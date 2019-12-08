Польша: Экстракласса 2019-2020
Шлёнск
0:1
Второй тайм: 49'
Стадион: Городской стадион Вроцлава
Легия
0:1
14' ГолВшолек Павел
14
Голла
Войцех
25
Damian
Gaska
22
Вшолек
Павел
82
Luquinhas1
20
Канте
Хосе
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Голла ВойцехЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Damian GaskaПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Vitezslav Lavicka
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Вшолек ПавелПолузащитник
- Полузащитник
-
82 Luquinhas1Полузащитник
-
20 Канте ХосеНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
16 Роша ЛуисЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
34 Астис ИньякиЗащитник
-
26 Кафу КарлушПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Aleksandar Vukovic
Ход матча
8'
0:0
14'
0:1
Предыдущие игры
Шлёнск Последние 20 матчей: +11 =6 -3Пяст 0:3 Шлёнск Шлёнск 2:1 Висла Краков LKS Lodz1 0:1 Шлёнск Шлёнск 3:1 Висла Плоцк
Шлёнск 2:1 Арка Гдыня Ракув 1:0 Шлёнск Шлёнск 1:1 Ягеллония Корона Кельце 1:0 Шлёнск Видзев Лодзь 2:0 Шлёнск Шлёнск 4:4 Заглембе Любин Гурник Забже 0:0 Шлёнск Шлёнск 1:1 Погонь Щецин Лехия Гданьск 1:1 Шлёнск Шлёнск 2:1 Краковия Лех 1:3 Шлёнск Легия 0:0 Шлёнск Шлёнск 2:1 Пяст Висла Краков 0:1 Шлёнск Шлёнск 4:0 Арка Гдыня Медзь 0:2 Шлёнск
Легия Последние 20 матчей: +12 =3 -5Гурник Ленчна 0:2 Легия Легия 4:0 Корона Кельце Погонь Щецин 3:1 Легия Легия 5:1 Гурник Забже
Арка Гдыня 0:1 Легия Видзев Лодзь 2:3 Легия Легия 7:0 Висла Краков Легия 2:1 Лех Пяст 2:0 Легия Легия 1:2 Лехия Гданьск Краковия 1:2 Легия Висла Плоцк 1:0 Легия Ягеллония 0:0 Легия Легия 3:1 Ракув Глазго Рейнджерс 1:0 Легия ЛКС Лодзь 2:3 Легия Легия 0:0 Глазго Рейнджерс Легия 1:0 Заглембе Любин Атромитос 0:2 Легия Легия 0:0 Атромитос
Последние игры между собой
Шлёнск: победы: 3, ничьи: 5, поражения: 12
Легия: победы: 12, ничьи: 5, поражения: 3
Шлёнск 2:1 Легия Экстракласса Шлёнск 0:4 Легия Экстракласса Легия 0:0 Шлёнск Экстракласса Легия 1:0 Шлёнск Экстракласса Шлёнск 1:4 Легия Экстракласса Шлёнск 1:1 Легия Ekstraklasa Final Round Шлёнск 1:3 Легия Экстракласса Легия 1:1 Шлёнск Кубок Шлёнск 1:1 Легия Кубок Легия 4:3 Шлёнск Экстракласса Шлёнск 1:1 Легия Экстракласса Легия 2:1 Шлёнск Экстракласса Легия 5:0 Шлёнск Экстракласса Легия 0:1 Шлёнск Кубок Польши Шлёнск 0:2 Легия Кубок Польши Шлёнск 1:0 Легия Экстракласса
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Легия
|1:0
|18
|11
|2
|5
|34 - 17
|35
|2.
|Погонь Щецин
|18
|10
|5
|3
|22 - 14
|35
|3.
|Краковия
|18
|10
|3
|5
|27 - 15
|33
|4.
|Шлёнск
|0:1
|18
|9
|6
|3
|26 - 16
|33
|5.
|Лехия Гданьск
|18
|8
|6
|4
|23 - 16
|30
|6.
|Лех
|18
|8
|5
|5
|31 - 18
|29
|7.
|Пяст
|18
|8
|4
|6
|19 - 18
|28
|8.
|Висла Плоцк
|18
|8
|3
|7
|22 - 28
|27
|9.
|Ягеллония
|18
|7
|5
|6
|28 - 23
|26
|10.
|Заглембе Любин
|18
|7
|4
|7
|28 - 25
|25
|11.
|Ракув
|18
|7
|1
|10
|19 - 28
|22
|12.
|Гурник Забже
|18
|4
|8
|6
|20 - 25
|20
|13.
|Арка Гдыня
|18
|4
|5
|9
|14 - 26
|17
|14.
|Корона Кельце
|18
|4
|3
|11
|10 - 24
|15
|15.
|Висла Краков
|18
|3
|2
|13
|17 - 33
|11
|16.
|ЛКС Лодзь
|12
|2
|2
|8
|13 - 23
|8
|17.
|LKS Lodz1
|6
|2
|0
|4
|4 - 8
|6
Загрузка...