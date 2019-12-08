Англия: Премьер-лига 2019-2020

  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Англия
  4. Премьер-лига 2019-2020
Брайтон
2:2
Второй тайм: 65'

Стадион:
Вулверхэмптон
0'
0:1
28' Гол
Жота Диогу
1:1
34' Гол
Мопе Нил
2:1
36' Гол
Прёппер Дэви
2:2
44' Гол
Жота Диогу
65'
1
Райан
Мэтт
46
Альсате
Стивен
5
Данк
Льюис
15
Уэбстер
Адам
33
Бёрн
Дэн
24
Прёппер
Дэви
6
Стивенс
Дейл
18
Муй
Аарон
13
Гросс
Паскаль
7
Мопе
Нил
11
Троссар
Леандро
11
Патрисиу
Руй
32
Дендонкер
Леандер
16
Коди
Конор
27
Саисс
Ромен
2
Доэрти
Мэтт
28
Моутинью
Жоау
8
Невеш
Рубен
19
Хонни
Кастро
37
Траоре
Адама
9
Хименес
Рауль
18
Жота
Диогу
Брайтон
4-3-3
Вулверхэмптон
3-4-3

Ход матча

28'
0:1
Жота Диогу
(Хименес Рауль)
34'
Мопе Нил
(Стивенс Дейл)
1:1
36'
Прёппер Дэви
(Троссар Леандро)
2:1
44'
2:2
Жота Диогу
(Хонни Кастро)

Статистика матча

  • 2 Голы 2
  • 4 Удары по воротам 5
  • 5 Удары в створ 3
  • 3 Угловые 4
  • 1 Офсайды 2
  • 4 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 59 Владение мячом, % 41

Предыдущие игры

Брайтон Последние 20 матчей: +8 =3 -9
Арсенал 1:2 Брайтон Ливерпуль 2:1 Брайтон Брайтон 0:2 Лестер Манчестер Юнайтед 3:1 Брайтон
Брайтон 2:0 Норвич Брайтон 3:2 Эвертон Астон Вилла 2:1 Брайтон Брайтон 3:0 Тоттенхэм Челси 2:0 Брайтон Брайтон 1:3 Астон Вилла Ньюкасл 0:0 Брайтон Брайтон 1:1 Бёрнли Манчестер Сити 4:0 Брайтон Бристоль Роверс 1:2 Брайтон Брайтон 0:2 Саутгемптон Брайтон 1:1 Вест Хэм Уотфорд 0:3 Брайтон Брайтон 2:1 Валенсия Бирмингем 0:4 Брайтон Фулхэм 2:1 Брайтон
Вулверхэмптон Последние 20 матчей: +10 =6 -4
Вулверхэмптон 2:0 Вест Хэм Вулверхэмптон 1:1 Шеффилд Юнайтед Брага 3:3 Вулверхэмптон Борнмут 1:2 Вулверхэмптон
Вулверхэмптон 2:1 Астон Вилла Вулверхэмптон 1:0 Слован Братислава Арсенал 1:1 Вулверхэмптон Астон Вилла 2:1 Вулверхэмптон Ньюкасл 1:1 Вулверхэмптон Слован Братислава 1:2 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 1:1 Саутгемптон Манчестер Сити 0:2 Вулверхэмптон Бешикташ 0:1 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 2:0 Уотфорд Вулверхэмптон 1:1 Рединг Кристал Пэлас 1:1 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 0:1 Брага Вулверхэмптон 2:5 Челси Эвертон 3:2 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 2:1 Торино

Последние игры между собой

Брайтон: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 1
Вулверхэмптон: победы: 1, ничьи: 5, поражения: 4
Вулверхэмптон 0:0 Брайтон Премьер-лига Брайтон 1:0 Вулверхэмптон Премьер-лига Вулверхэмптон 0:2 Брайтон Брайтон 1:0 Вулверхэмптон
Брайтон 0:1 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 0:0 Брайтон Брайтон 1:1 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 1:1 Брайтон Брайтон 2:0 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 3:3 Брайтон
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 16 15 1 0 40 - 14 46
2. Лестер Заявка 16 12 2 2 39 - 10 38
3. Манчестер Сити Заявка 16 10 2 4 44 - 19 32
4. Челси Заявка 16 9 2 5 31 - 24 29
5. Манчестер Юнайтед Заявка 16 6 6 4 25 - 19 24
6. Вулверхэмптон 2:2 Заявка 16 5 9 2 23 - 19 24
7. Тоттенхэм Заявка 16 6 5 5 30 - 23 23
8. Кристал Пэлас Заявка 16 6 4 6 14 - 18 22
9. Ньюкасл Заявка 16 6 4 6 17 - 23 22
10. Шеффилд Юнайтед Заявка 16 5 7 4 19 - 16 22
11. Арсенал Заявка 15 4 7 4 21 - 23 19
12. Брайтон 2:2 Заявка 16 5 4 7 20 - 24 19
13. Бёрнли Заявка 16 5 3 8 21 - 29 18
14. Эвертон Заявка 16 5 2 9 19 - 28 17
15. Вест Хэм Заявка 15 4 4 7 17 - 25 16
16. Борнмут Заявка 16 4 4 8 18 - 24 16
17. Астон Вилла Заявка 16 4 3 9 23 - 28 15
18. Саутгемптон Заявка 16 4 3 9 18 - 35 15
19. Норвич Заявка 16 3 2 11 17 - 34 11
20. Уотфорд Заявка 16 1 6 9 9 - 30 9
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на The American Express Community Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Брайтон 2:2 Вулверхэмптон
Брайтон
24.5% (34)
Ничья
46% (64)
Вулверхэмптон
29.5% (41)
1:1 Ничья
41.7% (58)
1:2 Вулверхэмптон
20.9% (29)
2:1 Брайтон
13.7% (19)
1:0 Брайтон
10.1% (14)
0:1 Вулверхэмптон
5.8% (8)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!

Загрузка...