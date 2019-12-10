Англия: Премьер-лига 2019-2020

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Вулверхэмптон
 
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Стадион:
Тоттенхэм

Предыдущие игры

Вулверхэмптон Последние 20 матчей: +10 =7 -3
Вулверхэмптон 4:0 Бешикташ Брайтон 2:2 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 2:0 Вест Хэм Вулверхэмптон 1:1 Шеффилд Юнайтед
Брага 3:3 Вулверхэмптон Борнмут 1:2 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 2:1 Астон Вилла Вулверхэмптон 1:0 Слован Братислава Арсенал 1:1 Вулверхэмптон Астон Вилла 2:1 Вулверхэмптон Ньюкасл 1:1 Вулверхэмптон Слован Братислава 1:2 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 1:1 Саутгемптон Манчестер Сити 0:2 Вулверхэмптон Бешикташ 0:1 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 2:0 Уотфорд Вулверхэмптон 1:1 Рединг Кристал Пэлас 1:1 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 0:1 Брага Вулверхэмптон 2:5 Челси
Тоттенхэм Последние 20 матчей: +8 =5 -7
Бавария 3:1 Тоттенхэм Тоттенхэм 5:0 Бёрнли Манчестер Юнайтед 2:1 Тоттенхэм Тоттенхэм 3:2 Борнмут
Тоттенхэм 4:2 Олимпиакос Вест Хэм 2:3 Тоттенхэм Тоттенхэм 1:1 Шеффилд Юнайтед Црвена Звезда 0:4 Тоттенхэм Эвертон 1:1 Тоттенхэм Ливерпуль 2:1 Тоттенхэм Тоттенхэм 5:0 Црвена Звезда Тоттенхэм 1:1 Уотфорд Брайтон 3:0 Тоттенхэм Тоттенхэм 2:7 Бавария Тоттенхэм 2:1 Саутгемптон Колчестер 0:0 Тоттенхэм Лестер 2:1 Тоттенхэм Олимпиакос 2:2 Тоттенхэм Тоттенхэм 4:0 Кристал Пэлас Арсенал 2:2 Тоттенхэм

Последние игры между собой

Вулверхэмптон: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 3
Тоттенхэм: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 3
Тоттенхэм 1:3 Вулверхэмптон Премьер-лига Вулверхэмптон 2:3 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 1:1 Вулверхэмптон Премьер-лига Вулверхэмптон 0:2 Тоттенхэм Премьер-лига
Вулверхэмптон 3:3 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 3:1 Вулверхэмптон Премьер-лига Вулверхэмптон 1:0 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 0:1 Вулверхэмптон Премьер-лига
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 16 15 1 0 40 - 14 46
2. Лестер Заявка 16 12 2 2 39 - 10 38
3. Манчестер Сити Заявка 16 10 2 4 44 - 19 32
4. Челси Заявка 16 9 2 5 31 - 24 29
5. Манчестер Юнайтед Заявка 16 6 6 4 25 - 19 24
6. Вулверхэмптон Заявка 16 5 9 2 23 - 19 24
7. Тоттенхэм Заявка 16 6 5 5 30 - 23 23
8. Кристал Пэлас Заявка 16 6 4 6 14 - 18 22
9. Ньюкасл Заявка 16 6 4 6 17 - 23 22
10. Шеффилд Юнайтед Заявка 16 5 7 4 19 - 16 22
11. Арсенал Заявка 16 5 7 4 24 - 24 22
12. Брайтон Заявка 16 5 4 7 20 - 24 19
13. Бёрнли Заявка 16 5 3 8 21 - 29 18
14. Эвертон Заявка 16 5 2 9 19 - 28 17
15. Борнмут Заявка 16 4 4 8 18 - 24 16
16. Вест Хэм Заявка 16 4 4 8 18 - 28 16
17. Астон Вилла Заявка 16 4 3 9 23 - 28 15
18. Саутгемптон Заявка 16 4 3 9 18 - 35 15
19. Норвич Заявка 16 3 2 11 17 - 34 11
20. Уотфорд Заявка 16 1 6 9 9 - 30 9
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Вулверхэмптон - Тоттенхэм

    До начала игры, которая состоится 15.12.2019, осталось 2 дня 10 часов 11 минут.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.


    • Прогнозы на матч Вулверхэмптон - Тоттенхэм
    Вулверхэмптон
    8.2% (4)
    Ничья
    24.5% (12)
    Тоттенхэм
    67.3% (33)
    1:2 Тоттенхэм
    46.9% (23)
    2:2 Ничья
    12.2% (6)
    1:1 Ничья
    12.2% (6)
    2:1 Вулверхэмптон
    8.2% (4)
    1:3 Тоттенхэм
    6.1% (3)
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