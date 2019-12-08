Дания: Суперлига Дании 2019-2020

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Орхус
0:0
Первый тайм: 5'

Стадион:
Люнгбю
0' 5'
1
Эскелинен
Виллиам
13
Мунксгор
Александер
37
Sebastian
Hausner
5
Тингагер
Фредерик
16
Нильсен
Каспер
8
Амини
Мустафа
6
Поульсен
Николай
II
29
Блуме
Брор
19
Mustapha
Bundu
9
Мортенсен
Патрик
7
Анкерсен
Якоб
31
Thomas
Mikkelsen
III
18
Шиембе
Кевин
14
Nikolaj
Geertsen
6
Frederik
Winther2
9
Фосгаард
Лассе
21
Kasper
Enghardt
30
Ромер
Марсель
4
Да
Силва
Патрик
10
Чорлу
Резан
16
Нильсен
Эмиль
11
Andre
Riel
Орхус
4-3-3
Люнгбю
3-4-1-2

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 0
  • 1 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0

Предыдущие игры

Орхус Последние 20 матчей: +13 =1 -6
Эсбьерг 1:2 Орхус Орхус 2:1 Брондбю Орхус 4:2 Сённерйюск Нордшелланн 0:1 Орхус
Орхус 1:0 Оденсе Орхус 1:2 Копенгаген Орхус 3:4 Силькеборг Раннерс 2:0 Орхус Орхус 3:1 Нордшелланн ВСК Орхус 1:3 Орхус Оденсе 1:2 Орхус Орхус 3:0 Ольборг Марсталь/Рисе 2:6 Орхус Орхус 1:0 Эсбьерг Брондбю 0:3 Орхус Орхус 2:0 Хорсенс Сённерйюск 0:0 Орхус Люнгбю 2:1 Орхус Орхус 0:1 Митьюлланд Копенгаген 2:1 Орхус
Люнгбю Последние 20 матчей: +8 =3 -9
Люнгбю 1:1 Нордшелланн Сённерйюск 2:2 Люнгбю Люнгбю 4:3 Оденсе Раннерс 2:1 Люнгбю
Люнгбю 2:1 Хорсенс Люнгбю 0:3 Брондбю Нордшелланн 1:1 Люнгбю Люнгбю 2:1 Хобро Силькеборг 2:3 Люнгбю Люнгбю 0:3 Митьюлланд Фремад Амагер 1:1 Люнгбю Хорсенс 2:1 Люнгбю Люнгбю 2:0 Раннерс Эсбьерг 1:0 Люнгбю Копенгаген 2:0 Люнгбю Люнгбю 2:1 Орхус Люнгбю 0:3 Сённерйюск Оденсе 4:1 Люнгбю Люнгбю 2:0 Ольборг Люнгбю 1:0 Хельсингёр

Последние игры между собой

Орхус: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 6
Люнгбю: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 5
Люнгбю 2:1 Орхус Суперлига Дании Люнгбю 0:0 Орхус Суперлига Дании Орхус 0:2 Люнгбю Суперлига Дании Орхус 0:1 Люнгбю Суперлига Дании
Люнгбю 0:0 Орхус Суперлига Дании Орхус 1:2 Люнгбю Товарищеские матчи Люнгбю 2:2 Орхус Первый дивизион Орхус 1:0 Люнгбю Первый дивизион Орхус 2:3 Люнгбю Первый дивизион Люнгбю 3:2 Орхус Кубок Орхус 2:1 Люнгбю Суперлига Дании Люнгбю 1:1 Орхус САС Лигаен Орхус 2:1 Люнгбю САС Лигаен Орхус 3:1 Люнгбю САС Лигаен Люнгбю 1:3 Орхус САС Лигаен
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Митьюлланд 18 15 2 1 29 - 9 47
2. Копенгаген 18 13 2 3 34 - 20 41
3. Орхус 0:0 19 10 3 6 30 - 20 33
4. Брондбю 18 10 1 7 35 - 26 31
5. Раннерс 19 8 3 8 32 - 28 27
6. Оденсе 18 8 2 8 28 - 22 26
7. Ольборг 18 7 4 7 29 - 21 25
8. Нордшелланн 18 7 4 7 31 - 28 25
9. Люнгбю 0:0 19 7 4 8 24 - 32 25
10. Хорсенс 19 6 4 9 16 - 31 22
11. Сённерйюск 0:0 19 4 8 7 21 - 31 20
12. Хобро 19 2 10 7 19 - 26 16
13. Эсбьерг 0:0 19 3 5 11 16 - 30 14
14. Силькеборг 19 2 4 13 25 - 45 10
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Ceres Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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