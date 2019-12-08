Дания: Суперлига Дании 2019-2020

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Брондбю
0:0
Перерыв

Стадион:
Митьюлланд
0'
45' Желтая карточка
Андерсон Микаэль
1
Швебе
Марвин
4
Рустед
Сигурд
5
Махсо
Андреас
3
Юнг
Антони
13
Ларссон
Юхан
19
Morten
Frendrup
7
Кайзер
Доминик
21
Кристенсен
Лассе
14
Менса
Кевин
20
Вильчек
Камиль
27
Хедлунд
Симон
1
Хансен
Йеспер
6
Андерссон
Йоэль
28
Святченко
Эрик
14
Шольц
Александр
44
Nicolas
Dyhr
38
Frank
Onyeka
10
Evander
Ferreira
11
Мабиль
Авер
91
Хансен
Эмилиано
34
Андерсон
Микаэль
9
Каба
Сори
Брондбю
3-5-2
Митьюлланд
4-2-3-1

Ход матча

45'
 
Андерсон Микаэль

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 1
  • 3 Удары в створ 0
  • 2 Угловые 1
  • 0 Офсайды 2
  • 7 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 61 Владение мячом, % 39

Предыдущие игры

Брондбю Последние 20 матчей: +10 =0 -10
Копенгаген 2:1 Брондбю Орхус 2:1 Брондбю Брондбю 2:1 Эсбьерг Силькеборг 0:1 Брондбю
Брондбю 0:1 Сённерйюск Брондбю 5:2 Раннерс Люнгбю 0:3 Брондбю Брондбю 3:1 Копенгаген Сённерйюск 2:1 Брондбю Скив 2:3 Брондбю Эсбьерг 3:1 Брондбю Брондбю 4:2 Нордшелланн Митьюлланд 1:0 Брондбю Брондбю 0:3 Орхус Брондбю 2:1 Ольборг Брага 3:1 Брондбю Хобро 0:2 Брондбю Брондбю 2:4 Брага Брондбю 1:2 Хорсенс Брондбю 4:1 Лехия Гданьск
Митьюлланд Последние 20 матчей: +14 =2 -4
Митьюлланд 2:1 Силькеборг Оденсе 1:2 Митьюлланд Митьюлланд 4:1 Копенгаген Ольборг 0:1 Митьюлланд
Эсбьерг 1:2 Митьюлланд Митьюлланд 2:1 Раннерс Силькеборг 1:2 Митьюлланд Митьюлланд 0:1 Оденсе Фремад Амагер 1:0 Митьюлланд Копенгаген 0:0 Митьюлланд Люнгбю 0:3 Митьюлланд Митьюлланд 1:0 Брондбю Сённерйюск 0:2 Митьюлланд Митьюлланд 1:1 Хобро Глазго Рейнджерс 3:1 Митьюлланд Хорсенс 0:2 Митьюлланд Митьюлланд 2:4 Глазго Рейнджерс Митьюлланд 1:0 Ольборг Орхус 0:1 Митьюлланд Митьюлланд 2:1 Нордшелланн

Последние игры между собой

Брондбю: победы: 11, ничьи: 3, поражения: 6
Митьюлланд: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 11
Митьюлланд 1:0 Брондбю Суперлига Дании Брондбю 4:1 Митьюлланд Суперлига Дании Брондбю 1:1 Митьюлланд Кубок Митьюлланд 1:2 Брондбю Суперлига Дании
Митьюлланд 3:2 Брондбю Суперлига Дании Брондбю 2:2 Митьюлланд Суперлига Дании Брондбю 0:1 Митьюлланд Суперлига Дании Брондбю 3:1 Митьюлланд Кубок Митьюлланд 2:3 Брондбю Суперлига Дании Митьюлланд 0:1 Брондбю Суперлига Дании Брондбю 4:0 Митьюлланд Суперлига Дании Митьюлланд 4:2 Брондбю Суперлига Дании Митьюлланд 1:2 Брондбю Кубок Брондбю 3:2 Митьюлланд Суперлига Дании Брондбю 2:1 Митьюлланд Суперлига Дании Митьюлланд 3:3 Брондбю Суперлига Дании Митьюлланд 2:0 Брондбю Суперлига Дании Брондбю 2:1 Митьюлланд Суперлига Дании Брондбю 0:0 Митьюлланд Суперлига Дании Митьюлланд 2:3 Брондбю Суперлига Дании
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Митьюлланд 0:0 19 15 3 1 29 - 9 48
2. Копенгаген 19 14 2 3 35 - 20 44
3. Орхус 19 10 3 6 31 - 21 33
4. Брондбю 0:0 19 10 2 7 35 - 26 32
5. Раннерс 19 8 3 8 32 - 28 27
6. Оденсе 18 8 2 8 28 - 22 26
7. Ольборг 18 7 4 7 29 - 21 25
8. Нордшелланн 19 7 4 8 31 - 29 25
9. Люнгбю 19 7 4 8 25 - 33 25
10. Хорсенс 19 6 4 9 16 - 31 22
11. Сённерйюск 19 5 7 7 23 - 32 22
12. Хобро 19 2 10 7 19 - 26 16
13. Эсбьерг 19 3 4 12 17 - 32 13
14. Силькеборг 19 2 4 13 25 - 45 10
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Broendby Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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