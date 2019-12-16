Англия: Премьер-лига 2019-2020

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  4. Премьер-лига 2019-2020
Кристал Пэлас
0:0
Перерыв

Стадион:
Брайтон
0'
35' Желтая карточка
Бентеке Кристиан
31
Гуаита
Висенте
34
Келли
Мартин
5
Томкинс
Джеймс
6
Дэнн
Скотт
44
Ридевальд
Жайро
8
Куйяте
Шейку
4
Миливоевич
Лука
18
Макартур
Джеймс
9
Айю
Джордан
17
Бентеке
Кристиан
11
Заха
Уилфрид
1
Райан
Мэтт
22
Монтойя
Мартин
15
Уэбстер
Адам
5
Данк
Льюис
33
Бёрн
Дэн
24
Прёппер
Дэви
8
Биссума
Ив
18
Муй
Аарон
13
Гросс
Паскаль
7
Мопе
Нил
11
Троссар
Леандро
Кристал Пэлас
4-3-3
Брайтон
4-3-3

Ход матча

35'
Бентеке Кристиан
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 4
  • 0 Удары в створ 2
  • 0 Угловые 3
  • 0 Офсайды 1
  • 3 Нарушения правил 2
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 33 Владение мячом, % 67

Предыдущие игры

Кристал Пэлас Последние 20 матчей: +7 =5 -8
Уотфорд 0:0 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 1:0 Борнмут Бёрнли 0:2 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 1:2 Ливерпуль
Челси 2:0 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 0:2 Лестер Арсенал 2:2 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 0:2 Манчестер Сити Вест Хэм 1:2 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 2:0 Норвич Кристал Пэлас 1:1 Вулверхэмптон Тоттенхэм 4:0 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 1:0 Астон Вилла Кристал Пэлас 0:0 Колчестер Манчестер Юнайтед 1:2 Кристал Пэлас Шеффилд Юнайтед 1:0 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 0:0 Эвертон Кристал Пэлас 0:4 Герта Уимблдон 2:2 Кристал Пэлас Бристоль Сити 0:5 Кристал Пэлас
Брайтон Последние 20 матчей: +8 =4 -8
Брайтон 2:2 Вулверхэмптон Арсенал 1:2 Брайтон Ливерпуль 2:1 Брайтон Брайтон 0:2 Лестер
Манчестер Юнайтед 3:1 Брайтон Брайтон 2:0 Норвич Брайтон 3:2 Эвертон Астон Вилла 2:1 Брайтон Брайтон 3:0 Тоттенхэм Челси 2:0 Брайтон Брайтон 1:3 Астон Вилла Ньюкасл 0:0 Брайтон Брайтон 1:1 Бёрнли Манчестер Сити 4:0 Брайтон Бристоль Роверс 1:2 Брайтон Брайтон 0:2 Саутгемптон Брайтон 1:1 Вест Хэм Уотфорд 0:3 Брайтон Брайтон 2:1 Валенсия Бирмингем 0:4 Брайтон

Последние игры между собой

Кристал Пэлас: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 4
Брайтон: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 4
Кристал Пэлас 1:2 Брайтон Премьер-лига Брайтон 3:1 Кристал Пэлас Премьер-лига Кристал Пэлас 3:2 Брайтон Премьер-лига Брайтон 2:1 Кристал Пэлас Кубок
Брайтон 0:0 Кристал Пэлас Премьер-лига Брайтон 0:2 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 0:0 Брайтон Брайтон 3:0 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 3:0 Брайтон Кристал Пэлас 1:1 Брайтон Брайтон 1:3 Кристал Пэлас
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 17 16 1 0 42 - 14 49
2. Лестер Заявка 17 12 3 2 40 - 11 39
3. Манчестер Сити Заявка 17 11 2 4 47 - 19 35
4. Челси Заявка 17 9 2 6 31 - 25 29
5. Тоттенхэм Заявка 17 7 5 5 32 - 24 26
6. Манчестер Юнайтед Заявка 17 6 7 4 26 - 20 25
7. Шеффилд Юнайтед Заявка 17 6 7 4 21 - 16 25
8. Вулверхэмптон Заявка 17 5 9 3 24 - 21 24
9. Кристал Пэлас 0:0 Заявка 17 6 5 6 14 - 18 23
10. Ньюкасл Заявка 17 6 4 7 17 - 24 22
11. Арсенал Заявка 17 5 7 5 24 - 27 22
12. Бёрнли Заявка 17 6 3 8 22 - 29 21
13. Брайтон 0:0 Заявка 17 5 5 7 20 - 24 20
14. Борнмут Заявка 17 5 4 8 19 - 24 19
15. Вест Хэм Заявка 17 5 4 8 19 - 28 19
16. Эвертон Заявка 17 5 3 9 20 - 29 18
17. Астон Вилла Заявка 17 4 3 10 23 - 30 15
18. Саутгемптон Заявка 17 4 3 10 18 - 36 15
19. Норвич Заявка 17 3 3 11 18 - 35 12
20. Уотфорд Заявка 17 1 6 10 9 - 32 9
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Selhurst Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Кристал Пэлас 0:0 Брайтон
Кристал Пэлас
69.9% (107)
Ничья
22.9% (35)
Брайтон
7.2% (11)
2:1 Кристал Пэлас
39.2% (60)
1:0 Кристал Пэлас
21.6% (33)
1:1 Ничья
17% (26)
2:0 Кристал Пэлас
5.9% (9)
1:2 Брайтон
5.2% (8)
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