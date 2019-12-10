Англия: Премьер-лига 2019-2020

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Челси
 
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Стадион:
Борнмут

Предыдущие игры

Челси Последние 20 матчей: +12 =2 -6
Челси 2:1 Лилль Эвертон 3:1 Челси Челси 2:1 Астон Вилла Челси 0:1 Вест Хэм
Валенсия 2:2 Челси Манчестер Сити 2:1 Челси Челси 2:0 Кристал Пэлас Челси 4:4 Аякс Уотфорд 1:2 Челси Челси 1:2 Манчестер Юнайтед Бёрнли 2:4 Челси Аякс 0:1 Челси Челси 1:0 Ньюкасл Саутгемптон 1:4 Челси Лилль 1:2 Челси Челси 2:0 Брайтон Челси 7:1 Гримсби Челси 1:2 Ливерпуль Челси 0:1 Валенсия Вулверхэмптон 2:5 Челси
Борнмут Последние 20 матчей: +6 =4 -10
Борнмут 0:3 Ливерпуль Кристал Пэлас 1:0 Борнмут Тоттенхэм 3:2 Борнмут Борнмут 1:2 Вулверхэмптон
Ньюкасл 2:1 Борнмут Борнмут 1:0 Манчестер Юнайтед Уотфорд 0:0 Борнмут Борнмут 0:0 Норвич Арсенал 1:0 Борнмут Борнмут 2:2 Вест Хэм Бёртон 2:0 Борнмут Саутгемптон 1:3 Борнмут Борнмут 3:1 Эвертон Лестер 3:1 Борнмут Борнмут 0:0 Форест Грин Борнмут 1:3 Манчестер Сити Астон Вилла 1:2 Борнмут Борнмут 1:1 Шеффилд Юнайтед Борнмут 3:0 Лион Борнмут 3:4 Лацио

Последние игры между собой

Челси: победы: 7, ничьи: 0, поражения: 3
Борнмут: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 7
Борнмут 4:0 Челси Премьер-лига Челси 1:0 Борнмут Кубок лиги Челси 2:0 Борнмут Премьер-лига Челси 0:3 Борнмут Премьер-лига
Челси 2:1 Борнмут Кубок лиги Борнмут 0:1 Челси Премьер-лига Борнмут 1:3 Челси Премьер-лига Челси 3:0 Борнмут Премьер-лига Борнмут 1:4 Челси Премьер-лига Челси 0:1 Борнмут Премьер-лига
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 16 15 1 0 40 - 14 46
2. Лестер Заявка 16 12 2 2 39 - 10 38
3. Манчестер Сити Заявка 16 10 2 4 44 - 19 32
4. Челси Заявка 16 9 2 5 31 - 24 29
5. Манчестер Юнайтед Заявка 16 6 6 4 25 - 19 24
6. Вулверхэмптон Заявка 16 5 9 2 23 - 19 24
7. Тоттенхэм Заявка 16 6 5 5 30 - 23 23
8. Кристал Пэлас Заявка 16 6 4 6 14 - 18 22
9. Ньюкасл Заявка 16 6 4 6 17 - 23 22
10. Шеффилд Юнайтед Заявка 16 5 7 4 19 - 16 22
11. Арсенал Заявка 16 5 7 4 24 - 24 22
12. Брайтон Заявка 16 5 4 7 20 - 24 19
13. Бёрнли Заявка 16 5 3 8 21 - 29 18
14. Эвертон Заявка 16 5 2 9 19 - 28 17
15. Борнмут Заявка 16 4 4 8 18 - 24 16
16. Вест Хэм Заявка 16 4 4 8 18 - 28 16
17. Астон Вилла Заявка 16 4 3 9 23 - 28 15
18. Саутгемптон Заявка 16 4 3 9 18 - 35 15
19. Норвич Заявка 16 3 2 11 17 - 34 11
20. Уотфорд Заявка 16 1 6 9 9 - 30 9
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Челси - Борнмут

    До начала игры, которая состоится 14.12.2019, осталось 2 дня 17 часов 14 минут.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.


    • Прогнозы на матч Челси - Борнмут
    Челси
    97.6% (41)
    Ничья
    2.4% (1)
    Борнмут
    0% (0)
    2:0 Челси
    50% (21)
    2:1 Челси
    33.3% (14)
    1:0 Челси
    4.8% (2)
    3:0 Челси
    4.8% (2)
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