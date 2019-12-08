Дания: Суперлига Дании 2019-2020
Орхус
0:0
Первый тайм: 5'
Стадион: Ceres Park
Люнгбю
29
Блуме
Брор
18
Шиембе
Кевин
10
Чорлу
Резан
11
Andre
Riel
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Блуме БрорПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
34 Дикс КевинЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Нильсен Давид
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
-
18 Шиембе КевинЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Чорлу РезанПолузащитник
- Нападающий
-
11 Andre RielНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Christian Nielsen
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
1 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
1 Угловые 0
-
1 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
0 Владение мячом, % 0
Предыдущие игры
Орхус Последние 20 матчей: +13 =1 -6Эсбьерг 1:2 Орхус Орхус 2:1 Брондбю Орхус 4:2 Сённерйюск Нордшелланн 0:1 Орхус
Орхус 1:0 Оденсе Орхус 1:2 Копенгаген Орхус 3:4 Силькеборг Раннерс 2:0 Орхус Орхус 3:1 Нордшелланн ВСК Орхус 1:3 Орхус Оденсе 1:2 Орхус Орхус 3:0 Ольборг Марсталь/Рисе 2:6 Орхус Орхус 1:0 Эсбьерг Брондбю 0:3 Орхус Орхус 2:0 Хорсенс Сённерйюск 0:0 Орхус Люнгбю 2:1 Орхус Орхус 0:1 Митьюлланд Копенгаген 2:1 Орхус
Люнгбю Последние 20 матчей: +8 =3 -9Люнгбю 1:1 Нордшелланн Сённерйюск 2:2 Люнгбю Люнгбю 4:3 Оденсе Раннерс 2:1 Люнгбю
Люнгбю 2:1 Хорсенс Люнгбю 0:3 Брондбю Нордшелланн 1:1 Люнгбю Люнгбю 2:1 Хобро Силькеборг 2:3 Люнгбю Люнгбю 0:3 Митьюлланд Фремад Амагер 1:1 Люнгбю Хорсенс 2:1 Люнгбю Люнгбю 2:0 Раннерс Эсбьерг 1:0 Люнгбю Копенгаген 2:0 Люнгбю Люнгбю 2:1 Орхус Люнгбю 0:3 Сённерйюск Оденсе 4:1 Люнгбю Люнгбю 2:0 Ольборг Люнгбю 1:0 Хельсингёр
Последние игры между собой
Орхус: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 6
Люнгбю: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 5
Люнгбю 0:0 Орхус Суперлига Дании Орхус 1:2 Люнгбю Товарищеские матчи Люнгбю 2:2 Орхус Первый дивизион Орхус 1:0 Люнгбю Первый дивизион Орхус 2:3 Люнгбю Первый дивизион Люнгбю 3:2 Орхус Кубок Орхус 2:1 Люнгбю Суперлига Дании Люнгбю 1:1 Орхус САС Лигаен Орхус 2:1 Люнгбю САС Лигаен Орхус 3:1 Люнгбю САС Лигаен Люнгбю 1:3 Орхус САС Лигаен
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Митьюлланд
|18
|15
|2
|1
|29 - 9
|47
|2.
|Копенгаген
|18
|13
|2
|3
|34 - 20
|41
|3.
|Орхус
|0:0
|19
|10
|3
|6
|30 - 20
|33
|4.
|Брондбю
|18
|10
|1
|7
|35 - 26
|31
|5.
|Раннерс
|19
|8
|3
|8
|32 - 28
|27
|6.
|Оденсе
|18
|8
|2
|8
|28 - 22
|26
|7.
|Ольборг
|18
|7
|4
|7
|29 - 21
|25
|8.
|Нордшелланн
|18
|7
|4
|7
|31 - 28
|25
|9.
|Люнгбю
|0:0
|19
|7
|4
|8
|24 - 32
|25
|10.
|Хорсенс
|19
|6
|4
|9
|16 - 31
|22
|11.
|Сённерйюск
|0:0
|19
|4
|8
|7
|21 - 31
|20
|12.
|Хобро
|19
|2
|10
|7
|19 - 26
|16
|13.
|Эсбьерг
|0:0
|19
|3
|5
|11
|16 - 30
|14
|14.
|Силькеборг
|19
|2
|4
|13
|25 - 45
|10
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