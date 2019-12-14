Англия: Премьер-лига 2019-2020
Саутгемптон
0:1
Второй тайм: 86'
Стадион: Сент-Мэрис
Вест Хэм
37' Желтая карточкаХёйбьерг Пьер-Эмиль
0:1
37' ГолАлле Себастьян
45' Желтая карточкаСнодграсс Роберт
52' Undefined phrase: football_event_Антонио Майкл
56' Желтая карточкаФредерикс Райан
35
Беднарек
Ян
25
Мартин
Дэвид
41
Райс
Деклан
16
Ноубл
Марк
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
35 Беднарек ЯнЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
28 Ганн ЭнгусВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Ромеу ОриольПолузащитник
-
10 Адамс ЧеНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Хазенхюттль Ральф
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Не уточняется
- Основной состав
-
25 Мартин ДэвидВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
41 Райс ДекланПолузащитник
-
16 Ноубл МаркПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
23 Диоп ИссаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Пеллегрини Мануэль
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
Ход матча
37'
0:1
45'
52'
56'
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
1 Удары по воротам 5
-
8 Удары в створ 2
-
4 Угловые 8
-
3 Офсайды 2
-
9 Нарушения правил 11
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 2
-
49 Владение мячом, % 51
Предыдущие игры
Саутгемптон Последние 20 матчей: +7 =3 -10Ньюкасл 2:1 Саутгемптон Саутгемптон 2:1 Норвич Саутгемптон 2:1 Уотфорд Арсенал 2:2 Саутгемптон
Саутгемптон 1:2 Эвертон Манчестер Сити 2:1 Саутгемптон Манчестер Сити 3:1 Саутгемптон Саутгемптон 0:9 Лестер Вулверхэмптон 1:1 Саутгемптон Саутгемптон 1:4 Челси Тоттенхэм 2:1 Саутгемптон Портсмут 0:4 Саутгемптон Саутгемптон 1:3 Борнмут Шеффилд Юнайтед 0:1 Саутгемптон Саутгемптон 1:1 Манчестер Юнайтед Фулхэм 0:1 Саутгемптон Брайтон 0:2 Саутгемптон Саутгемптон 1:2 Ливерпуль Бёрнли 3:0 Саутгемптон Саутгемптон 2:0 Кёльн
Вест Хэм Последние 20 матчей: +6 =5 -9Вест Хэм 1:3 Арсенал Вулверхэмптон 2:0 Вест Хэм Челси 0:1 Вест Хэм Вест Хэм 2:3 Тоттенхэм
Бёрнли 3:0 Вест Хэм Вест Хэм 2:3 Ньюкасл Вест Хэм 1:1 Шеффилд Юнайтед Эвертон 2:0 Вест Хэм Вест Хэм 1:2 Кристал Пэлас Борнмут 2:2 Вест Хэм Оксфорд Юнайтед 4:0 Вест Хэм Вест Хэм 2:0 Манчестер Юнайтед Астон Вилла 0:0 Вест Хэм Вест Хэм 2:0 Норвич Ньюпорт 0:2 Вест Хэм Уотфорд 1:3 Вест Хэм Брайтон 1:1 Вест Хэм Вест Хэм 0:5 Манчестер Сити Вест Хэм 2:2 Атлетик Б Герта 3:5 Вест Хэм
Последние игры между собой
Саутгемптон: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 7
Вест Хэм: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 5
Саутгемптон 1:3 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 0:3 Саутгемптон Премьер-лига Саутгемптон 1:0 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 2:1 Саутгемптон Премьер-лига Саутгемптон 0:0 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 1:3 Саутгемптон Премьер-лига Вест Хэм 3:1 Саутгемптон Премьер-лига Саутгемптон 0:0 Вест Хэм Премьер-лига Саутгемптон 1:1 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 4:1 Саутгемптон Премьер-лига Вест Хэм 1:1 Саутгемптон Саутгемптон 1:0 Вест Хэм Саутгемптон 2:2 Вест Хэм Товарищеские матчи
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|17
|16
|1
|0
|42 - 14
|49
|2.
|Лестер
|Заявка
|17
|12
|3
|2
|40 - 11
|39
|3.
|Манчестер Сити
|Заявка
|16
|10
|2
|4
|44 - 19
|32
|4.
|Челси
|Заявка
|17
|9
|2
|6
|31 - 25
|29
|5.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|17
|6
|7
|4
|21 - 16
|25
|6.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|16
|6
|6
|4
|25 - 19
|24
|7.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|16
|5
|9
|2
|23 - 19
|24
|8.
|Тоттенхэм
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|30 - 23
|23
|9.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|14 - 18
|22
|10.
|Арсенал
|Заявка
|16
|5
|7
|4
|24 - 24
|22
|11.
|Ньюкасл
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|17 - 24
|22
|12.
|Бёрнли
|Заявка
|17
|6
|3
|8
|22 - 29
|21
|13.
|Брайтон
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|20 - 24
|19
|14.
|Борнмут
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|19 - 24
|19
|15.
|Вест Хэм
|1:0 Заявка
|17
|5
|4
|8
|19 - 28
|19
|16.
|Эвертон
|Заявка
|16
|5
|2
|9
|19 - 28
|17
|17.
|Астон Вилла
|Заявка
|17
|4
|3
|10
|23 - 30
|15
|18.
|Саутгемптон
|0:1 Заявка
|17
|4
|3
|10
|18 - 36
|15
|19.
|Норвич
|Заявка
|17
|3
|3
|11
|18 - 35
|12
|20.
|Уотфорд
|Заявка
|17
|1
|6
|10
|9 - 32
|9
Саутгемптон
50% (72)
Ничья
32.6% (47)
Вест Хэм
17.4% (25)
2:1 Саутгемптон
33.3% (48)
1:1 Ничья
26.4% (38)
1:2 Вест Хэм
13.9% (20)
1:0 Саутгемптон
11.1% (16)
2:2 Ничья
6.3% (9)
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