 1:1 Тамбов Тамбов 0:2 Динамо Москва Тамбов 0:2 Краснодар Оренбург 2:2 Тамбов Тамбов 0:1 Арсенал Тула Тамбов 2:0 Спартак Москва Локомотив Москва 2:1 Тамбов Зенит 2:1 Тамбов Рубин 0:0 Тамбов
Оренбург Последние 20 матчей: +6 =5 -9Оренбург 1:2 Ахмат Оренбург 0:0 Уфа Урал 1:2 Оренбург Оренбург 1:2 Химки
Краснодар 1:1 Оренбург Оренбург 0:1 Крылья Советов Оренбург 2:0 Динамо Москва Спартак Москва 1:2 Оренбург Чертаново 0:2 Оренбург Оренбург 2:3 Локомотив Москва Оренбург 2:1 Рубин Уфа 1:2 Оренбург Арсенал Тула 2:1 Оренбург Оренбург 1:1 Сочи Оренбург 2:2 Тамбов Ахмат 2:1 Оренбург Оренбург 0:2 Зенит ЦСКА Москва 2:1 Оренбург Ростов 2:1 Оренбург Оренбург 2:2 Динамо Загреб
Последние игры между собой
Тамбов: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 1
Оренбург: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 0
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|18
|13
|3
|2
|34 - 9
|42
|2.
|Локомотив Москва
|Заявка
|18
|10
|4
|4
|28 - 20
|34
|3.
|Краснодар
|Заявка
|18
|9
|7
|2
|32 - 19
|34
|4.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|18
|10
|3
|5
|25 - 17
|33
|5.
|Ростов
|Заявка
|18
|9
|4
|5
|30 - 27
|31
|6.
|Динамо Москва
|Заявка
|18
|6
|6
|6
|16 - 18
|24
|7.
|Арсенал Тула
|Заявка
|18
|6
|4
|8
|19 - 23
|22
|8.
|Уфа
|Заявка
|18
|5
|7
|6
|15 - 17
|22
|9.
|Спартак Москва
|Заявка
|18
|6
|4
|8
|18 - 17
|22
|10.
|Урал
|Заявка
|18
|5
|6
|7
|21 - 29
|21
|11.
|Оренбург
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|21 - 24
|19
|12.
|Ахмат
|Заявка
|18
|4
|7
|7
|13 - 23
|19
|13.
|Крылья Советов
|Заявка
|18
|5
|3
|10
|18 - 22
|18
|14.
|Тамбов
|Заявка
|18
|5
|3
|10
|20 - 26
|18
|15.
|Рубин
|Заявка
|18
|4
|6
|8
|10 - 20
|18
|16.
|Сочи
|Заявка
|17
|3
|5
|9
|15 - 24
|14
Тамбов
51.9% (28)
Ничья
29.6% (16)
Оренбург
18.5% (10)
1:0 Тамбов
29.6% (16)
1:1 Ничья
27.8% (15)
2:1 Тамбов
18.5% (10)
1:2 Оренбург
9.3% (5)
0:1 Оренбург
9.3% (5)
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