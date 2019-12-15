Дания: Суперлига Дании 2019-2020
0:1
8' ГолКристофферсен Юлиан
16' Желтая карточкаРустед Сигурд
23' Желтая карточкаChristian Cappis
1:1
37' ГолХедлунд Симон
13
Ларссон
Юхан
14
Менса
Кевин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Ларссон ЮханПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Менса КевинПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Мукхтар ХаниПолузащитник
- Полузащитник
-
29 Peter Bjur
-
Главный тренер: Фредриксен Нильс
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Бабаян ЭдгарПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Петер Соренсен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
8'
16'
23'
37'
1:1
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
1 Удары по воротам 1
-
4 Удары в створ 1
-
5 Угловые 2
-
1 Офсайды 3
-
4 Нарушения правил 3
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
65 Владение мячом, % 35
Предыдущие игры
Брондбю Последние 20 матчей: +9 =0 -11Брондбю 1:2 Митьюлланд Копенгаген 2:1 Брондбю Орхус 2:1 Брондбю Брондбю 2:1 Эсбьерг
Силькеборг 0:1 Брондбю Брондбю 0:1 Сённерйюск Брондбю 5:2 Раннерс Люнгбю 0:3 Брондбю Брондбю 3:1 Копенгаген Сённерйюск 2:1 Брондбю Скив 2:3 Брондбю Эсбьерг 3:1 Брондбю Брондбю 4:2 Нордшелланн Митьюлланд 1:0 Брондбю Брондбю 0:3 Орхус Брондбю 2:1 Ольборг Брага 3:1 Брондбю Хобро 0:2 Брондбю Брондбю 2:4 Брага Брондбю 1:2 Хорсенс
Хобро Последние 20 матчей: +2 =10 -8Хобро 0:0 Хорсенс Ольборг 1:1 Хобро Копенгаген 2:1 Хобро Хобро 2:2 Нордшелланн
Оденсе 2:1 Хобро Хобро 1:1 Силькеборг Хорсенс 1:0 Хобро Хобро 0:2 Ольборг Люнгбю 2:1 Хобро Хобро 1:1 Сённерйюск Хобро 2:1 Копенгаген Вайгорд 2:1 Хобро Нордшелланн 2:1 Хобро Хобро 0:0 Оденсе Митьюлланд 1:1 Хобро Хобро 0:2 Брондбю Силькеборг 2:3 Хобро Хобро 2:2 Раннерс Эсбьерг 1:1 Хобро Хобро 1:1 Орхус
Последние игры между собой
Брондбю: победы: 7, ничьи: 0, поражения: 4
Хобро: победы: 4, ничьи: 0, поражения: 7
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Митьюлланд
|19
|16
|2
|1
|31 - 10
|50
|2.
|Копенгаген
|19
|14
|2
|3
|35 - 20
|44
|3.
|Орхус
|19
|10
|3
|6
|31 - 21
|33
|4.
|Брондбю
|1:1
|20
|10
|2
|8
|37 - 29
|32
|5.
|Раннерс
|20
|9
|3
|8
|35 - 28
|30
|6.
|Нордшелланн
|20
|8
|4
|8
|34 - 30
|28
|7.
|Люнгбю
|20
|8
|4
|8
|26 - 33
|28
|8.
|Оденсе
|19
|8
|3
|8
|28 - 22
|27
|9.
|Ольборг
|20
|7
|5
|8
|30 - 24
|26
|10.
|Хорсенс
|20
|7
|4
|9
|18 - 32
|25
|11.
|Сённерйюск
|20
|5
|7
|8
|24 - 34
|22
|12.
|Хобро
|1:1
|20
|2
|11
|7
|20 - 27
|17
|13.
|Эсбьерг
|20
|3
|4
|13
|17 - 35
|13
|14.
|Силькеборг
|20
|2
|4
|14
|25 - 46
|10
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