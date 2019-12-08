Польша: Экстракласса 2019-2020

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  4. Экстракласса 2019-2020
Шлёнск
0:1
Второй тайм: 49'

Стадион:
Легия
0'
0:0
8' Не забитый пенальти
0:1
14' Гол
Вшолек Павел
49'
1
Путноцки
Матуш
30
Данковски
Камиль
5
Пуэрто
Исраэль
14
Голла
Войцех
4
Штиглец
Дино
23
Живулич
Диего
21
Jakub
Labojko
7
Пих
Роберт
25
Damian
Gaska
8
Плахета
Пшемыслав
9
Экспозито
Эрик
1
Маецки
Радослав
29
Вешович
Марко
5
Левчук
Игор
55
Енджейчик
Артур
14
Michal
Karbownik
24
Andre
Martins1
7
Антолич
Домагой
22
Вшолек
Павел
8
Гвилия
Валериане
82
Luquinhas1
20
Канте
Хосе
Шлёнск
4-2-3-1
Легия
4-2-3-1

Ход матча

8'
0:0
14'
0:1
Вшолек Павел
(Michal Karbownik)

Предыдущие игры

Шлёнск Последние 20 матчей: +11 =6 -3
Пяст 0:3 Шлёнск Шлёнск 2:1 Висла Краков LKS Lodz1 0:1 Шлёнск Шлёнск 3:1 Висла Плоцк
Шлёнск 2:1 Арка Гдыня Ракув 1:0 Шлёнск Шлёнск 1:1 Ягеллония Корона Кельце 1:0 Шлёнск Видзев Лодзь 2:0 Шлёнск Шлёнск 4:4 Заглембе Любин Гурник Забже 0:0 Шлёнск Шлёнск 1:1 Погонь Щецин Лехия Гданьск 1:1 Шлёнск Шлёнск 2:1 Краковия Лех 1:3 Шлёнск Легия 0:0 Шлёнск Шлёнск 2:1 Пяст Висла Краков 0:1 Шлёнск Шлёнск 4:0 Арка Гдыня Медзь 0:2 Шлёнск
Легия Последние 20 матчей: +12 =3 -5
Гурник Ленчна 0:2 Легия Легия 4:0 Корона Кельце Погонь Щецин 3:1 Легия Легия 5:1 Гурник Забже
Арка Гдыня 0:1 Легия Видзев Лодзь 2:3 Легия Легия 7:0 Висла Краков Легия 2:1 Лех Пяст 2:0 Легия Легия 1:2 Лехия Гданьск Краковия 1:2 Легия Висла Плоцк 1:0 Легия Ягеллония 0:0 Легия Легия 3:1 Ракув Глазго Рейнджерс 1:0 Легия ЛКС Лодзь 2:3 Легия Легия 0:0 Глазго Рейнджерс Легия 1:0 Заглембе Любин Атромитос 0:2 Легия Легия 0:0 Атромитос

Последние игры между собой

Шлёнск: победы: 3, ничьи: 5, поражения: 12
Легия: победы: 12, ничьи: 5, поражения: 3
Легия 0:0 Шлёнск Экстракласса Легия 1:0 Шлёнск Экстракласса Шлёнск 0:1 Легия Экстракласса Легия 4:1 Шлёнск Экстракласса
Шлёнск 2:1 Легия Экстракласса Шлёнск 0:4 Легия Экстракласса Легия 0:0 Шлёнск Экстракласса Легия 1:0 Шлёнск Экстракласса Шлёнск 1:4 Легия Экстракласса Шлёнск 1:1 Легия Ekstraklasa Final Round Шлёнск 1:3 Легия Экстракласса Легия 1:1 Шлёнск Кубок Шлёнск 1:1 Легия Кубок Легия 4:3 Шлёнск Экстракласса Шлёнск 1:1 Легия Экстракласса Легия 2:1 Шлёнск Экстракласса Легия 5:0 Шлёнск Экстракласса Легия 0:1 Шлёнск Кубок Польши Шлёнск 0:2 Легия Кубок Польши Шлёнск 1:0 Легия Экстракласса
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Легия 1:0 18 11 2 5 34 - 17 35
2. Погонь Щецин 18 10 5 3 22 - 14 35
3. Краковия 18 10 3 5 27 - 15 33
4. Шлёнск 0:1 18 9 6 3 26 - 16 33
5. Лехия Гданьск 18 8 6 4 23 - 16 30
6. Лех 18 8 5 5 31 - 18 29
7. Пяст 18 8 4 6 19 - 18 28
8. Висла Плоцк 18 8 3 7 22 - 28 27
9. Ягеллония 18 7 5 6 28 - 23 26
10. Заглембе Любин 18 7 4 7 28 - 25 25
11. Ракув 18 7 1 10 19 - 28 22
12. Гурник Забже 18 4 8 6 20 - 25 20
13. Арка Гдыня 18 4 5 9 14 - 26 17
14. Корона Кельце 18 4 3 11 10 - 24 15
15. Висла Краков 18 3 2 13 17 - 33 11
16. ЛКС Лодзь 12 2 2 8 13 - 23 8
17. LKS Lodz1 6 2 0 4 4 - 8 6
  • Второй тайм
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    14'
    Г О О О О Л - Вшолек Павел бьет в цель!
  • Описание гола
    8'
    МИМО - футболистка из команды Шлёнск бьет пенальти, но промахивается
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Miejski, Wroclaw. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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