Англия: Премьер-лига 2019-2020

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  4. Премьер-лига 2019-2020
Бёрнли
1:0
Конец матча

Стадион: Зрители: 19798
Ньюкасл
0'
41' Желтая карточка
Жоэлинтон
1:0
58' Гол
Вуд Крис
59' Желтая карточка
Кэрролл Эндрю
90'+5
1
Поуп
Ник
26
Бардсли
Филипп
5
Тарковски
Джеймс
6
Ми
Бен
23
Питерс
Эрик
13
Хендрик
Джефф
18
Вествуд
Эшли
4
Корк
Джек
11
Макнил
Дуайт
9
Вуд
Крис
10
Барнс
Эшли
1
Дубравка
Мартин
18
Фернандес
Федерико
5
Шёр
Фабиан
3
Дамметт
Пол
19
Манкильо
Хави
14
Хейден
Исаак
36
Лонгстафф
Шон
15
Виллемс
Джетро
30
Атсу
Кристиан
7
Кэрролл
Эндрю
9
Жоэлинтон
Бёрнли
4-4-2
Ньюкасл
3-4-3

Ход матча

41'
 
Жоэлинтон
58'
Вуд Крис
(Вествуд Эшли)
1:0
59'
 
Кэрролл Эндрю
71'
 
Гейл Дуайт
Виллемс Джетро
80'
 
Муто Йосинори
Атсу Кристиан
85'
Родригес Джей
Вуд Крис
 

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 4 Удары по воротам 0
  • 3 Удары в створ 6
  • 4 Угловые 3
  • 3 Офсайды 1
  • 14 Нарушения правил 12
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 2
  • 44 Владение мячом, % 56

Предыдущие игры

Бёрнли Последние 20 матчей: +7 =4 -9
Тоттенхэм 5:0 Бёрнли Бёрнли 1:4 Манчестер Сити Бёрнли 0:2 Кристал Пэлас Уотфорд 0:3 Бёрнли
Бёрнли 3:0 Вест Хэм Шеффилд Юнайтед 3:0 Бёрнли Бёрнли 2:4 Челси Лестер 2:1 Бёрнли Бёрнли 1:0 Эвертон Астон Вилла 2:2 Бёрнли Бёрнли 2:0 Норвич Брайтон 1:1 Бёрнли Бёрнли 0:3 Ливерпуль Бёрнли 1:3 Сандерленд Вулверхэмптон 1:1 Бёрнли Арсенал 2:1 Бёрнли Бёрнли 3:0 Саутгемптон Бёрнли 2:0 Парма Бёрнли 6:1 Ницца Уиган 2:2 Бёрнли
Ньюкасл Последние 20 матчей: +8 =4 -8
Ньюкасл 2:1 Саутгемптон Шеффилд Юнайтед 0:2 Ньюкасл Ньюкасл 2:2 Манчестер Сити Астон Вилла 2:0 Ньюкасл
Ньюкасл 2:1 Борнмут Вест Хэм 2:3 Ньюкасл Ньюкасл 1:1 Вулверхэмптон Челси 1:0 Ньюкасл Ньюкасл 1:0 Манчестер Юнайтед Лестер 5:0 Ньюкасл Ньюкасл 0:0 Брайтон Ливерпуль 3:1 Ньюкасл Ньюкасл 1:1 Уотфорд Ньюкасл 1:1 Лестер Тоттенхэм 0:1 Ньюкасл Норвич 3:1 Ньюкасл Ньюкасл 0:1 Арсенал Ньюкасл 2:1 Сент-Этьен Хиберниан 1:3 Ньюкасл Престон Норт Энд 2:1 Ньюкасл

Последние игры между собой

Бёрнли: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 2
Ньюкасл: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 1
Ньюкасл 2:0 Бёрнли Премьер-лига Бёрнли 1:2 Ньюкасл Премьер-лига Ньюкасл 1:1 Бёрнли Премьер-лига Бёрнли 1:0 Ньюкасл Премьер-лига
Ньюкасл 3:3 Бёрнли Премьер-лига Бёрнли 1:1 Ньюкасл Премьер-лига
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 17 16 1 0 42 - 14 49
2. Лестер Заявка 17 12 3 2 40 - 11 39
3. Манчестер Сити Заявка 16 10 2 4 44 - 19 32
4. Челси Заявка 17 9 2 6 31 - 25 29
5. Шеффилд Юнайтед Заявка 17 6 7 4 21 - 16 25
6. Манчестер Юнайтед Заявка 16 6 6 4 25 - 19 24
7. Вулверхэмптон Заявка 16 5 9 2 23 - 19 24
8. Тоттенхэм Заявка 16 6 5 5 30 - 23 23
9. Кристал Пэлас Заявка 16 6 4 6 14 - 18 22
10. Арсенал Заявка 16 5 7 4 24 - 24 22
11. Ньюкасл Заявка 17 6 4 7 17 - 24 22
12. Бёрнли Заявка 17 6 3 8 22 - 29 21
13. Брайтон Заявка 16 5 4 7 20 - 24 19
14. Борнмут Заявка 17 5 4 8 19 - 24 19
15. Эвертон Заявка 16 5 2 9 19 - 28 17
16. Вест Хэм Заявка 16 4 4 8 18 - 28 16
17. Саутгемптон Заявка 16 4 3 9 18 - 35 15
18. Астон Вилла Заявка 17 4 3 10 23 - 30 15
19. Норвич Заявка 17 3 3 11 18 - 35 12
20. Уотфорд Заявка 17 1 6 10 9 - 32 9
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Turf Moor. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Бёрнли 1:0 Ньюкасл
Бёрнли
41.5% (59)
Ничья
42.3% (60)
Ньюкасл
16.2% (23)
1:1 Ничья
40.1% (57)
2:1 Бёрнли
20.4% (29)
1:0 Бёрнли
17.6% (25)
1:2 Ньюкасл
9.2% (13)
0:1 Ньюкасл
3.5% (5)
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