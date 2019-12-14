Англия: Премьер-лига 2019-2020
41' Желтая карточкаЖоэлинтон
1:0
58' ГолВуд Крис
59' Желтая карточкаКэрролл Эндрю
1
Поуп
Ник
6
Ми
Бен
23
Питерс
Эрик
18
Вествуд
Эшли
11
Макнил
Дуайт
9
Вуд
Крис
10
Барнс
Эшли
14
Хейден
Исаак
- Основной состав
-
1 Поуп НикВратарь
- Защитник
- Защитник
-
6 Ми БенЗащитник
-
23 Питерс ЭрикЗащитник
- Полузащитник
-
18 Вествуд ЭшлиПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Макнил ДуайтПолузащитник
-
9 Вуд КрисНападающий
-
10 Барнс ЭшлиНападающий
- Запасные игроки
-
20 Харт ДжоВратарь
- Защитник
-
25 Леннон АаронПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
27 Выдра МатейНападающий
-
Главный тренер: Дайч Шон
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Хейден ИсаакПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Крафт ЭмильЗащитник
- Полузащитник
-
12 Гейл ДуайтНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Брюс Стив
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
Ход матча
41'
58'
1:0
59'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
4 Удары по воротам 0
-
3 Удары в створ 6
-
4 Угловые 3
-
3 Офсайды 1
-
14 Нарушения правил 12
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 2
-
44 Владение мячом, % 56
Предыдущие игры
Бёрнли Последние 20 матчей: +7 =4 -9Тоттенхэм 5:0 Бёрнли Бёрнли 1:4 Манчестер Сити Бёрнли 0:2 Кристал Пэлас Уотфорд 0:3 Бёрнли
Бёрнли 3:0 Вест Хэм Шеффилд Юнайтед 3:0 Бёрнли Бёрнли 2:4 Челси Лестер 2:1 Бёрнли Бёрнли 1:0 Эвертон Астон Вилла 2:2 Бёрнли Бёрнли 2:0 Норвич Брайтон 1:1 Бёрнли Бёрнли 0:3 Ливерпуль Бёрнли 1:3 Сандерленд Вулверхэмптон 1:1 Бёрнли Арсенал 2:1 Бёрнли Бёрнли 3:0 Саутгемптон Бёрнли 2:0 Парма Бёрнли 6:1 Ницца Уиган 2:2 Бёрнли
Ньюкасл Последние 20 матчей: +8 =4 -8Ньюкасл 2:1 Саутгемптон Шеффилд Юнайтед 0:2 Ньюкасл Ньюкасл 2:2 Манчестер Сити Астон Вилла 2:0 Ньюкасл
Ньюкасл 2:1 Борнмут Вест Хэм 2:3 Ньюкасл Ньюкасл 1:1 Вулверхэмптон Челси 1:0 Ньюкасл Ньюкасл 1:0 Манчестер Юнайтед Лестер 5:0 Ньюкасл Ньюкасл 0:0 Брайтон Ливерпуль 3:1 Ньюкасл Ньюкасл 1:1 Уотфорд Ньюкасл 1:1 Лестер Тоттенхэм 0:1 Ньюкасл Норвич 3:1 Ньюкасл Ньюкасл 0:1 Арсенал Ньюкасл 2:1 Сент-Этьен Хиберниан 1:3 Ньюкасл Престон Норт Энд 2:1 Ньюкасл
Последние игры между собой
Бёрнли: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 2
Ньюкасл: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 1
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|17
|16
|1
|0
|42 - 14
|49
|2.
|Лестер
|Заявка
|17
|12
|3
|2
|40 - 11
|39
|3.
|Манчестер Сити
|Заявка
|16
|10
|2
|4
|44 - 19
|32
|4.
|Челси
|Заявка
|17
|9
|2
|6
|31 - 25
|29
|5.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|17
|6
|7
|4
|21 - 16
|25
|6.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|16
|6
|6
|4
|25 - 19
|24
|7.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|16
|5
|9
|2
|23 - 19
|24
|8.
|Тоттенхэм
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|30 - 23
|23
|9.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|14 - 18
|22
|10.
|Арсенал
|Заявка
|16
|5
|7
|4
|24 - 24
|22
|11.
|Ньюкасл
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|17 - 24
|22
|12.
|Бёрнли
|Заявка
|17
|6
|3
|8
|22 - 29
|21
|13.
|Брайтон
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|20 - 24
|19
|14.
|Борнмут
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|19 - 24
|19
|15.
|Эвертон
|Заявка
|16
|5
|2
|9
|19 - 28
|17
|16.
|Вест Хэм
|Заявка
|16
|4
|4
|8
|18 - 28
|16
|17.
|Саутгемптон
|Заявка
|16
|4
|3
|9
|18 - 35
|15
|18.
|Астон Вилла
|Заявка
|17
|4
|3
|10
|23 - 30
|15
|19.
|Норвич
|Заявка
|17
|3
|3
|11
|18 - 35
|12
|20.
|Уотфорд
|Заявка
|17
|1
|6
|10
|9 - 32
|9
Бёрнли
41.5% (59)
Ничья
42.3% (60)
Ньюкасл
16.2% (23)
1:1 Ничья
40.1% (57)
2:1 Бёрнли
20.4% (29)
1:0 Бёрнли
17.6% (25)
1:2 Ньюкасл
9.2% (13)
0:1 Ньюкасл
3.5% (5)
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