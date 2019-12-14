Англия: Премьер-лига 2019-2020
Шеффилд Юнайтед
2:0
Конец матча
Стадион: Брэмолл Лейн Зрители: 30396
Астон Вилла
12' Желтая карточкаНорвуд Оливер
16' Желтая карточкаФлек Джон
1:0
50' ГолФлек Джон
64' Желтая карточкаХаус Кортни
69' Желтая карточкаТаргет Мэтт
2:0
73' ГолФлек Джон
2:0
78' Не забитый пенальтиГрилиш Джек
12
Иган
Джон
22
Муссе
Ли
30
Хаус
Кортни
18
Таргет
Мэтт
10
Грилиш
Джек
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
12 Иган ДжонЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
22 Муссе ЛиНападающий
- Запасные игроки
-
25 Мур СаймонВратарь
-
15 Джагелка ФилЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Шарп БиллиНападающий
- Нападающий
-
23 Ben Osborn2
-
Главный тренер: Уайлдер Крис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
30 Хаус КортниЗащитник
-
18 Таргет МэттЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Грилиш ДжекНападающий
- Запасные игроки
-
25 Нюланд ЭрьянВратарь
-
15 Конса ЭзриЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
17 ТрезегеПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Смит Дин
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
Ход матча
12'
16'
50'
1:0
64'
69'
73'
2:0
78'
2:0
Статистика матча
-
2 Голы 0
-
3 Удары по воротам 0
-
4 Удары в створ 6
-
3 Угловые 2
-
3 Офсайды 0
-
9 Нарушения правил 10
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
58 Владение мячом, % 42
Предыдущие игры
Шеффилд Юнайтед Последние 20 матчей: +7 =7 -6Норвич 1:2 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 0:2 Ньюкасл Вулверхэмптон 1:1 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 3:3 Манчестер Юнайтед
Тоттенхэм 1:1 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 3:0 Бёрнли Вест Хэм 1:1 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 1:0 Арсенал Уотфорд 0:0 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 0:1 Ливерпуль Шеффилд Юнайтед 0:1 Сандерленд Эвертон 0:2 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 0:1 Саутгемптон Челси 2:2 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 2:1 Блэкберн Шеффилд Юнайтед 1:2 Лестер Шеффилд Юнайтед 1:0 Кристал Пэлас Борнмут 1:1 Шеффилд Юнайтед Реймс 3:1 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 3:0 Мэтлок Таун
Астон Вилла Последние 20 матчей: +8 =3 -9Астон Вилла 1:4 Лестер Челси 2:1 Астон Вилла Манчестер Юнайтед 2:2 Астон Вилла Астон Вилла 2:0 Ньюкасл
Вулверхэмптон 2:1 Астон Вилла Астон Вилла 1:2 Ливерпуль Астон Вилла 2:1 Вулверхэмптон Манчестер Сити 3:0 Астон Вилла Астон Вилла 2:1 Брайтон Норвич 1:5 Астон Вилла Астон Вилла 2:2 Бёрнли Брайтон 1:3 Астон Вилла Арсенал 3:2 Астон Вилла Астон Вилла 0:0 Вест Хэм Кристал Пэлас 1:0 Астон Вилла Крю Александра 1:6 Астон Вилла Астон Вилла 2:0 Эвертон Астон Вилла 1:2 Борнмут Тоттенхэм 3:1 Астон Вилла РБ Лейпциг 1:3 Астон Вилла
Последние игры между собой
Шеффилд Юнайтед: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 2
Астон Вилла: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 2
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|17
|16
|1
|0
|42 - 14
|49
|2.
|Лестер
|Заявка
|17
|12
|3
|2
|40 - 11
|39
|3.
|Манчестер Сити
|Заявка
|16
|10
|2
|4
|44 - 19
|32
|4.
|Челси
|Заявка
|17
|9
|2
|6
|31 - 25
|29
|5.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|17
|6
|7
|4
|21 - 16
|25
|6.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|16
|6
|6
|4
|25 - 19
|24
|7.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|16
|5
|9
|2
|23 - 19
|24
|8.
|Тоттенхэм
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|30 - 23
|23
|9.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|14 - 18
|22
|10.
|Арсенал
|Заявка
|16
|5
|7
|4
|24 - 24
|22
|11.
|Ньюкасл
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|17 - 24
|22
|12.
|Бёрнли
|Заявка
|17
|6
|3
|8
|22 - 29
|21
|13.
|Брайтон
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|20 - 24
|19
|14.
|Борнмут
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|19 - 24
|19
|15.
|Эвертон
|Заявка
|16
|5
|2
|9
|19 - 28
|17
|16.
|Вест Хэм
|Заявка
|16
|4
|4
|8
|18 - 28
|16
|17.
|Саутгемптон
|Заявка
|16
|4
|3
|9
|18 - 35
|15
|18.
|Астон Вилла
|Заявка
|17
|4
|3
|10
|23 - 30
|15
|19.
|Норвич
|Заявка
|17
|3
|3
|11
|18 - 35
|12
|20.
|Уотфорд
|Заявка
|17
|1
|6
|10
|9 - 32
|9
Шеффилд Юнайтед
64.5% (91)
Ничья
23.4% (33)
Астон Вилла
12.1% (17)
2:1 Шеффилд Юнайтед
38.3% (54)
1:0 Шеффилд Юнайтед
19.9% (28)
1:1 Ничья
17.7% (25)
1:2 Астон Вилла
9.2% (13)
2:2 Ничья
4.3% (6)
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