Англия: Премьер-лига 2019-2020

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Вест Хэм
 
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Стадион:
Арсенал

Предыдущие игры

Вест Хэм Последние 20 матчей: +7 =5 -8
Вулверхэмптон 2:0 Вест Хэм Челси 0:1 Вест Хэм Вест Хэм 2:3 Тоттенхэм Бёрнли 3:0 Вест Хэм
Вест Хэм 2:3 Ньюкасл Вест Хэм 1:1 Шеффилд Юнайтед Эвертон 2:0 Вест Хэм Вест Хэм 1:2 Кристал Пэлас Борнмут 2:2 Вест Хэм Оксфорд Юнайтед 4:0 Вест Хэм Вест Хэм 2:0 Манчестер Юнайтед Астон Вилла 0:0 Вест Хэм Вест Хэм 2:0 Норвич Ньюпорт 0:2 Вест Хэм Уотфорд 1:3 Вест Хэм Брайтон 1:1 Вест Хэм Вест Хэм 0:5 Манчестер Сити Вест Хэм 2:2 Атлетик Б Герта 3:5 Вест Хэм Фулхэм 0:1 Вест Хэм
Арсенал Последние 20 матчей: +6 =8 -6
Арсенал 1:2 Брайтон Норвич 2:2 Арсенал Арсенал 1:2 Айнтрахт Фр Арсенал 2:2 Саутгемптон
Лестер 2:0 Арсенал Витория Гимарайнш 1:1 Арсенал Арсенал 1:1 Вулверхэмптон Ливерпуль 5:5 Арсенал Арсенал 2:2 Кристал Пэлас Арсенал 3:2 Витория Гимарайнш Шеффилд Юнайтед 1:0 Арсенал Арсенал 1:0 Борнмут Арсенал 4:0 Стандард Манчестер Юнайтед 1:1 Арсенал Арсенал 5:0 Ноттингем Форест Арсенал 3:2 Астон Вилла Айнтрахт Фр 0:3 Арсенал Уотфорд 2:2 Арсенал Арсенал 2:2 Тоттенхэм Ливерпуль 3:1 Арсенал

Последние игры между собой

Вест Хэм: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 15
Арсенал: победы: 15, ничьи: 3, поражения: 2
Вест Хэм 1:0 Арсенал Премьер-лига Арсенал 3:1 Вест Хэм Премьер-лига Арсенал 4:1 Вест Хэм Премьер-лига Арсенал 1:0 Вест Хэм Кубок лиги
Вест Хэм 0:0 Арсенал Премьер-лига Арсенал 3:0 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 1:5 Арсенал Премьер-лига Вест Хэм 3:3 Арсенал Премьер-лига Арсенал 0:2 Вест Хэм Премьер-лига Арсенал 3:0 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 1:2 Арсенал Премьер-лига Арсенал 3:1 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 1:3 Арсенал Премьер-лига Арсенал 5:1 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 1:3 Арсенал Премьер-лига Вест Хэм 0:3 Арсенал Премьер-лига Арсенал 1:0 Вест Хэм Премьер-лига Арсенал 2:0 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 1:2 Арсенал Кубок Вест Хэм 2:2 Арсенал Премьер-лига
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 15 14 1 0 37 - 14 43
2. Лестер Заявка 15 11 2 2 35 - 9 35
3. Манчестер Сити Заявка 15 10 2 3 43 - 17 32
4. Челси Заявка 15 9 2 4 30 - 21 29
5. Вулверхэмптон Заявка 15 5 8 2 21 - 17 23
6. Кристал Пэлас Заявка 15 6 3 6 14 - 18 21
7. Манчестер Юнайтед Заявка 15 5 6 4 23 - 18 21
8. Тоттенхэм Заявка 15 5 5 5 25 - 23 20
9. Ньюкасл Заявка 15 5 4 6 15 - 22 19
10. Шеффилд Юнайтед Заявка 15 4 7 4 17 - 15 19
11. Арсенал Заявка 15 4 7 4 21 - 23 19
12. Бёрнли Заявка 15 5 3 7 21 - 24 18
13. Брайтон Заявка 15 5 3 7 18 - 22 18
14. Борнмут Заявка 15 4 4 7 18 - 21 16
15. Вест Хэм Заявка 15 4 4 7 17 - 25 16
16. Астон Вилла Заявка 15 4 3 8 22 - 24 15
17. Саутгемптон Заявка 15 4 3 8 17 - 33 15
18. Эвертон Заявка 15 4 2 9 16 - 27 14
19. Норвич Заявка 15 3 2 10 16 - 32 11
20. Уотфорд Заявка 15 1 5 9 9 - 30 8
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Вест Хэм - Арсенал

    До начала игры, которая состоится 09.12.2019, осталось 2 дня 19 часов 55 минут.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.


    • Прогнозы на матч Вест Хэм - Арсенал
    Вест Хэм
    15.5% (11)
    Ничья
    32.4% (23)
    Арсенал
    52.1% (37)
    1:2 Арсенал
    36.6% (26)
    1:1 Ничья
    21.1% (15)
    2:1 Вест Хэм
    14.1% (10)
    2:2 Ничья
    11.3% (8)
    0:1 Арсенал
    7% (5)
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