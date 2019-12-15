Дания: Суперлига Дании 2019-2020

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Хорсенс
2:1
Второй тайм: 67'

Стадион: Зрители: 1261
Сённерйюск
0'
12' Желтая карточка
Ламб Микаэл
1:0
15' Гол
Louka Andreasen
26' Желтая карточка
Victor Ekani
2:0
38' Гол
Ламб Микаэл
2:1
58' Гол
Peter Christiansen2
67'
1
Делач
Матей
11
Peter
Nymann
4
Malte
Kiilerich
Hansen
8
Bjarke
Jacobsen
5
Ламб
Микаэл
18
Louka
Andreasen
6
Ayo
Simon
Okusun
17
Ханссон
Халлюр
19
Jonas
Thorsen
12
Rune
Frantsen
44
Брок-Мадсен
Николай
1
Nikola
Mirkovic
2
Stefan
Gartenmann
6
Йонссон
Эггерт
5
Люикс
Кес
21
Jeppe
Simonsen
77
Хассан
Рилван
29
Victor
Ekani
90
Альбек
Мадс
9
Alexander
Bah
10
Лидер
Март
47
Довбик
Артём
Хорсенс
4-4-2
Сённерйюск
4-4-2

Ход матча

12'
Ламб Микаэл
 
15'
Louka Andreasen
1:0
26'
 
Victor Ekani
38'
Ламб Микаэл
(Malte Kiilerich Hansen)
2:0
56'
 
Peter Christiansen2
Довбик Артём
56'
 
Рохас Марко
Victor Ekani
58'
2:1
Peter Christiansen2
(Лидер Март)

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 3 Удары по воротам 3
  • 3 Удары в створ 7
  • 2 Угловые 9
  • 2 Офсайды 1
  • 7 Нарушения правил 9
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 2
  • 56 Владение мячом, % 44

Предыдущие игры

Хорсенс Последние 20 матчей: +8 =4 -8
Хобро 0:0 Хорсенс Хорсенс 2:1 Оденсе Ольборг 4:0 Хорсенс Хорсенс 2:1 Силькеборг
Фремад Амагер 0:3 Хорсенс Эсбьерг 1:1 Хорсенс Люнгбю 2:1 Хорсенс Хорсенс 1:0 Хобро Оденсе 3:0 Хорсенс Тистед 1:2 Хорсенс Хорсенс 1:1 Эсбьерг Раннерс 2:1 Хорсенс Сённерйюск 0:0 Хорсенс БК Унион 0:2 Хорсенс Хорсенс 2:1 Люнгбю Хорсенс 0:5 Ольборг Орхус 2:0 Хорсенс Хорсенс 0:2 Митьюлланд Брондбю 1:2 Хорсенс Хорсенс 0:2 Копенгаген
Сённерйюск Последние 20 матчей: +7 =6 -7
Сённерйюск 2:1 Эсбьерг Раннерс 3:0 Сённерйюск Сённерйюск 2:2 Люнгбю Орхус 4:2 Сённерйюск
Копенгаген 3:0 Сённерйюск Брондбю 0:1 Сённерйюск Сённерйюск 1:3 Ольборг Сённерйюск 1:4 Нордшелланн Эсбьерг 1:2 Сённерйюск Сённерйюск 2:1 Брондбю Видовре 2:4 Сённерйюск Хобро 1:1 Сённерйюск Сённерйюск 0:0 Хорсенс Viktoria 0:5 Сённерйюск Оденсе 0:0 Сённерйюск Сённерйюск 0:2 Митьюлланд Силькеборг 3:3 Сённерйюск Сённерйюск 0:0 Орхус Сённерйюск 1:2 Копенгаген Люнгбю 0:3 Сённерйюск

Последние игры между собой

Хорсенс: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 9
Сённерйюск: победы: 9, ничьи: 5, поражения: 6
Сённерйюск 0:0 Хорсенс Суперлига Дании Хорсенс 0:1 Сённерйюск Суперлига Дании Сённерйюск 0:0 Хорсенс Суперлига Дании Хорсенс 1:1 Сённерйюск Суперлига Дании
Сённерйюск 2:0 Хорсенс Суперлига Дании Хорсенс 2:0 Сённерйюск Товарищеские матчи Хорсенс 2:1 Сённерйюск Суперлига Дании Сённерйюск 2:2 Хорсенс Суперлига Дании Сённерйюск 3:0 Хорсенс Товарищеские матчи Хорсенс 2:3 Сённерйюск Товарищеские матчи Сённерйюск 2:0 Хорсенс Суперлига Дании Хорсенс 1:1 Сённерйюск Суперлига Дании Сённерйюск 2:1 Хорсенс Товарищеские матчи Хорсенс 2:3 Сённерйюск Товарищеские матчи Сённерйюск 4:2 Хорсенс Суперлига Дании Хорсенс 1:3 Сённерйюск Суперлига Дании Сённерйюск 0:2 Хорсенс Суперлига Дании Хорсенс 5:0 Сённерйюск Суперлига Дании Сённерйюск 0:3 Хорсенс Товарищеские матчи Сённерйюск 1:4 Хорсенс САС Лигаен
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Митьюлланд 19 16 2 1 31 - 10 50
2. Копенгаген 19 14 2 3 35 - 20 44
3. Орхус 19 10 3 6 31 - 21 33
4. Брондбю 19 10 1 8 36 - 28 31
5. Нордшелланн 20 8 4 8 34 - 30 28
6. Оденсе 19 8 3 8 28 - 22 27
7. Раннерс 19 8 3 8 32 - 28 27
8. Ольборг 20 7 5 8 30 - 24 26
9. Люнгбю 19 7 4 8 25 - 33 25
10. Хорсенс 2:1 20 7 4 9 18 - 32 25
11. Сённерйюск 1:2 20 5 7 8 24 - 34 22
12. Хобро 19 2 10 7 19 - 26 16
13. Эсбьерг 19 3 4 12 17 - 32 13
14. Силькеборг 19 2 4 13 25 - 45 10
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Casa Arena Horsens. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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