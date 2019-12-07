Польша: Экстракласса 2019-2020
Лехия Гданьск
0:0
Первый тайм: 44'
Стадион: Stadion Energa Gdansk
Висла Плоцк
19
Фила
Карол
25
Налепа
Михал
23
Малоча
Марио
90
Собех
Артур
30
Дене
Томас
18
Alan
Uryga
44
Сахити
Суад
- Основной состав
- Вратарь
-
19 Фила КаролЗащитник
-
25 Налепа МихалЗащитник
-
23 Малоча МариоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
90 Собех АртурНападающий
- Запасные игроки
-
12 Куцяк ДушанВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Арак ЯкубНападающий
- Нападающий
-
77 Rafal Kobryn
-
30 Pawel Zuk
-
-
Главный тренер: Piotr Stokowiec
- Основной состав
-
30 Дене ТомасВратарь
- Защитник
-
18 Alan UrygaЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
44 Сахити СуадПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Врабель ЯкубВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Завада ОскарНападающий
-
88 Olaf Nowak
-
-
Главный тренер: Radoslaw Sobolewski
Предыдущие игры
Лехия Гданьск Последние 20 матчей: +10 =5 -5Лехия Гданьск 3:2 Заглембе Любин Висла Краков 0:1 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 3:1 LKS Lodz1 Лехия Гданьск 0:1 Погонь Щецин
Краковия 1:0 Лехия Гданьск Chelmianka Chelm 0:2 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 1:1 Гурник Забже Арка Гдыня 2:2 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 1:2 Заглембе Любин Легия 1:2 Лехия Гданьск Грыф 2:3 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 2:0 Корона Кельце Лехия Гданьск 2:1 Лех Пяст 1:2 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 1:1 Шлёнск Ракув 2:1 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 1:1 Ягеллония Висла Плоцк 1:2 Лехия Гданьск Брондбю 4:1 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 0:0 Висла Краков
Висла Плоцк Последние 20 матчей: +9 =4 -7Висла Плоцк 0:2 Лех Гурник Забже 2:2 Висла Плоцк Висла Плоцк 0:0 Краковия Шлёнск 3:1 Висла Плоцк
Стомил Ольштын 0:0 Висла Плоцк Висла Плоцк 3:1 Ягеллония Корона Кельце 0:1 Висла Плоцк Висла Плоцк 4:1 Арка Гдыня Ракув 1:2 Висла Плоцк Chemik Moderator Bydgoszcz 0:1 Висла Плоцк Висла Плоцк 2:1 Висла Краков Висла Плоцк 1:0 Легия Заглембе Любин 5:0 Висла Плоцк Висла Плоцк 2:1 ЛКС Лодзь Погонь Щецин 1:2 Висла Плоцк Пяст 1:0 Висла Плоцк Висла Плоцк 1:2 Лехия Гданьск Лех 4:0 Висла Плоцк Висла Плоцк 1:1 Гурник Забже Висла Плоцк 1:1 Брондбю
Последние игры между собой
Лехия Гданьск: победы: 6, ничьи: 1, поражения: 2
Висла Плоцк: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 6
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шлёнск
|17
|9
|6
|2
|26 - 15
|33
|2.
|Легия
|17
|10
|2
|5
|33 - 17
|32
|3.
|Погонь Щецин
|17
|9
|5
|3
|21 - 14
|32
|4.
|Краковия
|17
|9
|3
|5
|24 - 15
|30
|5.
|Лех
|18
|8
|5
|5
|31 - 18
|29
|6.
|Пяст
|17
|8
|4
|5
|19 - 17
|28
|7.
|Висла Плоцк
|0:0
|18
|8
|4
|6
|22 - 26
|28
|8.
|Лехия Гданьск
|0:0
|18
|7
|7
|4
|21 - 16
|28
|9.
|Ягеллония
|18
|7
|5
|6
|28 - 23
|26
|10.
|Заглембе Любин
|18
|7
|4
|7
|28 - 25
|25
|11.
|Ракув
|17
|7
|1
|9
|19 - 25
|22
|12.
|Гурник Забже
|18
|4
|8
|6
|20 - 25
|20
|13.
|Арка Гдыня
|18
|4
|5
|9
|14 - 26
|17
|14.
|Корона Кельце
|18
|4
|3
|11
|10 - 24
|15
|15.
|Висла Краков
|18
|3
|2
|13
|17 - 33
|11
|16.
|ЛКС Лодзь
|12
|2
|2
|8
|13 - 23
|8
|17.
|LKS Lodz1
|6
|2
|0
|4
|4 - 8
|6
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