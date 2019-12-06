Дания: Суперлига Дании 2019-2020

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  4. Суперлига Дании 2019-2020
Хобро
0:0
Перерыв

Стадион:
Хорсенс
0'
36' Желтая карточка
Ханссон Халлюр
1
Jesper
Rask
3
Jesper
Boege
5
Ахмедходжич
Анел
24
Rasmus
Minor
Petersen
27
Mathias
Haarup
14
Педерсен
Миккель
18
Christian
Cappis
12
Дамборг
Йонас
17
Бабаян
Эдгар
10
Киркеволд
Пол
19
Кристофферсен
Юлиан
1
Делач
Матей
11
Peter
Nymann
4
Malte
Kiilerich
Hansen
8
Bjarke
Jacobsen
5
Ламб
Микаэл
18
Louka
Andreasen
17
Ханссон
Халлюр
6
Ayo
Simon
Okusun
19
Jonas
Thorsen
12
Rune
Frantsen
7
Peter
Therkildsen
Хобро
4-4-2
Хорсенс
4-4-2

Ход матча

36'
 
Ханссон Халлюр
39'
 
Alexander Ludwig II
Ханссон Халлюр

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 4
  • 2 Угловые 3
  • 2 Офсайды 2
  • 7 Нарушения правил 8
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 1
  • 50 Владение мячом, % 50

Предыдущие игры

Хобро Последние 20 матчей: +2 =10 -8
Ольборг 1:1 Хобро Копенгаген 2:1 Хобро Хобро 2:2 Нордшелланн Оденсе 2:1 Хобро
Хобро 1:1 Силькеборг Хорсенс 1:0 Хобро Хобро 0:2 Ольборг Люнгбю 2:1 Хобро Хобро 1:1 Сённерйюск Хобро 2:1 Копенгаген Вайгорд 2:1 Хобро Нордшелланн 2:1 Хобро Хобро 0:0 Оденсе Митьюлланд 1:1 Хобро Хобро 0:2 Брондбю Силькеборг 2:3 Хобро Хобро 2:2 Раннерс Эсбьерг 1:1 Хобро Хобро 1:1 Орхус Хобро 0:0 Фредерисия
Хорсенс Последние 20 матчей: +9 =3 -8
Хорсенс 2:1 Оденсе Ольборг 4:0 Хорсенс Хорсенс 2:1 Силькеборг Фремад Амагер 0:3 Хорсенс
Эсбьерг 1:1 Хорсенс Люнгбю 2:1 Хорсенс Хорсенс 1:0 Хобро Оденсе 3:0 Хорсенс Тистед 1:2 Хорсенс Хорсенс 1:1 Эсбьерг Раннерс 2:1 Хорсенс Сённерйюск 0:0 Хорсенс БК Унион 0:2 Хорсенс Хорсенс 2:1 Люнгбю Хорсенс 0:5 Ольборг Орхус 2:0 Хорсенс Хорсенс 0:2 Митьюлланд Брондбю 1:2 Хорсенс Хорсенс 0:2 Копенгаген Силькеборг 0:3 Хорсенс

Последние игры между собой

Хобро: победы: 3, ничьи: 6, поражения: 2
Хорсенс: победы: 2, ничьи: 6, поражения: 3
Хорсенс 1:0 Хобро Суперлига Дании Хорсенс 1:1 Хобро Товарищеские матчи Хобро 0:0 Хорсенс Суперлига Дании Хорсенс 2:2 Хобро Суперлига Дании
Хобро 1:1 Хорсенс Суперлига Дании Хорсенс 2:2 Хобро Суперлига Дании Хобро 2:2 Хорсенс Товарищеские матчи Хорсенс 0:1 Хобро Товарищеские матчи Хобро 2:0 Хорсенс Первый дивизион Хорсенс 2:0 Хобро Первый дивизион Хорсенс 2:5 Хобро Первый дивизион
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Митьюлланд 18 15 2 1 29 - 9 47
2. Копенгаген 18 13 2 3 34 - 20 41
3. Орхус 18 10 2 6 30 - 20 32
4. Брондбю 18 10 1 7 35 - 26 31
5. Раннерс 18 8 3 7 31 - 26 27
6. Оденсе 18 8 2 8 28 - 22 26
7. Ольборг 18 7 4 7 29 - 21 25
8. Нордшелланн 18 7 4 7 31 - 28 25
9. Люнгбю 18 7 3 8 24 - 32 24
10. Хорсенс 0:0 19 6 4 9 16 - 31 22
11. Сённерйюск 18 4 7 7 21 - 31 19
12. Хобро 0:0 19 2 10 7 19 - 26 16
13. Эсбьерг 18 3 4 11 16 - 30 13
14. Силькеборг 18 1 4 13 23 - 44 7
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на DS Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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