Польша: Экстракласса 2019-2020
Погонь Щецин
1:0
Первый тайм: 43'
Стадион: Stadion Florian Krygier
Пяст
1:0
8' ГолDavid Stec
55
Ласицки
Игор
22
David
Stec
18
Букса
Адам
88
Корун
Урош
11
Феликс
Хорхе
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
55 Ласицки ИгорЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 David StecПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Букса АдамНападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Kosta Runjaic
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
88 Корун УрошПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Феликс ХорхеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
23 Гук ТомашЗащитник
-
22 Моква ТомашЗащитник
- Защитник
-
21 Бадиа ЖерарПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Форналик Вальдемар
Ход матча
8'
1:0
Предыдущие игры
Погонь Щецин Последние 20 матчей: +10 =5 -5Арка Гдыня 1:1 Погонь Щецин Погонь Щецин 3:1 Легия Лехия Гданьск 0:1 Погонь Щецин Погонь Щецин 1:1 Лех
Сталь Мелец 2:0 Погонь Щецин Краковия 2:0 Погонь Щецин Заглембе Любин 0:1 Погонь Щецин Кальяри 3:1 Погонь Щецин Погонь Щецин 1:2 Ракув Ягеллония 2:3 Погонь Щецин Сталь Жешув 0:1 Погонь Щецин Погонь Щецин 1:1 Гурник Забже Погонь Щецин 1:0 ЛКС Лодзь Шлёнск 1:1 Погонь Щецин Погонь Щецин 1:2 Висла Плоцк Корона Кельце 0:1 Погонь Щецин Погонь Щецин 1:0 Висла Краков Пяст 0:0 Погонь Щецин Погонь Щецин 2:0 Арка Гдыня Легия 1:2 Погонь Щецин
Пяст Последние 20 матчей: +11 =3 -6Legia Warszawa II 0:2 Пяст Пяст 0:3 Шлёнск Лех 3:0 Пяст Пяст 3:1 Ягеллония
Гурник Забже 1:1 Пяст Погонь Седльце 0:4 Пяст Пяст 1:0 Корона Кельце Висла Краков 1:2 Пяст Пяст 2:0 Легия Арка Гдыня 0:0 Пяст Skierniewice 1:5 Пяст Пяст 2:1 Ракув Краковия 2:0 Пяст Пяст 1:2 Лехия Гданьск Заглембе Любин 0:3 Пяст Пяст 1:0 Висла Плоцк ЛКС Лодзь 0:1 Пяст Пяст 0:0 Погонь Щецин Рига 2:1 Пяст Шлёнск 2:1 Пяст
Последние игры между собой
Погонь Щецин: победы: 6, ничьи: 7, поражения: 7
Пяст: победы: 7, ничьи: 7, поражения: 6
Пяст 0:0 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 2:2 Пяст Экстракласса Пяст 1:2 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 2:1 Пяст Экстракласса Пяст 0:2 Погонь Щецин Экстракласса Пяст 2:1 Погонь Щецин Экстракласса Пяст 0:0 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 3:1 Пяст Экстракласса Пяст 1:0 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 0:0 Пяст Экстракласса Пяст 2:2 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 4:0 Пяст Экстракласса Погонь Щецин 0:2 Пяст Экстракласса Пяст 1:0 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 2:1 Пяст First League Пяст 2:1 Погонь Щецин First League
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Погонь Щецин
|1:0
|18
|10
|5
|3
|22 - 14
|35
|2.
|Шлёнск
|17
|9
|6
|2
|26 - 15
|33
|3.
|Краковия
|18
|10
|3
|5
|27 - 15
|33
|4.
|Легия
|17
|10
|2
|5
|33 - 17
|32
|5.
|Лехия Гданьск
|18
|8
|6
|4
|23 - 16
|30
|6.
|Лех
|18
|8
|5
|5
|31 - 18
|29
|7.
|Пяст
|0:1
|18
|8
|4
|6
|19 - 18
|28
|8.
|Висла Плоцк
|18
|8
|3
|7
|22 - 28
|27
|9.
|Ягеллония
|18
|7
|5
|6
|28 - 23
|26
|10.
|Заглембе Любин
|18
|7
|4
|7
|28 - 25
|25
|11.
|Ракув
|18
|7
|1
|10
|19 - 28
|22
|12.
|Гурник Забже
|18
|4
|8
|6
|20 - 25
|20
|13.
|Арка Гдыня
|18
|4
|5
|9
|14 - 26
|17
|14.
|Корона Кельце
|18
|4
|3
|11
|10 - 24
|15
|15.
|Висла Краков
|18
|3
|2
|13
|17 - 33
|11
|16.
|ЛКС Лодзь
|12
|2
|2
|8
|13 - 23
|8
|17.
|LKS Lodz1
|6
|2
|0
|4
|4 - 8
|6
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