Дания: Суперлига Дании 2019-2020
Хорсенс
2:1
Второй тайм: 67'
Стадион: Casa Arena Horsens Зрители: 1261
Сённерйюск
12' Желтая карточкаЛамб Микаэл
1:0
15' ГолLouka Andreasen
26' Желтая карточкаVictor Ekani
2:0
38' ГолЛамб Микаэл
2:1
58' ГолPeter Christiansen2
11
Peter
Nymann
29
Victor
Ekani
90
Альбек
Мадс
10
Лидер
Март
47
Довбик
Артём
- Основной состав
- Вратарь
-
11 Peter NymannЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
79 Jannik PohlНападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Бо Энриксен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
29 Victor EkaniПолузащитник
-
90 Альбек МадсПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Лидер МартНападающий
-
47 Довбик АртёмНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
17 Рохас МаркоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
23 Mads Hansen2
-
-
-
Главный тренер: Glen Riddersholm
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
Ход матча
12'
15'
1:0
26'
38'
58'
Статистика матча
-
2 Голы 1
-
3 Удары по воротам 3
-
3 Удары в створ 7
-
2 Угловые 9
-
2 Офсайды 1
-
7 Нарушения правил 9
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 2
-
56 Владение мячом, % 44
Предыдущие игры
Хорсенс Последние 20 матчей: +8 =4 -8Хобро 0:0 Хорсенс Хорсенс 2:1 Оденсе Ольборг 4:0 Хорсенс Хорсенс 2:1 Силькеборг
Фремад Амагер 0:3 Хорсенс Эсбьерг 1:1 Хорсенс Люнгбю 2:1 Хорсенс Хорсенс 1:0 Хобро Оденсе 3:0 Хорсенс Тистед 1:2 Хорсенс Хорсенс 1:1 Эсбьерг Раннерс 2:1 Хорсенс Сённерйюск 0:0 Хорсенс БК Унион 0:2 Хорсенс Хорсенс 2:1 Люнгбю Хорсенс 0:5 Ольборг Орхус 2:0 Хорсенс Хорсенс 0:2 Митьюлланд Брондбю 1:2 Хорсенс Хорсенс 0:2 Копенгаген
Сённерйюск Последние 20 матчей: +7 =6 -7Сённерйюск 2:1 Эсбьерг Раннерс 3:0 Сённерйюск Сённерйюск 2:2 Люнгбю Орхус 4:2 Сённерйюск
Копенгаген 3:0 Сённерйюск Брондбю 0:1 Сённерйюск Сённерйюск 1:3 Ольборг Сённерйюск 1:4 Нордшелланн Эсбьерг 1:2 Сённерйюск Сённерйюск 2:1 Брондбю Видовре 2:4 Сённерйюск Хобро 1:1 Сённерйюск Сённерйюск 0:0 Хорсенс Viktoria 0:5 Сённерйюск Оденсе 0:0 Сённерйюск Сённерйюск 0:2 Митьюлланд Силькеборг 3:3 Сённерйюск Сённерйюск 0:0 Орхус Сённерйюск 1:2 Копенгаген Люнгбю 0:3 Сённерйюск
Последние игры между собой
Хорсенс: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 9
Сённерйюск: победы: 9, ничьи: 5, поражения: 6
Сённерйюск 2:0 Хорсенс Суперлига Дании Хорсенс 2:0 Сённерйюск Товарищеские матчи Хорсенс 2:1 Сённерйюск Суперлига Дании Сённерйюск 2:2 Хорсенс Суперлига Дании Сённерйюск 3:0 Хорсенс Товарищеские матчи Хорсенс 2:3 Сённерйюск Товарищеские матчи Сённерйюск 2:0 Хорсенс Суперлига Дании Хорсенс 1:1 Сённерйюск Суперлига Дании Сённерйюск 2:1 Хорсенс Товарищеские матчи Хорсенс 2:3 Сённерйюск Товарищеские матчи Сённерйюск 4:2 Хорсенс Суперлига Дании Хорсенс 1:3 Сённерйюск Суперлига Дании Сённерйюск 0:2 Хорсенс Суперлига Дании Хорсенс 5:0 Сённерйюск Суперлига Дании Сённерйюск 0:3 Хорсенс Товарищеские матчи Сённерйюск 1:4 Хорсенс САС Лигаен
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Митьюлланд
|19
|16
|2
|1
|31 - 10
|50
|2.
|Копенгаген
|19
|14
|2
|3
|35 - 20
|44
|3.
|Орхус
|19
|10
|3
|6
|31 - 21
|33
|4.
|Брондбю
|19
|10
|1
|8
|36 - 28
|31
|5.
|Нордшелланн
|20
|8
|4
|8
|34 - 30
|28
|6.
|Оденсе
|19
|8
|3
|8
|28 - 22
|27
|7.
|Раннерс
|19
|8
|3
|8
|32 - 28
|27
|8.
|Ольборг
|20
|7
|5
|8
|30 - 24
|26
|9.
|Люнгбю
|19
|7
|4
|8
|25 - 33
|25
|10.
|Хорсенс
|2:1
|20
|7
|4
|9
|18 - 32
|25
|11.
|Сённерйюск
|1:2
|20
|5
|7
|8
|24 - 34
|22
|12.
|Хобро
|19
|2
|10
|7
|19 - 26
|16
|13.
|Эсбьерг
|19
|3
|4
|12
|17 - 32
|13
|14.
|Силькеборг
|19
|2
|4
|13
|25 - 45
|10
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