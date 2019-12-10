Англия: Премьер-лига 2019-2020
Вулверхэмптон
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Стадион: Молинью
Тоттенхэм
Предыдущие игры
Вулверхэмптон Последние 20 матчей: +10 =7 -3Вулверхэмптон 4:0 Бешикташ Брайтон 2:2 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 2:0 Вест Хэм Вулверхэмптон 1:1 Шеффилд Юнайтед
Брага 3:3 Вулверхэмптон Борнмут 1:2 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 2:1 Астон Вилла Вулверхэмптон 1:0 Слован Братислава Арсенал 1:1 Вулверхэмптон Астон Вилла 2:1 Вулверхэмптон Ньюкасл 1:1 Вулверхэмптон Слован Братислава 1:2 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 1:1 Саутгемптон Манчестер Сити 0:2 Вулверхэмптон Бешикташ 0:1 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 2:0 Уотфорд Вулверхэмптон 1:1 Рединг Кристал Пэлас 1:1 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 0:1 Брага Вулверхэмптон 2:5 Челси
Тоттенхэм Последние 20 матчей: +8 =5 -7Бавария 3:1 Тоттенхэм Тоттенхэм 5:0 Бёрнли Манчестер Юнайтед 2:1 Тоттенхэм Тоттенхэм 3:2 Борнмут
Тоттенхэм 4:2 Олимпиакос Вест Хэм 2:3 Тоттенхэм Тоттенхэм 1:1 Шеффилд Юнайтед Црвена Звезда 0:4 Тоттенхэм Эвертон 1:1 Тоттенхэм Ливерпуль 2:1 Тоттенхэм Тоттенхэм 5:0 Црвена Звезда Тоттенхэм 1:1 Уотфорд Брайтон 3:0 Тоттенхэм Тоттенхэм 2:7 Бавария Тоттенхэм 2:1 Саутгемптон Колчестер 0:0 Тоттенхэм Лестер 2:1 Тоттенхэм Олимпиакос 2:2 Тоттенхэм Тоттенхэм 4:0 Кристал Пэлас Арсенал 2:2 Тоттенхэм
Последние игры между собой
Вулверхэмптон: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 3
Тоттенхэм: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 3
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|16
|15
|1
|0
|40 - 14
|46
|2.
|Лестер
|Заявка
|16
|12
|2
|2
|39 - 10
|38
|3.
|Манчестер Сити
|Заявка
|16
|10
|2
|4
|44 - 19
|32
|4.
|Челси
|Заявка
|16
|9
|2
|5
|31 - 24
|29
|5.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|16
|6
|6
|4
|25 - 19
|24
|6.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|16
|5
|9
|2
|23 - 19
|24
|7.
|Тоттенхэм
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|30 - 23
|23
|8.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|14 - 18
|22
|9.
|Ньюкасл
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|17 - 23
|22
|10.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|16
|5
|7
|4
|19 - 16
|22
|11.
|Арсенал
|Заявка
|16
|5
|7
|4
|24 - 24
|22
|12.
|Брайтон
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|20 - 24
|19
|13.
|Бёрнли
|Заявка
|16
|5
|3
|8
|21 - 29
|18
|14.
|Эвертон
|Заявка
|16
|5
|2
|9
|19 - 28
|17
|15.
|Борнмут
|Заявка
|16
|4
|4
|8
|18 - 24
|16
|16.
|Вест Хэм
|Заявка
|16
|4
|4
|8
|18 - 28
|16
|17.
|Астон Вилла
|Заявка
|16
|4
|3
|9
|23 - 28
|15
|18.
|Саутгемптон
|Заявка
|16
|4
|3
|9
|18 - 35
|15
|19.
|Норвич
|Заявка
|16
|3
|2
|11
|17 - 34
|11
|20.
|Уотфорд
|Заявка
|16
|1
|6
|9
|9 - 30
|9
Вулверхэмптон
8.2% (4)
Ничья
24.5% (12)
Тоттенхэм
67.3% (33)
1:2 Тоттенхэм
46.9% (23)
2:2 Ничья
12.2% (6)
1:1 Ничья
12.2% (6)
2:1 Вулверхэмптон
8.2% (4)
1:3 Тоттенхэм
6.1% (3)
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