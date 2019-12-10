Англия: Премьер-лига 2019-2020
Челси
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Стадион: Стэмфорд Бридж
Борнмут
Предыдущие игры
Челси Последние 20 матчей: +12 =2 -6Челси 2:1 Лилль Эвертон 3:1 Челси Челси 2:1 Астон Вилла Челси 0:1 Вест Хэм
Валенсия 2:2 Челси Манчестер Сити 2:1 Челси Челси 2:0 Кристал Пэлас Челси 4:4 Аякс Уотфорд 1:2 Челси Челси 1:2 Манчестер Юнайтед Бёрнли 2:4 Челси Аякс 0:1 Челси Челси 1:0 Ньюкасл Саутгемптон 1:4 Челси Лилль 1:2 Челси Челси 2:0 Брайтон Челси 7:1 Гримсби Челси 1:2 Ливерпуль Челси 0:1 Валенсия Вулверхэмптон 2:5 Челси
Борнмут Последние 20 матчей: +6 =4 -10Борнмут 0:3 Ливерпуль Кристал Пэлас 1:0 Борнмут Тоттенхэм 3:2 Борнмут Борнмут 1:2 Вулверхэмптон
Ньюкасл 2:1 Борнмут Борнмут 1:0 Манчестер Юнайтед Уотфорд 0:0 Борнмут Борнмут 0:0 Норвич Арсенал 1:0 Борнмут Борнмут 2:2 Вест Хэм Бёртон 2:0 Борнмут Саутгемптон 1:3 Борнмут Борнмут 3:1 Эвертон Лестер 3:1 Борнмут Борнмут 0:0 Форест Грин Борнмут 1:3 Манчестер Сити Астон Вилла 1:2 Борнмут Борнмут 1:1 Шеффилд Юнайтед Борнмут 3:0 Лион Борнмут 3:4 Лацио
Последние игры между собой
Челси: победы: 7, ничьи: 0, поражения: 3
Борнмут: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 7
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|16
|15
|1
|0
|40 - 14
|46
|2.
|Лестер
|Заявка
|16
|12
|2
|2
|39 - 10
|38
|3.
|Манчестер Сити
|Заявка
|16
|10
|2
|4
|44 - 19
|32
|4.
|Челси
|Заявка
|16
|9
|2
|5
|31 - 24
|29
|5.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|16
|6
|6
|4
|25 - 19
|24
|6.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|16
|5
|9
|2
|23 - 19
|24
|7.
|Тоттенхэм
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|30 - 23
|23
|8.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|14 - 18
|22
|9.
|Ньюкасл
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|17 - 23
|22
|10.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|16
|5
|7
|4
|19 - 16
|22
|11.
|Арсенал
|Заявка
|16
|5
|7
|4
|24 - 24
|22
|12.
|Брайтон
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|20 - 24
|19
|13.
|Бёрнли
|Заявка
|16
|5
|3
|8
|21 - 29
|18
|14.
|Эвертон
|Заявка
|16
|5
|2
|9
|19 - 28
|17
|15.
|Борнмут
|Заявка
|16
|4
|4
|8
|18 - 24
|16
|16.
|Вест Хэм
|Заявка
|16
|4
|4
|8
|18 - 28
|16
|17.
|Астон Вилла
|Заявка
|16
|4
|3
|9
|23 - 28
|15
|18.
|Саутгемптон
|Заявка
|16
|4
|3
|9
|18 - 35
|15
|19.
|Норвич
|Заявка
|16
|3
|2
|11
|17 - 34
|11
|20.
|Уотфорд
|Заявка
|16
|1
|6
|9
|9 - 30
|9
Челси
97.6% (41)
Ничья
2.4% (1)
Борнмут
0% (0)
2:0 Челси
50% (21)
2:1 Челси
33.3% (14)
1:0 Челси
4.8% (2)
3:0 Челси
4.8% (2)
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