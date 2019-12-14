Англия: Премьер-лига 2019-2020

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  4. Премьер-лига 2019-2020
Саутгемптон
0:1
Второй тайм: 86'

Стадион:
Вест Хэм
0'
37' Желтая карточка
Хёйбьерг Пьер-Эмиль
0:1
37' Гол
Алле Себастьян
45' Желтая карточка
Снодграсс Роберт
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Антонио Майкл
56' Желтая карточка
Фредерикс Райан
86'
1
Маккарти
Алекс
2
Седрик
Соареш
5
Стивенс
Джек
35
Беднарек
Ян
21
Бертранд
Райан
12
Дженепо
Мусса
16
Уорд-Праус
Джеймс
23
Хёйбьерг
Пьер-Эмиль
22
Редмонд
Натан
7
Лонг
Шейн
9
Ингс
Дэнни
25
Мартин
Дэвид
24
Фредерикс
Райан
4
Бальбуэна
Фабиан
21
Огбонна
Анджело
3
Крессуэлл
Арон
11
Снодграсс
Роберт
41
Райс
Деклан
16
Ноубл
Марк
18
Форнальс
Пабло
22
Алле
Себастьян
30
Антонио
Майкл
Саутгемптон
4-4-2
Вест Хэм
4-4-2

Ход матча

37'
Хёйбьерг Пьер-Эмиль
 
37'
0:1
Алле Себастьян
(Форнальс Пабло)
45'
 
Снодграсс Роберт
46'
Ромеу Ориоль
Редмонд Натан
 
52'
 
Антонио Майкл
56'
 
Фредерикс Райан
73'
 
Ярмоленко Андрей
Снодграсс Роберт
80'
 
Карлос Санчес
Алле Себастьян
84'
Армстронг Стюарт
Лонг Шейн
 

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 1 Удары по воротам 5
  • 8 Удары в створ 2
  • 4 Угловые 8
  • 3 Офсайды 2
  • 9 Нарушения правил 11
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 2
  • 49 Владение мячом, % 51

Предыдущие игры

Саутгемптон Последние 20 матчей: +7 =3 -10
Ньюкасл 2:1 Саутгемптон Саутгемптон 2:1 Норвич Саутгемптон 2:1 Уотфорд Арсенал 2:2 Саутгемптон
Саутгемптон 1:2 Эвертон Манчестер Сити 2:1 Саутгемптон Манчестер Сити 3:1 Саутгемптон Саутгемптон 0:9 Лестер Вулверхэмптон 1:1 Саутгемптон Саутгемптон 1:4 Челси Тоттенхэм 2:1 Саутгемптон Портсмут 0:4 Саутгемптон Саутгемптон 1:3 Борнмут Шеффилд Юнайтед 0:1 Саутгемптон Саутгемптон 1:1 Манчестер Юнайтед Фулхэм 0:1 Саутгемптон Брайтон 0:2 Саутгемптон Саутгемптон 1:2 Ливерпуль Бёрнли 3:0 Саутгемптон Саутгемптон 2:0 Кёльн
Вест Хэм Последние 20 матчей: +6 =5 -9
Вест Хэм 1:3 Арсенал Вулверхэмптон 2:0 Вест Хэм Челси 0:1 Вест Хэм Вест Хэм 2:3 Тоттенхэм
Бёрнли 3:0 Вест Хэм Вест Хэм 2:3 Ньюкасл Вест Хэм 1:1 Шеффилд Юнайтед Эвертон 2:0 Вест Хэм Вест Хэм 1:2 Кристал Пэлас Борнмут 2:2 Вест Хэм Оксфорд Юнайтед 4:0 Вест Хэм Вест Хэм 2:0 Манчестер Юнайтед Астон Вилла 0:0 Вест Хэм Вест Хэм 2:0 Норвич Ньюпорт 0:2 Вест Хэм Уотфорд 1:3 Вест Хэм Брайтон 1:1 Вест Хэм Вест Хэм 0:5 Манчестер Сити Вест Хэм 2:2 Атлетик Б Герта 3:5 Вест Хэм

Последние игры между собой

Саутгемптон: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 7
Вест Хэм: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 5
Вест Хэм 3:0 Саутгемптон Премьер-лига Саутгемптон 1:2 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 3:0 Саутгемптон Премьер-лига Саутгемптон 3:2 Вест Хэм Премьер-лига
Саутгемптон 1:3 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 0:3 Саутгемптон Премьер-лига Саутгемптон 1:0 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 2:1 Саутгемптон Премьер-лига Саутгемптон 0:0 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 1:3 Саутгемптон Премьер-лига Вест Хэм 3:1 Саутгемптон Премьер-лига Саутгемптон 0:0 Вест Хэм Премьер-лига Саутгемптон 1:1 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 4:1 Саутгемптон Премьер-лига Вест Хэм 1:1 Саутгемптон Саутгемптон 1:0 Вест Хэм Саутгемптон 2:2 Вест Хэм Товарищеские матчи
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 17 16 1 0 42 - 14 49
2. Лестер Заявка 17 12 3 2 40 - 11 39
3. Манчестер Сити Заявка 16 10 2 4 44 - 19 32
4. Челси Заявка 17 9 2 6 31 - 25 29
5. Шеффилд Юнайтед Заявка 17 6 7 4 21 - 16 25
6. Манчестер Юнайтед Заявка 16 6 6 4 25 - 19 24
7. Вулверхэмптон Заявка 16 5 9 2 23 - 19 24
8. Тоттенхэм Заявка 16 6 5 5 30 - 23 23
9. Кристал Пэлас Заявка 16 6 4 6 14 - 18 22
10. Арсенал Заявка 16 5 7 4 24 - 24 22
11. Ньюкасл Заявка 17 6 4 7 17 - 24 22
12. Бёрнли Заявка 17 6 3 8 22 - 29 21
13. Брайтон Заявка 16 5 4 7 20 - 24 19
14. Борнмут Заявка 17 5 4 8 19 - 24 19
15. Вест Хэм 1:0 Заявка 17 5 4 8 19 - 28 19
16. Эвертон Заявка 16 5 2 9 19 - 28 17
17. Астон Вилла Заявка 17 4 3 10 23 - 30 15
18. Саутгемптон 0:1 Заявка 17 4 3 10 18 - 36 15
19. Норвич Заявка 17 3 3 11 18 - 35 12
20. Уотфорд Заявка 17 1 6 10 9 - 32 9
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на St. Mary's Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Саутгемптон 0:1 Вест Хэм
Саутгемптон
50% (72)
Ничья
32.6% (47)
Вест Хэм
17.4% (25)
2:1 Саутгемптон
33.3% (48)
1:1 Ничья
26.4% (38)
1:2 Вест Хэм
13.9% (20)
1:0 Саутгемптон
11.1% (16)
2:2 Ничья
6.3% (9)
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