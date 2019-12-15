Польша: Экстракласса 2019-2020
0:1
25' ГолMaciej Wolski
42' Желтая карточкаГук Томаш
88
Корун
Урош
23
Гук
Томаш
11
Феликс
Хорхе
21
Бадиа
Жерар
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
88 Корун УрошЗащитник
-
23 Гук ТомашЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Феликс ХорхеПолузащитник
-
21 Бадиа ЖерарПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Моква ТомашЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Форналик Вальдемар
- Основной состав
- Вратарь
-
21 Jan GrzesikЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Dani RamirezПолузащитник
-
20 Pirulo IНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
18 Piotr Pyrdol
-
-
-
Главный тренер: Kazimierz Moskal
Ход матча
25'
0:1
42'
Предыдущие игры
Пяст Последние 20 матчей: +11 =3 -6Погонь Щецин 1:0 Пяст Legia Warszawa II 0:2 Пяст Пяст 0:3 Шлёнск Лех 3:0 Пяст
Пяст 3:1 Ягеллония Гурник Забже 1:1 Пяст Погонь Седльце 0:4 Пяст Пяст 1:0 Корона Кельце Висла Краков 1:2 Пяст Пяст 2:0 Легия Арка Гдыня 0:0 Пяст Skierniewice 1:5 Пяст Пяст 2:1 Ракув Краковия 2:0 Пяст Пяст 1:2 Лехия Гданьск Заглембе Любин 0:3 Пяст Пяст 1:0 Висла Плоцк ЛКС Лодзь 0:1 Пяст Пяст 0:0 Погонь Щецин Рига 2:1 Пяст
LKS Lodz1 Последние 8 матчей: +3 =0 -5Лех 2:0 LKS Lodz1 Тыхы 2:0 LKS Lodz1 LKS Lodz1 1:0 Краковия Лехия Гданьск 3:1 LKS Lodz1
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Легия
|19
|12
|2
|5
|39 - 18
|38
|2.
|Погонь Щецин
|19
|10
|5
|4
|22 - 15
|35
|3.
|Шлёнск
|19
|9
|7
|3
|27 - 19
|34
|4.
|Краковия
|18
|10
|3
|5
|27 - 15
|33
|5.
|Лехия Гданьск
|18
|8
|6
|4
|23 - 16
|30
|6.
|Лех
|19
|8
|6
|5
|32 - 19
|30
|7.
|Пяст
|0:1
|19
|8
|4
|7
|19 - 19
|28
|8.
|Висла Плоцк
|19
|8
|3
|8
|23 - 31
|27
|9.
|Ягеллония
|18
|7
|5
|6
|28 - 23
|26
|10.
|Ракув
|19
|8
|1
|10
|21 - 29
|25
|11.
|Заглембе Любин
|19
|7
|4
|8
|29 - 27
|25
|12.
|Арка Гдыня
|19
|5
|5
|9
|16 - 27
|20
|13.
|Гурник Забже
|19
|4
|8
|7
|21 - 27
|20
|14.
|Корона Кельце
|18
|4
|3
|11
|10 - 24
|15
|15.
|Висла Краков
|19
|4
|2
|13
|18 - 33
|14
|16.
|LKS Lodz1
|1:0
|7
|3
|0
|4
|5 - 8
|9
|17.
|ЛКС Лодзь
|12
|2
|2
|8
|13 - 23
|8
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