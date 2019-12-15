Дания: Суперлига Дании 2019-2020
Митьюлланд
1:0
Первый тайм: 41'
Стадион: МСХ Арена
Орхус
16' Желтая карточкаМунксгор Александер
1:0
35' ГолМабиль Авер
44
Nicolas
Dyhr
11
Мабиль
Авер
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
44 Nicolas DyhrЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Мабиль АверПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Brian Priske
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Не уточняется
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Блуме БрорПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
11 Gift LinksПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
39 Magnus Anbo
-
-
Главный тренер: Нильсен Давид
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
Ход матча
35'
1:0
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
4 Удары по воротам 3
-
3 Удары в створ 1
-
2 Угловые 4
-
2 Офсайды 0
-
3 Нарушения правил 8
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
63 Владение мячом, % 37
Предыдущие игры
Митьюлланд Последние 20 матчей: +14 =2 -4Брондбю 1:2 Митьюлланд Митьюлланд 2:1 Силькеборг Оденсе 1:2 Митьюлланд Митьюлланд 4:1 Копенгаген
Ольборг 0:1 Митьюлланд Эсбьерг 1:2 Митьюлланд Митьюлланд 2:1 Раннерс Силькеборг 1:2 Митьюлланд Митьюлланд 0:1 Оденсе Фремад Амагер 1:0 Митьюлланд Копенгаген 0:0 Митьюлланд Люнгбю 0:3 Митьюлланд Митьюлланд 1:0 Брондбю Сённерйюск 0:2 Митьюлланд Митьюлланд 1:1 Хобро Глазго Рейнджерс 3:1 Митьюлланд Хорсенс 0:2 Митьюлланд Митьюлланд 2:4 Глазго Рейнджерс Митьюлланд 1:0 Ольборг Орхус 0:1 Митьюлланд
Орхус Последние 20 матчей: +13 =2 -5Орхус 1:1 Люнгбю Эсбьерг 1:2 Орхус Орхус 2:1 Брондбю Орхус 4:2 Сённерйюск
Нордшелланн 0:1 Орхус Орхус 1:0 Оденсе Орхус 1:2 Копенгаген Орхус 3:4 Силькеборг Раннерс 2:0 Орхус Орхус 3:1 Нордшелланн ВСК Орхус 1:3 Орхус Оденсе 1:2 Орхус Орхус 3:0 Ольборг Марсталь/Рисе 2:6 Орхус Орхус 1:0 Эсбьерг Брондбю 0:3 Орхус Орхус 2:0 Хорсенс Сённерйюск 0:0 Орхус Люнгбю 2:1 Орхус Орхус 0:1 Митьюлланд
Последние игры между собой
Митьюлланд: победы: 12, ничьи: 5, поражения: 3
Орхус: победы: 3, ничьи: 5, поражения: 12
Митьюлланд 4:0 Орхус Суперлига Дании Орхус 0:3 Митьюлланд Суперлига Дании Митьюлланд 0:1 Орхус Суперлига Дании Орхус 1:1 Митьюлланд Суперлига Дании Митьюлланд 1:1 Орхус Суперлига Дании Митьюлланд 1:1 Орхус Товарищеские матчи Орхус 2:1 Митьюлланд Суперлига Дании Митьюлланд 2:0 Орхус Суперлига Дании Митьюлланд 2:1 Орхус Товарищеские матчи Митьюлланд 4:1 Орхус Товарищеские матчи Орхус 0:4 Митьюлланд Суперлига Дании Митьюлланд 3:0 Орхус Суперлига Дании Орхус 0:2 Митьюлланд Суперлига Дании Митьюлланд 3:2 Орхус Суперлига Дании Орхус 1:1 Митьюлланд Суперлига Дании Орхус 3:2 Митьюлланд Суперлига Дании
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Митьюлланд
|1:0
|20
|17
|2
|1
|32 - 10
|53
|2.
|Копенгаген
|19
|14
|2
|3
|35 - 20
|44
|3.
|Орхус
|0:1
|20
|10
|3
|7
|31 - 22
|33
|4.
|Брондбю
|20
|10
|2
|8
|37 - 29
|32
|5.
|Раннерс
|20
|9
|3
|8
|35 - 28
|30
|6.
|Нордшелланн
|20
|8
|4
|8
|34 - 30
|28
|7.
|Люнгбю
|20
|8
|4
|8
|26 - 33
|28
|8.
|Оденсе
|19
|8
|3
|8
|28 - 22
|27
|9.
|Ольборг
|20
|7
|5
|8
|30 - 24
|26
|10.
|Хорсенс
|20
|7
|4
|9
|18 - 32
|25
|11.
|Сённерйюск
|20
|5
|7
|8
|24 - 34
|22
|12.
|Хобро
|20
|2
|11
|7
|20 - 27
|17
|13.
|Эсбьерг
|20
|3
|4
|13
|17 - 35
|13
|14.
|Силькеборг
|20
|2
|4
|14
|25 - 46
|10
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