Дания: Суперлига Дании 2019-2020

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Брондбю
1:1
Второй тайм: 55'

Стадион:
Хобро
0'
0:1
8' Гол
Кристофферсен Юлиан
16' Желтая карточка
Рустед Сигурд
23' Желтая карточка
Christian Cappis
1:1
37' Гол
Хедлунд Симон
55'
1
Швебе
Марвин
4
Рустед
Сигурд
5
Махсо
Андреас
28
Anton
Skipper
13
Ларссон
Юхан
21
Кристенсен
Лассе
7
Кайзер
Доминик
19
Morten
Frendrup
14
Менса
Кевин
20
Вильчек
Камиль
27
Хедлунд
Симон
1
Jesper
Rask
3
Jesper
Boege
5
Ахмедходжич
Анел
24
Rasmus
Minor
Petersen
8
Путрос
Франс
Диа
14
Педерсен
Миккель
18
Christian
Cappis
12
Дамборг
Йонас
17
Бабаян
Эдгар
10
Киркеволд
Пол
19
Кристофферсен
Юлиан
Брондбю
3-5-2
Хобро
4-4-2

Ход матча

8'
0:1
Кристофферсен Юлиан
16'
Рустед Сигурд
 
23'
 
Christian Cappis
37'
Хедлунд Симон
(Менса Кевин)
1:1

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 1 Удары по воротам 1
  • 4 Удары в створ 1
  • 5 Угловые 2
  • 1 Офсайды 3
  • 4 Нарушения правил 3
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 65 Владение мячом, % 35

Предыдущие игры

Брондбю Последние 20 матчей: +9 =0 -11
Брондбю 1:2 Митьюлланд Копенгаген 2:1 Брондбю Орхус 2:1 Брондбю Брондбю 2:1 Эсбьерг
Силькеборг 0:1 Брондбю Брондбю 0:1 Сённерйюск Брондбю 5:2 Раннерс Люнгбю 0:3 Брондбю Брондбю 3:1 Копенгаген Сённерйюск 2:1 Брондбю Скив 2:3 Брондбю Эсбьерг 3:1 Брондбю Брондбю 4:2 Нордшелланн Митьюлланд 1:0 Брондбю Брондбю 0:3 Орхус Брондбю 2:1 Ольборг Брага 3:1 Брондбю Хобро 0:2 Брондбю Брондбю 2:4 Брага Брондбю 1:2 Хорсенс
Хобро Последние 20 матчей: +2 =10 -8
Хобро 0:0 Хорсенс Ольборг 1:1 Хобро Копенгаген 2:1 Хобро Хобро 2:2 Нордшелланн
Оденсе 2:1 Хобро Хобро 1:1 Силькеборг Хорсенс 1:0 Хобро Хобро 0:2 Ольборг Люнгбю 2:1 Хобро Хобро 1:1 Сённерйюск Хобро 2:1 Копенгаген Вайгорд 2:1 Хобро Нордшелланн 2:1 Хобро Хобро 0:0 Оденсе Митьюлланд 1:1 Хобро Хобро 0:2 Брондбю Силькеборг 2:3 Хобро Хобро 2:2 Раннерс Эсбьерг 1:1 Хобро Хобро 1:1 Орхус

Последние игры между собой

Брондбю: победы: 7, ничьи: 0, поражения: 4
Хобро: победы: 4, ничьи: 0, поражения: 7
Хобро 0:2 Брондбю Суперлига Дании Брондбю 1:0 Хобро Суперлига Дании Хобро 1:2 Брондбю Суперлига Дании Брондбю 2:1 Хобро Суперлига Дании
Хобро 1:2 Брондбю Суперлига Дании Хобро 0:2 Брондбю Суперлига Дании Брондбю 1:0 Хобро Суперлига Дании Брондбю 0:2 Хобро Суперлига Дании Брондбю 0:1 Хобро Суперлига Дании Хобро 3:0 Брондбю Суперлига Дании Хобро 2:0 Брондбю Суперлига Дании
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Митьюлланд 19 16 2 1 31 - 10 50
2. Копенгаген 19 14 2 3 35 - 20 44
3. Орхус 19 10 3 6 31 - 21 33
4. Брондбю 1:1 20 10 2 8 37 - 29 32
5. Раннерс 20 9 3 8 35 - 28 30
6. Нордшелланн 20 8 4 8 34 - 30 28
7. Люнгбю 20 8 4 8 26 - 33 28
8. Оденсе 19 8 3 8 28 - 22 27
9. Ольборг 20 7 5 8 30 - 24 26
10. Хорсенс 20 7 4 9 18 - 32 25
11. Сённерйюск 20 5 7 8 24 - 34 22
12. Хобро 1:1 20 2 11 7 20 - 27 17
13. Эсбьерг 20 3 4 13 17 - 35 13
14. Силькеборг 20 2 4 14 25 - 46 10
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Broendby Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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