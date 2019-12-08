Дания: Суперлига Дании 2019-2020
Брондбю
0:0
Перерыв
Стадион: Брондбю
Митьюлланд
45' Желтая карточкаАндерсон Микаэль
13
Ларссон
Юхан
14
Менса
Кевин
44
Nicolas
Dyhr
38
Frank
Onyeka
11
Мабиль
Авер
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Ларссон ЮханПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Менса КевинПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
29 Peter Bjur
-
Главный тренер: Фредриксен Нильс
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
44 Nicolas DyhrЗащитник
-
38 Frank OnyekaПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Мабиль АверПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Brian Priske
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
Ход матча
45'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 1
-
3 Удары в створ 0
-
2 Угловые 1
-
0 Офсайды 2
-
7 Нарушения правил 4
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
61 Владение мячом, % 39
Предыдущие игры
Брондбю Последние 20 матчей: +10 =0 -10Копенгаген 2:1 Брондбю Орхус 2:1 Брондбю Брондбю 2:1 Эсбьерг Силькеборг 0:1 Брондбю
Брондбю 0:1 Сённерйюск Брондбю 5:2 Раннерс Люнгбю 0:3 Брондбю Брондбю 3:1 Копенгаген Сённерйюск 2:1 Брондбю Скив 2:3 Брондбю Эсбьерг 3:1 Брондбю Брондбю 4:2 Нордшелланн Митьюлланд 1:0 Брондбю Брондбю 0:3 Орхус Брондбю 2:1 Ольборг Брага 3:1 Брондбю Хобро 0:2 Брондбю Брондбю 2:4 Брага Брондбю 1:2 Хорсенс Брондбю 4:1 Лехия Гданьск
Митьюлланд Последние 20 матчей: +14 =2 -4Митьюлланд 2:1 Силькеборг Оденсе 1:2 Митьюлланд Митьюлланд 4:1 Копенгаген Ольборг 0:1 Митьюлланд
Эсбьерг 1:2 Митьюлланд Митьюлланд 2:1 Раннерс Силькеборг 1:2 Митьюлланд Митьюлланд 0:1 Оденсе Фремад Амагер 1:0 Митьюлланд Копенгаген 0:0 Митьюлланд Люнгбю 0:3 Митьюлланд Митьюлланд 1:0 Брондбю Сённерйюск 0:2 Митьюлланд Митьюлланд 1:1 Хобро Глазго Рейнджерс 3:1 Митьюлланд Хорсенс 0:2 Митьюлланд Митьюлланд 2:4 Глазго Рейнджерс Митьюлланд 1:0 Ольборг Орхус 0:1 Митьюлланд Митьюлланд 2:1 Нордшелланн
Последние игры между собой
Брондбю: победы: 11, ничьи: 3, поражения: 6
Митьюлланд: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 11
Митьюлланд 3:2 Брондбю Суперлига Дании Брондбю 2:2 Митьюлланд Суперлига Дании Брондбю 0:1 Митьюлланд Суперлига Дании Брондбю 3:1 Митьюлланд Кубок Митьюлланд 2:3 Брондбю Суперлига Дании Митьюлланд 0:1 Брондбю Суперлига Дании Брондбю 4:0 Митьюлланд Суперлига Дании Митьюлланд 4:2 Брондбю Суперлига Дании Митьюлланд 1:2 Брондбю Кубок Брондбю 3:2 Митьюлланд Суперлига Дании Брондбю 2:1 Митьюлланд Суперлига Дании Митьюлланд 3:3 Брондбю Суперлига Дании Митьюлланд 2:0 Брондбю Суперлига Дании Брондбю 2:1 Митьюлланд Суперлига Дании Брондбю 0:0 Митьюлланд Суперлига Дании Митьюлланд 2:3 Брондбю Суперлига Дании
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Митьюлланд
|0:0
|19
|15
|3
|1
|29 - 9
|48
|2.
|Копенгаген
|19
|14
|2
|3
|35 - 20
|44
|3.
|Орхус
|19
|10
|3
|6
|31 - 21
|33
|4.
|Брондбю
|0:0
|19
|10
|2
|7
|35 - 26
|32
|5.
|Раннерс
|19
|8
|3
|8
|32 - 28
|27
|6.
|Оденсе
|18
|8
|2
|8
|28 - 22
|26
|7.
|Ольборг
|18
|7
|4
|7
|29 - 21
|25
|8.
|Нордшелланн
|19
|7
|4
|8
|31 - 29
|25
|9.
|Люнгбю
|19
|7
|4
|8
|25 - 33
|25
|10.
|Хорсенс
|19
|6
|4
|9
|16 - 31
|22
|11.
|Сённерйюск
|19
|5
|7
|7
|23 - 32
|22
|12.
|Хобро
|19
|2
|10
|7
|19 - 26
|16
|13.
|Эсбьерг
|19
|3
|4
|12
|17 - 32
|13
|14.
|Силькеборг
|19
|2
|4
|13
|25 - 45
|10
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