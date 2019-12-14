Польша: Экстракласса 2019-2020

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Ракув
1:1
Первый тайм: 36'

Стадион:
Гурник Забже
0'
0:1
5' Гол
Jesus Jimenez
1:1
18' Гол
Sebastian Musiolik
36'
29
Шумски
Якуб
14
Kamil
Koscielny
2
Tomas
Petrasek
33
Ях
Ярослав
4
Kamil
Piatkowski
18
Бабенко
Руслан
10
Сапала
Игор
13
Piotr
Malinowski
30
Щепаньски
Милош
9
Sebastian
Musiolik
17
Petr
Schwarz
84
Чуды
Мартин
23
Матрас
Матеуш
2
Висневски
Пшемыслав
5
Бохневич
Павел
64
Янжа
Эрик
22
Матушек
Шимон
44
Баинович
Филип
7
Копач
Давид
10
Lukasz
Wolsztynski
9
Jesus
Jimenez
17
Igor
Angulo
Ракув
3-4-3
Гурник Забже
4-2-3-1

Ход матча

5'
0:1
Jesus Jimenez
(Баинович Филип)
18'
Sebastian Musiolik
(Petr Schwarz)
1:1

Предыдущие игры

Ракув Последние 20 матчей: +8 =1 -11
Краковия 3:0 Ракув Краковия 0:0 Ракув Ракув 2:1 Ягеллония Корона Кельце 3:0 Ракув
Заглембе Любин 2:2 Ракув Ракув 1:0 Висла Краков Олимпия Эльблонг 0:4 Ракув LKS Lodz1 2:0 Ракув Ракув 1:0 Шлёнск Погонь Щецин 1:2 Ракув Ракув 1:2 Висла Плоцк Пяст 2:1 Ракув Ракув 2:0 Арка Гдыня Легия 3:1 Ракув Ракув 2:3 Лех Ракув 2:1 Лехия Гданьск Гурник Забже 1:0 Ракув Ракув 1:3 Краковия Ягеллония 0:1 Ракув Ракув 0:1 Корона Кельце
Гурник Забже Последние 20 матчей: +5 =8 -7
Гурник Забже 4:2 Висла Краков Заглембе Любин 2:0 Гурник Забже Гурник Забже 2:2 Висла Плоцк Легия 5:1 Гурник Забже
Гурник Забже 1:1 Пяст LKS Lodz1 2:0 Гурник Забже Лехия Гданьск 1:1 Гурник Забже Гурник Забже 1:1 ЛКС Лодзь Краковия 1:1 Гурник Забже Гурник Забже 1:3 Лех Polonia Sroda 0:6 Гурник Забже Погонь Щецин 1:1 Гурник Забже Гурник Забже 0:0 Шлёнск Арка Гдыня 1:0 Гурник Забже Гурник Забже 3:0 Корона Кельце Ягеллония 3:1 Гурник Забже Гурник Забже 1:0 Ракув Висла Краков 1:0 Гурник Забже Гурник Забже 1:0 Заглембе Любин Висла Плоцк 1:1 Гурник Забже

Последние игры между собой

Ракув: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Гурник Забже: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Гурник Забже 1:0 Ракув Экстракласса
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Легия 18 11 2 5 36 - 17 35
2. Погонь Щецин 19 10 5 4 22 - 15 35
3. Краковия 18 10 3 5 27 - 15 33
4. Шлёнск 18 9 6 3 26 - 18 33
5. Лехия Гданьск 18 8 6 4 23 - 16 30
6. Лех 18 8 5 5 31 - 18 29
7. Пяст 18 8 4 6 19 - 18 28
8. Висла Плоцк 18 8 3 7 22 - 28 27
9. Ягеллония 18 7 5 6 28 - 23 26
10. Заглембе Любин 19 7 4 8 29 - 27 25
11. Ракув 1:1 19 7 2 10 20 - 29 23
12. Гурник Забже 1:1 19 4 9 6 21 - 26 21
13. Арка Гдыня 19 5 5 9 16 - 27 20
14. Корона Кельце 18 4 3 11 10 - 24 15
15. Висла Краков 19 4 2 13 18 - 33 14
16. ЛКС Лодзь 12 2 2 8 13 - 23 8
17. LKS Lodz1 6 2 0 4 4 - 8 6
  • Первый тайм
  • Описание гола
    18'
    Г О О О О Л - Sebastian Musiolik бьет в цель!
  • Описание гола
    5'
    Г О О О О Л - Jesus Jimenez бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Rakow. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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