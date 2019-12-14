Англия: Премьер-лига 2019-2020

Второй тайм

96' Сегодняшная посещаемость составляет 30396 болельщиков

96' Шеффилд Юнайтед заслуженно побеждает в отличном матче

96' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

94' Астон Вилла вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

94' Астон Вилла вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

92' Астон Вилла вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

90' Как она упустила момент!?! Макголдрик Дэвид имела прекрасный шанс забить, но каким-то образом промазала!

89' Грилиш Джек не смог попасть в створ ударом издали

89' Хорошо играет на выходе Хитон Том - мяч в ее руках

88' Астон Вилла вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

86' Капитан вынужден отдать свою повязку, потому что она покидает пределы поля.

84' Шеффилд Юнайтед вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

81' Астон Вилла вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

80' Астон Вилла вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

80' Астон Вилла вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

78' Она ударяет по перекладине - Грилиш Джек бьет пенальти, но мяч отскакивает от перекладины!

77' После проверки VAR судья изменил решение - Астон Вилла пробьет пенальти!

76' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

74' Астон Вилла вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

73' Отличный командный гол!

73' Г О О О О Л - Флек Джон изменил счет на табло!

71' Шеффилд Юнайтед вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

70' Астон Вилла вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

69' Таргет Мэтт совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

69' Плохо играет Стивенс Энда - неудачный вынос, и мяч у соперниц

66' Шеффилд Юнайтед вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

66' Таргет Мэтт выносит мяч и сбавляет давление на ворота

65' Флек Джон навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

64' Хаус Кортни совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

63' Астон Вилла вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

63' Накамба Марвелус выносит мяч и сбавляет давление на ворота

62' Шеффилд Юнайтед вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

60' Хаус Кортни выносит мяч и сбавляет давление на ворота

59' Хаус Кортни выносит мяч и сбавляет давление на ворота

59' Астон Вилла вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

58' Астон Вилла вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

57' Грилиш Джек наносит удар головой мимо ворот. Но очень близко!

56' Как она упустила момент!?! Уэсли Мораес имела прекрасный шанс забить, но каким-то образом промазала!

55' Макгинн Джон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

55' Шеффилд Юнайтед вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

54' Шеффилд Юнайтед вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

53' Шеффилд Юнайтед вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

53' Накамба Марвелус пыталась отличиться, но мяч был далеко от ворот.

52' Астон Вилла вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

50' Г О О О О Л - Флек Джон изменил счет на табло!

49' Энгельс Бьорн выносит мяч и сбавляет давление на ворота

48' Хаус Кортни выносит мяч и сбавляет давление на ворота

48' Шеффилд Юнайтед вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

47' Как она упустила момент!?! Макголдрик Дэвид имела прекрасный шанс забить, но каким-то образом промазала!