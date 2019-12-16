Англия: Премьер-лига 2019-2020
Кристал Пэлас
0:0
Перерыв
Стадион: Селхерст Парк
Брайтон
35' Желтая карточкаБентеке Кристиан
34
Келли
Мартин
11
Заха
Уилфрид
15
Уэбстер
Адам
33
Бёрн
Дэн
24
Прёппер
Дэви
18
Муй
Аарон
7
Мопе
Нил
- Основной состав
- Вратарь
-
34 Келли МартинЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Заха УилфридНападающий
- Запасные игроки
-
13 Хенесси УэйнВратарь
-
35 Вудс СэмЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Ходжсон Рой
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Уэбстер АдамЗащитник
- Защитник
-
33 Бёрн ДэнЗащитник
-
24 Прёппер ДэвиПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Муй АаронПолузащитник
- Нападающий
-
7 Мопе НилНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
27 Баттон ДэвидВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Мюррей ГленнНападающий
-
Главный тренер: Поттер Грэм
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
Ход матча
35'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 4
-
0 Удары в створ 2
-
0 Угловые 3
-
0 Офсайды 1
-
3 Нарушения правил 2
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
33 Владение мячом, % 67
Предыдущие игры
Кристал Пэлас Последние 20 матчей: +7 =5 -8Уотфорд 0:0 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 1:0 Борнмут Бёрнли 0:2 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 1:2 Ливерпуль
Челси 2:0 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 0:2 Лестер Арсенал 2:2 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 0:2 Манчестер Сити Вест Хэм 1:2 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 2:0 Норвич Кристал Пэлас 1:1 Вулверхэмптон Тоттенхэм 4:0 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 1:0 Астон Вилла Кристал Пэлас 0:0 Колчестер Манчестер Юнайтед 1:2 Кристал Пэлас Шеффилд Юнайтед 1:0 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 0:0 Эвертон Кристал Пэлас 0:4 Герта Уимблдон 2:2 Кристал Пэлас Бристоль Сити 0:5 Кристал Пэлас
Брайтон Последние 20 матчей: +8 =4 -8Брайтон 2:2 Вулверхэмптон Арсенал 1:2 Брайтон Ливерпуль 2:1 Брайтон Брайтон 0:2 Лестер
Манчестер Юнайтед 3:1 Брайтон Брайтон 2:0 Норвич Брайтон 3:2 Эвертон Астон Вилла 2:1 Брайтон Брайтон 3:0 Тоттенхэм Челси 2:0 Брайтон Брайтон 1:3 Астон Вилла Ньюкасл 0:0 Брайтон Брайтон 1:1 Бёрнли Манчестер Сити 4:0 Брайтон Бристоль Роверс 1:2 Брайтон Брайтон 0:2 Саутгемптон Брайтон 1:1 Вест Хэм Уотфорд 0:3 Брайтон Брайтон 2:1 Валенсия Бирмингем 0:4 Брайтон
Последние игры между собой
Кристал Пэлас: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 4
Брайтон: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 4
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|17
|16
|1
|0
|42 - 14
|49
|2.
|Лестер
|Заявка
|17
|12
|3
|2
|40 - 11
|39
|3.
|Манчестер Сити
|Заявка
|17
|11
|2
|4
|47 - 19
|35
|4.
|Челси
|Заявка
|17
|9
|2
|6
|31 - 25
|29
|5.
|Тоттенхэм
|Заявка
|17
|7
|5
|5
|32 - 24
|26
|6.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|17
|6
|7
|4
|26 - 20
|25
|7.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|17
|6
|7
|4
|21 - 16
|25
|8.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|17
|5
|9
|3
|24 - 21
|24
|9.
|Кристал Пэлас
|0:0 Заявка
|17
|6
|5
|6
|14 - 18
|23
|10.
|Ньюкасл
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|17 - 24
|22
|11.
|Арсенал
|Заявка
|17
|5
|7
|5
|24 - 27
|22
|12.
|Бёрнли
|Заявка
|17
|6
|3
|8
|22 - 29
|21
|13.
|Брайтон
|0:0 Заявка
|17
|5
|5
|7
|20 - 24
|20
|14.
|Борнмут
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|19 - 24
|19
|15.
|Вест Хэм
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|19 - 28
|19
|16.
|Эвертон
|Заявка
|17
|5
|3
|9
|20 - 29
|18
|17.
|Астон Вилла
|Заявка
|17
|4
|3
|10
|23 - 30
|15
|18.
|Саутгемптон
|Заявка
|17
|4
|3
|10
|18 - 36
|15
|19.
|Норвич
|Заявка
|17
|3
|3
|11
|18 - 35
|12
|20.
|Уотфорд
|Заявка
|17
|1
|6
|10
|9 - 32
|9
Кристал Пэлас
69.9% (107)
Ничья
22.9% (35)
Брайтон
7.2% (11)
2:1 Кристал Пэлас
39.2% (60)
1:0 Кристал Пэлас
21.6% (33)
1:1 Ничья
17% (26)
2:0 Кристал Пэлас
5.9% (9)
1:2 Брайтон
5.2% (8)
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