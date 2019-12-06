Дания: Суперлига Дании 2019-2020
36' Желтая карточкаХанссон Халлюр
17
Бабаян
Эдгар
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Бабаян ЭдгарПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
Главный тренер: Петер Соренсен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
11 Peter NymannЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
79 Jannik PohlНападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Бо Энриксен
Ход матча
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
3 Удары по воротам 1
-
1 Удары в створ 4
-
2 Угловые 3
-
2 Офсайды 2
-
7 Нарушения правил 8
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 1
-
50 Владение мячом, % 50
Предыдущие игры
Хобро Последние 20 матчей: +2 =10 -8Ольборг 1:1 Хобро Копенгаген 2:1 Хобро Хобро 2:2 Нордшелланн Оденсе 2:1 Хобро
Хобро 1:1 Силькеборг Хорсенс 1:0 Хобро Хобро 0:2 Ольборг Люнгбю 2:1 Хобро Хобро 1:1 Сённерйюск Хобро 2:1 Копенгаген Вайгорд 2:1 Хобро Нордшелланн 2:1 Хобро Хобро 0:0 Оденсе Митьюлланд 1:1 Хобро Хобро 0:2 Брондбю Силькеборг 2:3 Хобро Хобро 2:2 Раннерс Эсбьерг 1:1 Хобро Хобро 1:1 Орхус Хобро 0:0 Фредерисия
Хорсенс Последние 20 матчей: +9 =3 -8Хорсенс 2:1 Оденсе Ольборг 4:0 Хорсенс Хорсенс 2:1 Силькеборг Фремад Амагер 0:3 Хорсенс
Эсбьерг 1:1 Хорсенс Люнгбю 2:1 Хорсенс Хорсенс 1:0 Хобро Оденсе 3:0 Хорсенс Тистед 1:2 Хорсенс Хорсенс 1:1 Эсбьерг Раннерс 2:1 Хорсенс Сённерйюск 0:0 Хорсенс БК Унион 0:2 Хорсенс Хорсенс 2:1 Люнгбю Хорсенс 0:5 Ольборг Орхус 2:0 Хорсенс Хорсенс 0:2 Митьюлланд Брондбю 1:2 Хорсенс Хорсенс 0:2 Копенгаген Силькеборг 0:3 Хорсенс
Последние игры между собой
Хобро: победы: 3, ничьи: 6, поражения: 2
Хорсенс: победы: 2, ничьи: 6, поражения: 3
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Митьюлланд
|18
|15
|2
|1
|29 - 9
|47
|2.
|Копенгаген
|18
|13
|2
|3
|34 - 20
|41
|3.
|Орхус
|18
|10
|2
|6
|30 - 20
|32
|4.
|Брондбю
|18
|10
|1
|7
|35 - 26
|31
|5.
|Раннерс
|18
|8
|3
|7
|31 - 26
|27
|6.
|Оденсе
|18
|8
|2
|8
|28 - 22
|26
|7.
|Ольборг
|18
|7
|4
|7
|29 - 21
|25
|8.
|Нордшелланн
|18
|7
|4
|7
|31 - 28
|25
|9.
|Люнгбю
|18
|7
|3
|8
|24 - 32
|24
|10.
|Хорсенс
|0:0
|19
|6
|4
|9
|16 - 31
|22
|11.
|Сённерйюск
|18
|4
|7
|7
|21 - 31
|19
|12.
|Хобро
|0:0
|19
|2
|10
|7
|19 - 26
|16
|13.
|Эсбьерг
|18
|3
|4
|11
|16 - 30
|13
|14.
|Силькеборг
|18
|1
|4
|13
|23 - 44
|7
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