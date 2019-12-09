Дания: Суперлига Дании 2019-2020

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Оденсе
0:0
Второй тайм: 79'

Стадион: Зрители: 5801
Ольборг
0'
21' Желтая карточка
Ван Веерт Том
29' Желтая карточка
Греве Матиас
58' Желтая карточка
Лунд Оливер
73' Желтая карточка
Ольсен Патрик
76' Желтая карточка
Куск Каспер
79'
27
Oliver
Christensen
5
Леувин
Рамон
3
Alexander
Juel
Andersen
2
Лунд
Оливер
4
Лаурсен
Райан
23
Клеве
Троэльс
8
Джанус
Драчманн
21
Греве
Матиас
20
Лаурсен
Якоб-Баррет
9
Кадри
Башким
7
Джейбали
Иссам
1
Ринне
Якоб
6
Kristoffer
Pallesen
5
Окоре
Жорес
26
Теландер
Расмус
3
Альманн
Якоб
8
Фоссум
Ивер
16
Magnus
Christensen
III
21
Ольсен
Патрик
25
Frederik
Boersting
9
Ван
Веерт
Том
10
Андерсен
Лукас
Оденсе
3-5-2
Ольборг
4-3-3

Ход матча

21'
 
Ван Веерт Том
29'
Греве Матиас
 
58'
Лунд Оливер
 
60'
 
Куск Каспер
Frederik Boersting
60'
 
Mikkel Kaufmann
Ван Веерт Том
64'
Свеннсен Сандер
Джейбали Иссам
 
70'
 
Абильгор Оливер
Magnus Christensen III
73'
 
Ольсен Патрик
73'
Томасен Йенс
Греве Матиас
 
76'
 
Куск Каспер

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 2
  • 3 Удары в створ 1
  • 6 Угловые 4
  • 1 Офсайды 1
  • 10 Нарушения правил 6
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 3
  • 51 Владение мячом, % 49

Предыдущие игры

Оденсе Последние 20 матчей: +10 =2 -8
Хорсенс 2:1 Оденсе Оденсе 1:2 Митьюлланд Мальмё 1:2 Оденсе Люнгбю 4:3 Оденсе
Оденсе 2:1 Хобро Орхус 1:0 Оденсе Оденсе 3:1 Нордшелланн Ольборг 1:0 Оденсе Оденсе 3:0 Хорсенс Митьюлланд 0:1 Оденсе Оттеруп 0:2 Оденсе Оденсе 1:2 Орхус Силькеборг 0:3 Оденсе Оденсе 0:0 Сённерйюск Хобро 0:0 Оденсе Нордшелланн 2:0 Оденсе Оденсе 1:0 Раннерс Эсбьерг 0:1 Оденсе Брондбю 3:2 Оденсе Оденсе 4:1 Люнгбю
Ольборг Последние 20 матчей: +11 =3 -6
Ольборг 1:1 Хобро ХБ Кеге 0:3 Ольборг Ольборг 4:0 Хорсенс Раннерс 3:3 Ольборг
Ольборг 0:1 Митьюлланд Сённерйюск 1:3 Ольборг Ольборг 1:0 Оденсе Хобро 0:2 Ольборг Ольборг 0:3 Раннерс Вайгорд 0:6 Ольборг Нордшелланн 2:1 Ольборг Орхус 3:0 Ольборг Нёрресундбю 0:8 Ольборг Санкт-Паули 0:2 Ольборг Ольборг 0:0 Копенгаген Хорсенс 0:5 Ольборг Брондбю 2:1 Ольборг Ольборг 4:0 Эсбьерг Митьюлланд 1:0 Ольборг Ольборг 3:1 Силькеборг

Последние игры между собой

Оденсе: победы: 6, ничьи: 6, поражения: 8
Ольборг: победы: 8, ничьи: 6, поражения: 6
Ольборг 1:0 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 1:2 Ольборг Суперлига Дании Ольборг 0:1 Оденсе Суперлига Дании Ольборг 0:2 Оденсе Суперлига Дании
Оденсе 0:0 Ольборг Суперлига Дании Оденсе 4:0 Ольборг Суперлига Дании Ольборг 2:2 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 3:2 Ольборг Суперлига Дании Ольборг 0:1 Оденсе Суперлига Дании Ольборг 5:1 Оденсе Суперлига Дании Ольборг 0:2 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 1:1 Ольборг Суперлига Дании Оденсе 1:1 Ольборг Суперлига Дании Оденсе 2:3 Ольборг Суперлига Дании Ольборг 1:0 Оденсе Суперлига Дании Ольборг 0:0 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 3:4 Ольборг Суперлига Дании Ольборг 2:2 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 0:4 Ольборг Суперлига Дании Оденсе 1:2 Ольборг Суперлига Дании
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Митьюлланд 19 16 2 1 31 - 10 50
2. Копенгаген 19 14 2 3 35 - 20 44
3. Орхус 19 10 3 6 31 - 21 33
4. Брондбю 19 10 1 8 36 - 28 31
5. Оденсе 0:0 19 8 3 8 28 - 22 27
6. Раннерс 19 8 3 8 32 - 28 27
7. Ольборг 0:0 19 7 5 7 29 - 21 26
8. Нордшелланн 19 7 4 8 31 - 29 25
9. Люнгбю 19 7 4 8 25 - 33 25
10. Хорсенс 19 6 4 9 16 - 31 22
11. Сённерйюск 19 5 7 7 23 - 32 22
12. Хобро 19 2 10 7 19 - 26 16
13. Эсбьерг 19 3 4 12 17 - 32 13
14. Силькеборг 19 2 4 13 25 - 45 10
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Nature Energy Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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