Англия: Премьер-лига 2019-2020

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Лестер
 
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Стадион:
Норвич

Предыдущие игры

Лестер Последние 20 матчей: +16 =2 -2
Астон Вилла 1:4 Лестер Лестер 2:0 Уотфорд Лестер 2:1 Эвертон Брайтон 0:2 Лестер
Лестер 2:0 Арсенал Кристал Пэлас 0:2 Лестер Бёртон 1:3 Лестер Саутгемптон 0:9 Лестер Лестер 2:1 Бёрнли Ливерпуль 2:1 Лестер Лестер 5:0 Ньюкасл Лутон Таун 0:4 Лестер Лестер 2:1 Тоттенхэм Манчестер Юнайтед 1:0 Лестер Лестер 3:1 Борнмут Ньюкасл 1:1 Лестер Шеффилд Юнайтед 1:2 Лестер Челси 1:1 Лестер Лестер 0:0 Вулверхэмптон Лестер 2:1 Аталанта
Норвич Последние 20 матчей: +5 =2 -13
Норвич 1:2 Шеффилд Юнайтед Саутгемптон 2:1 Норвич Норвич 2:2 Арсенал Эвертон 0:2 Норвич
Норвич 0:2 Уотфорд Брайтон 2:0 Норвич Норвич 1:3 Манчестер Юнайтед Борнмут 0:0 Норвич Норвич 1:5 Астон Вилла Кристал Пэлас 2:0 Норвич Бёрнли 2:0 Норвич Норвич 3:2 Манчестер Сити Вест Хэм 2:0 Норвич Кроули Таун 1:0 Норвич Норвич 2:3 Челси Норвич 3:1 Ньюкасл Ливерпуль 4:1 Норвич Норвич 1:0 Тулуза Норвич 1:4 Аталанта Лутон Таун 1:5 Норвич

Последние игры между собой

Лестер: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 2
Норвич: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 4
Лестер 1:0 Норвич Премьер-лига Норвич 1:2 Лестер Премьер-лига Норвич 1:2 Лестер Кубок Лестер 2:3 Норвич
Норвич 4:3 Лестер Лестер 4:0 Норвич Норвич 0:0 Лестер
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 16 15 1 0 40 - 14 46
2. Лестер Заявка 16 12 2 2 39 - 10 38
3. Манчестер Сити Заявка 16 10 2 4 44 - 19 32
4. Челси Заявка 16 9 2 5 31 - 24 29
5. Манчестер Юнайтед Заявка 16 6 6 4 25 - 19 24
6. Вулверхэмптон Заявка 16 5 9 2 23 - 19 24
7. Тоттенхэм Заявка 16 6 5 5 30 - 23 23
8. Кристал Пэлас Заявка 16 6 4 6 14 - 18 22
9. Ньюкасл Заявка 16 6 4 6 17 - 23 22
10. Шеффилд Юнайтед Заявка 16 5 7 4 19 - 16 22
11. Арсенал Заявка 16 5 7 4 24 - 24 22
12. Брайтон Заявка 16 5 4 7 20 - 24 19
13. Бёрнли Заявка 16 5 3 8 21 - 29 18
14. Эвертон Заявка 16 5 2 9 19 - 28 17
15. Борнмут Заявка 16 4 4 8 18 - 24 16
16. Вест Хэм Заявка 16 4 4 8 18 - 28 16
17. Астон Вилла Заявка 16 4 3 9 23 - 28 15
18. Саутгемптон Заявка 16 4 3 9 18 - 35 15
19. Норвич Заявка 16 3 2 11 17 - 34 11
20. Уотфорд Заявка 16 1 6 9 9 - 30 9
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Лестер - Норвич

    До начала игры, которая состоится 14.12.2019, осталось 2 дня 17 часов 14 минут.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.


    • Прогнозы на матч Лестер - Норвич
    Лестер
    90.2% (37)
    Ничья
    7.3% (3)
    Норвич
    2.4% (1)
    2:0 Лестер
    34.1% (14)
    2:1 Лестер
    26.8% (11)
    1:0 Лестер
    12.2% (5)
    3:1 Лестер
    12.2% (5)
    1:1 Ничья
    7.3% (3)
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