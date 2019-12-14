Англия: Премьер-лига 2019-2020

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  4. Премьер-лига 2019-2020
Шеффилд Юнайтед
2:0
Конец матча

Стадион: Зрители: 30396
Астон Вилла
0'
12' Желтая карточка
Норвуд Оливер
16' Желтая карточка
Флек Джон
1:0
50' Гол
Флек Джон
64' Желтая карточка
Хаус Кортни
69' Желтая карточка
Таргет Мэтт
2:0
73' Гол
Флек Джон
2:0
78' Не забитый пенальти
Грилиш Джек
90'+6
1
Хендерсон
Дин
6
Башам
Крис
12
Иган
Джон
5
О'Коннелл
Джек
2
Бэлдок
Джордж
7
Ландстрем
Джон
16
Норвуд
Оливер
4
Флек
Джон
3
Стивенс
Энда
17
Макголдрик
Дэвид
22
Муссе
Ли
1
Хитон
Том
24
Гильберт
Фредерик
22
Энгельс
Бьорн
30
Хаус
Кортни
18
Таргет
Мэтт
7
Макгинн
Джон
11
Накамба
Марвелус
8
Лэнсбери
Генри
21
Эль-Гази
Анвар
9
Уэсли
Мораес
10
Грилиш
Джек
Шеффилд Юнайтед
3-5-2
Астон Вилла
4-3-3

Ход матча

12'
Норвуд Оливер
 
16'
Флек Джон
 
50'
Флек Джон
(Ландстрем Джон)
1:0
61'
Макбарни Оливер
Муссе Ли
 
64'
 
Хаус Кортни
66'
 
Соарес Дуглас
Лэнсбери Генри
69'
 
Таргет Мэтт
69'
 
Коджиа Жонатан
Уэсли Мораес
73'
Флек Джон
(Макголдрик Дэвид)
2:0
78'
2:0
Грилиш Джек
80'
 
Трезеге
Эль-Гази Анвар
86'
Бешич Мухамед
Норвуд Оливер
 
90'
Ben Osborn2
Макголдрик Дэвид
 

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 0
  • 4 Удары в створ 6
  • 3 Угловые 2
  • 3 Офсайды 0
  • 9 Нарушения правил 10
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 58 Владение мячом, % 42

Предыдущие игры

Шеффилд Юнайтед Последние 20 матчей: +7 =7 -6
Норвич 1:2 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 0:2 Ньюкасл Вулверхэмптон 1:1 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 3:3 Манчестер Юнайтед
Тоттенхэм 1:1 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 3:0 Бёрнли Вест Хэм 1:1 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 1:0 Арсенал Уотфорд 0:0 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 0:1 Ливерпуль Шеффилд Юнайтед 0:1 Сандерленд Эвертон 0:2 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 0:1 Саутгемптон Челси 2:2 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 2:1 Блэкберн Шеффилд Юнайтед 1:2 Лестер Шеффилд Юнайтед 1:0 Кристал Пэлас Борнмут 1:1 Шеффилд Юнайтед Реймс 3:1 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 3:0 Мэтлок Таун
Астон Вилла Последние 20 матчей: +8 =3 -9
Астон Вилла 1:4 Лестер Челси 2:1 Астон Вилла Манчестер Юнайтед 2:2 Астон Вилла Астон Вилла 2:0 Ньюкасл
Вулверхэмптон 2:1 Астон Вилла Астон Вилла 1:2 Ливерпуль Астон Вилла 2:1 Вулверхэмптон Манчестер Сити 3:0 Астон Вилла Астон Вилла 2:1 Брайтон Норвич 1:5 Астон Вилла Астон Вилла 2:2 Бёрнли Брайтон 1:3 Астон Вилла Арсенал 3:2 Астон Вилла Астон Вилла 0:0 Вест Хэм Кристал Пэлас 1:0 Астон Вилла Крю Александра 1:6 Астон Вилла Астон Вилла 2:0 Эвертон Астон Вилла 1:2 Борнмут Тоттенхэм 3:1 Астон Вилла РБ Лейпциг 1:3 Астон Вилла

Последние игры между собой

Шеффилд Юнайтед: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 2
Астон Вилла: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 2
Астон Вилла 3:3 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 4:1 Астон Вилла Шеффилд Юнайтед 0:1 Астон Вилла Астон Вилла 2:2 Шеффилд Юнайтед
Астон Вилла 1:2 Шеффилд Юнайтед Кубок Шеффилд Юнайтед 1:3 Астон Вилла Кубок
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 17 16 1 0 42 - 14 49
2. Лестер Заявка 17 12 3 2 40 - 11 39
3. Манчестер Сити Заявка 16 10 2 4 44 - 19 32
4. Челси Заявка 17 9 2 6 31 - 25 29
5. Шеффилд Юнайтед Заявка 17 6 7 4 21 - 16 25
6. Манчестер Юнайтед Заявка 16 6 6 4 25 - 19 24
7. Вулверхэмптон Заявка 16 5 9 2 23 - 19 24
8. Тоттенхэм Заявка 16 6 5 5 30 - 23 23
9. Кристал Пэлас Заявка 16 6 4 6 14 - 18 22
10. Арсенал Заявка 16 5 7 4 24 - 24 22
11. Ньюкасл Заявка 17 6 4 7 17 - 24 22
12. Бёрнли Заявка 17 6 3 8 22 - 29 21
13. Брайтон Заявка 16 5 4 7 20 - 24 19
14. Борнмут Заявка 17 5 4 8 19 - 24 19
15. Эвертон Заявка 16 5 2 9 19 - 28 17
16. Вест Хэм Заявка 16 4 4 8 18 - 28 16
17. Саутгемптон Заявка 16 4 3 9 18 - 35 15
18. Астон Вилла Заявка 17 4 3 10 23 - 30 15
19. Норвич Заявка 17 3 3 11 18 - 35 12
20. Уотфорд Заявка 17 1 6 10 9 - 32 9
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Bramall Lane. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Шеффилд Юнайтед 2:0 Астон Вилла
Шеффилд Юнайтед
64.5% (91)
Ничья
23.4% (33)
Астон Вилла
12.1% (17)
2:1 Шеффилд Юнайтед
38.3% (54)
1:0 Шеффилд Юнайтед
19.9% (28)
1:1 Ничья
17.7% (25)
1:2 Астон Вилла
9.2% (13)
2:2 Ничья
4.3% (6)
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