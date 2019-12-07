Польша: Экстракласса 2019-2020
Ягеллония
0:1
Первый тайм: 37'
Стадион: Городской стадион Белостока
Заглембе Любин
0:1
18' ГолБохар Дамьян
17
Рунье
Иван
11
Имас
Хесус
31
Бида
Бартош
55
Damian
Oko
24
Тосик
Якуб
99
Слиш
Бартош
39
Бохар
Дамьян
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
17 Рунье ИванЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Имас ХесусПолузащитник
- Полузащитник
-
31 Бида БартошПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Камара ХуанПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Мамрот Иренеуш
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
55 Damian OkoЗащитник
-
24 Тосик ЯкубПолузащитник
-
99 Слиш БартошПолузащитник
-
39 Бохар ДамьянПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
11 Тойти МатиашПолузащитник
-
9 Сирк РокНападающий
-
17 Patryk SzyszНападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Martin Sevela
Ход матча
18'
0:1
Предыдущие игры
Ягеллония Последние 20 матчей: +8 =5 -7Ракув 2:1 Ягеллония Ягеллония 2:0 Арка Гдыня Пяст 3:1 Ягеллония Ягеллония 2:0 LKS Lodz1
Висла Плоцк 3:1 Ягеллония Ягеллония 3:2 Краковия Шлёнск 1:1 Ягеллония Ягеллония 2:3 Погонь Щецин Краковия 4:2 Ягеллония Лех 1:1 Ягеллония Ягеллония 0:0 Легия Корона Кельце 0:2 Ягеллония Ягеллония 3:2 Висла Краков Ягеллония 3:1 Гурник Забже Лехия Гданьск 1:1 Ягеллония Заглембе Любин 2:2 Ягеллония Ягеллония 0:1 Ракув Арка Гдыня 0:3 Ягеллония Лехия Гданьск 2:0 Ягеллония Ягеллония 1:0 Легия
Заглембе Любин Последние 20 матчей: +8 =4 -8Лехия Гданьск 3:2 Заглембе Любин Заглембе Любин 2:0 Гурник Забже Краковия 2:0 Заглембе Любин Заглембе Любин 2:2 Ракув
Корона Кельце 1:0 Заглембе Любин Стилон Гожув 1:5 Заглембе Любин Лех 1:2 Заглембе Любин Заглембе Любин 0:1 Погонь Щецин Лехия Гданьск 1:2 Заглембе Любин Заглембе Любин 3:1 ЛКС Лодзь Корона Кельце 0:1 Заглембе Любин Шлёнск 4:4 Заглембе Любин Заглембе Любин 5:0 Висла Плоцк Висла Краков 4:2 Заглембе Любин Заглембе Любин 0:3 Пяст Легия 1:0 Заглембе Любин Заглембе Любин 2:0 Арка Гдыня Заглембе Любин 2:2 Ягеллония Гурник Забже 1:0 Заглембе Любин Заглембе Любин 1:1 Краковия
Последние игры между собой
Ягеллония: победы: 9, ничьи: 3, поражения: 8
Заглембе Любин: победы: 8, ничьи: 3, поражения: 9
Заглембе Любин 1:2 Ягеллония Экстракласса Заглембе Любин 1:0 Ягеллония Экстракласса Ягеллония 3:1 Заглембе Любин Экстракласса Заглембе Любин 2:1 Ягеллония Кубок Заглембе Любин 3:4 Ягеллония Экстракласса Ягеллония 1:2 Заглембе Любин Экстракласса Заглембе Любин 0:2 Ягеллония Экстракласса Ягеллония 0:2 Заглембе Любин Кубок Ягеллония 1:2 Заглембе Любин Экстракласса Ягеллония 1:0 Заглембе Любин Экстракласса Ягеллония 1:0 Заглембе Любин Экстракласса Заглембе Любин 1:1 Ягеллония Экстракласса Заглембе Любин 2:1 Ягеллония Экстракласса Ягеллония 0:0 Заглембе Любин Экстракласса Ягеллония 3:1 Заглембе Любин Экстракласса Заглембе Любин 0:2 Ягеллония Экстракласса
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шлёнск
|17
|9
|6
|2
|26 - 15
|33
|2.
|Легия
|17
|10
|2
|5
|33 - 17
|32
|3.
|Погонь Щецин
|17
|9
|5
|3
|21 - 14
|32
|4.
|Краковия
|17
|9
|3
|5
|24 - 15
|30
|5.
|Пяст
|17
|8
|4
|5
|19 - 17
|28
|6.
|Висла Плоцк
|17
|8
|3
|6
|22 - 26
|27
|7.
|Лехия Гданьск
|17
|7
|6
|4
|21 - 16
|27
|8.
|Лех
|17
|7
|5
|5
|29 - 18
|26
|9.
|Ягеллония
|0:1
|18
|7
|5
|6
|28 - 23
|26
|10.
|Заглембе Любин
|1:0
|18
|7
|4
|7
|28 - 25
|25
|11.
|Ракув
|17
|7
|1
|9
|19 - 25
|22
|12.
|Гурник Забже
|18
|4
|8
|6
|20 - 25
|20
|13.
|Арка Гдыня
|18
|4
|5
|9
|14 - 26
|17
|14.
|Корона Кельце
|18
|4
|3
|11
|10 - 24
|15
|15.
|Висла Краков
|18
|3
|2
|13
|17 - 33
|11
|16.
|ЛКС Лодзь
|12
|2
|2
|8
|13 - 23
|8
|17.
|LKS Lodz1
|5
|2
|0
|3
|4 - 6
|6
Загрузка...