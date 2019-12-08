Польша: Экстракласса 2019-2020
Краковия
2:0
Второй тайм: 78'
Стадион: Маршал Йозеф Пилсудски
Ракув
39' Желтая карточкаСапала Игор
1:0
52' ГолГол Януш
55' Желтая карточкаГол Януш
2:0
59' ГолПестка Камил
72' Желтая карточкаБабенко Руслан
39
Хелик
Михал
33
Пестка
Камил
5
Гол
Януш
29
Шумски
Якуб
33
Ях
Ярослав
17
Petr
Schwarz
10
Сапала
Игор
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
39 Хелик МихалЗащитник
- Защитник
-
33 Пестка КамилЗащитник
- Полузащитник
-
5 Гол ЯнушПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Грошшо ЛукашВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
9 Рубио
-
-
Главный тренер: Michal Probierz
- Основной состав
-
29 Шумски ЯкубВратарь
- Защитник
- Защитник
-
33 Ях ЯрославЗащитник
- Полузащитник
-
17 Petr SchwarzПолузащитник
-
10 Сапала ИгорПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Бартл ДаниэлПолузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Marek Papszun
Ход матча
39'
52'
1:0
55'
59'
2:0
72'
Предыдущие игры
Краковия Последние 20 матчей: +12 =3 -5Краковия 0:0 Ракув LKS Lodz1 1:0 Краковия Краковия 2:0 Заглембе Любин Висла Плоцк 0:0 Краковия
Краковия 1:0 Лехия Гданьск Бытовия 2:3 Краковия Краковия 2:0 Погонь Щецин Ягеллония 3:2 Краковия Краковия 1:1 Гурник Забже Висла Краков 0:1 Краковия Краковия 4:2 Ягеллония Краковия 1:2 Легия Краковия 2:0 Пяст Лех 1:2 Краковия Краковия 3:1 Арка Гдыня Шлёнск 2:1 Краковия Краковия 1:0 Корона Кельце Ракув 1:3 Краковия Краковия 1:2 ЛКС Лодзь Заглембе Любин 1:1 Краковия
Ракув Последние 20 матчей: +8 =1 -11Краковия 0:0 Ракув Ракув 2:1 Ягеллония Корона Кельце 3:0 Ракув Заглембе Любин 2:2 Ракув
Ракув 1:0 Висла Краков Олимпия Эльблонг 0:4 Ракув LKS Lodz1 2:0 Ракув Ракув 1:0 Шлёнск Погонь Щецин 1:2 Ракув Ракув 1:2 Висла Плоцк Пяст 2:1 Ракув Ракув 2:0 Арка Гдыня Легия 3:1 Ракув Ракув 2:3 Лех Ракув 2:1 Лехия Гданьск Гурник Забже 1:0 Ракув Ракув 1:3 Краковия Ягеллония 0:1 Ракув Ракув 0:1 Корона Кельце Ракув 1:2 Вигры Сувалки
Последние игры между собой
Краковия: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 0
Ракув: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 2
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шлёнск
|17
|9
|6
|2
|26 - 15
|33
|2.
|Краковия
|2:0
|18
|10
|3
|5
|26 - 15
|33
|3.
|Легия
|17
|10
|2
|5
|33 - 17
|32
|4.
|Погонь Щецин
|17
|9
|5
|3
|21 - 14
|32
|5.
|Лехия Гданьск
|18
|8
|6
|4
|23 - 16
|30
|6.
|Лех
|18
|8
|5
|5
|31 - 18
|29
|7.
|Пяст
|17
|8
|4
|5
|19 - 17
|28
|8.
|Висла Плоцк
|18
|8
|3
|7
|22 - 28
|27
|9.
|Ягеллония
|18
|7
|5
|6
|28 - 23
|26
|10.
|Заглембе Любин
|18
|7
|4
|7
|28 - 25
|25
|11.
|Ракув
|0:2
|18
|7
|1
|10
|19 - 27
|22
|12.
|Гурник Забже
|18
|4
|8
|6
|20 - 25
|20
|13.
|Арка Гдыня
|18
|4
|5
|9
|14 - 26
|17
|14.
|Корона Кельце
|18
|4
|3
|11
|10 - 24
|15
|15.
|Висла Краков
|18
|3
|2
|13
|17 - 33
|11
|16.
|ЛКС Лодзь
|12
|2
|2
|8
|13 - 23
|8
|17.
|LKS Lodz1
|6
|2
|0
|4
|4 - 8
|6
Загрузка...