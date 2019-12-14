Польша: Экстракласса 2019-2020
Ракув
1:1
Первый тайм: 36'
Стадион: Stadion Rakow
Гурник Забже
0:1
5' ГолJesus Jimenez
1:1
18' ГолSebastian Musiolik
29
Шумски
Якуб
33
Ях
Ярослав
10
Сапала
Игор
17
Petr
Schwarz
84
Чуды
Мартин
64
Янжа
Эрик
17
Igor
Angulo
- Основной состав
-
29 Шумски ЯкубВратарь
- Защитник
- Защитник
-
33 Ях ЯрославЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Сапала ИгорПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
17 Petr SchwarzНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
27 Бартл ДаниэлПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Marek Papszun
- Основной состав
-
84 Чуды МартинВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
64 Янжа ЭрикЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Igor AnguloНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Marcin Brosz
Ход матча
5'
0:1
18'
Предыдущие игры
Ракув Последние 20 матчей: +8 =1 -11Краковия 3:0 Ракув Краковия 0:0 Ракув Ракув 2:1 Ягеллония Корона Кельце 3:0 Ракув
Заглембе Любин 2:2 Ракув Ракув 1:0 Висла Краков Олимпия Эльблонг 0:4 Ракув LKS Lodz1 2:0 Ракув Ракув 1:0 Шлёнск Погонь Щецин 1:2 Ракув Ракув 1:2 Висла Плоцк Пяст 2:1 Ракув Ракув 2:0 Арка Гдыня Легия 3:1 Ракув Ракув 2:3 Лех Ракув 2:1 Лехия Гданьск Гурник Забже 1:0 Ракув Ракув 1:3 Краковия Ягеллония 0:1 Ракув Ракув 0:1 Корона Кельце
Гурник Забже Последние 20 матчей: +5 =8 -7Гурник Забже 4:2 Висла Краков Заглембе Любин 2:0 Гурник Забже Гурник Забже 2:2 Висла Плоцк Легия 5:1 Гурник Забже
Гурник Забже 1:1 Пяст LKS Lodz1 2:0 Гурник Забже Лехия Гданьск 1:1 Гурник Забже Гурник Забже 1:1 ЛКС Лодзь Краковия 1:1 Гурник Забже Гурник Забже 1:3 Лех Polonia Sroda 0:6 Гурник Забже Погонь Щецин 1:1 Гурник Забже Гурник Забже 0:0 Шлёнск Арка Гдыня 1:0 Гурник Забже Гурник Забже 3:0 Корона Кельце Ягеллония 3:1 Гурник Забже Гурник Забже 1:0 Ракув Висла Краков 1:0 Гурник Забже Гурник Забже 1:0 Заглембе Любин Висла Плоцк 1:1 Гурник Забже
Последние игры между собой
Ракув: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Гурник Забже: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Легия
|18
|11
|2
|5
|36 - 17
|35
|2.
|Погонь Щецин
|19
|10
|5
|4
|22 - 15
|35
|3.
|Краковия
|18
|10
|3
|5
|27 - 15
|33
|4.
|Шлёнск
|18
|9
|6
|3
|26 - 18
|33
|5.
|Лехия Гданьск
|18
|8
|6
|4
|23 - 16
|30
|6.
|Лех
|18
|8
|5
|5
|31 - 18
|29
|7.
|Пяст
|18
|8
|4
|6
|19 - 18
|28
|8.
|Висла Плоцк
|18
|8
|3
|7
|22 - 28
|27
|9.
|Ягеллония
|18
|7
|5
|6
|28 - 23
|26
|10.
|Заглембе Любин
|19
|7
|4
|8
|29 - 27
|25
|11.
|Ракув
|1:1
|19
|7
|2
|10
|20 - 29
|23
|12.
|Гурник Забже
|1:1
|19
|4
|9
|6
|21 - 26
|21
|13.
|Арка Гдыня
|19
|5
|5
|9
|16 - 27
|20
|14.
|Корона Кельце
|18
|4
|3
|11
|10 - 24
|15
|15.
|Висла Краков
|19
|4
|2
|13
|18 - 33
|14
|16.
|ЛКС Лодзь
|12
|2
|2
|8
|13 - 23
|8
|17.
|LKS Lodz1
|6
|2
|0
|4
|4 - 8
|6
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