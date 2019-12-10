Англия: Премьер-лига 2019-2020

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Ливерпуль
 
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Стадион:
Уотфорд

Предыдущие игры

Ливерпуль Последние 20 матчей: +17 =2 -1
Ред Булл Зальцбург 0:2 Ливерпуль Борнмут 0:3 Ливерпуль Ливерпуль 5:2 Эвертон Ливерпуль 2:1 Брайтон
Ливерпуль 1:1 Наполи Кристал Пэлас 1:2 Ливерпуль Ливерпуль 3:1 Манчестер Сити Ливерпуль 2:1 Генк Астон Вилла 1:2 Ливерпуль Ливерпуль 5:5 Арсенал Ливерпуль 2:1 Тоттенхэм Генк 1:4 Ливерпуль Манчестер Юнайтед 1:1 Ливерпуль Ливерпуль 2:1 Лестер Ливерпуль 4:3 Ред Булл Зальцбург Шеффилд Юнайтед 0:1 Ливерпуль Милтон-Кейнс Донс 0:2 Ливерпуль Челси 1:2 Ливерпуль Наполи 2:0 Ливерпуль Ливерпуль 3:1 Ньюкасл
Уотфорд Последние 20 матчей: +4 =6 -10
Уотфорд 0:0 Кристал Пэлас Лестер 2:0 Уотфорд Саутгемптон 2:1 Уотфорд Уотфорд 0:3 Бёрнли
Норвич 0:2 Уотфорд Уотфорд 1:2 Челси Эвертон 2:0 Уотфорд Уотфорд 0:0 Борнмут Тоттенхэм 1:1 Уотфорд Уотфорд 0:0 Шеффилд Юнайтед Вулверхэмптон 2:0 Уотфорд Уотфорд 2:1 Суонси Манчестер Сити 8:0 Уотфорд Уотфорд 2:2 Арсенал Ньюкасл 1:1 Уотфорд Уотфорд 3:0 Ковентри Уотфорд 1:3 Вест Хэм Эвертон 1:0 Уотфорд Уотфорд 0:3 Брайтон Уотфорд 2:1 Реал Сосьедад

Последние игры между собой

Ливерпуль: победы: 6, ничьи: 1, поражения: 1
Уотфорд: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 6
Ливерпуль 5:0 Уотфорд Премьер-лига Уотфорд 0:3 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 5:0 Уотфорд Премьер-лига Уотфорд 3:3 Ливерпуль Премьер-лига
Уотфорд 0:1 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 6:1 Уотфорд Премьер-лига Ливерпуль 2:0 Уотфорд Премьер-лига Уотфорд 3:0 Ливерпуль Премьер-лига
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 16 15 1 0 40 - 14 46
2. Лестер Заявка 16 12 2 2 39 - 10 38
3. Манчестер Сити Заявка 16 10 2 4 44 - 19 32
4. Челси Заявка 16 9 2 5 31 - 24 29
5. Манчестер Юнайтед Заявка 16 6 6 4 25 - 19 24
6. Вулверхэмптон Заявка 16 5 9 2 23 - 19 24
7. Тоттенхэм Заявка 16 6 5 5 30 - 23 23
8. Кристал Пэлас Заявка 16 6 4 6 14 - 18 22
9. Ньюкасл Заявка 16 6 4 6 17 - 23 22
10. Шеффилд Юнайтед Заявка 16 5 7 4 19 - 16 22
11. Арсенал Заявка 16 5 7 4 24 - 24 22
12. Брайтон Заявка 16 5 4 7 20 - 24 19
13. Бёрнли Заявка 16 5 3 8 21 - 29 18
14. Эвертон Заявка 16 5 2 9 19 - 28 17
15. Борнмут Заявка 16 4 4 8 18 - 24 16
16. Вест Хэм Заявка 16 4 4 8 18 - 28 16
17. Астон Вилла Заявка 16 4 3 9 23 - 28 15
18. Саутгемптон Заявка 16 4 3 9 18 - 35 15
19. Норвич Заявка 16 3 2 11 17 - 34 11
20. Уотфорд Заявка 16 1 6 9 9 - 30 9
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Ливерпуль - Уотфорд

    До начала игры, которая состоится 14.12.2019, осталось 2 дня 14 часов 45 минут.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.


    • Новости
    Прогнозы на матч Ливерпуль - Уотфорд
    Ливерпуль
    95.9% (47)
    Ничья
    2% (1)
    Уотфорд
    2% (1)
    2:0 Ливерпуль
    36.7% (18)
    3:0 Ливерпуль
    22.4% (11)
    3:1 Ливерпуль
    16.3% (8)
    2:1 Ливерпуль
    8.2% (4)
    4:0 Ливерпуль
    6.1% (3)
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