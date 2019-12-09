Дания: Суперлига Дании 2019-2020
Оденсе
0:0
Второй тайм: 79'
Стадион: Nature Energy Park Зрители: 5801
Ольборг
21' Желтая карточкаВан Веерт Том
29' Желтая карточкаГреве Матиас
58' Желтая карточкаЛунд Оливер
73' Желтая карточкаОльсен Патрик
76' Желтая карточкаКуск Каспер
21
Греве
Матиас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Греве МатиасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Манде СаюбаВратарь
-
24 Лунд МаркоЗащитник
- Полузащитник
-
14 Томасен ЙенсПолузащитник
- Нападающий
-
-
25 Moses Opondo
-
Главный тренер: Jakob Michelsen
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Куск КасперНападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Jacob Friis
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
Ход матча
21'
29'
58'
73'
76'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
2 Удары по воротам 2
-
3 Удары в створ 1
-
6 Угловые 4
-
1 Офсайды 1
-
10 Нарушения правил 6
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 3
-
51 Владение мячом, % 49
Предыдущие игры
Оденсе Последние 20 матчей: +10 =2 -8Хорсенс 2:1 Оденсе Оденсе 1:2 Митьюлланд Мальмё 1:2 Оденсе Люнгбю 4:3 Оденсе
Оденсе 2:1 Хобро Орхус 1:0 Оденсе Оденсе 3:1 Нордшелланн Ольборг 1:0 Оденсе Оденсе 3:0 Хорсенс Митьюлланд 0:1 Оденсе Оттеруп 0:2 Оденсе Оденсе 1:2 Орхус Силькеборг 0:3 Оденсе Оденсе 0:0 Сённерйюск Хобро 0:0 Оденсе Нордшелланн 2:0 Оденсе Оденсе 1:0 Раннерс Эсбьерг 0:1 Оденсе Брондбю 3:2 Оденсе Оденсе 4:1 Люнгбю
Ольборг Последние 20 матчей: +11 =3 -6Ольборг 1:1 Хобро ХБ Кеге 0:3 Ольборг Ольборг 4:0 Хорсенс Раннерс 3:3 Ольборг
Ольборг 0:1 Митьюлланд Сённерйюск 1:3 Ольборг Ольборг 1:0 Оденсе Хобро 0:2 Ольборг Ольборг 0:3 Раннерс Вайгорд 0:6 Ольборг Нордшелланн 2:1 Ольборг Орхус 3:0 Ольборг Нёрресундбю 0:8 Ольборг Санкт-Паули 0:2 Ольборг Ольборг 0:0 Копенгаген Хорсенс 0:5 Ольборг Брондбю 2:1 Ольборг Ольборг 4:0 Эсбьерг Митьюлланд 1:0 Ольборг Ольборг 3:1 Силькеборг
Последние игры между собой
Оденсе: победы: 6, ничьи: 6, поражения: 8
Ольборг: победы: 8, ничьи: 6, поражения: 6
Оденсе 0:0 Ольборг Суперлига Дании Оденсе 4:0 Ольборг Суперлига Дании Ольборг 2:2 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 3:2 Ольборг Суперлига Дании Ольборг 0:1 Оденсе Суперлига Дании Ольборг 5:1 Оденсе Суперлига Дании Ольборг 0:2 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 1:1 Ольборг Суперлига Дании Оденсе 1:1 Ольборг Суперлига Дании Оденсе 2:3 Ольборг Суперлига Дании Ольборг 1:0 Оденсе Суперлига Дании Ольборг 0:0 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 3:4 Ольборг Суперлига Дании Ольборг 2:2 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 0:4 Ольборг Суперлига Дании Оденсе 1:2 Ольборг Суперлига Дании
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Митьюлланд
|19
|16
|2
|1
|31 - 10
|50
|2.
|Копенгаген
|19
|14
|2
|3
|35 - 20
|44
|3.
|Орхус
|19
|10
|3
|6
|31 - 21
|33
|4.
|Брондбю
|19
|10
|1
|8
|36 - 28
|31
|5.
|Оденсе
|0:0
|19
|8
|3
|8
|28 - 22
|27
|6.
|Раннерс
|19
|8
|3
|8
|32 - 28
|27
|7.
|Ольборг
|0:0
|19
|7
|5
|7
|29 - 21
|26
|8.
|Нордшелланн
|19
|7
|4
|8
|31 - 29
|25
|9.
|Люнгбю
|19
|7
|4
|8
|25 - 33
|25
|10.
|Хорсенс
|19
|6
|4
|9
|16 - 31
|22
|11.
|Сённерйюск
|19
|5
|7
|7
|23 - 32
|22
|12.
|Хобро
|19
|2
|10
|7
|19 - 26
|16
|13.
|Эсбьерг
|19
|3
|4
|12
|17 - 32
|13
|14.
|Силькеборг
|19
|2
|4
|13
|25 - 45
|10
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