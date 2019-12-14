Польша: Экстракласса 2019-2020
Легия
0:0
Первый тайм: 14'
Стадион: Пепси-Арена - Войска Польского
Висла Плоцк
22
Вшолек
Павел
20
Канте
Хосе
82
Luquinhas1
30
Дене
Томас
18
Alan
Uryga
44
Сахити
Суад
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Вшолек ПавелПолузащитник
-
20 Канте ХосеПолузащитник
-
82 Luquinhas1Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
16 Роша ЛуисЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
34 Астис ИньякиЗащитник
-
26 Кафу КарлушПолузащитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Aleksandar Vukovic
- Основной состав
-
30 Дене ТомасВратарь
- Защитник
- Защитник
-
18 Alan UrygaЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
44 Сахити СуадПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Врабель ЯкубВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
16 Завада ОскарНападающий
-
-
88 Olaf Nowak
-
Главный тренер: Radoslaw Sobolewski
Предыдущие игры
Легия Последние 20 матчей: +13 =2 -5Шлёнск 0:3 Легия Гурник Ленчна 0:2 Легия Легия 4:0 Корона Кельце Погонь Щецин 3:1 Легия
Легия 5:1 Гурник Забже Арка Гдыня 0:1 Легия Видзев Лодзь 2:3 Легия Легия 7:0 Висла Краков Легия 2:1 Лех Пяст 2:0 Легия Легия 1:2 Лехия Гданьск Краковия 1:2 Легия Висла Плоцк 1:0 Легия Ягеллония 0:0 Легия Легия 3:1 Ракув Глазго Рейнджерс 1:0 Легия ЛКС Лодзь 2:3 Легия Легия 0:0 Глазго Рейнджерс Легия 1:0 Заглембе Любин Атромитос 0:2 Легия
Висла Плоцк Последние 20 матчей: +9 =3 -8Лехия Гданьск 2:0 Висла Плоцк Висла Плоцк 0:2 Лех Гурник Забже 2:2 Висла Плоцк Висла Плоцк 0:0 Краковия
Шлёнск 3:1 Висла Плоцк Стомил Ольштын 0:0 Висла Плоцк Висла Плоцк 3:1 Ягеллония Корона Кельце 0:1 Висла Плоцк Висла Плоцк 4:1 Арка Гдыня Ракув 1:2 Висла Плоцк Chemik Moderator Bydgoszcz 0:1 Висла Плоцк Висла Плоцк 2:1 Висла Краков Висла Плоцк 1:0 Легия Заглембе Любин 5:0 Висла Плоцк Висла Плоцк 2:1 ЛКС Лодзь Погонь Щецин 1:2 Висла Плоцк Пяст 1:0 Висла Плоцк Висла Плоцк 1:2 Лехия Гданьск Лех 4:0 Висла Плоцк Висла Плоцк 1:1 Гурник Забже
Последние игры между собой
Легия: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 3
Висла Плоцк: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 5
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Легия
|0:0
|19
|11
|3
|5
|36 - 17
|36
|2.
|Погонь Щецин
|19
|10
|5
|4
|22 - 15
|35
|3.
|Шлёнск
|19
|9
|7
|3
|27 - 19
|34
|4.
|Краковия
|18
|10
|3
|5
|27 - 15
|33
|5.
|Лехия Гданьск
|18
|8
|6
|4
|23 - 16
|30
|6.
|Лех
|19
|8
|6
|5
|32 - 19
|30
|7.
|Пяст
|18
|8
|4
|6
|19 - 18
|28
|8.
|Висла Плоцк
|0:0
|19
|8
|4
|7
|22 - 28
|28
|9.
|Ягеллония
|18
|7
|5
|6
|28 - 23
|26
|10.
|Ракув
|19
|8
|1
|10
|21 - 29
|25
|11.
|Заглембе Любин
|19
|7
|4
|8
|29 - 27
|25
|12.
|Арка Гдыня
|19
|5
|5
|9
|16 - 27
|20
|13.
|Гурник Забже
|19
|4
|8
|7
|21 - 27
|20
|14.
|Корона Кельце
|18
|4
|3
|11
|10 - 24
|15
|15.
|Висла Краков
|19
|4
|2
|13
|18 - 33
|14
|16.
|ЛКС Лодзь
|12
|2
|2
|8
|13 - 23
|8
|17.
|LKS Lodz1
|6
|2
|0
|4
|4 - 8
|6
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