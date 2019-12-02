Англия: Премьер-лига 2019-2020
Вест Хэм
Позже
Стадион: Олимпийский (Лондон)
Арсенал
Предыдущие игры
Вест Хэм Последние 20 матчей: +7 =5 -8Вулверхэмптон 2:0 Вест Хэм Челси 0:1 Вест Хэм Вест Хэм 2:3 Тоттенхэм Бёрнли 3:0 Вест Хэм
Вест Хэм 2:3 Ньюкасл Вест Хэм 1:1 Шеффилд Юнайтед Эвертон 2:0 Вест Хэм Вест Хэм 1:2 Кристал Пэлас Борнмут 2:2 Вест Хэм Оксфорд Юнайтед 4:0 Вест Хэм Вест Хэм 2:0 Манчестер Юнайтед Астон Вилла 0:0 Вест Хэм Вест Хэм 2:0 Норвич Ньюпорт 0:2 Вест Хэм Уотфорд 1:3 Вест Хэм Брайтон 1:1 Вест Хэм Вест Хэм 0:5 Манчестер Сити Вест Хэм 2:2 Атлетик Б Герта 3:5 Вест Хэм Фулхэм 0:1 Вест Хэм
Арсенал Последние 20 матчей: +6 =8 -6Арсенал 1:2 Брайтон Норвич 2:2 Арсенал Арсенал 1:2 Айнтрахт Фр Арсенал 2:2 Саутгемптон
Лестер 2:0 Арсенал Витория Гимарайнш 1:1 Арсенал Арсенал 1:1 Вулверхэмптон Ливерпуль 5:5 Арсенал Арсенал 2:2 Кристал Пэлас Арсенал 3:2 Витория Гимарайнш Шеффилд Юнайтед 1:0 Арсенал Арсенал 1:0 Борнмут Арсенал 4:0 Стандард Манчестер Юнайтед 1:1 Арсенал Арсенал 5:0 Ноттингем Форест Арсенал 3:2 Астон Вилла Айнтрахт Фр 0:3 Арсенал Уотфорд 2:2 Арсенал Арсенал 2:2 Тоттенхэм Ливерпуль 3:1 Арсенал
Последние игры между собой
Вест Хэм: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 15
Арсенал: победы: 15, ничьи: 3, поражения: 2
Вест Хэм 0:0 Арсенал Премьер-лига Арсенал 3:0 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 1:5 Арсенал Премьер-лига Вест Хэм 3:3 Арсенал Премьер-лига Арсенал 0:2 Вест Хэм Премьер-лига Арсенал 3:0 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 1:2 Арсенал Премьер-лига Арсенал 3:1 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 1:3 Арсенал Премьер-лига Арсенал 5:1 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 1:3 Арсенал Премьер-лига Вест Хэм 0:3 Арсенал Премьер-лига Арсенал 1:0 Вест Хэм Премьер-лига Арсенал 2:0 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 1:2 Арсенал Кубок Вест Хэм 2:2 Арсенал Премьер-лига
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|15
|14
|1
|0
|37 - 14
|43
|2.
|Лестер
|Заявка
|15
|11
|2
|2
|35 - 9
|35
|3.
|Манчестер Сити
|Заявка
|15
|10
|2
|3
|43 - 17
|32
|4.
|Челси
|Заявка
|15
|9
|2
|4
|30 - 21
|29
|5.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|15
|5
|8
|2
|21 - 17
|23
|6.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|14 - 18
|21
|7.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|15
|5
|6
|4
|23 - 18
|21
|8.
|Тоттенхэм
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|25 - 23
|20
|9.
|Ньюкасл
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|15 - 22
|19
|10.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|15
|4
|7
|4
|17 - 15
|19
|11.
|Арсенал
|Заявка
|15
|4
|7
|4
|21 - 23
|19
|12.
|Бёрнли
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|21 - 24
|18
|13.
|Брайтон
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|18 - 22
|18
|14.
|Борнмут
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|18 - 21
|16
|15.
|Вест Хэм
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|17 - 25
|16
|16.
|Астон Вилла
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|22 - 24
|15
|17.
|Саутгемптон
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|17 - 33
|15
|18.
|Эвертон
|Заявка
|15
|4
|2
|9
|16 - 27
|14
|19.
|Норвич
|Заявка
|15
|3
|2
|10
|16 - 32
|11
|20.
|Уотфорд
|Заявка
|15
|1
|5
|9
|9 - 30
|8
Вест Хэм
15.5% (11)
Ничья
32.4% (23)
Арсенал
52.1% (37)
1:2 Арсенал
36.6% (26)
1:1 Ничья
21.1% (15)
2:1 Вест Хэм
14.1% (10)
2:2 Ничья
11.3% (8)
0:1 Арсенал
7% (5)
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