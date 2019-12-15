Польша: Экстракласса 2019-2020

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Пяст
0:1
Перерыв

Стадион:
LKS Lodz1
0'
0:1
25' Гол
Maciej Wolski
42' Желтая карточка
Гук Томаш
26
Плах
Франтишек
5
Петровски
Марцин
88
Корун
Урош
23
Гук
Томаш
2
Киркесков
Миккель
3
Йодловец
Томаш
6
Хэйтли
Том
71
Стечик
Доминик
11
Феликс
Хорхе
21
Бадиа
Жерар
9
Пажишек
Пётр
1
Маляж
Аркадиуш
21
Jan
Grzesik
29
Maksymilian
Rozwandowicz
2
Собоциньский
Ян
3
Adrian
Klimczak
28
Пионтек
Лукаш
19
Тромбка
Михал
6
Maciej
Wolski
23
Калинковски
Бартоломей
11
Dani
Ramirez
20
Pirulo
I
Пяст
4-2-3-1
LKS Lodz1
4-1-4-1
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Легия 19 12 2 5 39 - 18 38
2. Погонь Щецин 19 10 5 4 22 - 15 35
3. Шлёнск 19 9 7 3 27 - 19 34
4. Краковия 18 10 3 5 27 - 15 33
5. Лехия Гданьск 18 8 6 4 23 - 16 30
6. Лех 19 8 6 5 32 - 19 30
7. Пяст 0:1 19 8 4 7 19 - 19 28
8. Висла Плоцк 19 8 3 8 23 - 31 27
9. Ягеллония 18 7 5 6 28 - 23 26
10. Ракув 19 8 1 10 21 - 29 25
11. Заглембе Любин 19 7 4 8 29 - 27 25
12. Арка Гдыня 19 5 5 9 16 - 27 20
13. Гурник Забже 19 4 8 7 21 - 27 20
14. Корона Кельце 18 4 3 11 10 - 24 15
15. Висла Краков 19 4 2 13 18 - 33 14
16. LKS Lodz1 1:0 7 3 0 4 5 - 8 9
17. ЛКС Лодзь 12 2 2 8 13 - 23 8
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    42'
    Гук Томаш получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    25'
    Г О О О О Л - Maciej Wolski бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Piast. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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