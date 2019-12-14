Польша: Экстракласса 2019-2020

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Легия
0:0
Первый тайм: 14'

Стадион:
Висла Плоцк
0' 14'
1
Маецки
Радослав
29
Вешович
Марко
5
Левчук
Игор
55
Енджейчик
Артур
14
Michal
Karbownik
24
Andre
Martins1
7
Антолич
Домагой
22
Вшолек
Павел
20
Канте
Хосе
82
Luquinhas1
11
Jaroslaw
Niezgoda
30
Дене
Томас
20
Cezary
Stefanczyk
2
Damian
Michalski
18
Alan
Uryga
7
Томасик
Пётр
6
Damian
Rasak
8
Фурман
Доминик
44
Сахити
Суад
9
Швох
Матеуш
10
Меребашвили
Георгий
21
Рикардиньо
II
Легия
4-2-3-1
Висла Плоцк
4-2-3-1

Предыдущие игры

Легия Последние 20 матчей: +13 =2 -5
Шлёнск 0:3 Легия Гурник Ленчна 0:2 Легия Легия 4:0 Корона Кельце Погонь Щецин 3:1 Легия
Легия 5:1 Гурник Забже Арка Гдыня 0:1 Легия Видзев Лодзь 2:3 Легия Легия 7:0 Висла Краков Легия 2:1 Лех Пяст 2:0 Легия Легия 1:2 Лехия Гданьск Краковия 1:2 Легия Висла Плоцк 1:0 Легия Ягеллония 0:0 Легия Легия 3:1 Ракув Глазго Рейнджерс 1:0 Легия ЛКС Лодзь 2:3 Легия Легия 0:0 Глазго Рейнджерс Легия 1:0 Заглембе Любин Атромитос 0:2 Легия
Висла Плоцк Последние 20 матчей: +9 =3 -8
Лехия Гданьск 2:0 Висла Плоцк Висла Плоцк 0:2 Лех Гурник Забже 2:2 Висла Плоцк Висла Плоцк 0:0 Краковия
Шлёнск 3:1 Висла Плоцк Стомил Ольштын 0:0 Висла Плоцк Висла Плоцк 3:1 Ягеллония Корона Кельце 0:1 Висла Плоцк Висла Плоцк 4:1 Арка Гдыня Ракув 1:2 Висла Плоцк Chemik Moderator Bydgoszcz 0:1 Висла Плоцк Висла Плоцк 2:1 Висла Краков Висла Плоцк 1:0 Легия Заглембе Любин 5:0 Висла Плоцк Висла Плоцк 2:1 ЛКС Лодзь Погонь Щецин 1:2 Висла Плоцк Пяст 1:0 Висла Плоцк Висла Плоцк 1:2 Лехия Гданьск Лех 4:0 Висла Плоцк Висла Плоцк 1:1 Гурник Забже

Последние игры между собой

Легия: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 3
Висла Плоцк: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 5
Висла Плоцк 1:0 Легия Экстракласса Висла Плоцк 0:1 Легия Экстракласса Легия 1:4 Висла Плоцк Экстракласса Легия 3:2 Висла Плоцк Экстракласса
Легия 0:2 Висла Плоцк Экстракласса Висла Плоцк 0:1 Легия Экстракласса Легия 2:2 Висла Плоцк Экстракласса Висла Плоцк 2:3 Легия Экстракласса Висла Плоцк 1:2 Легия Кубок
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Легия 0:0 19 11 3 5 36 - 17 36
2. Погонь Щецин 19 10 5 4 22 - 15 35
3. Шлёнск 19 9 7 3 27 - 19 34
4. Краковия 18 10 3 5 27 - 15 33
5. Лехия Гданьск 18 8 6 4 23 - 16 30
6. Лех 19 8 6 5 32 - 19 30
7. Пяст 18 8 4 6 19 - 18 28
8. Висла Плоцк 0:0 19 8 4 7 22 - 28 28
9. Ягеллония 18 7 5 6 28 - 23 26
10. Ракув 19 8 1 10 21 - 29 25
11. Заглембе Любин 19 7 4 8 29 - 27 25
12. Арка Гдыня 19 5 5 9 16 - 27 20
13. Гурник Забже 19 4 8 7 21 - 27 20
14. Корона Кельце 18 4 3 11 10 - 24 15
15. Висла Краков 19 4 2 13 18 - 33 14
16. ЛКС Лодзь 12 2 2 8 13 - 23 8
17. LKS Lodz1 6 2 0 4 4 - 8 6
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Polish Army. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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