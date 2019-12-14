Англия: Премьер-лига 2019-2020

НЕТ ГОЛА! - Судья сначала засчитал гол, но, посмотрев повтор через систему VAR, отменил его.

Какая игра! Обе команды сыграли качественно и остро.

Первый тайм

48' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

48' Команда Вест Хэм играла лучше в этом тайме.

47' Снодграсс Роберт - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

47' Вест Хэм вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

46' Саутгемптон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

45' Бальбуэна Фабиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

41' Саутгемптон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

41' Саутгемптон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

40' Удар от ворот произведет Саутгемптон

37' Г О О О О Л - Алле Себастьян изменил счет на табло!

37' Хёйбьерг Пьер-Эмиль - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

35' Плохо играет Райс Деклан - неудачный вынос, и мяч у соперниц

35' Саутгемптон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

34' Саутгемптон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

33' Саутгемптон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

31' Вест Хэм вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

30' Маккарти Алекс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

29' Седрик Соареш предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

28' Удар от ворот произведет Саутгемптон

27' Саутгемптон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

27' После проверки VAR рефери не стал менять решения - Вест Хэм пробьет пенальти!

26' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

24' Седрик Соареш пыталась отличиться, но мяч был далеко от ворот.

23' Вест Хэм вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

22' Саутгемптон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

21' Вест Хэм вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

21' О, нет. Из многообещающей позиции Седрик Соареш из команды Саутгемптон наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.

20' Вест Хэм вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

20' Матч возобновлен

19' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

18' Вест Хэм вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

15' Вест Хэм вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

14' Вест Хэм вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

13' Саутгемптон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

11' Огбонна Анджело выносит мяч и сбавляет давление на ворота

11' Алле Себастьян выносит мяч и сбавляет давление на ворота

10' Саутгемптон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

10' Саутгемптон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

9' Стивенс Джек выносит мяч и сбавляет давление на ворота

8' Беднарек Ян предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

8' Форнальс Пабло наносит удар, но после ее удара мяч от рикошета улетел мимо ворот.

7' Редмонд Натан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

7' Ноубл Марк делает скидку назад вдоль ворот

7' Стивенс Джек выносит мяч и сбавляет давление на ворота

6' Вест Хэм вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

6' Вест Хэм вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

6' Бальбуэна Фабиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

5' Вест Хэм вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

5' Удар от ворот произведет Саутгемптон

4' Вест Хэм вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

4' Саутгемптон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

3' Вест Хэм вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

2' Снодграсс Роберт навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Саутгемптон начинает с центра поля