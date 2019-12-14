Англия: Премьер-лига 2019-2020

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

49' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

49' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

48' Хорошо играет на выходе Поуп Ник - мяч в ее руках

48' Лонгстафф Шон навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

47' Тарковски Джеймс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

47' Игрок из команды Ньюкасл вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

46' Вествуд Эшли из команды Бёрнли направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

46' Бёрнли вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

45' Шёр Фабиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

45' Вествуд Эшли навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

41' Жоэлинтон получил желтую карточку от судьи

40' Обе команды не могут вскрыть оборону друг друга

39' Шёр Фабиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

38' Матч возобновится спорным мячом

38' Ох, нехорошо это выглядит. Тарковски Джеймс получил травму и медбригада забирает его с поля.

36' Тарковски Джеймс на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

36' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

34' Бёрнли вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

34' Манкильо Хави выносит мяч и сбавляет давление на ворота

34' Матч возобновится спорным мячом

33' Ох, нехорошо это выглядит. Шёр Фабиан получил травму и медбригада забирает его с поля.

32' Шёр Фабиан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

32' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

31' Хорошо играет на выходе Поуп Ник - мяч в ее руках

31' Бардсли Филипп выносит мяч и сбавляет давление на ворота

30' Питерс Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

30' Лонгстафф Шон навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

28' Ньюкасл вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

28' Тарковски Джеймс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

27' Бардсли Филипп предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

25' Удар от ворот произведет Бёрнли

25' Хейден Исаак не смог попасть в створ ударом издали

20' Вествуд Эшли навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

19' Удар от ворот произведет Бёрнли

19' Хейден Исаак навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

17' Бёрнли вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

17' Макнил Дуайт из команды Бёрнли пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.

14' Фернандес Федерико предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

14' После проверки VAR рефери не стал менять решения - Бёрнли пробьет пенальти!

14' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

13' Удар от ворот произведет Ньюкасл

11' Хорошая попытка от Вуд Крис , был неплохой удар, но вратарь спас

10' Удар от ворот произведет Бёрнли

9' Ньюкасл вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

8' Ньюкасл вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

6' Удар от ворот произведет Бёрнли

6' Матч возобновлен

5' Ох, нехорошо это выглядит. Бардсли Филипп получил травму и медбригада забирает его с поля.

5' Бардсли Филипп на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

5' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

4' Виллемс Джетро выносит мяч и сбавляет давление на ворота

4' Корк Джек навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Бёрнли начинает с центра поля