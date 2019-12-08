Англия: Премьер-лига 2019-2020
Брайтон
2:2
Второй тайм: 65'
Стадион: Фалмер
Вулверхэмптон
0:1
28' ГолЖота Диогу
1:1
34' ГолМопе Нил
2:1
36' ГолПрёппер Дэви
2:2
44' ГолЖота Диогу
15
Уэбстер
Адам
33
Бёрн
Дэн
24
Прёппер
Дэви
18
Муй
Аарон
7
Мопе
Нил
11
Патрисиу
Руй
16
Коди
Конор
27
Саисс
Ромен
19
Хонни
Кастро
37
Траоре
Адама
18
Жота
Диогу
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Уэбстер АдамЗащитник
-
33 Бёрн ДэнЗащитник
-
24 Прёппер ДэвиПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Муй АаронПолузащитник
- Нападающий
-
7 Мопе НилНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
27 Баттон ДэвидВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Мюррей ГленнНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Поттер Грэм
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
-
11 Патрисиу РуйВратарь
- Защитник
-
16 Коди КонорЗащитник
-
27 Саисс РоменЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Хонни КастроПолузащитник
-
37 Траоре АдамаНападающий
- Нападающий
-
18 Жота ДиогуНападающий
- Запасные игроки
-
21 Радди ДжонВратарь
-
49 Килмен МаксЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Эшпириту Санту Нуну
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
28'
0:1
34'
1:1
36'
2:1
44'
2:2
Статистика матча
-
2 Голы 2
-
4 Удары по воротам 5
-
5 Удары в створ 3
-
3 Угловые 4
-
1 Офсайды 2
-
4 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
59 Владение мячом, % 41
Предыдущие игры
Брайтон Последние 20 матчей: +8 =3 -9Арсенал 1:2 Брайтон Ливерпуль 2:1 Брайтон Брайтон 0:2 Лестер Манчестер Юнайтед 3:1 Брайтон
Брайтон 2:0 Норвич Брайтон 3:2 Эвертон Астон Вилла 2:1 Брайтон Брайтон 3:0 Тоттенхэм Челси 2:0 Брайтон Брайтон 1:3 Астон Вилла Ньюкасл 0:0 Брайтон Брайтон 1:1 Бёрнли Манчестер Сити 4:0 Брайтон Бристоль Роверс 1:2 Брайтон Брайтон 0:2 Саутгемптон Брайтон 1:1 Вест Хэм Уотфорд 0:3 Брайтон Брайтон 2:1 Валенсия Бирмингем 0:4 Брайтон Фулхэм 2:1 Брайтон
Вулверхэмптон Последние 20 матчей: +10 =6 -4Вулверхэмптон 2:0 Вест Хэм Вулверхэмптон 1:1 Шеффилд Юнайтед Брага 3:3 Вулверхэмптон Борнмут 1:2 Вулверхэмптон
Вулверхэмптон 2:1 Астон Вилла Вулверхэмптон 1:0 Слован Братислава Арсенал 1:1 Вулверхэмптон Астон Вилла 2:1 Вулверхэмптон Ньюкасл 1:1 Вулверхэмптон Слован Братислава 1:2 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 1:1 Саутгемптон Манчестер Сити 0:2 Вулверхэмптон Бешикташ 0:1 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 2:0 Уотфорд Вулверхэмптон 1:1 Рединг Кристал Пэлас 1:1 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 0:1 Брага Вулверхэмптон 2:5 Челси Эвертон 3:2 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 2:1 Торино
Последние игры между собой
Брайтон: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 1
Вулверхэмптон: победы: 1, ничьи: 5, поражения: 4
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|16
|15
|1
|0
|40 - 14
|46
|2.
|Лестер
|Заявка
|16
|12
|2
|2
|39 - 10
|38
|3.
|Манчестер Сити
|Заявка
|16
|10
|2
|4
|44 - 19
|32
|4.
|Челси
|Заявка
|16
|9
|2
|5
|31 - 24
|29
|5.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|16
|6
|6
|4
|25 - 19
|24
|6.
|Вулверхэмптон
|2:2 Заявка
|16
|5
|9
|2
|23 - 19
|24
|7.
|Тоттенхэм
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|30 - 23
|23
|8.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|14 - 18
|22
|9.
|Ньюкасл
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|17 - 23
|22
|10.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|16
|5
|7
|4
|19 - 16
|22
|11.
|Арсенал
|Заявка
|15
|4
|7
|4
|21 - 23
|19
|12.
|Брайтон
|2:2 Заявка
|16
|5
|4
|7
|20 - 24
|19
|13.
|Бёрнли
|Заявка
|16
|5
|3
|8
|21 - 29
|18
|14.
|Эвертон
|Заявка
|16
|5
|2
|9
|19 - 28
|17
|15.
|Вест Хэм
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|17 - 25
|16
|16.
|Борнмут
|Заявка
|16
|4
|4
|8
|18 - 24
|16
|17.
|Астон Вилла
|Заявка
|16
|4
|3
|9
|23 - 28
|15
|18.
|Саутгемптон
|Заявка
|16
|4
|3
|9
|18 - 35
|15
|19.
|Норвич
|Заявка
|16
|3
|2
|11
|17 - 34
|11
|20.
|Уотфорд
|Заявка
|16
|1
|6
|9
|9 - 30
|9
Брайтон
24.5% (34)
Ничья
46% (64)
Вулверхэмптон
29.5% (41)
1:1 Ничья
41.7% (58)
1:2 Вулверхэмптон
20.9% (29)
2:1 Брайтон
13.7% (19)
1:0 Брайтон
10.1% (14)
0:1 Вулверхэмптон
5.8% (8)
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