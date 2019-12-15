Дания: Суперлига Дании 2019-2020

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Митьюлланд
1:0
Первый тайм: 41'

Стадион:
Орхус
0'
16' Желтая карточка
Мунксгор Александер
1:0
35' Гол
Мабиль Авер
41'
1
Хансен
Йеспер
29
Paulo
Victor
IV1
28
Святченко
Эрик
14
Шольц
Александр
44
Nicolas
Dyhr
10
Evander
Ferreira
40
Jens-Lys
Michel
Cajuste
11
Мабиль
Авер
91
Хансен
Эмилиано
34
Андерсон
Микаэль
9
Каба
Сори
1
Эскелинен
Виллиам
13
Мунксгор
Александер
3
Бакман
Никлас
5
Тингагер
Фредерик
16
Нильсен
Каспер
20
Zachary
Duncan
8
Амини
Мустафа
29
Блуме
Брор
19
Mustapha
Bundu
9
Мортенсен
Патрик
17
Торстейнссон
Йон
Митьюлланд
4-2-3-1
Орхус
4-3-3

Ход матча

16'
 
Мунксгор Александер
35'
Мабиль Авер
(Каба Сори)
1:0

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 4 Удары по воротам 3
  • 3 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 4
  • 2 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 8
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 63 Владение мячом, % 37

Предыдущие игры

Митьюлланд Последние 20 матчей: +14 =2 -4
Брондбю 1:2 Митьюлланд Митьюлланд 2:1 Силькеборг Оденсе 1:2 Митьюлланд Митьюлланд 4:1 Копенгаген
Ольборг 0:1 Митьюлланд Эсбьерг 1:2 Митьюлланд Митьюлланд 2:1 Раннерс Силькеборг 1:2 Митьюлланд Митьюлланд 0:1 Оденсе Фремад Амагер 1:0 Митьюлланд Копенгаген 0:0 Митьюлланд Люнгбю 0:3 Митьюлланд Митьюлланд 1:0 Брондбю Сённерйюск 0:2 Митьюлланд Митьюлланд 1:1 Хобро Глазго Рейнджерс 3:1 Митьюлланд Хорсенс 0:2 Митьюлланд Митьюлланд 2:4 Глазго Рейнджерс Митьюлланд 1:0 Ольборг Орхус 0:1 Митьюлланд
Орхус Последние 20 матчей: +13 =2 -5
Орхус 1:1 Люнгбю Эсбьерг 1:2 Орхус Орхус 2:1 Брондбю Орхус 4:2 Сённерйюск
Нордшелланн 0:1 Орхус Орхус 1:0 Оденсе Орхус 1:2 Копенгаген Орхус 3:4 Силькеборг Раннерс 2:0 Орхус Орхус 3:1 Нордшелланн ВСК Орхус 1:3 Орхус Оденсе 1:2 Орхус Орхус 3:0 Ольборг Марсталь/Рисе 2:6 Орхус Орхус 1:0 Эсбьерг Брондбю 0:3 Орхус Орхус 2:0 Хорсенс Сённерйюск 0:0 Орхус Люнгбю 2:1 Орхус Орхус 0:1 Митьюлланд

Последние игры между собой

Митьюлланд: победы: 12, ничьи: 5, поражения: 3
Орхус: победы: 3, ничьи: 5, поражения: 12
Орхус 0:1 Митьюлланд Суперлига Дании Орхус 1:2 Митьюлланд Суперлига Дании Митьюлланд 0:0 Орхус Суперлига Дании Орхус 1:3 Митьюлланд Товарищеские матчи
Митьюлланд 4:0 Орхус Суперлига Дании Орхус 0:3 Митьюлланд Суперлига Дании Митьюлланд 0:1 Орхус Суперлига Дании Орхус 1:1 Митьюлланд Суперлига Дании Митьюлланд 1:1 Орхус Суперлига Дании Митьюлланд 1:1 Орхус Товарищеские матчи Орхус 2:1 Митьюлланд Суперлига Дании Митьюлланд 2:0 Орхус Суперлига Дании Митьюлланд 2:1 Орхус Товарищеские матчи Митьюлланд 4:1 Орхус Товарищеские матчи Орхус 0:4 Митьюлланд Суперлига Дании Митьюлланд 3:0 Орхус Суперлига Дании Орхус 0:2 Митьюлланд Суперлига Дании Митьюлланд 3:2 Орхус Суперлига Дании Орхус 1:1 Митьюлланд Суперлига Дании Орхус 3:2 Митьюлланд Суперлига Дании
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Митьюлланд 1:0 20 17 2 1 32 - 10 53
2. Копенгаген 19 14 2 3 35 - 20 44
3. Орхус 0:1 20 10 3 7 31 - 22 33
4. Брондбю 20 10 2 8 37 - 29 32
5. Раннерс 20 9 3 8 35 - 28 30
6. Нордшелланн 20 8 4 8 34 - 30 28
7. Люнгбю 20 8 4 8 26 - 33 28
8. Оденсе 19 8 3 8 28 - 22 27
9. Ольборг 20 7 5 8 30 - 24 26
10. Хорсенс 20 7 4 9 18 - 32 25
11. Сённерйюск 20 5 7 8 24 - 34 22
12. Хобро 20 2 11 7 20 - 27 17
13. Эсбьерг 20 3 4 13 17 - 35 13
14. Силькеборг 20 2 4 14 25 - 46 10
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на MCH Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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