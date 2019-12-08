Польша: Экстракласса 2019-2020

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Погонь Щецин
1:0
Первый тайм: 43'

Стадион:
Пяст
0'
1:0
8' Гол
David Stec
43'
1
Стипица
Данте
2
Бартковски
Якуб
13
Триантафиллопулос
Костас
55
Ласицки
Игор
15
Hubert
Matynia
8
Дабровски
Дамьян
17
Кожуль
Звонимир
22
David
Stec
27
Sebastian
Kowalczyk
10
Спиридонович
Срдан
18
Букса
Адам
26
Плах
Франтишек
20
Кончковски
Мартин
28
Рыманяк
Бартош
34
Маларчик
Пётр
2
Киркесков
Миккель
88
Корун
Урош
6
Хэйтли
Том
11
Феликс
Хорхе
19
Sebastian
Milewski
18
Соколовски
Патрик
9
Пажишек
Пётр
Погонь Щецин
4-2-3-1
Пяст
4-2-3-1

Ход матча

8'
David Stec
1:0

Предыдущие игры

Погонь Щецин Последние 20 матчей: +10 =5 -5
Арка Гдыня 1:1 Погонь Щецин Погонь Щецин 3:1 Легия Лехия Гданьск 0:1 Погонь Щецин Погонь Щецин 1:1 Лех
Сталь Мелец 2:0 Погонь Щецин Краковия 2:0 Погонь Щецин Заглембе Любин 0:1 Погонь Щецин Кальяри 3:1 Погонь Щецин Погонь Щецин 1:2 Ракув Ягеллония 2:3 Погонь Щецин Сталь Жешув 0:1 Погонь Щецин Погонь Щецин 1:1 Гурник Забже Погонь Щецин 1:0 ЛКС Лодзь Шлёнск 1:1 Погонь Щецин Погонь Щецин 1:2 Висла Плоцк Корона Кельце 0:1 Погонь Щецин Погонь Щецин 1:0 Висла Краков Пяст 0:0 Погонь Щецин Погонь Щецин 2:0 Арка Гдыня Легия 1:2 Погонь Щецин
Пяст Последние 20 матчей: +11 =3 -6
Legia Warszawa II 0:2 Пяст Пяст 0:3 Шлёнск Лех 3:0 Пяст Пяст 3:1 Ягеллония
Гурник Забже 1:1 Пяст Погонь Седльце 0:4 Пяст Пяст 1:0 Корона Кельце Висла Краков 1:2 Пяст Пяст 2:0 Легия Арка Гдыня 0:0 Пяст Skierniewice 1:5 Пяст Пяст 2:1 Ракув Краковия 2:0 Пяст Пяст 1:2 Лехия Гданьск Заглембе Любин 0:3 Пяст Пяст 1:0 Висла Плоцк ЛКС Лодзь 0:1 Пяст Пяст 0:0 Погонь Щецин Рига 2:1 Пяст Шлёнск 2:1 Пяст

Последние игры между собой

Погонь Щецин: победы: 6, ничьи: 7, поражения: 7
Пяст: победы: 7, ничьи: 7, поражения: 6
Пяст 0:0 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 0:0 Пяст Экстракласса Пяст 3:0 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 0:2 Пяст Экстракласса
Пяст 0:0 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 2:2 Пяст Экстракласса Пяст 1:2 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 2:1 Пяст Экстракласса Пяст 0:2 Погонь Щецин Экстракласса Пяст 2:1 Погонь Щецин Экстракласса Пяст 0:0 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 3:1 Пяст Экстракласса Пяст 1:0 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 0:0 Пяст Экстракласса Пяст 2:2 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 4:0 Пяст Экстракласса Погонь Щецин 0:2 Пяст Экстракласса Пяст 1:0 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 2:1 Пяст First League Пяст 2:1 Погонь Щецин First League
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Погонь Щецин 1:0 18 10 5 3 22 - 14 35
2. Шлёнск 17 9 6 2 26 - 15 33
3. Краковия 18 10 3 5 27 - 15 33
4. Легия 17 10 2 5 33 - 17 32
5. Лехия Гданьск 18 8 6 4 23 - 16 30
6. Лех 18 8 5 5 31 - 18 29
7. Пяст 0:1 18 8 4 6 19 - 18 28
8. Висла Плоцк 18 8 3 7 22 - 28 27
9. Ягеллония 18 7 5 6 28 - 23 26
10. Заглембе Любин 18 7 4 7 28 - 25 25
11. Ракув 18 7 1 10 19 - 28 22
12. Гурник Забже 18 4 8 6 20 - 25 20
13. Арка Гдыня 18 4 5 9 14 - 26 17
14. Корона Кельце 18 4 3 11 10 - 24 15
15. Висла Краков 18 3 2 13 17 - 33 11
16. ЛКС Лодзь 12 2 2 8 13 - 23 8
17. LKS Lodz1 6 2 0 4 4 - 8 6
  • Первый тайм
  • Описание гола
    8'
    Г О О О О Л - David Stec бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Florian Krygier. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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