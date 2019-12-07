Польша: Экстракласса 2019-2020

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Лехия Гданьск
0:0
Первый тайм: 44'

Стадион:
Висла Плоцк
0' 44'
1
Аломерович
Златан
19
Фила
Карол
25
Налепа
Михал
23
Малоча
Марио
22
Младенович
Филип
36
Маковский
Томаш
9
Patryk
Lipski
27
Вольски
Рафал
28
Пайшау
Флавиу
21
Пешко
Славомир
90
Собех
Артур
30
Дене
Томас
20
Cezary
Stefanczyk
18
Alan
Uryga
2
Damian
Michalski
7
Томасик
Пётр
6
Damian
Rasak
8
Фурман
Доминик
10
Меребашвили
Георгий
9
Швох
Матеуш
44
Сахити
Суад
11
Кусвик
Гжегож
Лехия Гданьск
4-2-3-1
Висла Плоцк
4-2-3-1

Предыдущие игры

Лехия Гданьск Последние 20 матчей: +10 =5 -5
Лехия Гданьск 3:2 Заглембе Любин Висла Краков 0:1 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 3:1 LKS Lodz1 Лехия Гданьск 0:1 Погонь Щецин
Краковия 1:0 Лехия Гданьск Chelmianka Chelm 0:2 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 1:1 Гурник Забже Арка Гдыня 2:2 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 1:2 Заглембе Любин Легия 1:2 Лехия Гданьск Грыф 2:3 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 2:0 Корона Кельце Лехия Гданьск 2:1 Лех Пяст 1:2 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 1:1 Шлёнск Ракув 2:1 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 1:1 Ягеллония Висла Плоцк 1:2 Лехия Гданьск Брондбю 4:1 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 0:0 Висла Краков
Висла Плоцк Последние 20 матчей: +9 =4 -7
Висла Плоцк 0:2 Лех Гурник Забже 2:2 Висла Плоцк Висла Плоцк 0:0 Краковия Шлёнск 3:1 Висла Плоцк
Стомил Ольштын 0:0 Висла Плоцк Висла Плоцк 3:1 Ягеллония Корона Кельце 0:1 Висла Плоцк Висла Плоцк 4:1 Арка Гдыня Ракув 1:2 Висла Плоцк Chemik Moderator Bydgoszcz 0:1 Висла Плоцк Висла Плоцк 2:1 Висла Краков Висла Плоцк 1:0 Легия Заглембе Любин 5:0 Висла Плоцк Висла Плоцк 2:1 ЛКС Лодзь Погонь Щецин 1:2 Висла Плоцк Пяст 1:0 Висла Плоцк Висла Плоцк 1:2 Лехия Гданьск Лех 4:0 Висла Плоцк Висла Плоцк 1:1 Гурник Забже Висла Плоцк 1:1 Брондбю

Последние игры между собой

Лехия Гданьск: победы: 6, ничьи: 1, поражения: 2
Висла Плоцк: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 6
Висла Плоцк 1:2 Лехия Гданьск Экстракласса Лехия Гданьск 1:1 Висла Плоцк Экстракласса Висла Плоцк 1:0 Лехия Гданьск Экстракласса Лехия Гданьск 3:0 Висла Плоцк Экстракласса
Висла Плоцк 0:2 Лехия Гданьск Экстракласса Лехия Гданьск 2:1 Висла Плоцк Экстракласса Висла Плоцк 2:1 Лехия Гданьск Экстракласса Лехия Гданьск 1:0 Висла Плоцк Второй дивизион Лехия Гданьск 5:1 Висла Плоцк Кубок
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Шлёнск 17 9 6 2 26 - 15 33
2. Легия 17 10 2 5 33 - 17 32
3. Погонь Щецин 17 9 5 3 21 - 14 32
4. Краковия 17 9 3 5 24 - 15 30
5. Лех 18 8 5 5 31 - 18 29
6. Пяст 17 8 4 5 19 - 17 28
7. Висла Плоцк 0:0 18 8 4 6 22 - 26 28
8. Лехия Гданьск 0:0 18 7 7 4 21 - 16 28
9. Ягеллония 18 7 5 6 28 - 23 26
10. Заглембе Любин 18 7 4 7 28 - 25 25
11. Ракув 17 7 1 9 19 - 25 22
12. Гурник Забже 18 4 8 6 20 - 25 20
13. Арка Гдыня 18 4 5 9 14 - 26 17
14. Корона Кельце 18 4 3 11 10 - 24 15
15. Висла Краков 18 3 2 13 17 - 33 11
16. ЛКС Лодзь 12 2 2 8 13 - 23 8
17. LKS Lodz1 6 2 0 4 4 - 8 6
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Energa Gdansk. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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