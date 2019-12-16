Англия: Премьер-лига 2019-2020

Первый тайм

47' Команда Брайтон играла лучше в этом тайме.

47' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

46' Брайтон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

46' Хорошо играет на выходе Гуаита Висенте - мяч в ее руках

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

45' Хорошие скиллы дриблинга показывает Троссар Леандро , обходя своих соперников

43' Брайтон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

42' Плохо играет Ридевальд Жайро - неудачный вынос, и мяч у соперниц

41' Брайтон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

41' Брайтон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

39' Отличная игра от Биссума Ив из команды Брайтон . Она направляет мяч за линию обороны, но шанс в конце концов упущен

38' Кристал Пэлас вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

37' Ридевальд Жайро выносит мяч и сбавляет давление на ворота

37' Матч возобновлен

36' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

35' Бентеке Кристиан совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

35' Келли Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

35' Брайтон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

34' Плохо играет Ридевальд Жайро - неудачный вынос, и мяч у соперниц

34' Плохо играет Келли Мартин - неудачный вынос, и мяч у соперниц

32' Идет дождь, трудные условия для игроков.

32' Брайтон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

31' Хорошо играет на выходе Гуаита Висенте - мяч в ее руках

31' Опасность! Гросс Паскаль из команды Брайтон отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...

31' Брайтон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

31' Гросс Паскаль из команды Брайтон пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.

30' Брайтон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

30' Кристал Пэлас вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

29' Кристал Пэлас вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

28' Кристал Пэлас вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

28' Томкинс Джеймс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

27' Брайтон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

27' Хорошо играет на выходе Гуаита Висенте - мяч в ее руках

26' Хорошо играет на выходе Гуаита Висенте - мяч в ее руках

25' Брайтон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

24' Прёппер Дэви пыталась отличиться, но мяч был далеко от ворот.

24' Плохо играет Томкинс Джеймс - неудачный вынос, и мяч у соперниц

23' Брайтон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

23' Троссар Леандро из команды Брайтон делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

22' Брайтон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

22' После проверки VAR рефери не стал менять решения - Брайтон пробьет пенальти!

21' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

20' Прёппер Дэви разрезает оборону соперника отличным пасом

19' Хорошо играет на выходе Райан Мэтт - мяч в ее руках

18' Брайтон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

18' Брайтон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

17' Опасность! Монтойя Мартин из команды Брайтон отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...

16' Игрок из команды Кристал Пэлас вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

16' Матч возобновлен

16' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

13' Брайтон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

12' Дэнн Скотт выносит мяч и сбавляет давление на ворота

11' Кристал Пэлас вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

10' Кристал Пэлас вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

10' Кристал Пэлас вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

9' Кристал Пэлас вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

8' Удар от ворот произведет Брайтон

7' Кристал Пэлас вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

7' Кристал Пэлас вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

7' Кристал Пэлас вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

6' Муй Аарон не смог попасть в створ ударом издали

6' Брайтон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

5' Мопе Нил из команды Брайтон сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

5' Гуаита Висенте выносит мяч и сбавляет давление на ворота

3' Брайтон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

3' Монтойя Мартин из команды Брайтон пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.

3' Брайтон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

2' Брайтон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Кристал Пэлас вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Брайтон начинает с центра поля