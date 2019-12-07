Польша: Экстракласса 2019-2020

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Ягеллония
0:1
Первый тайм: 37'

Стадион:
Заглембе Любин
0'
0:1
18' Гол
Бохар Дамьян
37'
29
Сандомерски
Гжегож
7
Вуйцицки
Якуб
17
Рунье
Иван
99
Bartosz
Kwiecien
19
Бедварссон
Бедвар
15
Zoran
Arsenic
6
Романчук
Тарас
11
Имас
Хесус
26
Поспишил
Мартин
31
Бида
Бартош
9
Климала
Патрик
12
Флоренц
Конрад
44
Alan
Czerwinski
2
Копац
Бартош
33
Гулдан
Любомир
55
Damian
Oko
24
Тосик
Якуб
99
Слиш
Бартош
39
Бохар
Дамьян
18
Стажиньски
Филип
7
Живец
Саша
21
Bartosz
Bialek
Ягеллония
4-2-3-1
Заглембе Любин
4-2-3-1

Ход матча

18'
0:1
Бохар Дамьян
(Alan Czerwinski)

Предыдущие игры

Ягеллония Последние 20 матчей: +8 =5 -7
Ракув 2:1 Ягеллония Ягеллония 2:0 Арка Гдыня Пяст 3:1 Ягеллония Ягеллония 2:0 LKS Lodz1
Висла Плоцк 3:1 Ягеллония Ягеллония 3:2 Краковия Шлёнск 1:1 Ягеллония Ягеллония 2:3 Погонь Щецин Краковия 4:2 Ягеллония Лех 1:1 Ягеллония Ягеллония 0:0 Легия Корона Кельце 0:2 Ягеллония Ягеллония 3:2 Висла Краков Ягеллония 3:1 Гурник Забже Лехия Гданьск 1:1 Ягеллония Заглембе Любин 2:2 Ягеллония Ягеллония 0:1 Ракув Арка Гдыня 0:3 Ягеллония Лехия Гданьск 2:0 Ягеллония Ягеллония 1:0 Легия
Заглембе Любин Последние 20 матчей: +8 =4 -8
Лехия Гданьск 3:2 Заглембе Любин Заглембе Любин 2:0 Гурник Забже Краковия 2:0 Заглембе Любин Заглембе Любин 2:2 Ракув
Корона Кельце 1:0 Заглембе Любин Стилон Гожув 1:5 Заглембе Любин Лех 1:2 Заглембе Любин Заглембе Любин 0:1 Погонь Щецин Лехия Гданьск 1:2 Заглембе Любин Заглембе Любин 3:1 ЛКС Лодзь Корона Кельце 0:1 Заглембе Любин Шлёнск 4:4 Заглембе Любин Заглембе Любин 5:0 Висла Плоцк Висла Краков 4:2 Заглембе Любин Заглембе Любин 0:3 Пяст Легия 1:0 Заглембе Любин Заглембе Любин 2:0 Арка Гдыня Заглембе Любин 2:2 Ягеллония Гурник Забже 1:0 Заглембе Любин Заглембе Любин 1:1 Краковия

Последние игры между собой

Ягеллония: победы: 9, ничьи: 3, поражения: 8
Заглембе Любин: победы: 8, ничьи: 3, поражения: 9
Заглембе Любин 2:2 Ягеллония Экстракласса Заглембе Любин 2:0 Ягеллония Экстракласса Ягеллония 0:4 Заглембе Любин Экстракласса Заглембе Любин 0:2 Ягеллония Экстракласса
Заглембе Любин 1:2 Ягеллония Экстракласса Заглембе Любин 1:0 Ягеллония Экстракласса Ягеллония 3:1 Заглембе Любин Экстракласса Заглембе Любин 2:1 Ягеллония Кубок Заглембе Любин 3:4 Ягеллония Экстракласса Ягеллония 1:2 Заглембе Любин Экстракласса Заглембе Любин 0:2 Ягеллония Экстракласса Ягеллония 0:2 Заглембе Любин Кубок Ягеллония 1:2 Заглембе Любин Экстракласса Ягеллония 1:0 Заглембе Любин Экстракласса Ягеллония 1:0 Заглембе Любин Экстракласса Заглембе Любин 1:1 Ягеллония Экстракласса Заглембе Любин 2:1 Ягеллония Экстракласса Ягеллония 0:0 Заглембе Любин Экстракласса Ягеллония 3:1 Заглембе Любин Экстракласса Заглембе Любин 0:2 Ягеллония Экстракласса
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Шлёнск 17 9 6 2 26 - 15 33
2. Легия 17 10 2 5 33 - 17 32
3. Погонь Щецин 17 9 5 3 21 - 14 32
4. Краковия 17 9 3 5 24 - 15 30
5. Пяст 17 8 4 5 19 - 17 28
6. Висла Плоцк 17 8 3 6 22 - 26 27
7. Лехия Гданьск 17 7 6 4 21 - 16 27
8. Лех 17 7 5 5 29 - 18 26
9. Ягеллония 0:1 18 7 5 6 28 - 23 26
10. Заглембе Любин 1:0 18 7 4 7 28 - 25 25
11. Ракув 17 7 1 9 19 - 25 22
12. Гурник Забже 18 4 8 6 20 - 25 20
13. Арка Гдыня 18 4 5 9 14 - 26 17
14. Корона Кельце 18 4 3 11 10 - 24 15
15. Висла Краков 18 3 2 13 17 - 33 11
16. ЛКС Лодзь 12 2 2 8 13 - 23 8
17. LKS Lodz1 5 2 0 3 4 - 6 6
  • Первый тайм
  • Описание гола
    18'
    Г О О О О Л - Бохар Дамьян бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Miejski, Bialystok. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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