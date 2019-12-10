Англия: Премьер-лига 2019-2020
Предыдущие игры
Ливерпуль Последние 20 матчей: +17 =2 -1Ред Булл Зальцбург 0:2 Ливерпуль Борнмут 0:3 Ливерпуль Ливерпуль 5:2 Эвертон Ливерпуль 2:1 Брайтон
Ливерпуль 1:1 Наполи Кристал Пэлас 1:2 Ливерпуль Ливерпуль 3:1 Манчестер Сити Ливерпуль 2:1 Генк Астон Вилла 1:2 Ливерпуль Ливерпуль 5:5 Арсенал Ливерпуль 2:1 Тоттенхэм Генк 1:4 Ливерпуль Манчестер Юнайтед 1:1 Ливерпуль Ливерпуль 2:1 Лестер Ливерпуль 4:3 Ред Булл Зальцбург Шеффилд Юнайтед 0:1 Ливерпуль Милтон-Кейнс Донс 0:2 Ливерпуль Челси 1:2 Ливерпуль Наполи 2:0 Ливерпуль Ливерпуль 3:1 Ньюкасл
Уотфорд Последние 20 матчей: +4 =6 -10Уотфорд 0:0 Кристал Пэлас Лестер 2:0 Уотфорд Саутгемптон 2:1 Уотфорд Уотфорд 0:3 Бёрнли
Норвич 0:2 Уотфорд Уотфорд 1:2 Челси Эвертон 2:0 Уотфорд Уотфорд 0:0 Борнмут Тоттенхэм 1:1 Уотфорд Уотфорд 0:0 Шеффилд Юнайтед Вулверхэмптон 2:0 Уотфорд Уотфорд 2:1 Суонси Манчестер Сити 8:0 Уотфорд Уотфорд 2:2 Арсенал Ньюкасл 1:1 Уотфорд Уотфорд 3:0 Ковентри Уотфорд 1:3 Вест Хэм Эвертон 1:0 Уотфорд Уотфорд 0:3 Брайтон Уотфорд 2:1 Реал Сосьедад
Последние игры между собой
Ливерпуль: победы: 6, ничьи: 1, поражения: 1
Уотфорд: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 6
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|16
|15
|1
|0
|40 - 14
|46
|2.
|Лестер
|Заявка
|16
|12
|2
|2
|39 - 10
|38
|3.
|Манчестер Сити
|Заявка
|16
|10
|2
|4
|44 - 19
|32
|4.
|Челси
|Заявка
|16
|9
|2
|5
|31 - 24
|29
|5.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|16
|6
|6
|4
|25 - 19
|24
|6.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|16
|5
|9
|2
|23 - 19
|24
|7.
|Тоттенхэм
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|30 - 23
|23
|8.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|14 - 18
|22
|9.
|Ньюкасл
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|17 - 23
|22
|10.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|16
|5
|7
|4
|19 - 16
|22
|11.
|Арсенал
|Заявка
|16
|5
|7
|4
|24 - 24
|22
|12.
|Брайтон
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|20 - 24
|19
|13.
|Бёрнли
|Заявка
|16
|5
|3
|8
|21 - 29
|18
|14.
|Эвертон
|Заявка
|16
|5
|2
|9
|19 - 28
|17
|15.
|Борнмут
|Заявка
|16
|4
|4
|8
|18 - 24
|16
|16.
|Вест Хэм
|Заявка
|16
|4
|4
|8
|18 - 28
|16
|17.
|Астон Вилла
|Заявка
|16
|4
|3
|9
|23 - 28
|15
|18.
|Саутгемптон
|Заявка
|16
|4
|3
|9
|18 - 35
|15
|19.
|Норвич
|Заявка
|16
|3
|2
|11
|17 - 34
|11
|20.
|Уотфорд
|Заявка
|16
|1
|6
|9
|9 - 30
|9
Ливерпуль
95.9% (47)
Ничья
2% (1)
Уотфорд
2% (1)
2:0 Ливерпуль
36.7% (18)
3:0 Ливерпуль
22.4% (11)
3:1 Ливерпуль
16.3% (8)
2:1 Ливерпуль
8.2% (4)
4:0 Ливерпуль
6.1% (3)
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