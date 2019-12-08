Польша: Экстракласса 2019-2020

  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Польша
  4. Экстракласса 2019-2020
Краковия
2:0
Второй тайм: 78'

Стадион:
Ракув
0'
39' Желтая карточка
Сапала Игор
1:0
52' Гол
Гол Януш
55' Желтая карточка
Гол Януш
2:0
59' Гол
Пестка Камил
72' Желтая карточка
Бабенко Руслан
78'
40
Michal
Peskovic
2
Рыпэ
Корнел
39
Хелик
Михал
85
Яблонски
Давид
33
Пестка
Камил
6
Лусюш
Сильвестер
5
Гол
Януш
4
Ханка
Серджу
10
Ван
Амерсфоорт
Пелле
11
Вдовяк
Матеуш
21
Rafael
Guimarães
Lopes
IV
29
Шумски
Якуб
14
Kamil
Koscielny
2
Tomas
Petrasek
33
Ях
Ярослав
4
Kamil
Piatkowski
17
Petr
Schwarz
10
Сапала
Игор
13
Piotr
Malinowski
18
Бабенко
Руслан
30
Щепаньски
Милош
25
Колев
Александар
Краковия
4-2-3-1
Ракув
3-4-2-1

Ход матча

39'
 
Сапала Игор
40'
 
Sebastian Musiolik
Щепаньски Милош
52'
Гол Януш
(Ханка Серджу)
1:0
55'
Гол Януш
 
59'
Пестка Камил
2:0
72'
 
Бабенко Руслан

Предыдущие игры

Краковия Последние 20 матчей: +12 =3 -5
Краковия 0:0 Ракув LKS Lodz1 1:0 Краковия Краковия 2:0 Заглембе Любин Висла Плоцк 0:0 Краковия
Краковия 1:0 Лехия Гданьск Бытовия 2:3 Краковия Краковия 2:0 Погонь Щецин Ягеллония 3:2 Краковия Краковия 1:1 Гурник Забже Висла Краков 0:1 Краковия Краковия 4:2 Ягеллония Краковия 1:2 Легия Краковия 2:0 Пяст Лех 1:2 Краковия Краковия 3:1 Арка Гдыня Шлёнск 2:1 Краковия Краковия 1:0 Корона Кельце Ракув 1:3 Краковия Краковия 1:2 ЛКС Лодзь Заглембе Любин 1:1 Краковия
Ракув Последние 20 матчей: +8 =1 -11
Краковия 0:0 Ракув Ракув 2:1 Ягеллония Корона Кельце 3:0 Ракув Заглембе Любин 2:2 Ракув
Ракув 1:0 Висла Краков Олимпия Эльблонг 0:4 Ракув LKS Lodz1 2:0 Ракув Ракув 1:0 Шлёнск Погонь Щецин 1:2 Ракув Ракув 1:2 Висла Плоцк Пяст 2:1 Ракув Ракув 2:0 Арка Гдыня Легия 3:1 Ракув Ракув 2:3 Лех Ракув 2:1 Лехия Гданьск Гурник Забже 1:0 Ракув Ракув 1:3 Краковия Ягеллония 0:1 Ракув Ракув 0:1 Корона Кельце Ракув 1:2 Вигры Сувалки

Последние игры между собой

Краковия: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 0
Ракув: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 2
Краковия 0:0 Ракув Кубок Ракув 1:3 Краковия Экстракласса
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Шлёнск 17 9 6 2 26 - 15 33
2. Краковия 2:0 18 10 3 5 26 - 15 33
3. Легия 17 10 2 5 33 - 17 32
4. Погонь Щецин 17 9 5 3 21 - 14 32
5. Лехия Гданьск 18 8 6 4 23 - 16 30
6. Лех 18 8 5 5 31 - 18 29
7. Пяст 17 8 4 5 19 - 17 28
8. Висла Плоцк 18 8 3 7 22 - 28 27
9. Ягеллония 18 7 5 6 28 - 23 26
10. Заглембе Любин 18 7 4 7 28 - 25 25
11. Ракув 0:2 18 7 1 10 19 - 27 22
12. Гурник Забже 18 4 8 6 20 - 25 20
13. Арка Гдыня 18 4 5 9 14 - 26 17
14. Корона Кельце 18 4 3 11 10 - 24 15
15. Висла Краков 18 3 2 13 17 - 33 11
16. ЛКС Лодзь 12 2 2 8 13 - 23 8
17. LKS Lodz1 6 2 0 4 4 - 8 6
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 40'
    Щепаньски Милош уходит, Sebastian Musiolik вместо него
  • Желтая карточка
    39'
    Сапала Игор получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Marshal Jozef Pilsudski Stadium, Cracow. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Загрузка...