Англия: Премьер-лига 2019-2020
Лестер
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Стадион: Кинг Пауэр
Норвич
Предыдущие игры
Лестер Последние 20 матчей: +16 =2 -2Астон Вилла 1:4 Лестер Лестер 2:0 Уотфорд Лестер 2:1 Эвертон Брайтон 0:2 Лестер
Лестер 2:0 Арсенал Кристал Пэлас 0:2 Лестер Бёртон 1:3 Лестер Саутгемптон 0:9 Лестер Лестер 2:1 Бёрнли Ливерпуль 2:1 Лестер Лестер 5:0 Ньюкасл Лутон Таун 0:4 Лестер Лестер 2:1 Тоттенхэм Манчестер Юнайтед 1:0 Лестер Лестер 3:1 Борнмут Ньюкасл 1:1 Лестер Шеффилд Юнайтед 1:2 Лестер Челси 1:1 Лестер Лестер 0:0 Вулверхэмптон Лестер 2:1 Аталанта
Норвич Последние 20 матчей: +5 =2 -13Норвич 1:2 Шеффилд Юнайтед Саутгемптон 2:1 Норвич Норвич 2:2 Арсенал Эвертон 0:2 Норвич
Норвич 0:2 Уотфорд Брайтон 2:0 Норвич Норвич 1:3 Манчестер Юнайтед Борнмут 0:0 Норвич Норвич 1:5 Астон Вилла Кристал Пэлас 2:0 Норвич Бёрнли 2:0 Норвич Норвич 3:2 Манчестер Сити Вест Хэм 2:0 Норвич Кроули Таун 1:0 Норвич Норвич 2:3 Челси Норвич 3:1 Ньюкасл Ливерпуль 4:1 Норвич Норвич 1:0 Тулуза Норвич 1:4 Аталанта Лутон Таун 1:5 Норвич
Последние игры между собой
Лестер: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 2
Норвич: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 4
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|16
|15
|1
|0
|40 - 14
|46
|2.
|Лестер
|Заявка
|16
|12
|2
|2
|39 - 10
|38
|3.
|Манчестер Сити
|Заявка
|16
|10
|2
|4
|44 - 19
|32
|4.
|Челси
|Заявка
|16
|9
|2
|5
|31 - 24
|29
|5.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|16
|6
|6
|4
|25 - 19
|24
|6.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|16
|5
|9
|2
|23 - 19
|24
|7.
|Тоттенхэм
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|30 - 23
|23
|8.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|14 - 18
|22
|9.
|Ньюкасл
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|17 - 23
|22
|10.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|16
|5
|7
|4
|19 - 16
|22
|11.
|Арсенал
|Заявка
|16
|5
|7
|4
|24 - 24
|22
|12.
|Брайтон
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|20 - 24
|19
|13.
|Бёрнли
|Заявка
|16
|5
|3
|8
|21 - 29
|18
|14.
|Эвертон
|Заявка
|16
|5
|2
|9
|19 - 28
|17
|15.
|Борнмут
|Заявка
|16
|4
|4
|8
|18 - 24
|16
|16.
|Вест Хэм
|Заявка
|16
|4
|4
|8
|18 - 28
|16
|17.
|Астон Вилла
|Заявка
|16
|4
|3
|9
|23 - 28
|15
|18.
|Саутгемптон
|Заявка
|16
|4
|3
|9
|18 - 35
|15
|19.
|Норвич
|Заявка
|16
|3
|2
|11
|17 - 34
|11
|20.
|Уотфорд
|Заявка
|16
|1
|6
|9
|9 - 30
|9
Лестер
90.2% (37)
Ничья
7.3% (3)
Норвич
2.4% (1)
2:0 Лестер
34.1% (14)
2:1 Лестер
26.8% (11)
1:0 Лестер
12.2% (5)
3:1 Лестер
12.2% (5)
1:1 Ничья
7.3% (3)
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